https://ria.ru/20220802/pensiya-1806757106.html

Заявление на пенсию в 2022 году: правила оформления и советы юристов

Заявление о назначении пенсии: как написать и оформить, образец

Заявление на пенсию в 2022 году: правила оформления и советы юристов

Заявление на пенсию — документ, который необходим для назначения страховой выплаты в пенсионном фонде. О том, как получить накопительную пенсию по старости в... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T18:49

2022-08-02T18:49

2022-08-02T18:49

общество

россия

пенсионный фонд рф

пенсия

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Заявление на пенсию — документ, который необходим для назначения страховой выплаты в пенсионном фонде. О том, как получить накопительную пенсию по старости в 2022 году, образец заявления и правила заполнения — в материале РИА Новости.Заявление о назначении пенсииПо достижении пенсионного возраста или в случае нетрудоспособности каждый гражданин РФ вправе получать пенсию. Но для этого необходимо написать заявление о назначении пенсии— специальной формы социального обеспечения в России. Всего существуют три вида пенсий, которые оформляются исходя из ситуации:Зачем нужно заявлениеНаписать заявление на пенсию требуется каждому гражданину, который вправе получить такую выплату, так как иначе ее невозможно оформить:Как написатьДля написания заявления достаточно заполнить в бланке все необходимые графы. По словам Виктора Демянчука, нужно оформить документ, соблюдая обязательные требования:Типовой образецНайти и скачать образец заявления можно, например, на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации и некоторых других госорганов.В бланке необходимо указать такие личные данные, как ФИО, ИНН, гражданство, адрес проживания, номер телефона, пол, а также другие данные.Другой вариант получения типового образца — посетить ПФР или МФЦ и заполнить форму вручную.Образец заявления выглядит следующим образом:Порядок подачи заявленияК заявлению на пенсию нужно приложить еще ряд бумаг:С 01.01.2022 появилась возможность назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме. При этом заявление о назначении такой пенсии подается в форме электронного документа с использованием Единого портала госуслуг.Подача заявления через “Госуслуги”“Госуслуги” — это единый портал государственных услуг, через который можно подать заявление на пенсию:“Подача заявления через Единый портал госуслуг является наиболее удобным, эффективным и быстрым способом подачи заявления о назначении пенсии, так как часть данных о пенсионере уже содержится на портале. Портал позволяет оперативно вносить изменения в данные пенсионера при совершении ошибок, а также указывает на сами ошибки при составлении”, — добавил Александр Спиридонов.Как утверждает Виктор Демянчук, чтобы оформить пенсию через сайт госуслуг, понадобится выполнить следующие действия:В личном кабинете “Госуслуг” появится уведомление о направлении анкеты-заявления в отделение ПФР, которое рассматривается в течение десяти дней.По словам эксперта, после направления анкеты-заявления необходимо будет явиться в отделение ПФР и представить подлинники документов на проверку. Если пенсия оформляется посредством МФЦ, подача документов осуществляется в таком же порядке, как и при личном обращении в отделение ПФР. Необходимо приготовить все бумаги и заявление, затем обратиться с ними в многофункциональный и через специалиста МФЦ подать в отделение ПФР, сотрудник центра проверит правильность оформления заявления и комплект документов. Далее нужно ждать результатов рассмотрения. Срок рассмотрения — десять дней.

https://ria.ru/20220801/pensii-1806301032.html

https://ria.ru/20220731/pensiya-1806142348.html

https://ria.ru/20220719/pensii-1803383698.html

https://ria.ru/20220705/stazh-1800233512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия, пенсионный фонд рф, пенсия