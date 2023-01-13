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Пенсионное удостоверение 2023: где получить, как выглядит, размер и необходимые документы
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Пенсионное удостоверение-2023: как выглядит, процедура оформления
Пенсионное удостоверение 2023: где получить, как выглядит, размер и необходимые документы
Пенсионное удостоверение-2023: как выглядит, процедура оформления
При назначении пенсионных выплат гражданам выдается пенсионное свидетельство. За последние годы форма этого документа менялась несколько раз от бумажного... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T18:41
2023-01-13T18:41
россия
пенсионный фонд рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
пенсионеры
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. При назначении пенсионных выплат гражданам выдается пенсионное свидетельство. За последние годы форма этого документа менялась несколько раз от бумажного удостоверения до справки и пластиковой карточки нового образца с фото. Для чего нужно свидетельство, как выглядит в 2023 году и где его можно оформить – в материале РИА Новости.Пенсионное удостоверение"Пенсионное удостоверение – знакомый бумажный документ для тех пенсионеров, которые оформили пенсию по достижении нетрудоспособного возраста (трудовую) или по другим основаниям (инвалидность, потеря кормильца) до 2015 года", – говорит Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса "Выберу.ру". Сегодня книжку заменило пенсионное свидетельство в формате справки и пластиковой карты. Документ содержит данные о получателе пенсии, её виде и размере. В нем указаны фамилия, имя и отчество гражданина, дата его рождения, фото, номер СНИЛС и наименование подразделения пенсионного фонда.Что даетВсем российским пенсионерам положены определенные льготы. Государственная поддержка может заключаться в виде материальной помощи, освобождения от каких-либо платежей и в других формах. Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры" отмечает, что ряд льгот предоставляется пенсионерам автоматически на основании данных, имеющихся в базах государственных органов. Например, освобождение от уплаты налога на имущество, если оформлено право собственности на жилой дом, квартиру, гараж, некоторые другие объекты недвижимости (ст. 401, пп. 10 п. 1, п. 4 ст. 407 НК РФ; Письмо ФНС России № БС-4-21/48@ от 09.01.2017 г.).Также предоставляется налоговый вычет по земельному налогу (пп. 8 п. 5, п. 6.1 ст. 391 НК РФ) и освобождение некоторых доходов от НДФЛ (п. п. 2, 9, 10, 28 ст. 217 НК РФ)."В указанных и некоторых других случаях пенсионер вправе по своему усмотрению подать заявление для оформления льготы, однако, как правило, в этом нет необходимости. В это же время на определенные льготы, скидки и другие преференции могут рассчитывать только граждане, подтвердившие свой пенсионный статус с помощью удостоверения, справки или свидетельства", – поясняет юрист.Свидетельство пенсионера может быть предъявлено для получения льгот и скидок:Кроме этого, по словам Сергея Гебеля, отдельные льготы могут предусматриваться региональным и местным законодательством. Например, пенсионеры-москвичи имеют право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, а также на бесплатный проезд в наземном общественном транспорте при использовании социальных карт.К сожалению, до сих пор регионы предоставляют льготы только проживающим в них пенсионерам, отмечает Ирина Андриевская. В результате люди из соседней области не смогут купить дешевле продукты в местных магазинах или в аптеках, скидки будут работать только в федеральных торговых супермаркетах или аптечных сетях. Не исключены сложности при оплате за проезд в общественном транспорте в "чужом" регионе.Эксперт отмечает, что для решения этой проблемы в начале 2022 года чиновники из ПФР обсуждали разработку единой информационной системы льгот. Звучали предложения внедрить в свидетельство чип, который позволит по аналогии с банковской картой считывать информацию о владельце и доступных льготах. Однако новых сообщений о решении данной проблемы пока нет.Как выглядит (образец)Свидетельство пенсионера выглядит как банковская карта с фотографией и некоторыми сведениями о владельце. "Независимо от формы (электронный носитель или пластиковая карта) содержит фотографию, ФИО, страховой номер индивидуального лицевого счета, информацию о виде страховой пенсии и сроке, на которой она назначена. Размер пенсии в документе не указывается", –уточняет Сергей Гебель.Можно ли получить бумажное пенсионное удостоверение в 2023 годуБумажное пенсионное удостоверение в 2023 году получить уже не получится. Сергей Гебель уточняет, что с 2015 года удостоверения пенсионера в виде красной книжки перестали оформлять и выдавать, эти документы остались только у граждан, оформивших их ранее и они сохранили свою юридическую силу. "В последующие годы форма документа, подтверждающего статус, менялась еще несколько раз, хотя значимого влияния на социальные права пенсионеров это не оказало", – говорит юрист.ОформлениеПенсионное удостоверение в виде книжки было введено еще в советское время. В нем указывалась основная информация о владельце, отмечались его права, включая отметку о транспортных льготах, запись о статусе ветерана труда или инвалида.До 2015 годаДо 2015 года российским пенсионерам выдавали удостоверения в виде бумажных книжечек, в которые вносили записи о положенных пожилому человеку выплатах, льготах, статусе в пенсионной системе страны – военный пенсионер, гражданский, инвалид и т.д. Для оформления документа человек должен был обратиться в территориальное отделение ответственного органа и предоставить минимальный пакет документов.После 2015 годаПочему отменили бумажное пенсионное удостоверениеЗа годы работы Пенсионный фонд России собрал сведения о гражданах страны, получающих пенсию, в электронном виде и внес их в единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Государственные органы получали информацию при необходимости в рамках межведомственного взаимодействия, а потребность в бумажных документах отпала и они были отменены. Чтобы у пенсионеров была возможность подтверждать свой статус, в 2021 году стали выдавать электронное пенсионное свидетельство, которое при необходимости можно получить в виде пластиковой карточки.Юрист Сергей Гебель поясняет, несмотря на то, что бумажные удостоверения в виде книжечки перестали выдавать, а справки были перенесены в электронный формат, все вышеуказанные документы продолжают действовать. Новое свидетельство получать не обязательно, оно оформляется по желанию самого пенсионера."На пластиковом носителе помимо фотографии указаны фамилия, имя и отчество пенсионера, номер СНИЛС и уникальный номер документа. Водяные знаки и гильоширная сетка на поверхности свидетельства защищают его от подделки. Если пенсионер получает две выплаты, например, как отставной военнослужащий и по достижению пенсионного возраста, то оба вида пенсий указаны на лицевой стороне свидетельства. А вот сумма назначенной пенсии на свидетельстве не указывается. Она сохраняется в бумажной справке или в личном кабинете пенсионера на сайте Социального фонда", – говорит Ирина Андриевская.Таким образом, пенсионеру в 2023 году для подтверждения своих прав на льготы достаточно иметь пластиковую карту свидетельства или её цифровой скриншот в мобильном телефоне.Как и где получить пенсионное удостоверение (свидетельство)Свидетельство пенсионера или справку в 2023 году можно оформить и получить в Социальном фонде РФ (СФР). Потребуется посетить ближайшее отделение фонда с паспортом и фото. Порядок и процедура получения свидетельства остались без изменений. Оформить свидетельство может каждый пенсионер, независимо от времени выхода на пенсию. Для этого следует обратиться в любое отделение СФР лично или через представителя по доверенности.Есть и дополнительные способы для оформления – сайт "Госуслуги" или отделения МФЦ "Мои документы". Для получения свидетельства заявитель должен предоставить следующий пакет документов:По словам Ирины Андриевской, назначить дату и время, чтобы посетить отделение фонда, а также отправить заявление на оформление свидетельства можно дистанционно через портал "Госуслуги". Для этого у пенсионера должен быть подтвержденный аккаунт. Если его нет, то дистанционным сервисом можно воспользоваться, авторизовавшись на сайте СФР."Из аккаунта госпортала можно зайти на сайт СФР, заполнить данные пенсионера (ФИО, СНИЛС, номер телефона). Затем выбрать подразделение СФР. Далее в разделе "Услуги" выбрать пункт "Выдача свидетельства пенсионера". Важно не забыть дать согласие на обработку персональных данных", – поясняет Ирина Андриевская. – Если пенсионер придет в отделение СФР, то пластиковую карту ему оформят прямо в день обращения. Срок рассмотрения онлайн-заявления – трое суток. Затем в личный кабинет заявителя придет уведомление о дате и времени посещения отделения фонда". За прием и рассмотрение документов плата не взимается, свидетельство также выдается бесплатно.Можно ли восстановить пенсионное удостоверение при утере"Утерянное пенсионное удостоверение можно восстановить в любой момент. Нет никаких ограничений по количеству обращений и штрафов за утерю. Правда, теперь гражданин получит не удостоверение, а свидетельство пенсионера, – поясняет Ирина Андриевская. – Если восстанавливать заявление в отделении СФР, то сотрудники фонда примут заявление, рассмотрят документы и выдадут новое свидетельство и справку в течение дня обращения. Дистанционный запрос на портале "Госуслуги" или сайте СФР будет обработан в течение трех суток".
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россия, пенсионный фонд рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), пенсионеры
Россия, Пенсионный фонд РФ, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Пенсионеры
18:41 13.01.2023
 

Пенсионное удостоверение-2023: как выглядит, процедура оформления

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПенсионеры на улице Москвы
Пенсионеры на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Пенсионеры на улице Москвы
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Оглавление
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. При назначении пенсионных выплат гражданам выдается пенсионное свидетельство. За последние годы форма этого документа менялась несколько раз от бумажного удостоверения до справки и пластиковой карточки нового образца с фото. Для чего нужно свидетельство, как выглядит в 2023 году и где его можно оформить – в материале РИА Новости.

Пенсионное удостоверение

"Пенсионное удостоверение – знакомый бумажный документ для тех пенсионеров, которые оформили пенсию по достижении нетрудоспособного возраста (трудовую) или по другим основаниям (инвалидность, потеря кормильца) до 2015 года", – говорит Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса "Выберу.ру". Сегодня книжку заменило пенсионное свидетельство в формате справки и пластиковой карты. Документ содержит данные о получателе пенсии, её виде и размере. В нем указаны фамилия, имя и отчество гражданина, дата его рождения, фото, номер СНИЛС и наименование подразделения пенсионного фонда.
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Что дает

Всем российским пенсионерам положены определенные льготы. Государственная поддержка может заключаться в виде материальной помощи, освобождения от каких-либо платежей и в других формах. Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры" отмечает, что ряд льгот предоставляется пенсионерам автоматически на основании данных, имеющихся в базах государственных органов. Например, освобождение от уплаты налога на имущество, если оформлено право собственности на жилой дом, квартиру, гараж, некоторые другие объекты недвижимости (ст. 401, пп. 10 п. 1, п. 4 ст. 407 НК РФ; Письмо ФНС России № БС-4-21/48@ от 09.01.2017 г.).Также предоставляется налоговый вычет по земельному налогу (пп. 8 п. 5, п. 6.1 ст. 391 НК РФ) и освобождение некоторых доходов от НДФЛ (п. п. 2, 9, 10, 28 ст. 217 НК РФ).
"В указанных и некоторых других случаях пенсионер вправе по своему усмотрению подать заявление для оформления льготы, однако, как правило, в этом нет необходимости. В это же время на определенные льготы, скидки и другие преференции могут рассчитывать только граждане, подтвердившие свой пенсионный статус с помощью удостоверения, справки или свидетельства", – поясняет юрист.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЖенщина в пенсионном фонде в Москве
Женщина в пенсионном фонде в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Женщина в пенсионном фонде в Москве
Свидетельство пенсионера может быть предъявлено для получения льгот и скидок:
  • при проезде в общественном транспорте;
  • в некоторых магазинах, устанавливающих специальные часы с дополнительными скидками для пенсионеров;
  • в аптеках;
  • при посещении музеев, театров, выставок.
Кроме этого, по словам Сергея Гебеля, отдельные льготы могут предусматриваться региональным и местным законодательством. Например, пенсионеры-москвичи имеют право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, а также на бесплатный проезд в наземном общественном транспорте при использовании социальных карт.
К сожалению, до сих пор регионы предоставляют льготы только проживающим в них пенсионерам, отмечает Ирина Андриевская. В результате люди из соседней области не смогут купить дешевле продукты в местных магазинах или в аптеках, скидки будут работать только в федеральных торговых супермаркетах или аптечных сетях. Не исключены сложности при оплате за проезд в общественном транспорте в "чужом" регионе.
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Эксперт отмечает, что для решения этой проблемы в начале 2022 года чиновники из ПФР обсуждали разработку единой информационной системы льгот. Звучали предложения внедрить в свидетельство чип, который позволит по аналогии с банковской картой считывать информацию о владельце и доступных льготах. Однако новых сообщений о решении данной проблемы пока нет.

Как выглядит (образец)

Свидетельство пенсионера выглядит как банковская карта с фотографией и некоторыми сведениями о владельце. "Независимо от формы (электронный носитель или пластиковая карта) содержит фотографию, ФИО, страховой номер индивидуального лицевого счета, информацию о виде страховой пенсии и сроке, на которой она назначена. Размер пенсии в документе не указывается", –уточняет Сергей Гебель.
© Социальный фонд России Cвидетельство пенсионера
Cвидетельство пенсионера
© Социальный фонд России
Cвидетельство пенсионера

Можно ли получить бумажное пенсионное удостоверение в 2023 году

Бумажное пенсионное удостоверение в 2023 году получить уже не получится. Сергей Гебель уточняет, что с 2015 года удостоверения пенсионера в виде красной книжки перестали оформлять и выдавать, эти документы остались только у граждан, оформивших их ранее и они сохранили свою юридическую силу. "В последующие годы форма документа, подтверждающего статус, менялась еще несколько раз, хотя значимого влияния на социальные права пенсионеров это не оказало", – говорит юрист.
"В соответствии с действующим Приказом Минтруда России от 05.08.2021 № 546н свидетельство пенсионера оформляется на материальном носителе или в форме электронного документа и содержит: фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина, страховой номер индивидуального лицевого счета, вид пенсии и срок, на который она установлена, а также фотографию гражданина. С 01 января 2023 года такую услугу предоставляет Фонд пенсионного и социального страхования РФ", – поясняет юрист Европейской Юридической Службы Валентин Лупу. Документ можно получить бесплатно прямо в день обращения в Социальный фонд (СФР).

Оформление

Пенсионное удостоверение в виде книжки было введено еще в советское время. В нем указывалась основная информация о владельце, отмечались его права, включая отметку о транспортных льготах, запись о статусе ветерана труда или инвалида.
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До 2015 года

До 2015 года российским пенсионерам выдавали удостоверения в виде бумажных книжечек, в которые вносили записи о положенных пожилому человеку выплатах, льготах, статусе в пенсионной системе страны – военный пенсионер, гражданский, инвалид и т.д. Для оформления документа человек должен был обратиться в территориальное отделение ответственного органа и предоставить минимальный пакет документов.

После 2015 года

"После отмены в 2015 году удостоверения стали выдавать справку на листе бумаге формата А4. Получить ее можно было в ближайшем отделении Пенсионного фонда России. Также существовала возможность заказать ее по телефону или оформить в личном кабинете на сайте ПФР. Со временем стало понятно, что справка неудобна: она слишком большая, мнется, в ней нет фотографии и указан размер пенсии, который виден каждому, кому она предъявляется", – говорит Сергей Гебель.

Почему отменили бумажное пенсионное удостоверение

© РИА Новости / Павел ЛисицынПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Пенсионное удостоверение
За годы работы Пенсионный фонд России собрал сведения о гражданах страны, получающих пенсию, в электронном виде и внес их в единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Государственные органы получали информацию при необходимости в рамках межведомственного взаимодействия, а потребность в бумажных документах отпала и они были отменены. Чтобы у пенсионеров была возможность подтверждать свой статус, в 2021 году стали выдавать электронное пенсионное свидетельство, которое при необходимости можно получить в виде пластиковой карточки.
Юрист Сергей Гебель поясняет, несмотря на то, что бумажные удостоверения в виде книжечки перестали выдавать, а справки были перенесены в электронный формат, все вышеуказанные документы продолжают действовать. Новое свидетельство получать не обязательно, оно оформляется по желанию самого пенсионера.
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"На пластиковом носителе помимо фотографии указаны фамилия, имя и отчество пенсионера, номер СНИЛС и уникальный номер документа. Водяные знаки и гильоширная сетка на поверхности свидетельства защищают его от подделки. Если пенсионер получает две выплаты, например, как отставной военнослужащий и по достижению пенсионного возраста, то оба вида пенсий указаны на лицевой стороне свидетельства. А вот сумма назначенной пенсии на свидетельстве не указывается. Она сохраняется в бумажной справке или в личном кабинете пенсионера на сайте Социального фонда", – говорит Ирина Андриевская.
Таким образом, пенсионеру в 2023 году для подтверждения своих прав на льготы достаточно иметь пластиковую карту свидетельства или её цифровой скриншот в мобильном телефоне.

Как и где получить пенсионное удостоверение (свидетельство)

Свидетельство пенсионера или справку в 2023 году можно оформить и получить в Социальном фонде РФ (СФР). Потребуется посетить ближайшее отделение фонда с паспортом и фото. Порядок и процедура получения свидетельства остались без изменений. Оформить свидетельство может каждый пенсионер, независимо от времени выхода на пенсию. Для этого следует обратиться в любое отделение СФР лично или через представителя по доверенности.
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Есть и дополнительные способы для оформления – сайт "Госуслуги" или отделения МФЦ "Мои документы". Для получения свидетельства заявитель должен предоставить следующий пакет документов:
  • заявление по установленной форме;
  • паспорт или иной удостоверяющий личность документ;
  • одну фотографию размером 21×30 мм (цветную или черно-белую);
  • нотариальную доверенность и паспорт представителя при необходимости.
По словам Ирины Андриевской, назначить дату и время, чтобы посетить отделение фонда, а также отправить заявление на оформление свидетельства можно дистанционно через портал "Госуслуги". Для этого у пенсионера должен быть подтвержденный аккаунт. Если его нет, то дистанционным сервисом можно воспользоваться, авторизовавшись на сайте СФР.
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"Из аккаунта госпортала можно зайти на сайт СФР, заполнить данные пенсионера (ФИО, СНИЛС, номер телефона). Затем выбрать подразделение СФР. Далее в разделе "Услуги" выбрать пункт "Выдача свидетельства пенсионера". Важно не забыть дать согласие на обработку персональных данных", – поясняет Ирина Андриевская. – Если пенсионер придет в отделение СФР, то пластиковую карту ему оформят прямо в день обращения. Срок рассмотрения онлайн-заявления – трое суток. Затем в личный кабинет заявителя придет уведомление о дате и времени посещения отделения фонда". За прием и рассмотрение документов плата не взимается, свидетельство также выдается бесплатно.

Можно ли восстановить пенсионное удостоверение при утере

"Утерянное пенсионное удостоверение можно восстановить в любой момент. Нет никаких ограничений по количеству обращений и штрафов за утерю. Правда, теперь гражданин получит не удостоверение, а свидетельство пенсионера, – поясняет Ирина Андриевская. – Если восстанавливать заявление в отделении СФР, то сотрудники фонда примут заявление, рассмотрят документы и выдадут новое свидетельство и справку в течение дня обращения. Дистанционный запрос на портале "Госуслуги" или сайте СФР будет обработан в течение трех суток".
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМужчина у информационного стенда в пенсионном фонде в Москве
Мужчина у информационного стенда в пенсионном фонде в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина у информационного стенда в пенсионном фонде в Москве
 
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