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Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет 22 декабря

Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет 22 декабря - РИА Новости, 21.12.2022

Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет 22 декабря

Авиакомпания iFly уведомила Tez Tour, что вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на 22 декабря, сообщили в пресс-службе туроператора. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T17:49

2022-12-21T17:49

2022-12-21T17:49

туризм

египет

хургада

шарм-эш-шейх

ifly

tez tour

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

туризм

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Авиакомпания iFly уведомила Tez Tour, что вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на 22 декабря, сообщили в пресс-службе туроператора. "Авиакомпания iFly вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, которые должны были состояться 22 декабря. Об этом перевозчик уведомил Tez Tour сегодня", - сообщили в туроператоре. Там уточнили, что вывозные рейсы для туристов, которые пребывают на курортах Египта в связи с вынужденной приостановкой полетной программы на этом направлении с 15 декабря, выполняются в плановом режиме. На данный момент в Россию вернулось уже почти 4 тысячи человек. Уточнялось, что в общей сложности для возвращения всех путешественников потребуется организация свыше 15 рейсов. "О дополнительных вариантах авиаперелета из Египта в связи с отменой рейса на 22 декабря информация ожидается в ближайшее время. При этом авиакомпания iFly продолжает прикладывать максимум усилий по согласованию необходимых документов с Федеральным агентством воздушного транспорта с целью продолжения полетной программы в Египет с 23 декабря", - добавили в туроператоре. С минувшего четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу ведомство сообщило, что отметило существенные недостатки в документах iFly на полеты, после чего компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 21 декабря.

https://ria.ru/20221220/egipet-1839972944.html

https://ria.ru/20221217/turisty-1839388105.html

египет

хургада

шарм-эш-шейх

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египет, хургада, шарм-эш-шейх, ifly, tez tour, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, новости - туризм