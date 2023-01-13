Пенсионное удостоверение-2023: как выглядит, процедура оформления
Пенсионеры на улице Москвы
Оглавление
- Пенсионное удостоверение
- Что дает
- Как выглядит (образец)
- Можно ли получить бумажное пенсионное удостоверение в 2023 году
- Оформление
- До 2015 года
- После 2015 года
- Почему отменили бумажное пенсионное удостоверение
- Как и где получить пенсионное удостоверение (свидетельство)
- Можно ли восстановить пенсионное удостоверение при утере
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. При назначении пенсионных выплат гражданам выдается пенсионное свидетельство. За последние годы форма этого документа менялась несколько раз от бумажного удостоверения до справки и пластиковой карточки нового образца с фото. Для чего нужно свидетельство, как выглядит в 2023 году и где его можно оформить – в материале РИА Новости.
Пенсионное удостоверение
"Пенсионное удостоверение – знакомый бумажный документ для тех пенсионеров, которые оформили пенсию по достижении нетрудоспособного возраста (трудовую) или по другим основаниям (инвалидность, потеря кормильца) до 2015 года", – говорит Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса "Выберу.ру". Сегодня книжку заменило пенсионное свидетельство в формате справки и пластиковой карты. Документ содержит данные о получателе пенсии, её виде и размере. В нем указаны фамилия, имя и отчество гражданина, дата его рождения, фото, номер СНИЛС и наименование подразделения пенсионного фонда.
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Что дает
Всем российским пенсионерам положены определенные льготы. Государственная поддержка может заключаться в виде материальной помощи, освобождения от каких-либо платежей и в других формах. Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры" отмечает, что ряд льгот предоставляется пенсионерам автоматически на основании данных, имеющихся в базах государственных органов. Например, освобождение от уплаты налога на имущество, если оформлено право собственности на жилой дом, квартиру, гараж, некоторые другие объекты недвижимости (ст. 401, пп. 10 п. 1, п. 4 ст. 407 НК РФ; Письмо ФНС России № БС-4-21/48@ от 09.01.2017 г.).Также предоставляется налоговый вычет по земельному налогу (пп. 8 п. 5, п. 6.1 ст. 391 НК РФ) и освобождение некоторых доходов от НДФЛ (п. п. 2, 9, 10, 28 ст. 217 НК РФ).
"В указанных и некоторых других случаях пенсионер вправе по своему усмотрению подать заявление для оформления льготы, однако, как правило, в этом нет необходимости. В это же время на определенные льготы, скидки и другие преференции могут рассчитывать только граждане, подтвердившие свой пенсионный статус с помощью удостоверения, справки или свидетельства", – поясняет юрист.
Женщина в пенсионном фонде в Москве
Свидетельство пенсионера может быть предъявлено для получения льгот и скидок:
- —при проезде в общественном транспорте;
- —в некоторых магазинах, устанавливающих специальные часы с дополнительными скидками для пенсионеров;
- —в аптеках;
- —при посещении музеев, театров, выставок.
Кроме этого, по словам Сергея Гебеля, отдельные льготы могут предусматриваться региональным и местным законодательством. Например, пенсионеры-москвичи имеют право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, а также на бесплатный проезд в наземном общественном транспорте при использовании социальных карт.
К сожалению, до сих пор регионы предоставляют льготы только проживающим в них пенсионерам, отмечает Ирина Андриевская. В результате люди из соседней области не смогут купить дешевле продукты в местных магазинах или в аптеках, скидки будут работать только в федеральных торговых супермаркетах или аптечных сетях. Не исключены сложности при оплате за проезд в общественном транспорте в "чужом" регионе.
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Эксперт отмечает, что для решения этой проблемы в начале 2022 года чиновники из ПФР обсуждали разработку единой информационной системы льгот. Звучали предложения внедрить в свидетельство чип, который позволит по аналогии с банковской картой считывать информацию о владельце и доступных льготах. Однако новых сообщений о решении данной проблемы пока нет.
Как выглядит (образец)
Свидетельство пенсионера выглядит как банковская карта с фотографией и некоторыми сведениями о владельце. "Независимо от формы (электронный носитель или пластиковая карта) содержит фотографию, ФИО, страховой номер индивидуального лицевого счета, информацию о виде страховой пенсии и сроке, на которой она назначена. Размер пенсии в документе не указывается", –уточняет Сергей Гебель.
Можно ли получить бумажное пенсионное удостоверение в 2023 году
Бумажное пенсионное удостоверение в 2023 году получить уже не получится. Сергей Гебель уточняет, что с 2015 года удостоверения пенсионера в виде красной книжки перестали оформлять и выдавать, эти документы остались только у граждан, оформивших их ранее и они сохранили свою юридическую силу. "В последующие годы форма документа, подтверждающего статус, менялась еще несколько раз, хотя значимого влияния на социальные права пенсионеров это не оказало", – говорит юрист.
"В соответствии с действующим Приказом Минтруда России от 05.08.2021 № 546н свидетельство пенсионера оформляется на материальном носителе или в форме электронного документа и содержит: фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина, страховой номер индивидуального лицевого счета, вид пенсии и срок, на который она установлена, а также фотографию гражданина. С 01 января 2023 года такую услугу предоставляет Фонд пенсионного и социального страхования РФ", – поясняет юрист Европейской Юридической Службы Валентин Лупу. Документ можно получить бесплатно прямо в день обращения в Социальный фонд (СФР).
Оформление
Пенсионное удостоверение в виде книжки было введено еще в советское время. В нем указывалась основная информация о владельце, отмечались его права, включая отметку о транспортных льготах, запись о статусе ветерана труда или инвалида.
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До 2015 года
До 2015 года российским пенсионерам выдавали удостоверения в виде бумажных книжечек, в которые вносили записи о положенных пожилому человеку выплатах, льготах, статусе в пенсионной системе страны – военный пенсионер, гражданский, инвалид и т.д. Для оформления документа человек должен был обратиться в территориальное отделение ответственного органа и предоставить минимальный пакет документов.
После 2015 года
"После отмены в 2015 году удостоверения стали выдавать справку на листе бумаге формата А4. Получить ее можно было в ближайшем отделении Пенсионного фонда России. Также существовала возможность заказать ее по телефону или оформить в личном кабинете на сайте ПФР. Со временем стало понятно, что справка неудобна: она слишком большая, мнется, в ней нет фотографии и указан размер пенсии, который виден каждому, кому она предъявляется", – говорит Сергей Гебель.
Почему отменили бумажное пенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
За годы работы Пенсионный фонд России собрал сведения о гражданах страны, получающих пенсию, в электронном виде и внес их в единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Государственные органы получали информацию при необходимости в рамках межведомственного взаимодействия, а потребность в бумажных документах отпала и они были отменены. Чтобы у пенсионеров была возможность подтверждать свой статус, в 2021 году стали выдавать электронное пенсионное свидетельство, которое при необходимости можно получить в виде пластиковой карточки.
Юрист Сергей Гебель поясняет, несмотря на то, что бумажные удостоверения в виде книжечки перестали выдавать, а справки были перенесены в электронный формат, все вышеуказанные документы продолжают действовать. Новое свидетельство получать не обязательно, оно оформляется по желанию самого пенсионера.
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"На пластиковом носителе помимо фотографии указаны фамилия, имя и отчество пенсионера, номер СНИЛС и уникальный номер документа. Водяные знаки и гильоширная сетка на поверхности свидетельства защищают его от подделки. Если пенсионер получает две выплаты, например, как отставной военнослужащий и по достижению пенсионного возраста, то оба вида пенсий указаны на лицевой стороне свидетельства. А вот сумма назначенной пенсии на свидетельстве не указывается. Она сохраняется в бумажной справке или в личном кабинете пенсионера на сайте Социального фонда", – говорит Ирина Андриевская.
Таким образом, пенсионеру в 2023 году для подтверждения своих прав на льготы достаточно иметь пластиковую карту свидетельства или её цифровой скриншот в мобильном телефоне.
Как и где получить пенсионное удостоверение (свидетельство)
Свидетельство пенсионера или справку в 2023 году можно оформить и получить в Социальном фонде РФ (СФР). Потребуется посетить ближайшее отделение фонда с паспортом и фото. Порядок и процедура получения свидетельства остались без изменений. Оформить свидетельство может каждый пенсионер, независимо от времени выхода на пенсию. Для этого следует обратиться в любое отделение СФР лично или через представителя по доверенности.
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Есть и дополнительные способы для оформления – сайт "Госуслуги" или отделения МФЦ "Мои документы". Для получения свидетельства заявитель должен предоставить следующий пакет документов:
- —заявление по установленной форме;
- —паспорт или иной удостоверяющий личность документ;
- —одну фотографию размером 21×30 мм (цветную или черно-белую);
- —нотариальную доверенность и паспорт представителя при необходимости.
По словам Ирины Андриевской, назначить дату и время, чтобы посетить отделение фонда, а также отправить заявление на оформление свидетельства можно дистанционно через портал "Госуслуги". Для этого у пенсионера должен быть подтвержденный аккаунт. Если его нет, то дистанционным сервисом можно воспользоваться, авторизовавшись на сайте СФР.
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"Из аккаунта госпортала можно зайти на сайт СФР, заполнить данные пенсионера (ФИО, СНИЛС, номер телефона). Затем выбрать подразделение СФР. Далее в разделе "Услуги" выбрать пункт "Выдача свидетельства пенсионера". Важно не забыть дать согласие на обработку персональных данных", – поясняет Ирина Андриевская. – Если пенсионер придет в отделение СФР, то пластиковую карту ему оформят прямо в день обращения. Срок рассмотрения онлайн-заявления – трое суток. Затем в личный кабинет заявителя придет уведомление о дате и времени посещения отделения фонда". За прием и рассмотрение документов плата не взимается, свидетельство также выдается бесплатно.
Можно ли восстановить пенсионное удостоверение при утере
"Утерянное пенсионное удостоверение можно восстановить в любой момент. Нет никаких ограничений по количеству обращений и штрафов за утерю. Правда, теперь гражданин получит не удостоверение, а свидетельство пенсионера, – поясняет Ирина Андриевская. – Если восстанавливать заявление в отделении СФР, то сотрудники фонда примут заявление, рассмотрят документы и выдадут новое свидетельство и справку в течение дня обращения. Дистанционный запрос на портале "Госуслуги" или сайте СФР будет обработан в течение трех суток".
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМужчина у информационного стенда в пенсионном фонде в Москве
Мужчина у информационного стенда в пенсионном фонде в Москве