https://ria.ru/20221221/egipet-1840246096.html

СМИ: "Уральские авиалинии" перестали летать в Египет

СМИ: "Уральские авиалинии" перестали летать в Египет - РИА Новости, 21.12.2022

СМИ: "Уральские авиалинии" перестали летать в Египет

Авиакомпания "Уральские авиалинии" прекратила полеты в Египет, сообщает "Турдом" со ссылкой на турагентов. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:42

2022-12-21T15:42

2022-12-21T15:53

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" прекратила полеты в Египет, сообщает "Турдом" со ссылкой на турагентов.По данным издания, об этом стало известно после того, как FUN&SUN внезапно изменил перевозчика на маршруте Шарм-эш-Шейх — Москва на Corendon. Об этом рассказала одна из пассажирок."Для Вашей информации, "Уральские авиалинии" не полетят, наших туристов на их рейсах в Египет больше нет", — заявили ей в компании.Авиакомпания пока не прокомментировала ситуацию. Одной из вероятных причин таких изменений эксперты называют закрытие Иорданией своего воздушного пространства для российских лайнеров с двойной регистрацией.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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