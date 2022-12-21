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Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет 22 декабря - РИА Новости, 21.12.2022
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Туризм
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Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет 22 декабря
Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет 22 декабря - РИА Новости, 21.12.2022
Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет 22 декабря
Авиакомпания iFly уведомила Tez Tour, что вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на 22 декабря, сообщили в пресс-службе туроператора. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:49
2022-12-21T17:49
туризм
египет
хургада
шарм-эш-шейх
ifly
tez tour
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туризм
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Авиакомпания iFly уведомила Tez Tour, что вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на 22 декабря, сообщили в пресс-службе туроператора. "Авиакомпания iFly вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, которые должны были состояться 22 декабря. Об этом перевозчик уведомил Tez Tour сегодня", - сообщили в туроператоре. Там уточнили, что вывозные рейсы для туристов, которые пребывают на курортах Египта в связи с вынужденной приостановкой полетной программы на этом направлении с 15 декабря, выполняются в плановом режиме. На данный момент в Россию вернулось уже почти 4 тысячи человек. Уточнялось, что в общей сложности для возвращения всех путешественников потребуется организация свыше 15 рейсов. "О дополнительных вариантах авиаперелета из Египта в связи с отменой рейса на 22 декабря информация ожидается в ближайшее время. При этом авиакомпания iFly продолжает прикладывать максимум усилий по согласованию необходимых документов с Федеральным агентством воздушного транспорта с целью продолжения полетной программы в Египет с 23 декабря", - добавили в туроператоре. С минувшего четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу ведомство сообщило, что отметило существенные недостатки в документах iFly на полеты, после чего компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 21 декабря.
https://ria.ru/20221220/egipet-1839972944.html
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египет
хургада
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египет, хургада, шарм-эш-шейх, ifly, tez tour, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, новости - туризм
Туризм, Египет, Хургада, Шарм-эш-Шейх, iFly, Tez Tour, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туризм, Новости - Туризм
17:49 21.12.2022
 
Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет 22 декабря

Авиакомпания iFly уведомила Tez Tour о вынужденной отмене рейсов в Египет 22 декабря

CC BY 2.0 / Papas Dos / Самолет авиакомпании iFly Самолет авиакомпании iFly
Самолет авиакомпании iFly - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
CC BY 2.0 / Papas Dos / Самолет авиакомпании iFly
Самолет авиакомпании iFly . Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Авиакомпания iFly уведомила Tez Tour, что вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на 22 декабря, сообщили в пресс-службе туроператора.
"Авиакомпания iFly вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, которые должны были состояться 22 декабря. Об этом перевозчик уведомил Tez Tour сегодня", - сообщили в туроператоре.
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Там уточнили, что вывозные рейсы для туристов, которые пребывают на курортах Египта в связи с вынужденной приостановкой полетной программы на этом направлении с 15 декабря, выполняются в плановом режиме. На данный момент в Россию вернулось уже почти 4 тысячи человек. Уточнялось, что в общей сложности для возвращения всех путешественников потребуется организация свыше 15 рейсов.
"О дополнительных вариантах авиаперелета из Египта в связи с отменой рейса на 22 декабря информация ожидается в ближайшее время. При этом авиакомпания iFly продолжает прикладывать максимум усилий по согласованию необходимых документов с Федеральным агентством воздушного транспорта с целью продолжения полетной программы в Египет с 23 декабря", - добавили в туроператоре.
С минувшего четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу ведомство сообщило, что отметило существенные недостатки в документах iFly на полеты, после чего компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 21 декабря.
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ТуризмЕгипетХургадаШарм-эш-ШейхiFlyTez TourФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ТуризмНовости - Туризм
 
 
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