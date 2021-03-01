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Пенсия по инвалидности в 2021 году: размер, доплаты, как оформить
Пенсия по инвалидности в 2021 году: размер, доплаты, как оформить
Пенсия - одна из денежных мер поддержки инвалидов в России. Как получить пенсию по инвалидности, какие виды пенсий есть, как рассчитывается размер пенсии и... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T18:29
2021-03-01T18:29
россия
льготы
пенсии
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пенсия - одна из денежных мер поддержки инвалидов в России. Как получить пенсию по инвалидности, какие виды пенсий есть, как рассчитывается размер пенсии и доплат по разным группам - в материале РИА Новости.Пенсия по инвалидности в 2021 годуПенсия по инвалидности – это материальная поддержка от государства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Она бывает страховая, государственная и социальная. Кроме того, инвалидам полагаются федеральные или региональные льготы. Они могут быть как финансовые (ежемесячная денежная выплата), так и иные: бесплатная городская телефонная связь, проезд в санаторий 1 раз в год, зубное протезирование 1 раз в 5 лет и другие.Кому полагается пенсия и условия назначенияВыплаты от государства могут получать все инвалиды, которые официально подтвердили свой статус - получили в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы заключение о стойком снижении здоровья и установлении 1, 2 или 3 группы инвалидности (для граждан в возрасте до 18 лет - категория “ребенок-инвалид”).Для отдельных групп необходимо подтверждение статуса инвалида. Оно производится в разные промежутки времени. Это связано с тем, что в результате реабилитации у некоторых из пенсионеров-инвалидов может улучшаться физическое состояние. Существует вероятность восстановления функций организма, которые ранее были утрачены.Размер пенсии по инвалидности в 2021 годуВ 2021 году страховые пенсии проиндексировали на 6,3%. Также на 4,9% выросла ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).С 1 апреля ожидается увеличение социальных и государственных пенсий. Планируется индексация на 2,6%.Страховая пенсия по инвалидностиРазмер страховой пенсии по инвалидности определяется по формуле: СПинв = ИПК x СПК, где СПинв - размер страховой пенсии по инвалидности; ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент; СПК - стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия по инвалидности.Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии, по данным ПФР, по состоянию на 01.01.2021, составляет:Социальная пенсия по инвалидностиРазмеры социальной пенсии нетрудоспособных граждан в 2021 году, по информации ПФР:Государственная пенсия по инвалидностиПо данным ПФР, для военных, чья инвалидность связана с полученной во время службы травмой, размер государственной пенсии по инвалидности составляет:Если во время службы гражданин получил серьезное заболевание, вызвавшее инвалидность, то размеры пенсии таковы:Тем, кто пострадал от техногенных катастроф, полагается пенсия в таком размере:Для участников Великой Отечественной войны с инвалидностью размер госпенсии составляет:Для граждан, которые имеют знак "Жителю блокадного Ленинграда", госпенсия составляет:Расчет пенсии по инвалидности 1, 2 и 3 группыСоциальные и государственные пенсии зафиксированы законом, их не требуется рассчитывать. А вот при расчете страховой пенсии окончательная сумма образуется из фиксированной выплаты и стоимости пенсионных баллов, которые накопил инвалид. Формула расчета такова: страховая пенсия по инвалидности = ИПК (размер накопленных пенсионных баллов) х стоимость пенсионного балла + фиксированная выплата, соответствующая группе инвалидности.- Для того, чтобы точно рассчитать все полагающиеся инвалиду выплаты, необходимо ознакомиться с пенсионным делом конкретного человека, учесть все факторы: стаж работы, прежние виды заработка, возраст пенсионера и другие, - отметила адвокат Юлия Иванова.Как оформить пенсию по инвалидностиВ настоящее время в России действуют временные правила получения инвалидности, согласно постановлению правительства РФ от 01.02.2021 № 92. Они начали действовать 17 февраля 2021 года и продлятся до 1 октября 2021 года, если власти не решат пересмотреть сроки.Таким образом, инвалидам не нужно лично приходить в Пенсионный фонд России для подачи заявления на назначение или продление пенсии по инвалидности. При первичном установлении инвалидности после получения сведений из МСЭ специалисты ПФР свяжутся с гражданином и проинформируют его о возможности подачи заявления на назначение пенсии через личный кабинет на сайте ПФР или на портале Госуслуг. Если у гражданина нет доступа к компьютеру с интернетом, то согласие на назначение пенсии по инвалидности гражданин сможет дать специалистам ПФР по телефону.Временный упрощенный порядок распространяется и на продление ранее установленной группы инвалидности. Инвалидность будет продлена с даты, с которой была установлена при предыдущем освидетельствовании до 10 октября 2021 года.Если продление инвалидности касается ребенка-инвалида, которому с 17 февраля 2020 года исполняется 18 лет, то по заключению МСЭ ему заочно будет установлена 1,2 или 3 группы инвалидности в зависимости от состояния здоровья, оцененном при проведении МСЭ при последнем освидетельствовании.В беззаявительном режиме будет осуществляться и перевод ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) с одного основания на другое. Уведомление о ее назначении поступит в личный кабинет гражданина на Госуслугах, на адрес электронной почты (при ее наличии), либо в СМС. Кроме этого, с информацией можно ознакомиться в личном кабинете на сайте “Федерального реестра инвалидов”.Пенсия по инвалидности ребенка- Детям–инвалидам положена ежемесячная социальная пенсия. Ее сумма в 2021 году составляет 12 082 руб. Совершеннолетние люди с инвалидностью также могут рассчитывать на эту категорию выплат, однако сумма варьируется в зависимости от группы: первая – 12 082 рубля; вторая – 10 068 рублей; третья – 4 279 рублей. При этом размер пенсии может быть больше в зависимости от региона проживания, - рассказала Евгения Машутина.Кроме того, детям с инвалидностью, согласно указу президента Российской Федерации от 26.02.2013 г. №175, выплачивается материальное пособие. Выплата производится без подачи специального заявления, однако в пенсионном деле для этого должны быть все необходимые документы и справки. Сумма выплаты также зависит от группы и составляет: 1 группа – 2 974 рубля; 2 группа – 2 123 рубля; 3 группа – 1 700 рублей.Также люди с инвалидностью имеют право на реабилитацию, обеспечение техническими средствами по распоряжению Правительства № 2347-р от 30 декабря 2005 года, и прочие льготы.Вопросы Юрист Евгения Машутина ответила на популярные вопросы, касающиеся пенсии по инвалидности.Можно ли получать вместе пенсию по старости и пенсию по инвалидности- Если у одного человека в одно и то же время возникло право на получение двух видов пособий, ему необходимо выбрать между пенсией по инвалидности и пенсией по старости, только что-то одно. Государство не навязывает конкретное решение, предлагая получателям самим сравнить, какое довольствие будет для них более приемлемым.Несмотря на это, законодатель предусмотрел исключения для некоторых категорий граждан, которые могут получать пенсию по инвалидности и по старости:Когда начисляется пенсия по инвалидности- Трудовая пенсия по инвалидности назначается со дня признания лица инвалидом, если обращение за ней последовало не позднее чем через 12 месяцев с этого дня. Социальная пенсия назначается с первого числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.Как оформить ежемесячную доплату к пенсии - Вопросами, связанными с назначением пенсионного содержания и полагающихся к нему социальных выплат занимается Пенсионный Фонд РФ. Поэтому для получения надбавки к пенсии за группу нетрудоспособности нужно обращаться в филиал организации, работающий по месту постоянного проживания инвалида. Прием документов и заявлений проводится также многофункциональными центрами.Какие документы нужно собрать:Размер пенсии по инвалидности для неработающих - Инвалидам, у которых нет ни дня трудового стажа, положена социальная пенсия. Она традиционно повышается с 1 апреля. Последние новости говорят о том, что для нее в проекте бюджета ПФР на 2021 год запланирован уровень индексации 1,5%, хотя ранее Глава ПФР говорил о коэффициенте 2,6%. Таким образом, суммы составят:Получателями социальной пенсии также являются дети-инвалиды и инвалиды с детства. К последним относятся совершеннолетние лица, у которых определенные проблемы со здоровьем диагностированы с рождения или с детства. Для этих категорий населения повышение в 2021 году составит: для инвалидов с детства 1 группы, детей-инвалидов – 13 568,77 х 1,015 = 13 772,30 рубля; для инвалидов с детства 2 группы – 11 307,47 х 1,015 = 11 477,08 рубля.Какие существуют доплаты к пенсии по инвалидности - Размер пенсионных доплат напрямую зависит от группы инвалидности. Чем меньше группа, тем больше за нее доплачивают. Именно 1 группа инвалидности считается самой тяжелой, а 3 - самой легкой. В 2021 году ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) государством предоставляются в следующем размере:В данную выплату государством заложен специальный набор социальных услуг (НСУ) - 1211 рублей. По умолчанию данные льготы выдаются в натуральном виде, в результате чего из доплаты вычитается стоимость НСУ. Он состоит из трех частей, каждая из которых имеет свою стоимость: лекарства - 933 рубля; санаторий - 144 рубля; проезд - 134 рубля.Государством предусмотрен специальный механизм, благодаря которому гражданин может получать НСУ либо отдельные его части в материальном или натуральном виде. Для этого необходимо написать заявление установленного образца в Пенсионный фонд РФ (но сделать это необходимо до 1 октября текущего года, чтобы изменения вступили в силу с 1 января следующего года).Пенсионеры, являющиеся получателями страховой пенсии по инвалидности, и имеющие на содержании иждивенцев, также могут рассчитывать на определенные добавки к своей пенсии от государства. Сумма зависит от группы инвалидности и количества иждивенцев:Также существует доплата к пенсии за уход. Такая ежемесячная денежная компенсация формально назначается лицу, которое ухаживает за инвалидом 1 группы, и в связи с этим не работает. Выплачивается она вместе с пенсией инвалиду, повышая тем самым ее размер.Сумма денежной компенсации в месяц составляет: инвалидам 1 группы – 1 200 рублей, инвалидам с детства 1 группы или ребенку-инвалиду (если ухаживает родитель, опекун или попечитель) – 10 000 рублей (с 1 июня 2019 года).Таков основной перечень федеральных доплат, связанных с инвалидностью, однако на региональном уровне могут вводиться дополнительные меры материальной поддержки инвалидов. О них подробнее можно узнать в местных отделениях социальной защиты населения.Является ли пенсия по инвалидности доходом- Пенсия, которую получает человек с инвалидностью, считается доходом. С нее могут взимать алименты или кредитную задолженность. Сумму учитывают при оформлении помощи малоимущим семьям, субсидий и так далее. Однако, согласно действующему Налоговому кодексу РФ, данный вид дохода не подлежит налогообложению.
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россия, льготы, пенсии, пенсионный фонд рф, общество

Пенсия по инвалидности в 2021 году: размер, доплаты, как оформить

18:29 01.03.2021
 
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyДевочка в инвалидном кресле дома
Девочка в инвалидном кресле дома - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пенсия - одна из денежных мер поддержки инвалидов в России. Как получить пенсию по инвалидности, какие виды пенсий есть, как рассчитывается размер пенсии и доплат по разным группам - в материале РИА Новости.

Пенсия по инвалидности в 2021 году

Пенсия по инвалидности – это материальная поддержка от государства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Она бывает страховая, государственная и социальная.
- Страховая пенсия положена тем, кто проработал хотя бы один день и имеет стаж. Если же человек с инвалидностью никогда не работал и у него нет страхового стажа, ПФР устанавливает социальную пенсию. А вот государственная назначается тем, кто стал инвалидом на военной службе, при подготовке или выполнении космических полетов, а также из-за радиационных или техногенных катастроф, - рассказала адвокат Юлия Иванова.
Кроме того, инвалидам полагаются федеральные или региональные льготы. Они могут быть как финансовые (ежемесячная денежная выплата), так и иные: бесплатная городская телефонная связь, проезд в санаторий 1 раз в год, зубное протезирование 1 раз в 5 лет и другие.

Кому полагается пенсия и условия назначения

Выплаты от государства могут получать все инвалиды, которые официально подтвердили свой статус - получили в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы заключение о стойком снижении здоровья и установлении 1, 2 или 3 группы инвалидности (для граждан в возрасте до 18 лет - категория “ребенок-инвалид”).
Для отдельных групп необходимо подтверждение статуса инвалида. Оно производится в разные промежутки времени. Это связано с тем, что в результате реабилитации у некоторых из пенсионеров-инвалидов может улучшаться физическое состояние. Существует вероятность восстановления функций организма, которые ранее были утрачены.
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Размер пенсии по инвалидности в 2021 году

В 2021 году страховые пенсии проиндексировали на 6,3%. Также на 4,9% выросла ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).
С 1 апреля ожидается увеличение социальных и государственных пенсий. Планируется индексация на 2,6%.

Страховая пенсия по инвалидности

Размер страховой пенсии по инвалидности определяется по формуле: СПинв = ИПК x СПК, где СПинв - размер страховой пенсии по инвалидности; ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент; СПК - стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия по инвалидности.
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии, по данным ПФР, по состоянию на 01.01.2021, составляет:
  • для 1 группы - 12 088 рублей 96 копеек в месяц;
  • для 2 группы - 6044 рубля 48 копеек;
  • для 3 группы - 3022 рубля 24 копейки.
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Социальная пенсия по инвалидности

Размеры социальной пенсии нетрудоспособных граждан в 2021 году, по информации ПФР:
  • инвалиды с детства 1 группы, дети-инвалиды - 13454 рубля 64 копейки в месяц.
  • инвалиды с детства 2 группы, инвалиды 1 группы - 11212 рублей 36 копеек;
  • инвалиды 2 группы (за исключением инвалидов с детства) - 5606 рублей 15 копеек.
  • инвалиды 3 группы - 4765 рублей 27 копеек в месяц.

Государственная пенсия по инвалидности

По данным ПФР, для военных, чья инвалидность связана с полученной во время службы травмой, размер государственной пенсии по инвалидности составляет:
  • инвалидам 1 группы - 300% размера социальной пенсии или 34 511 рублей 64 копейки;
  • 2 группы - 250% или 14 379 рублей 75 копеек;
  • 3 группы - 175% или 8 556 рублей 3 копейки.
Если во время службы гражданин получил серьезное заболевание, вызвавшее инвалидность, то размеры пенсии таковы:
  • инвалидам 1 группы - 250% размера социальной пенсии или 28 759 рублей 7 копеек;
  • 2 группы - 200% или 11 503 рубля 8 копеек;
  • 3 группы - 150% или 7 333 рубля 74 копейки.
Тем, кто пострадал от техногенных катастроф, полагается пенсия в таком размере:
  • инвалидам 1 группы - 250% размера социальной пенсии или 28 759 рублей 7 копеек;
  • 2 группы - 250% или 14 379 рублей 75 копеек;
  • 3 группы - 125% или 6 111 рублей 45 копеек.
Для участников Великой Отечественной войны с инвалидностью размер госпенсии составляет:
  • инвалидам 1 группы - 250% размера социальной пенсии или 28 759 рублей 7 копеек;
  • 2 группы - 200% или 11 503 рубля 8 копеек;
  • 3 группы - 150% или 7 333 рубля 74 копейки.
Для граждан, которые имеют знак "Жителю блокадного Ленинграда", госпенсия составляет:
  • инвалидам 1 группы - 200% размера социальной пенсии или 23 007 рублей 76 копеек;
  • 2 группы - 150% или 8 627 рублей 85 копеек;
  • 3 группы - 100% или 4 889 рублей 16 копеек.
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Расчет пенсии по инвалидности 1, 2 и 3 группы

Социальные и государственные пенсии зафиксированы законом, их не требуется рассчитывать. А вот при расчете страховой пенсии окончательная сумма образуется из фиксированной выплаты и стоимости пенсионных баллов, которые накопил инвалид. Формула расчета такова: страховая пенсия по инвалидности = ИПК (размер накопленных пенсионных баллов) х стоимость пенсионного балла + фиксированная выплата, соответствующая группе инвалидности.
- Для того, чтобы точно рассчитать все полагающиеся инвалиду выплаты, необходимо ознакомиться с пенсионным делом конкретного человека, учесть все факторы: стаж работы, прежние виды заработка, возраст пенсионера и другие, - отметила адвокат Юлия Иванова.

Как оформить пенсию по инвалидности

В настоящее время в России действуют временные правила получения инвалидности, согласно постановлению правительства РФ от 01.02.2021 № 92. Они начали действовать 17 февраля 2021 года и продлятся до 1 октября 2021 года, если власти не решат пересмотреть сроки.

- Это значит, что человеку не нужно самостоятельно собирать документы для медико-социальной экспертизы (МСЭ), а потом являться лично на комиссию. Все данные направит медицинская организация, в которой поставили соответствующий диагноз, а решение МСЭ пошлют инвалиду по почте заказным письмом. Одновременно МСЭ известит Пенсионный фонд РФ и органы соцзащиты, - пояснила юрист Евгения Машутина.

Таким образом, инвалидам не нужно лично приходить в Пенсионный фонд России для подачи заявления на назначение или продление пенсии по инвалидности.
При первичном установлении инвалидности после получения сведений из МСЭ специалисты ПФР свяжутся с гражданином и проинформируют его о возможности подачи заявления на назначение пенсии через личный кабинет на сайте ПФР или на портале Госуслуг.
Если у гражданина нет доступа к компьютеру с интернетом, то согласие на назначение пенсии по инвалидности гражданин сможет дать специалистам ПФР по телефону.
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Временный упрощенный порядок распространяется и на продление ранее установленной группы инвалидности. Инвалидность будет продлена с даты, с которой была установлена при предыдущем освидетельствовании до 10 октября 2021 года.
Если продление инвалидности касается ребенка-инвалида, которому с 17 февраля 2020 года исполняется 18 лет, то по заключению МСЭ ему заочно будет установлена 1,2 или 3 группы инвалидности в зависимости от состояния здоровья, оцененном при проведении МСЭ при последнем освидетельствовании.
Кроме того, с августа 2020 года ПФР перевел на беззаявительный порядок назначение ежемесячной денежной выплаты инвалидам и детям-инвалидам. Сейчас гражданам, впервые получившим ту или иную группу инвалидности, детям-инвалидам не нужно лично обращаться с заявлением в ПФР для назначения ежемесячной денежной выплаты к пенсии по инвалидности. Социальная выплата им будет назначаться в беззаявительном порядке в течение 10 дней со дня признания человека инвалидом, ребенком-инвалидом по сведениям, поступившим в ПФР из Федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов".
В беззаявительном режиме будет осуществляться и перевод ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) с одного основания на другое. Уведомление о ее назначении поступит в личный кабинет гражданина на Госуслугах, на адрес электронной почты (при ее наличии), либо в СМС. Кроме этого, с информацией можно ознакомиться в личном кабинете на сайте “Федерального реестра инвалидов”.
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Пенсия по инвалидности ребенка

- Детям–инвалидам положена ежемесячная социальная пенсия. Ее сумма в 2021 году составляет 12 082 руб. Совершеннолетние люди с инвалидностью также могут рассчитывать на эту категорию выплат, однако сумма варьируется в зависимости от группы: первая – 12 082 рубля; вторая – 10 068 рублей; третья – 4 279 рублей. При этом размер пенсии может быть больше в зависимости от региона проживания, - рассказала Евгения Машутина.
Кроме того, детям с инвалидностью, согласно указу президента Российской Федерации от 26.02.2013 г. №175, выплачивается материальное пособие. Выплата производится без подачи специального заявления, однако в пенсионном деле для этого должны быть все необходимые документы и справки. Сумма выплаты также зависит от группы и составляет: 1 группа – 2 974 рубля; 2 группа – 2 123 рубля; 3 группа – 1 700 рублей.
Также люди с инвалидностью имеют право на реабилитацию, обеспечение техническими средствами по распоряжению Правительства № 2347-р от 30 декабря 2005 года, и прочие льготы.
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Вопросы

Юрист Евгения Машутина ответила на популярные вопросы, касающиеся пенсии по инвалидности.

Можно ли получать вместе пенсию по старости и пенсию по инвалидности

- Если у одного человека в одно и то же время возникло право на получение двух видов пособий, ему необходимо выбрать между пенсией по инвалидности и пенсией по старости, только что-то одно. Государство не навязывает конкретное решение, предлагая получателям самим сравнить, какое довольствие будет для них более приемлемым.
Право выбора прописано в пенсионном законодательстве, в 5 статье Федерального закона № 400-ФЗ "О страховых пенсиях". Статья 5 ФЗ РФ "Право на выбор пенсии": "Лицам, имеющим право на одновременное получение страховых пенсий различных видов, в соответствии с настоящим Федеральным законом устанавливается одна пенсия по их выбору".
Несмотря на это, законодатель предусмотрел исключения для некоторых категорий граждан, которые могут получать пенсию по инвалидности и по старости:
  • ветераны Великой Отечественной войны;
  • люди, имеющие знак "Жителю блокадного Ленинграда";
  • военнослужащие, получившие травмы во время участия в боевых конфликтах.
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Когда начисляется пенсия по инвалидности

- Трудовая пенсия по инвалидности назначается со дня признания лица инвалидом, если обращение за ней последовало не позднее чем через 12 месяцев с этого дня. Социальная пенсия назначается с первого числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.
Чтобы выплаты были начислены инвалиду, необходимо обратиться в отделение ПФР по месту жительства. Только после того, как пенсионный фонд рассмотрит заявление гражданина, вынесет положительное решение, а потом уведомит об этом заявителя, средства поступают на счет пенсионера-инвалида, и начинается их выплата ежемесячно.

Как оформить ежемесячную доплату к пенсии

- Вопросами, связанными с назначением пенсионного содержания и полагающихся к нему социальных выплат занимается Пенсионный Фонд РФ. Поэтому для получения надбавки к пенсии за группу нетрудоспособности нужно обращаться в филиал организации, работающий по месту постоянного проживания инвалида. Прием документов и заявлений проводится также многофункциональными центрами.
Какие документы нужно собрать:
  • паспорт;
  • СНИЛС;
  • медицинское заключение, подтверждающее инвалидность;
  • трудовая книжка или иной документ, подтверждающий право получения страховой пенсии.
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Размер пенсии по инвалидности для неработающих

- Инвалидам, у которых нет ни дня трудового стажа, положена социальная пенсия. Она традиционно повышается с 1 апреля. Последние новости говорят о том, что для нее в проекте бюджета ПФР на 2021 год запланирован уровень индексации 1,5%, хотя ранее Глава ПФР говорил о коэффициенте 2,6%. Таким образом, суммы составят:
  • для 1 группы – 11 307,47 х 1,015 = 11 477,08 рубля;
  • для 2 группы – 5 653,71 х 1,015 = 5738,51 рубля;
  • для 3 группы – 4 805,69 х 1,015 = 4877,78 рубля.
Получателями социальной пенсии также являются дети-инвалиды и инвалиды с детства. К последним относятся совершеннолетние лица, у которых определенные проблемы со здоровьем диагностированы с рождения или с детства. Для этих категорий населения повышение в 2021 году составит: для инвалидов с детства 1 группы, детей-инвалидов – 13 568,77 х 1,015 = 13 772,30 рубля; для инвалидов с детства 2 группы – 11 307,47 х 1,015 = 11 477,08 рубля.

Какие существуют доплаты к пенсии по инвалидности

- Размер пенсионных доплат напрямую зависит от группы инвалидности. Чем меньше группа, тем больше за нее доплачивают. Именно 1 группа инвалидности считается самой тяжелой, а 3 - самой легкой. В 2021 году ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) государством предоставляются в следующем размере:
  • за первую группу - 4087 рублей;
  • за вторую группу - 2919 рублей;
  • за третью группу - 2336 рублей.
В данную выплату государством заложен специальный набор социальных услуг (НСУ) - 1211 рублей. По умолчанию данные льготы выдаются в натуральном виде, в результате чего из доплаты вычитается стоимость НСУ. Он состоит из трех частей, каждая из которых имеет свою стоимость: лекарства - 933 рубля; санаторий - 144 рубля; проезд - 134 рубля.
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Государством предусмотрен специальный механизм, благодаря которому гражданин может получать НСУ либо отдельные его части в материальном или натуральном виде. Для этого необходимо написать заявление установленного образца в Пенсионный фонд РФ (но сделать это необходимо до 1 октября текущего года, чтобы изменения вступили в силу с 1 января следующего года).
Пенсионеры, являющиеся получателями страховой пенсии по инвалидности, и имеющие на содержании иждивенцев, также могут рассчитывать на определенные добавки к своей пенсии от государства. Сумма зависит от группы инвалидности и количества иждивенцев:
  • 1 группа: базовый размер - 12088 рублей; с доплатой за 1 иждивенца - 14103 рубля; за 2 иждивенцев - 16118 рублей; за 3 иждивенцев - 18133 рубля;
  • 2 группа: базовый размер - 6044 рубля; с доплатой за 1 иждивенца - 8059 рублей; за 2 иждивенцев - 10074 рубля; за 3 иждивенцев - 12088 рублей;
  • 3 группа: базовый размер - 3022 рубля; с доплатой за 1 иждивенца - 5037 рублей; за 2 иждивенцев - 7051 рубль; за 3 иждивенцев - 9066 рублей.
Также существует доплата к пенсии за уход. Такая ежемесячная денежная компенсация формально назначается лицу, которое ухаживает за инвалидом 1 группы, и в связи с этим не работает. Выплачивается она вместе с пенсией инвалиду, повышая тем самым ее размер.
Сумма денежной компенсации в месяц составляет: инвалидам 1 группы – 1 200 рублей, инвалидам с детства 1 группы или ребенку-инвалиду (если ухаживает родитель, опекун или попечитель) – 10 000 рублей (с 1 июня 2019 года).
Таков основной перечень федеральных доплат, связанных с инвалидностью, однако на региональном уровне могут вводиться дополнительные меры материальной поддержки инвалидов. О них подробнее можно узнать в местных отделениях социальной защиты населения.
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Является ли пенсия по инвалидности доходом

- Пенсия, которую получает человек с инвалидностью, считается доходом. С нее могут взимать алименты или кредитную задолженность. Сумму учитывают при оформлении помощи малоимущим семьям, субсидий и так далее. Однако, согласно действующему Налоговому кодексу РФ, данный вид дохода не подлежит налогообложению.
 
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