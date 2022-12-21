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СМИ: "Уральские авиалинии" перестали летать в Египет
СМИ: "Уральские авиалинии" перестали летать в Египет - РИА Новости, 21.12.2022
СМИ: "Уральские авиалинии" перестали летать в Египет
Авиакомпания "Уральские авиалинии" прекратила полеты в Египет, сообщает "Турдом" со ссылкой на турагентов. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:42
2022-12-21T15:42
2022-12-21T15:53
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" прекратила полеты в Египет, сообщает "Турдом" со ссылкой на турагентов.По данным издания, об этом стало известно после того, как FUN&SUN внезапно изменил перевозчика на маршруте Шарм-эш-Шейх — Москва на Corendon. Об этом рассказала одна из пассажирок."Для Вашей информации, "Уральские авиалинии" не полетят, наших туристов на их рейсах в Египет больше нет", — заявили ей в компании.Авиакомпания пока не прокомментировала ситуацию. Одной из вероятных причин таких изменений эксперты называют закрытие Иорданией своего воздушного пространства для российских лайнеров с двойной регистрацией.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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15:42 21.12.2022 (обновлено: 15:53 21.12.2022)
СМИ: "Уральские авиалинии" перестали летать в Египет
СМИ: Авиакомпания "Уральские авиалинии" прекратила полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх