https://ria.ru/20210824/pensiya-1747043621.html
ПФР подготовил проект о порядке назначения страховой пенсии по старости
ПФР подготовил проект о порядке назначения страховой пенсии по старости - РИА Новости, 24.08.2021
ПФР подготовил проект о порядке назначения страховой пенсии по старости
Пенсионный фонд России (ПФР) подготовил порядок назначения страховой пенсии по старости автоматически, он может вступить в силу с 1 января 2022 года, следует из РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T15:42
2021-08-24T15:42
2021-08-24T17:26
общество
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пенсионный фонд России (ПФР) подготовил порядок назначения страховой пенсии по старости автоматически, он может вступить в силу с 1 января 2022 года, следует из проекта, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Утвердить прилагаемый порядок назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года", - говорится в проекте.Согласно документу, страховая пенсия по старости в автоматическом режиме может быть назначена гражданам РФ, которые обратились с заявлением о назначении пенсии через Единый портал государственных и муниципальных услуг.Исключениями являются военнослужащие и космонавты, у которых есть право на одновременное получение пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности.Уточняется, что страховая пенсия в автоматическом режиме назначается россиянам, достигшим возраста выхода на пенсию, при наличии не менее 15 лет стажа, а также имеющим не менее 30 пенсионных коэффициентов и не имеющим периодов работы и (или) иной деятельности за пределами РФ. Проверять соответствующие условия будут на основании сведений персонифицированного учета ПФР и путем межведомственного взаимодействия.Решение о назначении страховой пенсии по старости будет сформировано в информационной системе ПФР автоматически, сведения о назначении направляются в личный кабинет гражданина в течение 15 минут.
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общество, пенсионный фонд рф, россия
15:42 24.08.2021 (обновлено: 17:26 24.08.2021)
ПФР подготовил проект о порядке назначения страховой пенсии по старости
ПФР подготовил проект об автоматическом назначении страховой пенсии по старости
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Пенсионный фонд России (ПФР
) подготовил порядок назначения страховой пенсии по старости автоматически, он может вступить в силу с 1 января 2022 года, следует из проекта, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Утвердить прилагаемый порядок назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года", - говорится в проекте.
Согласно документу, страховая пенсия по старости в автоматическом режиме может быть назначена гражданам РФ, которые обратились с заявлением о назначении пенсии через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Исключениями являются военнослужащие и космонавты, у которых есть право на одновременное получение пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности.
Уточняется, что страховая пенсия в автоматическом режиме назначается россиянам, достигшим возраста выхода на пенсию, при наличии не менее 15 лет стажа, а также имеющим не менее 30 пенсионных коэффициентов и не имеющим периодов работы и (или) иной деятельности за пределами РФ. Проверять соответствующие условия будут на основании сведений персонифицированного учета ПФР и путем межведомственного взаимодействия.
Решение о назначении страховой пенсии по старости будет сформировано в информационной системе ПФР автоматически, сведения о назначении направляются в личный кабинет гражданина в течение 15 минут.