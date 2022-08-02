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Заявление о назначении пенсии: как написать и оформить, образец
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Заявление на пенсию в 2022 году: правила оформления и советы юристов
Заявление о назначении пенсии: как написать и оформить, образец
Заявление на пенсию в 2022 году: правила оформления и советы юристов
Заявление на пенсию — документ, который необходим для назначения страховой выплаты в пенсионном фонде. О том, как получить накопительную пенсию по старости в... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T18:49
2022-08-02T18:49
общество
россия
пенсионный фонд рф
пенсия
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Заявление на пенсию — документ, который необходим для назначения страховой выплаты в пенсионном фонде. О том, как получить накопительную пенсию по старости в 2022 году, образец заявления и правила заполнения — в материале РИА Новости.Заявление о назначении пенсииПо достижении пенсионного возраста или в случае нетрудоспособности каждый гражданин РФ вправе получать пенсию. Но для этого необходимо написать заявление о назначении пенсии— специальной формы социального обеспечения в России. Всего существуют три вида пенсий, которые оформляются исходя из ситуации:Зачем нужно заявлениеНаписать заявление на пенсию требуется каждому гражданину, который вправе получить такую выплату, так как иначе ее невозможно оформить:Как написатьДля написания заявления достаточно заполнить в бланке все необходимые графы. По словам Виктора Демянчука, нужно оформить документ, соблюдая обязательные требования:Типовой образецНайти и скачать образец заявления можно, например, на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации и некоторых других госорганов.В бланке необходимо указать такие личные данные, как ФИО, ИНН, гражданство, адрес проживания, номер телефона, пол, а также другие данные.Другой вариант получения типового образца — посетить ПФР или МФЦ и заполнить форму вручную.Образец заявления выглядит следующим образом:Порядок подачи заявленияК заявлению на пенсию нужно приложить еще ряд бумаг:С 01.01.2022 появилась возможность назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме. При этом заявление о назначении такой пенсии подается в форме электронного документа с использованием Единого портала госуслуг.Подача заявления через “Госуслуги”“Госуслуги” — это единый портал государственных услуг, через который можно подать заявление на пенсию:“Подача заявления через Единый портал госуслуг является наиболее удобным, эффективным и быстрым способом подачи заявления о назначении пенсии, так как часть данных о пенсионере уже содержится на портале. Портал позволяет оперативно вносить изменения в данные пенсионера при совершении ошибок, а также указывает на сами ошибки при составлении”, — добавил Александр Спиридонов.Как утверждает Виктор Демянчук, чтобы оформить пенсию через сайт госуслуг, понадобится выполнить следующие действия:В личном кабинете “Госуслуг” появится уведомление о направлении анкеты-заявления в отделение ПФР, которое рассматривается в течение десяти дней.По словам эксперта, после направления анкеты-заявления необходимо будет явиться в отделение ПФР и представить подлинники документов на проверку. Если пенсия оформляется посредством МФЦ, подача документов осуществляется в таком же порядке, как и при личном обращении в отделение ПФР. Необходимо приготовить все бумаги и заявление, затем обратиться с ними в многофункциональный и через специалиста МФЦ подать в отделение ПФР, сотрудник центра проверит правильность оформления заявления и комплект документов. Далее нужно ждать результатов рассмотрения. Срок рассмотрения — десять дней.
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общество, россия, пенсионный фонд рф, пенсия
18:49 02.08.2022
 

Заявление на пенсию в 2022 году: правила оформления и советы юристов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаявление на пенсию
Заявление на пенсию - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заявление на пенсию
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Оглавление
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Заявление на пенсию — документ, который необходим для назначения страховой выплаты в пенсионном фонде. О том, как получить накопительную пенсию по старости в 2022 году, образец заявления и правила заполнения — в материале РИА Новости.

Заявление о назначении пенсии

По достижении пенсионного возраста или в случае нетрудоспособности каждый гражданин РФ вправе получать пенсию. Но для этого необходимо написать заявление о назначении пенсии— специальной формы социального обеспечения в России. Всего существуют три вида пенсий, которые оформляются исходя из ситуации:
  • по старости — наиболее распространенный вид, которые подразумевает выплаты по достижении установленного пенсионного возраста. В 2022 году – это мужчины и женщины, которые достигли 61,5 и 56,5 лет соответственно. Сумма определяется на основе данных о периоде работы и минимальной суммы пенсионных баллов;
  • по инвалидности — начисляется людям I, II, или III группы инвалидности при наличии страхового стажа (периоде работы) любой продолжительности;
  • по случаю потери кормильца — назначается нетрудоспособным членам семьи, состоявшим на иждивении у погибшего кормильца.
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“Заявление можно сдать в территориальный отдел ПФР (лично, в том числе при выездном приеме, или с помощью представителя), по электронной почте, через МФЦ (при наличии соответствующего соглашения между ПФР и МФЦ) или в электронной форме, в том числе через “Госуслуги” или на сайте ПФР”, — поделился Александр Спиридонов, ведущий юрист Европейской Юридической службы.

Зачем нужно заявление

Написать заявление на пенсию требуется каждому гражданину, который вправе получить такую выплату, так как иначе ее невозможно оформить:
“В соответствии с действующим законодательством определение гражданину пенсионных выплат носит заявительный характер. Пенсия не будет оформлена до тех пор, пока ПФР не получит заявление”, — пояснил Виктор Демянчук, председатель Волгоградской областной коллегии адвокатов №1.
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Как написать

Для написания заявления достаточно заполнить в бланке все необходимые графы. По словам Виктора Демянчука, нужно оформить документ, соблюдая обязательные требования:
  • полностью, как в паспорте, написать фамилию, имя и отчество;
  • заполнить все необходимые пункты заявления;
  • заявление должно быть написано печатными буквами, с изложением достоверных данных, без зачеркиваний, исправлений;
  • в заявлении необходимо указать адрес регистрации как в паспорте и адрес фактического места проживания;
  • если регистрация по месту жительства отсутствует, в соответствующем пункте заявления пишется “нет”;
  • если место жительства заявителя находится за пределами России, адрес места жительства пишется как на русском языке, так и на языке иностранного государства;
  • при выборе правильного варианта из пунктов заявления, значок ставится в поле соответствующем варианту;
  • количество нетрудоспособных членов семьи находящихся на иждивении пишется прописью;
  • в конце нужно подписать документ и расшифровать свою подпись (представитель подписывает при наличии нотариальной доверенности).
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Типовой образец

Найти и скачать образец заявления можно, например, на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации и некоторых других госорганов.
В бланке необходимо указать такие личные данные, как ФИО, ИНН, гражданство, адрес проживания, номер телефона, пол, а также другие данные.
Другой вариант получения типового образца — посетить ПФР или МФЦ и заполнить форму вручную.
Образец заявления выглядит следующим образом:
Заявление о назначении пенсии 1-я стр.
Заявление о назначении пенсии
Заявление о назначении пенсии 2-я стр.
Заявление о назначении пенсии
Заявление о назначении пенсии 3-я стр.
Заявление о назначении пенсии
Заявление о назначении пенсии 4-я стр.
Заявление о назначении пенсии

Порядок подачи заявления

К заявлению на пенсию нужно приложить еще ряд бумаг:
“Для оформления страховой пенсии по возрасту необходимо представить в ПФР не раньше, чем за месяц до обозначенного в законе возраста заявление и документы, удостоверяющие личность и подтверждающие возраст, гражданство, место жительства и страховой стаж”, — рассказал Александр Спиридонов, ведущий юрист Европейской Юридической службы.
С 01.01.2022 появилась возможность назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме. При этом заявление о назначении такой пенсии подается в форме электронного документа с использованием Единого портала госуслуг.
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Подача заявления через “Госуслуги”

“Госуслуги” — это единый портал государственных услуг, через который можно подать заявление на пенсию:
“Подача заявления через Единый портал госуслуг является наиболее удобным, эффективным и быстрым способом подачи заявления о назначении пенсии, так как часть данных о пенсионере уже содержится на портале. Портал позволяет оперативно вносить изменения в данные пенсионера при совершении ошибок, а также указывает на сами ошибки при составлении”, — добавил Александр Спиридонов.
Как утверждает Виктор Демянчук, чтобы оформить пенсию через сайт госуслуг, понадобится выполнить следующие действия:
  • Заявителю необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуг, затем войти в свой личный кабинет.
  • В каталоге услуг выбрать раздел “Пособия, пенсии, льготы”.
  • Выбрать услугу "Установление пенсии".
  • Затем выбрать ссылку “Назначение пенсии”.
  • На открывшейся странице нажать кнопку “Начать” и перейти к заполнению анкеты-заявления.
  • В анкету-заявление вводятся все необходимые и обязательные данные для заполнения. В анкете-заявлении необходимо указать вид пенсии, за назначением которой обращается заявитель.
  • Также указывается адрес отделения ПФР, в которое обращается заявитель, делается отметка об обязанности информировать отделение ПФР обо всех изменениях, влияющих на размер пенсионных выплат, после чего анкета-заявление отправляется в отделение ПФР.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧеловек выбирает услугу в терминале в ПФР в Москве
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© РИА Новости / Максим Блинов
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Человек выбирает услугу в терминале в ПФР в Москве
В личном кабинете “Госуслуг” появится уведомление о направлении анкеты-заявления в отделение ПФР, которое рассматривается в течение десяти дней.
По словам эксперта, после направления анкеты-заявления необходимо будет явиться в отделение ПФР и представить подлинники документов на проверку. Если пенсия оформляется посредством МФЦ, подача документов осуществляется в таком же порядке, как и при личном обращении в отделение ПФР. Необходимо приготовить все бумаги и заявление, затем обратиться с ними в многофункциональный и через специалиста МФЦ подать в отделение ПФР, сотрудник центра проверит правильность оформления заявления и комплект документов. Далее нужно ждать результатов рассмотрения. Срок рассмотрения — десять дней.
 
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