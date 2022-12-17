https://ria.ru/20221217/turisty-1839388105.html

Застрявшие в Хургаде россияне намерены подать иски к Tez Tour

Застрявшие в Хургаде россияне намерены подать иски к Tez Tour - РИА Новости, 17.12.2022

Застрявшие в Хургаде россияне намерены подать иски к Tez Tour

Застрявшие в египетской Хургаде российские туристы Tez Tour, которые уже несколько дней не могут вылететь в Москву из-за проблем авиакомпании iFly, намерены... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T13:57

2022-12-17T13:57

2022-12-17T13:57

туризм

египет

хургада

москва

tez tour

ifly

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

туризм

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ХУРГАДА (Египет), 17 дек - РИА Новости. Застрявшие в египетской Хургаде российские туристы Tez Tour, которые уже несколько дней не могут вылететь в Москву из-за проблем авиакомпании iFly, намерены взыскать с туркомпании убытки за причиненные неудобства, передает корреспондент РИА Новости. "Новой информации на утро субботы нет, следующее обновление ожидается в 19.30 (местного времени), оставайтесь в своих номерах, отель продлен", - сообщил представитель Tez Tour в отеле туристам. "Поражает беспечность авиакомпании iFly, заведомо знавшей о возможной проблеме с выполнением рейсов из Москвы в Египет и обратно. Люди нервничают, несут убытки, у многих просто закончились финансы, так как карты российских банков, естественно, здесь не обслуживаются. У нас сгорели приобретенные ранее билеты на самолет из Москвы до нашего города", - рассказала РИА Новости туристка из Уфы Наталья, которая должна была улететь 15 декабря. По ее словам, на родине у нее были запланированы деловые встречи, "в том числе по гражданско-правовым договорам, в следствие чего я вынуждена нести большие финансовые потери". Кроме того, схожие проблемы и у других россиян, застрявших в Египте, так как у них заканчиваются или уже закончились отпуска и им необходимо возвращаться на работу. Многие туристы сообщают, что намерены подать иски в адрес Tez Tour за доставленные неудобства и реальные убытки. Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора, Tez Tour вернет в полном объеме средства за туры своим клиентам, не сумевшим вылететь в Египет с 15 по 19 декабря, те же, кто не может сейчас вылететь из Египта, в ближайшее время получат уведомление о дате и условиях выполнения обратных вылетов. Генконсульство РФ в Хургаде заявило в пятницу, что рейсы других авиакомпаний в Россию с курорта выполняются по расписанию. На данный момент билет на прямой авиарейс из Хургады в Москву на воскресенье обойдется минимум в 25 тысяч рублей на человека с багажом, с пересадкой в Стамбуле билет будет стоить 15 тысяч. Авиакомпания iFly ищет варианты вывоза пассажиров из Египта и продолжает работу по согласованию документов с Росавиацией для возобновления полетов в Египет с 20 декабря, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе компании. С четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу Росавиация сообщила, что отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты. Компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 19 декабря.

https://ria.ru/20221217/turizm-1839348004.html

https://ria.ru/20221217/ifly-1839359815.html

египет

хургада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

египет, хургада, москва, tez tour, ifly, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм