https://ria.ru/20210409/pensiya-1727602150.html

Пенсия по потере кормильца в 2021: размер, кому положена, как получить

Пенсия по потере кормильца в 2021: размер, кому положена, как получить

Пенсия по случаю потери кормильца - выплаты детям или другим нетрудоспособным родственникам умершего. Размер пенсии по потере кормильца в 2021 году, сколько и... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T18:50

2021-04-09T18:50

2021-04-09T18:50

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пенсионный фонд рф

общество

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пенсия по случаю потери кормильца - выплаты детям или другим нетрудоспособным родственникам умершего. Размер пенсии по потере кормильца в 2021 году, сколько и до какого возраста выплачивается, а также кому назначается пенсия и как ее оформить - в материале РИА Новости.Что такое пенсия по потере кормильцаПенсия по случаю потери кормильца – это выплаты со стороны государства родственникам или иждивенцам умершего (или без вести пропавшего) человека, на обеспечении которого они находились.Денежные начисления бывают трех видов:1. Страховая пенсия (назначается, если умерший или пропавший работал официально хотя бы один день; размер выплаты зависит от суммы баллов, которые начисляются в зависимости от стажа, но не ниже установленной фиксированной выплаты).2. Социальная пенсия (начисляется при полном отсутствии стажа у усопшего или бесследно исчезнувшего).3. Государственная пенсия (полагается родственникам погибших граждан определенных профессий).- Под потерей кормильца подразумевается его смерть или безвестное отсутствие, что должно быть подтверждено соответствующими документами (свидетельство о смерти или решение суда о признании безвестно отсутствующим). При отсутствии документов указанные факты могут устанавливаться судом, - рассказала РИА Новости юрист Ирина Косилкина.Кому полагается пенсияПраво на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего, состоявшие на его иждивении. Исключение составляют лица, причастные к смерти кормильца, что доказано в суде.На пенсию по потере кормильца имеют право:- дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет, а также обучающиеся очно до достижения ими возраста 23 лет, или же если они до совершеннолетия стали инвалидами (при этом братья, сестры и внуки признаются нетрудоспособными, если не имеют трудоспособных родителей);Обязательным условием назначения пенсии является проживание на территории РФ лица, получающего выплаты, то есть, если гражданин РФ живет за границей, денежная помощь ему не положена.Размер пенсии по потере кормильца в 2021 годуСтраховая пенсияСогласно ФЗ "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 №400, размер страховой пенсии по потере кормильца определяется по формуле: СПспк = ИПК x СПК, где СПспк – размер фиксированной страховой пенсии по случаю потери кормильца; ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент умершего кормильца; СПК - стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого назначается пенсия.По состоянию на 1 января 2021 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по случаю потери кормильца составлял 3022 рубля 24 копейки на каждого нетрудоспособного члена семьи.Социальная пенсияРазмер социальной пенсии по случаю потери кормильца в 2021 году (с учетом индексации 1 апреля):Индексация и повышение пенсии в 2021Размер выплаты фиксирован для каждой категории получателей и ежегодно 1 апреля индексируется в зависимости от изменения прожиточного минимума пенсионера. Например, в 2021 году социальные пенсии проиндексировали на 3,4%.Например, в Чукотском автономном округе, Якутии, на островах Северного Ледовитого океана и его морей (кроме островов Белого моря и острова Диксон), а также в некоторых частях Камчатской области, Якутии и Сахалина коэффициент составляет 2,0 – самый большой. Чуть меньше - 1,8 - в городе Норильске.Государственная пенсияГосударственная пенсия по случаю потери кормильца назначается нетрудоспособным членам семей умерших военнослужащих, космонавтов, а также граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.Пенсии членам семей военнослужащих, проходивших службу по призыву, выплачиваются в полном размере независимо от выполнения оплачиваемой работы.В случае смерти кормильца вследствие совершения им преступления указанным нетрудоспособным членам семьи назначается социальная пенсия.Если произошла потеря кормильца-военнослужащего, то размер госпенсии составит:Могут рассчитывать на поддержку со стороны государства и те лица, чьи родственники служили в МВД и погибли при несении службы или спустя 3 месяца после ее окончания (50% денежного довольствия) или же скончались в результате травмы, полученной до увольнения (40%).Если кормилец умер, уже будучи пенсионером, то иждивенцы согласно статье 28 закона РФ №4468-1 "О пенсионном обеспечении" тоже могут претендовать на пенсию по потере кормильца, но обращаться за ней нужно не позднее 5 лет после смерти кормильца и, как следствие, прекращения выплаты ему пенсии.Список лиц, кто имеет право на эту пенсию, почти идентичен списку, который касается военнослужащих. Единственное дополнение: супруг может рассчитывать на выплаты независимо от своего возраста, если у него на руках остался ребенок погибшего возрастом младше 8 лет.Единовременное пособиеЧленам семьи военнослужащего, сотрудника полиции и лицам, находившимся на его иждивении, выплачивается единовременное пособие в размере 3 миллионов рублей в равных долях.Также единовременная компенсация полагается семьям, потерявшим кормильца-"чернобыльца". В 2021 году она составляет 33 930 рублей 80 копеек. Родителям погибшего - в размере 16 965 рублей 45 копеек.Помимо всего, если кормилец погиб в результате несчастного случая на производстве или умер вследствие профессионального заболевания, то его родственники могут претендовать на единовременную страховую выплату (1 миллион рублей) и ежемесячную страховую выплату (среднемесячный заработок умершего).Если смерть наступила в результате поствакцинального осложнения, члены семьи умершего имеют право на получение государственного единовременного пособия в размере 30 000 рублей. Оно выплачивается одному из членов семьи (с письменного согласия всех совершеннолетних членов семьи).Ежемесячная доплатаЕсли назначенный размер пенсии по потере кормильца меньше регионального прожиточного минимума, к выплате должны назначить социальную доплату до этой суммы. Эта норма закреплена в статье 12.1 закона № 178-ФЗ от 17.07.1999 г. "О государственной социальной помощи".- То есть фактически сумма выплаты будет составлять величину прожиточного минимума в регионе, - отметила юрист.В Москве детям-инвалидам и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет, потерявшим кормильца, полагается ежемесячная компенсационная выплата. В 2021 году она составляет 1 589 рублей.Также ежемесячная компенсация за потерю кормильца-участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС положена нетрудоспособным членам семьи, бывшим на его иждивении. Детям выплата назначается независимо от того, состояли ли они на иждивении.Каждому нетрудоспособному члену семьи начисляется по 257 рублей 48 копеек. Ежегодная компенсация детям, потерявшим кормильца – 339 рублей 32 копейки.До скольких лет выплачивается пенсия по потере кормильцаПенсию перестанут выплачивать, если:- ребенку, сестре, брату и внуку кормильца исполнится 18 лет;- исполнится 23 года ребенку, сестре, брату и внуку кормильца, которые учатся на очном отделении в учебном заведении;- получателю не продлят инвалидность, полученную до 18 лет;- брату, сестре, ребенку или внуку кормильца, за которым ухаживают получатели пенсии, исполнится 14 лет;- вдова военного, служившего по контракту и погибшего из-за военной травмы, выйдет замуж.Как и когда начисляется пенсияНа несовершеннолетнего ребенка до 18 летПенсия по потере кормильца назначается на ребенка с 1 числа месяца, в котором его законный представитель обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее, и начисляется регулярно – ежемесячно.Получатель вправе выбрать, как он будет получать деньги: на дому, в кассе доставочной организации или на свой счет в банке (карта может быть только платежной системы "Мир").Как только пенсионер достигает совершеннолетия, выплаты прекращаются.При достижении и после 18 летДля того, чтобы ребенок мог получать пенсию и после 18 лет, он должен обучаться в вузе или колледже на очном отделении (до 23 лет). Этот факт необходимо доказать.- В ПФР нужно предоставить документ, например, справку из учебного учреждения о том, что получатель обучается на очном отделении. Обновлять данные нужно ежегодно, до 23 лет, - отметила Ирина Косилкина.В каких числах выплачиваетсяСтандартные сроки выплаты пенсии - до 25 числа каждого месяца, но фактически они могут отличаться в зависимости от способа получения.Например, если это происходит через Почту России, каждому пенсионеру устанавливается дата получения денег в соответствии с графиком доставки. При этом пенсия может быть выплачена позднее установленной даты в пределах доставочного периода, который может отличаться в разных отделениях.Что делать, если не пришла пенсия по потере кормильцаПри задержке почтового перевода нужно обратиться на место получения, представители которого обязаны объяснить задержку и исправить проблему, а также назвать ближайшие сроки исполнения. Если проблема не решается, стоит обратиться в местное отделение Пенсионного фонда.При задержке перевода на карту нужно обратиться за разъяснениями в отделение банка, которое осуществляет начисление. Если не они ответственны за решение проблемы, - также стоит обратиться в Пенсионный фонд.- Если деньги задерживают более 10 дней, то нужно взять документальное подтверждение в банке и справку в ПФР (в местном отделении) о том, что деньги не пришли в указанный срок, и обратиться с жалобой в ПФР, - пояснила юрист.Как оформить пенсию по случаю потери кормильцаКуда обращаться в случае потери кормильцаПосле смерти кормильца гражданин или его представитель могут подать пакет документов лично в территориальный орган Пенсионного фонда России, в многофункциональный центр, либо по почте.Также гражданин может подать документы в электронном виде через "Личный кабинет гражданина" на официальном сайте ПФР или через портал Госуслуг.В любом случае запрос гражданина должен быть рассмотрен в десятидневный срок со дня его подачи.Какие документы нужныВ пакет документов входят:- свидетельство о смерти или пропаже без вести;- СНИЛС будущего пенсионера;- документ, подтверждающий родственные отношения;- удостоверение личности (в том числе представителя, если тот, кому полагается пенсия, не достиг 18 лет);- свидетельство о браке;- документ, подтверждающий постоянную регистрацию;- бумаги, которые подтверждают трудовой стаж;- справка из образовательного учреждения (школа, ВУЗ), если пенсия оформляется на ребенка погибшего кормильца, и другие.Бланк на получение пенсии по потере кормильца можно скачать на сайте ПФР.Как оформить через ГосуслугиДля того, чтобы оформить пенсию по потере кормильца через "Госуслуги", нужно иметь подтвержденный тип учетной записи в своем личном кабинете на портале. При наличии таковой подать заявление на получение пенсии можно следующим образом:1. На портале перейти в каталог услуг.2. Выбрать раздел "Пособия, пенсии и льготы".3. Перейти по ссылке и кликнуть на пункт “Назначение страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению”4. Заполнить в электронном виде заявление.5. Проверить достоверность всех внесенных в формуляр сведений и, если потребуется, внести исправления.6. Сохранить и отправить заявление и приложенные к нему требуемые документы (в отсканированном электронном виде).Спустя сутки будет дан ответ о том, что заявление принято в работу и зарегистрировано во входящей корреспонденции. Еще спустя 10 рабочих дней специалисты вышлют конструктивный ответ по решению: назначение пенсии или отказ по мотивированным причинам. После их устранения можно подавать заявление о назначении пенсии сколько угодно раз.Какие еще льготы положены по потере кормильцаОт статуса пенсионера зависят льготы, которые положены после потери кормильца. Например, дети могут рассчитывать на бесплатный проезд по городу, бесплатное посещение культурных объектов, получение молочных продуктов (до 2 лет), лекарств (до 3 лет), бесплатное питание в школе и другие.Родственники погибшего военнослужащего получат льготы на оплату ЖКХ, возможность бесплатного лечения в санатории. Дети-сироты могут рассчитывать на бесплатное обучение, зарплату за прохождение практики, средства на одежду, обувь, отдых в оздоровительных лагерях, а также льготы на лечение. Совершеннолетние лица, потерявшие кормильца, также могут претендовать на льготы в муниципальном транспорте и компенсацию части расходов на медицинские услуги и препараты.- Размер и количество привилегий варьируется в зависимости от региона, в котором проживает пенсионер, - отметила специалист.ВопросыПоложена ли пенсия по потере кормильца жене после смерти мужа?- Да, если супруга достигла пенсионного возраста либо является инвалидом. То есть она имеет право перейти на пенсию по случаю потери кормильца. Кроме того, супруга умершего кормильца, не состоявшая на его иждивении, имеет право на выплаты, если она независимо от времени, прошедшего после его смерти, утратила источник средств к существованию, - отметила Ирина Косилкина.Можно ли работать и получать пенсию по потере кормильца?- Да. Согласно положениям закона № 16-ФЗ от 15.12.2001 г., при устройстве на работу выплата пенсии прекращается только получателям социальных выплат по старости. По отношению к получателям обеспечения по потере кормильца таких ограничений нет. При устройстве на работу получатель лишается только доплаты до прожиточного минимума, так как она выплачивается неработающим гражданам. При этом не важно, на какую работу устраиваться: на полставки, на выходные дни или каникулы, - отметила юрист.Будут ли платить пенсию по потере кормильца, если выйти замуж?- При вступлении в новый брачный союз право на получение страховой пенсии супруга не теряет. Единственным исключением является госпенсия, выплату которой прекращают, если вдова вновь вышла замуж, - подчеркнула эксперт.Как оформить пенсию по потере кормильца на ребенка, если умерший не работал?- Если у умершего кормильца не было ни одного дня стажа, то его ребенок имеет право получать социальную пенсию. Оформить ее можно в ПФР, в МФЦ или на сайте Госуслуг, - пояснила юрист.Можно ли получить пенсию по потере кормильца за прошлые годы?- Если написать заявление на пенсию, когда после смерти прошло менее 12 месяцев, то пенсию выплатят за предыдущие месяцы. Если более года, то пособие выплатят только за 12 предыдущих месяцев, независимо от того, сколько времени прошло после смерти кормильца, - рассказала специалист.Почему пенсия по потере кормильца ниже прожиточного минимума?- По закону пенсия неработающего гражданина не может быть ниже величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров в конкретном регионе. До этой суммы обязательно доплачивают, если сама пенсия не дотягивает до минимума. Но это доплата оформляется по заявлению, не автоматически, - отметила юрист.Платят ли пенсию по потере кормильца, если учишься платно?- Обучение на платном основании не лишает права на получение пенсии по потере кормильца. Главное, чтобы это была очная форма обучения, - заключила Ирина Косилкина.

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https://radiosputnik.ria.ru/20210318/pensioner-1601774832.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210406/pensiya-1727038597.html

https://ria.ru/20210331/podderzhka-1603601206.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210329/pensiya-1603286267.html

https://ria.ru/20210401/izmeneniya-1603665156.html

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россия, пенсионеры, пенсионный фонд рф, общество