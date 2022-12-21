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СМИ: "Уральские авиалинии" перестали летать в Египет - РИА Новости, 21.12.2022
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Туризм
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СМИ: "Уральские авиалинии" перестали летать в Египет
СМИ: "Уральские авиалинии" перестали летать в Египет - РИА Новости, 21.12.2022
СМИ: "Уральские авиалинии" перестали летать в Египет
Авиакомпания "Уральские авиалинии" прекратила полеты в Египет, сообщает "Турдом" со ссылкой на турагентов. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:42
2022-12-21T15:53
туризм
туризм
новости - туризм
египет
шарм-эш-шейх
москва
уральские авиалинии
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" прекратила полеты в Египет, сообщает "Турдом" со ссылкой на турагентов.По данным издания, об этом стало известно после того, как FUN&amp;SUN внезапно изменил перевозчика на маршруте Шарм-эш-Шейх — Москва на Corendon. Об этом рассказала одна из пассажирок."Для Вашей информации, "Уральские авиалинии" не полетят, наших туристов на их рейсах в Египет больше нет", — заявили ей в компании.Авиакомпания пока не прокомментировала ситуацию. Одной из вероятных причин таких изменений эксперты называют закрытие Иорданией своего воздушного пространства для российских лайнеров с двойной регистрацией.
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туризм, новости - туризм, египет, шарм-эш-шейх, москва, уральские авиалинии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Египет, Шарм-эш-Шейх, Москва, Уральские авиалинии
15:42 21.12.2022 (обновлено: 15:53 21.12.2022)
 
СМИ: "Уральские авиалинии" перестали летать в Египет

СМИ: Авиакомпания "Уральские авиалинии" прекратила полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково
Самолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" прекратила полеты в Египет, сообщает "Турдом" со ссылкой на турагентов.
По данным издания, об этом стало известно после того, как FUN&SUN внезапно изменил перевозчика на маршруте Шарм-эш-ШейхМосква на Corendon. Об этом рассказала одна из пассажирок.
"Для Вашей информации, "Уральские авиалинии" не полетят, наших туристов на их рейсах в Египет больше нет", — заявили ей в компании.
Авиакомпания пока не прокомментировала ситуацию. Одной из вероятных причин таких изменений эксперты называют закрытие Иорданией своего воздушного пространства для российских лайнеров с двойной регистрацией.
Пассажиры у табло вылетов в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 08:00Туризм
В Египет через Сирию: что происходит с рейсами из России на морские курорты
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмЕгипетШарм-эш-ШейхМоскваУральские авиалинии
 
 
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