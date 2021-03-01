https://ria.ru/20210301/pensiya-1599489093.html

Пенсия по инвалидности в 2021 году: размер, доплаты, как оформить

Пенсия по инвалидности в 2021 году: размер, доплаты, как оформить

Пенсия - одна из денежных мер поддержки инвалидов в России. Как получить пенсию по инвалидности, какие виды пенсий есть, как рассчитывается размер пенсии и... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T18:29

2021-03-01T18:29

2021-03-01T18:29

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пенсии

пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пенсия - одна из денежных мер поддержки инвалидов в России. Как получить пенсию по инвалидности, какие виды пенсий есть, как рассчитывается размер пенсии и доплат по разным группам - в материале РИА Новости.Пенсия по инвалидности в 2021 годуПенсия по инвалидности – это материальная поддержка от государства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Она бывает страховая, государственная и социальная. Кроме того, инвалидам полагаются федеральные или региональные льготы. Они могут быть как финансовые (ежемесячная денежная выплата), так и иные: бесплатная городская телефонная связь, проезд в санаторий 1 раз в год, зубное протезирование 1 раз в 5 лет и другие.Кому полагается пенсия и условия назначенияВыплаты от государства могут получать все инвалиды, которые официально подтвердили свой статус - получили в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы заключение о стойком снижении здоровья и установлении 1, 2 или 3 группы инвалидности (для граждан в возрасте до 18 лет - категория “ребенок-инвалид”).Для отдельных групп необходимо подтверждение статуса инвалида. Оно производится в разные промежутки времени. Это связано с тем, что в результате реабилитации у некоторых из пенсионеров-инвалидов может улучшаться физическое состояние. Существует вероятность восстановления функций организма, которые ранее были утрачены.Размер пенсии по инвалидности в 2021 годуВ 2021 году страховые пенсии проиндексировали на 6,3%. Также на 4,9% выросла ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).С 1 апреля ожидается увеличение социальных и государственных пенсий. Планируется индексация на 2,6%.Страховая пенсия по инвалидностиРазмер страховой пенсии по инвалидности определяется по формуле: СПинв = ИПК x СПК, где СПинв - размер страховой пенсии по инвалидности; ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент; СПК - стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия по инвалидности.Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии, по данным ПФР, по состоянию на 01.01.2021, составляет:Социальная пенсия по инвалидностиРазмеры социальной пенсии нетрудоспособных граждан в 2021 году, по информации ПФР:Государственная пенсия по инвалидностиПо данным ПФР, для военных, чья инвалидность связана с полученной во время службы травмой, размер государственной пенсии по инвалидности составляет:Если во время службы гражданин получил серьезное заболевание, вызвавшее инвалидность, то размеры пенсии таковы:Тем, кто пострадал от техногенных катастроф, полагается пенсия в таком размере:Для участников Великой Отечественной войны с инвалидностью размер госпенсии составляет:Для граждан, которые имеют знак "Жителю блокадного Ленинграда", госпенсия составляет:Расчет пенсии по инвалидности 1, 2 и 3 группыСоциальные и государственные пенсии зафиксированы законом, их не требуется рассчитывать. А вот при расчете страховой пенсии окончательная сумма образуется из фиксированной выплаты и стоимости пенсионных баллов, которые накопил инвалид. Формула расчета такова: страховая пенсия по инвалидности = ИПК (размер накопленных пенсионных баллов) х стоимость пенсионного балла + фиксированная выплата, соответствующая группе инвалидности.- Для того, чтобы точно рассчитать все полагающиеся инвалиду выплаты, необходимо ознакомиться с пенсионным делом конкретного человека, учесть все факторы: стаж работы, прежние виды заработка, возраст пенсионера и другие, - отметила адвокат Юлия Иванова.Как оформить пенсию по инвалидностиВ настоящее время в России действуют временные правила получения инвалидности, согласно постановлению правительства РФ от 01.02.2021 № 92. Они начали действовать 17 февраля 2021 года и продлятся до 1 октября 2021 года, если власти не решат пересмотреть сроки.Таким образом, инвалидам не нужно лично приходить в Пенсионный фонд России для подачи заявления на назначение или продление пенсии по инвалидности. При первичном установлении инвалидности после получения сведений из МСЭ специалисты ПФР свяжутся с гражданином и проинформируют его о возможности подачи заявления на назначение пенсии через личный кабинет на сайте ПФР или на портале Госуслуг. Если у гражданина нет доступа к компьютеру с интернетом, то согласие на назначение пенсии по инвалидности гражданин сможет дать специалистам ПФР по телефону.Временный упрощенный порядок распространяется и на продление ранее установленной группы инвалидности. Инвалидность будет продлена с даты, с которой была установлена при предыдущем освидетельствовании до 10 октября 2021 года.Если продление инвалидности касается ребенка-инвалида, которому с 17 февраля 2020 года исполняется 18 лет, то по заключению МСЭ ему заочно будет установлена 1,2 или 3 группы инвалидности в зависимости от состояния здоровья, оцененном при проведении МСЭ при последнем освидетельствовании.В беззаявительном режиме будет осуществляться и перевод ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) с одного основания на другое. Уведомление о ее назначении поступит в личный кабинет гражданина на Госуслугах, на адрес электронной почты (при ее наличии), либо в СМС. Кроме этого, с информацией можно ознакомиться в личном кабинете на сайте “Федерального реестра инвалидов”.Пенсия по инвалидности ребенка- Детям–инвалидам положена ежемесячная социальная пенсия. Ее сумма в 2021 году составляет 12 082 руб. Совершеннолетние люди с инвалидностью также могут рассчитывать на эту категорию выплат, однако сумма варьируется в зависимости от группы: первая – 12 082 рубля; вторая – 10 068 рублей; третья – 4 279 рублей. При этом размер пенсии может быть больше в зависимости от региона проживания, - рассказала Евгения Машутина.Кроме того, детям с инвалидностью, согласно указу президента Российской Федерации от 26.02.2013 г. №175, выплачивается материальное пособие. Выплата производится без подачи специального заявления, однако в пенсионном деле для этого должны быть все необходимые документы и справки. Сумма выплаты также зависит от группы и составляет: 1 группа – 2 974 рубля; 2 группа – 2 123 рубля; 3 группа – 1 700 рублей.Также люди с инвалидностью имеют право на реабилитацию, обеспечение техническими средствами по распоряжению Правительства № 2347-р от 30 декабря 2005 года, и прочие льготы.Вопросы Юрист Евгения Машутина ответила на популярные вопросы, касающиеся пенсии по инвалидности.Можно ли получать вместе пенсию по старости и пенсию по инвалидности- Если у одного человека в одно и то же время возникло право на получение двух видов пособий, ему необходимо выбрать между пенсией по инвалидности и пенсией по старости, только что-то одно. Государство не навязывает конкретное решение, предлагая получателям самим сравнить, какое довольствие будет для них более приемлемым.Несмотря на это, законодатель предусмотрел исключения для некоторых категорий граждан, которые могут получать пенсию по инвалидности и по старости:Когда начисляется пенсия по инвалидности- Трудовая пенсия по инвалидности назначается со дня признания лица инвалидом, если обращение за ней последовало не позднее чем через 12 месяцев с этого дня. Социальная пенсия назначается с первого числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.Как оформить ежемесячную доплату к пенсии - Вопросами, связанными с назначением пенсионного содержания и полагающихся к нему социальных выплат занимается Пенсионный Фонд РФ. Поэтому для получения надбавки к пенсии за группу нетрудоспособности нужно обращаться в филиал организации, работающий по месту постоянного проживания инвалида. Прием документов и заявлений проводится также многофункциональными центрами.Какие документы нужно собрать:Размер пенсии по инвалидности для неработающих - Инвалидам, у которых нет ни дня трудового стажа, положена социальная пенсия. Она традиционно повышается с 1 апреля. Последние новости говорят о том, что для нее в проекте бюджета ПФР на 2021 год запланирован уровень индексации 1,5%, хотя ранее Глава ПФР говорил о коэффициенте 2,6%. Таким образом, суммы составят:Получателями социальной пенсии также являются дети-инвалиды и инвалиды с детства. К последним относятся совершеннолетние лица, у которых определенные проблемы со здоровьем диагностированы с рождения или с детства. Для этих категорий населения повышение в 2021 году составит: для инвалидов с детства 1 группы, детей-инвалидов – 13 568,77 х 1,015 = 13 772,30 рубля; для инвалидов с детства 2 группы – 11 307,47 х 1,015 = 11 477,08 рубля.Какие существуют доплаты к пенсии по инвалидности - Размер пенсионных доплат напрямую зависит от группы инвалидности. Чем меньше группа, тем больше за нее доплачивают. Именно 1 группа инвалидности считается самой тяжелой, а 3 - самой легкой. В 2021 году ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) государством предоставляются в следующем размере:В данную выплату государством заложен специальный набор социальных услуг (НСУ) - 1211 рублей. По умолчанию данные льготы выдаются в натуральном виде, в результате чего из доплаты вычитается стоимость НСУ. Он состоит из трех частей, каждая из которых имеет свою стоимость: лекарства - 933 рубля; санаторий - 144 рубля; проезд - 134 рубля.Государством предусмотрен специальный механизм, благодаря которому гражданин может получать НСУ либо отдельные его части в материальном или натуральном виде. Для этого необходимо написать заявление установленного образца в Пенсионный фонд РФ (но сделать это необходимо до 1 октября текущего года, чтобы изменения вступили в силу с 1 января следующего года).Пенсионеры, являющиеся получателями страховой пенсии по инвалидности, и имеющие на содержании иждивенцев, также могут рассчитывать на определенные добавки к своей пенсии от государства. Сумма зависит от группы инвалидности и количества иждивенцев:Также существует доплата к пенсии за уход. Такая ежемесячная денежная компенсация формально назначается лицу, которое ухаживает за инвалидом 1 группы, и в связи с этим не работает. Выплачивается она вместе с пенсией инвалиду, повышая тем самым ее размер.Сумма денежной компенсации в месяц составляет: инвалидам 1 группы – 1 200 рублей, инвалидам с детства 1 группы или ребенку-инвалиду (если ухаживает родитель, опекун или попечитель) – 10 000 рублей (с 1 июня 2019 года).Таков основной перечень федеральных доплат, связанных с инвалидностью, однако на региональном уровне могут вводиться дополнительные меры материальной поддержки инвалидов. О них подробнее можно узнать в местных отделениях социальной защиты населения.Является ли пенсия по инвалидности доходом- Пенсия, которую получает человек с инвалидностью, считается доходом. С нее могут взимать алименты или кредитную задолженность. Сумму учитывают при оформлении помощи малоимущим семьям, субсидий и так далее. Однако, согласно действующему Налоговому кодексу РФ, данный вид дохода не подлежит налогообложению.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, льготы, пенсии, пенсионный фонд рф, общество