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Египетский коллапс: на что имеют право туристы при отмене поездки - РИА Новости, 22.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221222/tury-1840343475.html
Египетский коллапс: на что имеют право туристы при отмене поездки
Египетский коллапс: на что имеют право туристы при отмене поездки - РИА Новости, 22.12.2022
Египетский коллапс: на что имеют право туристы при отмене поездки
Тысячи россиян не смогли вылететь в Египет или возвращаются оттуда с задержкой из-за запрета для авиакомпании iFly входить в воздушное пространство Иордании... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T08:00
2022-12-22T08:12
туризм
туризм
проблемы - туризм
египет
москва
европейская юридическая служба
ifly
tez tour
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Тысячи россиян не смогли вылететь в Египет или возвращаются оттуда с задержкой из-за запрета для авиакомпании iFly входить в воздушное пространство Иордании. Вчера вечером перевозчик объявил и об отмене сегодняшних рейсов. Долгожданные отпуска оборачиваются нервотрепкой, потерей времени и денег. На что имеют право туристы, если не получается отправиться в оплаченное путешествие, — в материале РИА Новости.Возвраты начались в понедельник"Недовольных много — и, как я понимаю, деньги нам не вернут. Только через суд, а значит, все это растянется на долгие месяцы", — беспокоилась туристка Александра, которая на прошлой неделе больше суток ожидала вылета в Египет. У нее, как и у многих россиян, путешествие сорвалось.Однако опасения были напрасными. "Клиентам туроператора, которые не смогли вылететь на отдых из-за отмены рейсов авиакомпании iFly, произведут возврат денежных средств по приобретенным турам в полном объеме, — сообщили в TEZ Tour. — Для этого необходимо аннулировать заявку и заполнить заявление по форме".В компании уточнили, что деньги начислят в течение десяти рабочих дней с момента получения запроса. В беседе с корреспондентом РИА Новости сотрудники туроператора сообщили, что некоторые клиенты уже получили возврат, транзакции начались еще в понедельник.Варианты есть"При отмене тура компания может предложить несколько вариантов: изменить даты поездки, полететь другой авиакомпанией или выбрать другую путевку. В последнем случае, вероятно, придется доплатить", — говорит руководитель юридической компании "Юристы для турбизнеса "Байбородин и партнеры" Александр Байбородин. По его словам, турист может согласиться на новые условия или же потребовать деньги обратно.Эксперт уточняет, что для возврата нужно написать заявление на аннуляцию тура или претензию со всеми требованиями: какую сумму вернуть, на каком основании.По словам Байбородина, обратиться можно и к турагенту (если путевку приобретали через посредника), и к туроператору — вне зависимости от места покупки. Закон это не запрещает. В течение десяти календарных дней клиенту должны предоставить ответ. Деньги вернуть обязаны.Спорный момент — комиссия турагента.По словам ведущего специалиста Европейской юридической службы Юрия Телегина, если турист дополнительно оплачивал комиссию агенту, то в случае отмены поездки эту доплату должны вернуть клиенту. "Если путевку аннулируют по инициативе исполнителя, то денежные средства подлежат возврату полностью. Включая вознаграждение турагента", — подтверждает адвокат Клуба защиты прав туриста Маргарита Еремеева.Сгорели билетыНередко деньги, отданные за несостоявшееся путешествие, — не единственная трата. В числе тех, кто не смог улететь в Египет, были туристы из регионов России, а также из Белоруссии. Им пришлось тратиться на дорогу до и из Москвы. "К заявлению или претензии нужно приложить все чеки и билеты. Например, если турист специально прибыл в столицу, а тур не состоялся", — отмечает Байбородин.Клиенты, вынужденно задержавшиеся на отдыхе, могут требовать деньги за пропавшие билеты на стыковочный рейс или на поезд.Возникают проблемы и у тех, кто вынужденно "продлил" отпуск, не имея возможности покинуть курорт. Конечно, деньги за тур им никто возвращать не обязан (по рассказам туроператоров, и такие претензии были), а вот на компенсацию расходов можно рассчитывать. Путешественники, которые вынуждены были купить билеты из Египта за свой счет, тоже вправе требовать возврата их стоимости.По словам юриста, компенсацию этих убытков можно потребовать, если удастся доказать потери. Так же, как и недополученную зарплату, если брали дни за свой счет.Правда, велика вероятность, что придется обращаться в суд. "Шансы на компенсацию разные, — объясняет Александр Байбородин. — Например, за билеты и аналогичные расходы — высокие. Если речь о работе — ниже, но тоже немаленькие"."Под убытками понимают расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести. Также это утрата или повреждение имущества (реальный ущерб) и неполученные доходы, которые поступили бы при обычных условиях гражданского оборота (упущенная выгода)", — говорит Юрий Телегин. Это позволяет отнести к убыткам доказанные расходы на дорогу к месту вылета, на проживание в гостинице, на потерянные обратные билеты.Летим с пересадкой, теряем времяУ путешественников, которые все же летят в Египет, пусть и с заменой перевозчика, — тоже проблемы. Вчера стало известно, что туристов с "Уральских авиалиний" пересаживают на турецкие лайнеры Corendon. Значит, лететь в Египет придется с технической посадкой в Анталье. Так уже добирается до курортов часть клиентов компании Pegas Touristik: не на прямых рейсах авиакомпании Nordwind, которая первой столкнулась с закрытым над Иорданией небом, а на крыльях Southwind Airlines — тоже через Турцию.Вероятно, это лучше, чем лишиться оплаченного путешествия, но некоторые клиенты не готовы к изменению полетной программы. Кому-то критически важно время возвращения, кого-то не устраивает длительный перелет, поскольку продолжительность пути была одним из критериев при выборе направления. Кто-то сетовал, что теряется день отдыха.По словам юристов, в такой ситуации нет шансов вернуть деньги полностью. "Тур начинается с перелета, а не с момента заселения в отель", — обращает внимание Маргарита Еремеева. То есть если вылет состоялся в назначенные сутки, речь о компенсации не идет.А вот если отправили на отдых лишь на следующий день и позже, то путешественники вправе требовать соразмерного уменьшения стоимости путевки в претензионном и судебном порядке. "Но, полагаю, что туроператоры, равно как и авиакомпании, будут им отказывать", — добавляет Еремеева.Более того, по мнению ведущего специалиста Европейской юридической службы Дмитрия Безделина, туроператор имеет право увеличить цену уже приобретенной путевки, если, например, из-за смены перевозчика стоимость поездки выросла. "Но в договоре должно быть указано, что исполнитель может изменить смету при возрастании расходов. И туроператор должен предоставить доказательства, что понес дополнительные траты", — уточняет он.По словам юриста, существенное изменение обстоятельств договора — основание для его расторжения. Безделин отмечает, что клиент может рассчитывать на возврат денег, однако и туроператор имеет право удержать средства за фактически понесенные расходы.Попытайтесь договоритьсяВ компаниях напоминают, что значительную часть проблем решают в индивидуальном порядке — до суда стараются не доводить. Сейчас многие путешествия под вопросом из-за невозможности летать не окольным путем в Египет для нескольких российских авиакомпаний. Если клиент вынужден отказаться от поездки, так как неизвестно, состоится ли она, фактически понесенные расходы составят основную часть от уплаченных средств. В каких-то ситуациях компании готовы вернуть полную стоимость, пусть тур еще и не отменен или просто изменились его условия."Попытайтесь договориться", — обращается он ко всем, кто пострадал в этой ситуации: к туристам, агентам и операторам.
https://ria.ru/20221217/turizm-1839348004.html
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туризм, проблемы - туризм, египет, москва, европейская юридическая служба, ifly, tez tour, уральские авиалинии, пегас туристик, авиакомпании, актуальное - туризм
Туризм, Туризм, Проблемы - Туризм, Египет, Москва, Европейская Юридическая Служба, iFly, Tez Tour, Уральские авиалинии, Пегас Туристик, авиакомпании, Актуальное - Туризм
08:00 22.12.2022 (обновлено: 08:12 22.12.2022)
 

Египетский коллапс: на что имеют право туристы при отмене поездки

© Depositphotos.com / cunaplusНедовольный пассажир в аэропорту
Недовольный пассажир в аэропорту - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Depositphotos.com / cunaplus
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Тысячи россиян не смогли вылететь в Египет или возвращаются оттуда с задержкой из-за запрета для авиакомпании iFly входить в воздушное пространство Иордании. Вчера вечером перевозчик объявил и об отмене сегодняшних рейсов. Долгожданные отпуска оборачиваются нервотрепкой, потерей времени и денег. На что имеют право туристы, если не получается отправиться в оплаченное путешествие, — в материале РИА Новости.

Возвраты начались в понедельник

"Недовольных много — и, как я понимаю, деньги нам не вернут. Только через суд, а значит, все это растянется на долгие месяцы", — беспокоилась туристка Александра, которая на прошлой неделе больше суток ожидала вылета в Египет. У нее, как и у многих россиян, путешествие сорвалось.
Однако опасения были напрасными. "Клиентам туроператора, которые не смогли вылететь на отдых из-за отмены рейсов авиакомпании iFly, произведут возврат денежных средств по приобретенным турам в полном объеме, — сообщили в TEZ Tour. — Для этого необходимо аннулировать заявку и заполнить заявление по форме".
Автобус российского туроператора Tez Tour в египетском городе Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря, 09:00Туризм
Tez Tour вернет деньги клиентам, не сумевшим вылететь в Египет
В компании уточнили, что деньги начислят в течение десяти рабочих дней с момента получения запроса. В беседе с корреспондентом РИА Новости сотрудники туроператора сообщили, что некоторые клиенты уже получили возврат, транзакции начались еще в понедельник.

Варианты есть

"При отмене тура компания может предложить несколько вариантов: изменить даты поездки, полететь другой авиакомпанией или выбрать другую путевку. В последнем случае, вероятно, придется доплатить", — говорит руководитель юридической компании "Юристы для турбизнеса "Байбородин и партнеры" Александр Байбородин. По его словам, турист может согласиться на новые условия или же потребовать деньги обратно.
Эксперт уточняет, что для возврата нужно написать заявление на аннуляцию тура или претензию со всеми требованиями: какую сумму вернуть, на каком основании.
© Фото : Freepik / karlyukavУставшая девушка
Уставшая девушка - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : Freepik / karlyukav
Уставшая девушка
По словам Байбородина, обратиться можно и к турагенту (если путевку приобретали через посредника), и к туроператору — вне зависимости от места покупки. Закон это не запрещает. В течение десяти календарных дней клиенту должны предоставить ответ. Деньги вернуть обязаны.
Спорный момент — комиссия турагента.

"Мы понимаем, что это его заработок, а свои функции он выполнил, — объясняет Байбородин. — Если говорить о судебной практике, можно найти десять решений, когда агент должен вернуть деньги, и десять — когда нет".

По словам ведущего специалиста Европейской юридической службы Юрия Телегина, если турист дополнительно оплачивал комиссию агенту, то в случае отмены поездки эту доплату должны вернуть клиенту. "Если путевку аннулируют по инициативе исполнителя, то денежные средства подлежат возврату полностью. Включая вознаграждение турагента", — подтверждает адвокат Клуба защиты прав туриста Маргарита Еремеева.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРабота туристического агентства
Работа туристического агентства Cheaptrip - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа туристического агентства

Сгорели билеты

Нередко деньги, отданные за несостоявшееся путешествие, — не единственная трата. В числе тех, кто не смог улететь в Египет, были туристы из регионов России, а также из Белоруссии. Им пришлось тратиться на дорогу до и из Москвы. "К заявлению или претензии нужно приложить все чеки и билеты. Например, если турист специально прибыл в столицу, а тур не состоялся", — отмечает Байбородин.
Клиенты, вынужденно задержавшиеся на отдыхе, могут требовать деньги за пропавшие билеты на стыковочный рейс или на поезд.
Возникают проблемы и у тех, кто вынужденно "продлил" отпуск, не имея возможности покинуть курорт. Конечно, деньги за тур им никто возвращать не обязан (по рассказам туроператоров, и такие претензии были), а вот на компенсацию расходов можно рассчитывать.
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Путешественники, которые вынуждены были купить билеты из Египта за свой счет, тоже вправе требовать возврата их стоимости.

"Из-за того что мы застряли в Египте и не можем улететь, у меня горят контракты и заказчик предъявляет претензию с неустойкой", — рассказывал РИА Новости турист Сергей из Перми.

По словам юриста, компенсацию этих убытков можно потребовать, если удастся доказать потери. Так же, как и недополученную зарплату, если брали дни за свой счет.
Правда, велика вероятность, что придется обращаться в суд. "Шансы на компенсацию разные, — объясняет Александр Байбородин. — Например, за билеты и аналогичные расходы — высокие. Если речь о работе — ниже, но тоже немаленькие".
© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний
"Под убытками понимают расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести. Также это утрата или повреждение имущества (реальный ущерб) и неполученные доходы, которые поступили бы при обычных условиях гражданского оборота (упущенная выгода)", — говорит Юрий Телегин.
Это позволяет отнести к убыткам доказанные расходы на дорогу к месту вылета, на проживание в гостинице, на потерянные обратные билеты.

Летим с пересадкой, теряем время

У путешественников, которые все же летят в Египет, пусть и с заменой перевозчика, — тоже проблемы. Вчера стало известно, что туристов с "Уральских авиалиний" пересаживают на турецкие лайнеры Corendon. Значит, лететь в Египет придется с технической посадкой в Анталье.
Так уже добирается до курортов часть клиентов компании Pegas Touristik: не на прямых рейсах авиакомпании Nordwind, которая первой столкнулась с закрытым над Иорданией небом, а на крыльях Southwind Airlines — тоже через Турцию.
Вероятно, это лучше, чем лишиться оплаченного путешествия, но некоторые клиенты не готовы к изменению полетной программы. Кому-то критически важно время возвращения, кого-то не устраивает длительный перелет, поскольку продолжительность пути была одним из критериев при выборе направления. Кто-то сетовал, что теряется день отдыха.
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По словам юристов, в такой ситуации нет шансов вернуть деньги полностью. "Тур начинается с перелета, а не с момента заселения в отель", — обращает внимание Маргарита Еремеева. То есть если вылет состоялся в назначенные сутки, речь о компенсации не идет.
А вот если отправили на отдых лишь на следующий день и позже, то путешественники вправе требовать соразмерного уменьшения стоимости путевки в претензионном и судебном порядке. "Но, полагаю, что туроператоры, равно как и авиакомпании, будут им отказывать", — добавляет Еремеева.
Более того, по мнению ведущего специалиста Европейской юридической службы Дмитрия Безделина, туроператор имеет право увеличить цену уже приобретенной путевки, если, например, из-за смены перевозчика стоимость поездки выросла.
"Но в договоре должно быть указано, что исполнитель может изменить смету при возрастании расходов. И туроператор должен предоставить доказательства, что понес дополнительные траты", — уточняет он.
© Depositphotos.com / GeorgeRudyМолодая пара в туристическом агентстве
Молодая пара в туристическом агентстве - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Depositphotos.com / GeorgeRudy
Молодая пара в туристическом агентстве
По словам юриста, существенное изменение обстоятельств договора — основание для его расторжения. Безделин отмечает, что клиент может рассчитывать на возврат денег, однако и туроператор имеет право удержать средства за фактически понесенные расходы.

Попытайтесь договориться

В компаниях напоминают, что значительную часть проблем решают в индивидуальном порядке — до суда стараются не доводить.
Сейчас многие путешествия под вопросом из-за невозможности летать не окольным путем в Египет для нескольких российских авиакомпаний. Если клиент вынужден отказаться от поездки, так как неизвестно, состоится ли она, фактически понесенные расходы составят основную часть от уплаченных средств. В каких-то ситуациях компании готовы вернуть полную стоимость, пусть тур еще и не отменен или просто изменились его условия.

"Возврат — это самый сложный вариант, ждать его придется долго. До сих пор идут суды по пандемии, — говорит Александр Байбородин. Лучше поменять даты на следующий отпуск, доплатить за другую авиакомпанию".

"Попытайтесь договориться", — обращается он ко всем, кто пострадал в этой ситуации: к туристам, агентам и операторам.
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