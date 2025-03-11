https://ria.ru/20250311/pensiya-1806757106.html
Заявление на пенсию в 2025 году: правила оформления и советы юристов
Заявление о назначении пенсии: как написать и оформить, образец
Заявление на пенсию в 2025 году: правила оформления и советы юристов
Заявление на пенсию — документ, который необходим для назначения страховой выплаты в пенсионном фонде. О том, как получить накопительную пенсию по старости в... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:58:00+03:00
2025-03-11T14:58:00+03:00
2025-03-11T15:33:00+03:00
общество
россия
пенсионный фонд рф
пенсия
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Заявление на пенсию — документ, который необходим для назначения страховой выплаты в пенсионном фонде. О том, как получить накопительную пенсию по старости в 2025 году, образец заявления и правила заполнения — в материале РИА Новости.Заявление о назначении пенсииПо достижении пенсионного возраста или в случае нетрудоспособности каждый гражданин РФ вправе получать пенсию. Но для этого необходимо написать заявление о назначении пенсии— специальной формы социального обеспечения в России. Всего существуют три вида пенсий, которые оформляются исходя из ситуации:“Заявление можно сдать в территориальный отдел СФР (лично, в том числе при выездном приеме, или с помощью представителя), через МФЦ (при наличии соответствующего соглашения между Соцфондом и МФЦ) или в электронной форме через “Госуслуги”, — поделился Александр Спиридонов, ведущий юрист Европейской Юридической службы.“До 2014 года работодатель отчислял следующие страховые взносы: 16% на страховую часть пенсии, которые поступали в бюджет Пенсионного фонда России (в настоящее время СФР) для выплаты текущих пенсий, а также 6% на накопительную часть, которые могли по желанию застрахованного лица направляться работодателем на формирование накопительной пенсии на индивидуальном счете застрахованного в негосударственном пенсионном фонде или в СФР”, - говорит старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталья Пшеничникова. .“Помните, что получить пенсионные накопления можно либо в виде накопительной пенсии, которая выплачивается ежемесячно, либо единовременно, - говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева. - В 2025 году накопительная пенсия назначается при таких условиях:С 1 января Социальный фонд перешел к оформлению в беззаявительном порядке социальных и страховых пенсий по случаю потери кормильца. выплаты назначаются в течение пяти рабочих дней с момента получения сведений из ЗАГС о потере кормильца.Также с 2024 года в проактивном формате назначаются надбавки к страховой пенсии за стаж работы в районах Крайнего Севера. После принятия решения о перерасчете граждане получаютЗачем нужно заявлениеНаписать заявление на пенсию требуется каждому гражданину, который вправе получить такую выплату:“В соответствии с действующим законодательством определение гражданину пенсионных выплат носит заявительный характер. Пенсия не будет оформлена до тех пор, пока СФР не получит заявление”, — пояснил Виктор Демянчук, председатель Волгоградской областной коллегии адвокатов №1.Как написатьДля написания заявления достаточно заполнить в бланке все необходимые графы. По словам Виктора Демянчука, нужно оформить документ, соблюдая обязательные требования:Типовой образецНайти и скачать образец заявления можно, например, на сайте Социального фонда Российской Федерации и некоторых других госорганов.В бланке необходимо указать такие личные данные, как ФИО, ИНН, гражданство, адрес проживания, номер телефона, пол, а также другие данные.Другой вариант получения типового образца — посетить СФР или МФЦ и заполнить форму вручную.Образец заявления выглядит следующим образом:Порядок подачи заявленияК заявлению на пенсию нужно приложить еще ряд бумаг:“Для оформления страховой пенсии по возрасту необходимо представить в СФР не раньше, чем за месяц до обозначенного в законе возраста заявление и документы, удостоверяющие личность и подтверждающие возраст, гражданство, место жительства и страховой стаж”, — рассказал Александр Спиридонов, ведущий юрист Европейской Юридической службы.С 01.01.2022 появилась возможность назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме. При этом заявление о назначении такой пенсии подается в форме электронного документа с использованием Единого портала госуслуг.Подача заявления через “Госуслуги”“Госуслуги” — это единый портал государственных услуг, через который можно подать заявление на пенсию:“Подача заявления через Единый портал госуслуг является наиболее удобным, эффективным и быстрым способом подачи заявления о назначении пенсии, так как часть данных о пенсионере уже содержится на портале. Портал позволяет оперативно вносить изменения в данные пенсионера при совершении ошибок, а также указывает на сами ошибки при составлении”, — добавил Александр Спиридонов.Как утверждает Виктор Демянчук, чтобы оформить пенсию через сайт госуслуг, понадобится выполнить следующие действия:В личном кабинете “Госуслуг” появится уведомление о направлении анкеты-заявления в отделение СФР, которое рассматривается в течение десяти дней.По словам эксперта, после направления анкеты-заявления необходимо будет явиться в отделение СФР и представить подлинники документов на проверку. Если пенсия оформляется посредством МФЦ, подача документов осуществляется в таком же порядке, как и при личном обращении в отделение СФР. Необходимо приготовить все бумаги и заявление, затем обратиться с ними в многофункциональный центр и через специалиста МФЦ подать в отделение СФР, сотрудник центра проверит правильность оформления заявления и комплект документов. Далее нужно ждать результатов рассмотрения. Срок рассмотрения — десять дней.“Иностранные граждане или лица без гражданства могут оформить в РФ страховую пенсию по старости только в том случае, если постоянно проживают на территории нашей страны, то есть имеют вид на жительство, — добавляет Оксана Васильева. — Они получают пенсию на тех же основаниях, что и граждане РФ, если иное не предусмотрено законом или международными договорами. Помните, что назначение пенсии по старости в автоматическом режиме предусмотрено только для граждан России”.Изменения в 2025 годуВ 2025 году, в связи с пенсионной реформой, по возрасту на заслуженный отдых не выйдет никто. Оформить пенсионные выплаты смогут только имеющие право на досрочный выход на пенсию и граждане, которые отложили этот момент ранее.
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общество, россия, пенсионный фонд рф, пенсия
Общество, Россия, Пенсионный фонд РФ, Пенсия
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Заявление на пенсию — документ, который необходим для назначения страховой выплаты в пенсионном фонде. О том, как получить накопительную пенсию по старости в 2025 году, образец заявления и правила заполнения — в материале РИА Новости.
Заявление о назначении пенсии
По достижении пенсионного возраста или в случае нетрудоспособности каждый гражданин РФ
вправе получать пенсию. Но для этого необходимо написать заявление о назначении пенсии
— специальной формы социального обеспечения в России. Всего существуют три вида пенсий, которые оформляются исходя из ситуации:
- по старости — наиболее распространенный вид, который подразумевает выплаты по достижении установленного пенсионного возраста. В 2026 году – это мужчины и женщины, которые достигли 64 и 59 лет соответственно. Сумма определяется на основе данных о периоде работы и минимальной суммы пенсионных баллов;
- по инвалидности — начисляется людям I, II, или III группы инвалидности при наличии страхового стажа (периоде работы) любой продолжительности;
- по случаю потери кормильца — назначается нетрудоспособным членам семьи, состоявшим на иждивении у погибшего кормильца.
«
“Заявление можно сдать в территориальный отдел СФР (лично, в том числе при выездном приеме, или с помощью представителя), через МФЦ (при наличии соответствующего соглашения между Соцфондом и МФЦ) или в электронной форме через “Госуслуги”, — поделился Александр Спиридонов, ведущий юрист Европейской Юридической службы.
“До 2014 года работодатель отчислял следующие страховые взносы: 16% на страховую часть пенсии, которые поступали в бюджет Пенсионного фонда России (в настоящее время СФР) для выплаты текущих пенсий, а также 6% на накопительную часть, которые могли по желанию застрахованного лица направляться работодателем на формирование накопительной пенсии на индивидуальном счете застрахованного в негосударственном пенсионном фонде или в СФР”, - говорит старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталья Пшеничникова. .
“Помните, что получить пенсионные накопления можно либо в виде накопительной пенсии, которая выплачивается ежемесячно, либо единовременно, - говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева. - В 2025 году накопительная пенсия назначается при таких условиях:
- достижение возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин;
- наличие страхового стажа не менее 15 лет;
- величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) минимум 30”.
С 1 января Социальный фонд перешел к оформлению в беззаявительном порядке социальных и страховых пенсий по случаю потери кормильца. выплаты назначаются в течение пяти рабочих дней с момента получения сведений из ЗАГС о потере кормильца.
Также с 2024 года в проактивном формате назначаются надбавки к страховой пенсии за стаж работы в районах Крайнего Севера. После принятия решения о перерасчете граждане получают
Написать заявление на пенсию требуется каждому гражданину, который вправе получить такую выплату:
«
“В соответствии с действующим законодательством определение гражданину пенсионных выплат носит заявительный характер. Пенсия не будет оформлена до тех пор, пока СФР не получит заявление”, — пояснил Виктор Демянчук, председатель Волгоградской областной коллегии адвокатов №1.
Для написания заявления достаточно заполнить в бланке все необходимые графы. По словам Виктора Демянчука, нужно оформить документ, соблюдая обязательные требования:
- полностью, как в паспорте, написать фамилию, имя и отчество;
- заполнить все необходимые пункты заявления;
- заявление должно быть написано печатными буквами, с изложением достоверных данных, без зачеркиваний, исправлений;
- в заявлении необходимо указать адрес регистрации как в паспорте и адрес фактического места проживания;
- если регистрация по месту жительства отсутствует, в соответствующем пункте заявления пишется “нет”;
- если место жительства заявителя находится за пределами России, адрес места жительства пишется как на русском языке, так и на языке иностранного государства;
- при выборе правильного варианта из пунктов заявления, значок ставится в поле соответствующем варианту;
- количество нетрудоспособных членов семьи находящихся на иждивении пишется прописью;
- в конце нужно подписать документ и расшифровать свою подпись (представитель подписывает при наличии нотариальной доверенности).
Найти и скачать образец заявления можно, например, на сайте
Социального фонда Российской Федерации
и некоторых других госорганов.
В бланке необходимо указать такие личные данные, как ФИО, ИНН, гражданство, адрес проживания, номер телефона, пол, а также другие данные.
Другой вариант получения типового образца — посетить СФР или МФЦ и заполнить форму вручную.
Образец заявления выглядит следующим образом:
К заявлению на пенсию нужно приложить еще ряд бумаг:
«
“Для оформления страховой пенсии по возрасту необходимо представить в СФР не раньше, чем за месяц до обозначенного в законе возраста заявление и документы, удостоверяющие личность и подтверждающие возраст, гражданство, место жительства и страховой стаж”, — рассказал Александр Спиридонов, ведущий юрист Европейской Юридической службы.
С 01.01.2022 появилась возможность назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме
. При этом заявление о назначении такой пенсии подается в форме электронного документа с использованием Единого портала госуслуг.
Подача заявления через “Госуслуги”
“Госуслуги” — это единый портал государственных услуг, через который можно подать заявление на пенсию:
“Подача заявления через Единый портал госуслуг является наиболее удобным, эффективным и быстрым способом подачи заявления о назначении пенсии, так как часть данных о пенсионере уже содержится на портале. Портал позволяет оперативно вносить изменения в данные пенсионера при совершении ошибок, а также указывает на сами ошибки при составлении”, — добавил Александр Спиридонов.
Как утверждает Виктор Демянчук, чтобы оформить пенсию через сайт госуслуг, понадобится выполнить следующие действия:
- Заявителю необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуг, затем войти в свой личный кабинет.
- В каталоге услуг выбрать раздел “Пособия, пенсии, льготы”.
- Выбрать услугу "Установление пенсии".
- Затем выбрать ссылку “Назначение пенсии”.
- На открывшейся странице нажать кнопку “Начать” и перейти к заполнению анкеты-заявления.
- В анкету-заявление вводятся все необходимые и обязательные данные для заполнения. В анкете-заявлении необходимо указать вид пенсии, за назначением которой обращается заявитель.
В личном кабинете “Госуслуг” появится уведомление о направлении анкеты-заявления в отделение СФР, которое рассматривается в течение десяти дней.
По словам эксперта, после направления анкеты-заявления необходимо будет явиться в отделение СФР и представить подлинники документов на проверку. Если пенсия оформляется посредством МФЦ, подача документов осуществляется в таком же порядке, как и при личном обращении в отделение СФР. Необходимо приготовить все бумаги и заявление, затем обратиться с ними в многофункциональный центр и через специалиста МФЦ подать в отделение СФР, сотрудник центра проверит правильность оформления заявления и комплект документов. Далее нужно ждать результатов рассмотрения. Срок рассмотрения — десять дней.
“Иностранные граждане или лица без гражданства могут оформить в РФ страховую пенсию по старости только в том случае, если постоянно проживают на территории нашей страны, то есть имеют вид на жительство, — добавляет Оксана Васильева. — Они получают пенсию на тех же основаниях, что и граждане РФ, если иное не предусмотрено законом или международными договорами. Помните, что назначение пенсии по старости в автоматическом режиме предусмотрено только для граждан России”.
В 2025 году, в связи с пенсионной реформой, по возрасту на заслуженный отдых не выйдет никто. Оформить пенсионные выплаты смогут только имеющие право на досрочный выход на пенсию и граждане, которые отложили этот момент ранее.