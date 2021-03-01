Пенсия по инвалидности в 2021 году: размер, доплаты, как оформить
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пенсия - одна из денежных мер поддержки инвалидов в России. Как получить пенсию по инвалидности, какие виды пенсий есть, как рассчитывается размер пенсии и доплат по разным группам - в материале РИА Новости.
Пенсия по инвалидности в 2021 году
Пенсия по инвалидности – это материальная поддержка от государства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Она бывает страховая, государственная и социальная.
- Страховая пенсия положена тем, кто проработал хотя бы один день и имеет стаж. Если же человек с инвалидностью никогда не работал и у него нет страхового стажа, ПФР устанавливает социальную пенсию. А вот государственная назначается тем, кто стал инвалидом на военной службе, при подготовке или выполнении космических полетов, а также из-за радиационных или техногенных катастроф, - рассказала адвокат Юлия Иванова.
Кроме того, инвалидам полагаются федеральные или региональные льготы. Они могут быть как финансовые (ежемесячная денежная выплата), так и иные: бесплатная городская телефонная связь, проезд в санаторий 1 раз в год, зубное протезирование 1 раз в 5 лет и другие.
Кому полагается пенсия и условия назначения
Выплаты от государства могут получать все инвалиды, которые официально подтвердили свой статус - получили в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы заключение о стойком снижении здоровья и установлении 1, 2 или 3 группы инвалидности (для граждан в возрасте до 18 лет - категория “ребенок-инвалид”).
Для отдельных групп необходимо подтверждение статуса инвалида. Оно производится в разные промежутки времени. Это связано с тем, что в результате реабилитации у некоторых из пенсионеров-инвалидов может улучшаться физическое состояние. Существует вероятность восстановления функций организма, которые ранее были утрачены.
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Размер пенсии по инвалидности в 2021 году
В 2021 году страховые пенсии проиндексировали на 6,3%. Также на 4,9% выросла ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).
С 1 апреля ожидается увеличение социальных и государственных пенсий. Планируется индексация на 2,6%.
Страховая пенсия по инвалидности
Размер страховой пенсии по инвалидности определяется по формуле: СПинв = ИПК x СПК, где СПинв - размер страховой пенсии по инвалидности; ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент; СПК - стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия по инвалидности.
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии, по данным ПФР, по состоянию на 01.01.2021, составляет:
- —для 1 группы - 12 088 рублей 96 копеек в месяц;
- —для 2 группы - 6044 рубля 48 копеек;
- —для 3 группы - 3022 рубля 24 копейки.
Социальная пенсия по инвалидности
Размеры социальной пенсии нетрудоспособных граждан в 2021 году, по информации ПФР:
- —инвалиды с детства 1 группы, дети-инвалиды - 13454 рубля 64 копейки в месяц.
- —инвалиды с детства 2 группы, инвалиды 1 группы - 11212 рублей 36 копеек;
- —инвалиды 2 группы (за исключением инвалидов с детства) - 5606 рублей 15 копеек.
- —инвалиды 3 группы - 4765 рублей 27 копеек в месяц.
Государственная пенсия по инвалидности
По данным ПФР, для военных, чья инвалидность связана с полученной во время службы травмой, размер государственной пенсии по инвалидности составляет:
- —инвалидам 1 группы - 300% размера социальной пенсии или 34 511 рублей 64 копейки;
- —2 группы - 250% или 14 379 рублей 75 копеек;
- —3 группы - 175% или 8 556 рублей 3 копейки.
Если во время службы гражданин получил серьезное заболевание, вызвавшее инвалидность, то размеры пенсии таковы:
- —инвалидам 1 группы - 250% размера социальной пенсии или 28 759 рублей 7 копеек;
- —2 группы - 200% или 11 503 рубля 8 копеек;
- —3 группы - 150% или 7 333 рубля 74 копейки.
Тем, кто пострадал от техногенных катастроф, полагается пенсия в таком размере:
- —инвалидам 1 группы - 250% размера социальной пенсии или 28 759 рублей 7 копеек;
- —2 группы - 250% или 14 379 рублей 75 копеек;
- —3 группы - 125% или 6 111 рублей 45 копеек.
Для участников Великой Отечественной войны с инвалидностью размер госпенсии составляет:
- —инвалидам 1 группы - 250% размера социальной пенсии или 28 759 рублей 7 копеек;
- —2 группы - 200% или 11 503 рубля 8 копеек;
- —3 группы - 150% или 7 333 рубля 74 копейки.
Для граждан, которые имеют знак "Жителю блокадного Ленинграда", госпенсия составляет:
- —инвалидам 1 группы - 200% размера социальной пенсии или 23 007 рублей 76 копеек;
- —2 группы - 150% или 8 627 рублей 85 копеек;
- —3 группы - 100% или 4 889 рублей 16 копеек.
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Расчет пенсии по инвалидности 1, 2 и 3 группы
Социальные и государственные пенсии зафиксированы законом, их не требуется рассчитывать. А вот при расчете страховой пенсии окончательная сумма образуется из фиксированной выплаты и стоимости пенсионных баллов, которые накопил инвалид. Формула расчета такова: страховая пенсия по инвалидности = ИПК (размер накопленных пенсионных баллов) х стоимость пенсионного балла + фиксированная выплата, соответствующая группе инвалидности.
- Для того, чтобы точно рассчитать все полагающиеся инвалиду выплаты, необходимо ознакомиться с пенсионным делом конкретного человека, учесть все факторы: стаж работы, прежние виды заработка, возраст пенсионера и другие, - отметила адвокат Юлия Иванова.
Как оформить пенсию по инвалидности
В настоящее время в России действуют временные правила получения инвалидности, согласно постановлению правительства РФ от 01.02.2021 № 92. Они начали действовать 17 февраля 2021 года и продлятся до 1 октября 2021 года, если власти не решат пересмотреть сроки.
- Это значит, что человеку не нужно самостоятельно собирать документы для медико-социальной экспертизы (МСЭ), а потом являться лично на комиссию. Все данные направит медицинская организация, в которой поставили соответствующий диагноз, а решение МСЭ пошлют инвалиду по почте заказным письмом. Одновременно МСЭ известит Пенсионный фонд РФ и органы соцзащиты, - пояснила юрист Евгения Машутина.
Таким образом, инвалидам не нужно лично приходить в Пенсионный фонд России для подачи заявления на назначение или продление пенсии по инвалидности.
При первичном установлении инвалидности после получения сведений из МСЭ специалисты ПФР свяжутся с гражданином и проинформируют его о возможности подачи заявления на назначение пенсии через личный кабинет на сайте ПФР или на портале Госуслуг.
Если у гражданина нет доступа к компьютеру с интернетом, то согласие на назначение пенсии по инвалидности гражданин сможет дать специалистам ПФР по телефону.
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Временный упрощенный порядок распространяется и на продление ранее установленной группы инвалидности. Инвалидность будет продлена с даты, с которой была установлена при предыдущем освидетельствовании до 10 октября 2021 года.
Если продление инвалидности касается ребенка-инвалида, которому с 17 февраля 2020 года исполняется 18 лет, то по заключению МСЭ ему заочно будет установлена 1,2 или 3 группы инвалидности в зависимости от состояния здоровья, оцененном при проведении МСЭ при последнем освидетельствовании.
Кроме того, с августа 2020 года ПФР перевел на беззаявительный порядок назначение ежемесячной денежной выплаты инвалидам и детям-инвалидам. Сейчас гражданам, впервые получившим ту или иную группу инвалидности, детям-инвалидам не нужно лично обращаться с заявлением в ПФР для назначения ежемесячной денежной выплаты к пенсии по инвалидности. Социальная выплата им будет назначаться в беззаявительном порядке в течение 10 дней со дня признания человека инвалидом, ребенком-инвалидом по сведениям, поступившим в ПФР из Федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов".
В беззаявительном режиме будет осуществляться и перевод ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) с одного основания на другое. Уведомление о ее назначении поступит в личный кабинет гражданина на Госуслугах, на адрес электронной почты (при ее наличии), либо в СМС. Кроме этого, с информацией можно ознакомиться в личном кабинете на сайте “Федерального реестра инвалидов”.
Пенсия по инвалидности ребенка
- Детям–инвалидам положена ежемесячная социальная пенсия. Ее сумма в 2021 году составляет 12 082 руб. Совершеннолетние люди с инвалидностью также могут рассчитывать на эту категорию выплат, однако сумма варьируется в зависимости от группы: первая – 12 082 рубля; вторая – 10 068 рублей; третья – 4 279 рублей. При этом размер пенсии может быть больше в зависимости от региона проживания, - рассказала Евгения Машутина.
Кроме того, детям с инвалидностью, согласно указу президента Российской Федерации от 26.02.2013 г. №175, выплачивается материальное пособие. Выплата производится без подачи специального заявления, однако в пенсионном деле для этого должны быть все необходимые документы и справки. Сумма выплаты также зависит от группы и составляет: 1 группа – 2 974 рубля; 2 группа – 2 123 рубля; 3 группа – 1 700 рублей.
Также люди с инвалидностью имеют право на реабилитацию, обеспечение техническими средствами по распоряжению Правительства № 2347-р от 30 декабря 2005 года, и прочие льготы.
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Вопросы
Юрист Евгения Машутина ответила на популярные вопросы, касающиеся пенсии по инвалидности.
Можно ли получать вместе пенсию по старости и пенсию по инвалидности
- Если у одного человека в одно и то же время возникло право на получение двух видов пособий, ему необходимо выбрать между пенсией по инвалидности и пенсией по старости, только что-то одно. Государство не навязывает конкретное решение, предлагая получателям самим сравнить, какое довольствие будет для них более приемлемым.
Право выбора прописано в пенсионном законодательстве, в 5 статье Федерального закона № 400-ФЗ "О страховых пенсиях". Статья 5 ФЗ РФ "Право на выбор пенсии": "Лицам, имеющим право на одновременное получение страховых пенсий различных видов, в соответствии с настоящим Федеральным законом устанавливается одна пенсия по их выбору".
Несмотря на это, законодатель предусмотрел исключения для некоторых категорий граждан, которые могут получать пенсию по инвалидности и по старости:
- —ветераны Великой Отечественной войны;
- —люди, имеющие знак "Жителю блокадного Ленинграда";
- —военнослужащие, получившие травмы во время участия в боевых конфликтах.
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Когда начисляется пенсия по инвалидности
- Трудовая пенсия по инвалидности назначается со дня признания лица инвалидом, если обращение за ней последовало не позднее чем через 12 месяцев с этого дня. Социальная пенсия назначается с первого числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.
Чтобы выплаты были начислены инвалиду, необходимо обратиться в отделение ПФР по месту жительства. Только после того, как пенсионный фонд рассмотрит заявление гражданина, вынесет положительное решение, а потом уведомит об этом заявителя, средства поступают на счет пенсионера-инвалида, и начинается их выплата ежемесячно.
Как оформить ежемесячную доплату к пенсии
- Вопросами, связанными с назначением пенсионного содержания и полагающихся к нему социальных выплат занимается Пенсионный Фонд РФ. Поэтому для получения надбавки к пенсии за группу нетрудоспособности нужно обращаться в филиал организации, работающий по месту постоянного проживания инвалида. Прием документов и заявлений проводится также многофункциональными центрами.
Какие документы нужно собрать:
- —паспорт;
- —СНИЛС;
- —медицинское заключение, подтверждающее инвалидность;
- —трудовая книжка или иной документ, подтверждающий право получения страховой пенсии.
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Размер пенсии по инвалидности для неработающих
- Инвалидам, у которых нет ни дня трудового стажа, положена социальная пенсия. Она традиционно повышается с 1 апреля. Последние новости говорят о том, что для нее в проекте бюджета ПФР на 2021 год запланирован уровень индексации 1,5%, хотя ранее Глава ПФР говорил о коэффициенте 2,6%. Таким образом, суммы составят:
- —для 1 группы – 11 307,47 х 1,015 = 11 477,08 рубля;
- —для 2 группы – 5 653,71 х 1,015 = 5738,51 рубля;
- —для 3 группы – 4 805,69 х 1,015 = 4877,78 рубля.
Получателями социальной пенсии также являются дети-инвалиды и инвалиды с детства. К последним относятся совершеннолетние лица, у которых определенные проблемы со здоровьем диагностированы с рождения или с детства. Для этих категорий населения повышение в 2021 году составит: для инвалидов с детства 1 группы, детей-инвалидов – 13 568,77 х 1,015 = 13 772,30 рубля; для инвалидов с детства 2 группы – 11 307,47 х 1,015 = 11 477,08 рубля.
Какие существуют доплаты к пенсии по инвалидности
- Размер пенсионных доплат напрямую зависит от группы инвалидности. Чем меньше группа, тем больше за нее доплачивают. Именно 1 группа инвалидности считается самой тяжелой, а 3 - самой легкой. В 2021 году ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) государством предоставляются в следующем размере:
- —за первую группу - 4087 рублей;
- —за вторую группу - 2919 рублей;
- —за третью группу - 2336 рублей.
В данную выплату государством заложен специальный набор социальных услуг (НСУ) - 1211 рублей. По умолчанию данные льготы выдаются в натуральном виде, в результате чего из доплаты вычитается стоимость НСУ. Он состоит из трех частей, каждая из которых имеет свою стоимость: лекарства - 933 рубля; санаторий - 144 рубля; проезд - 134 рубля.
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Государством предусмотрен специальный механизм, благодаря которому гражданин может получать НСУ либо отдельные его части в материальном или натуральном виде. Для этого необходимо написать заявление установленного образца в Пенсионный фонд РФ (но сделать это необходимо до 1 октября текущего года, чтобы изменения вступили в силу с 1 января следующего года).
Пенсионеры, являющиеся получателями страховой пенсии по инвалидности, и имеющие на содержании иждивенцев, также могут рассчитывать на определенные добавки к своей пенсии от государства. Сумма зависит от группы инвалидности и количества иждивенцев:
- —1 группа: базовый размер - 12088 рублей; с доплатой за 1 иждивенца - 14103 рубля; за 2 иждивенцев - 16118 рублей; за 3 иждивенцев - 18133 рубля;
- —2 группа: базовый размер - 6044 рубля; с доплатой за 1 иждивенца - 8059 рублей; за 2 иждивенцев - 10074 рубля; за 3 иждивенцев - 12088 рублей;
- —3 группа: базовый размер - 3022 рубля; с доплатой за 1 иждивенца - 5037 рублей; за 2 иждивенцев - 7051 рубль; за 3 иждивенцев - 9066 рублей.
Также существует доплата к пенсии за уход. Такая ежемесячная денежная компенсация формально назначается лицу, которое ухаживает за инвалидом 1 группы, и в связи с этим не работает. Выплачивается она вместе с пенсией инвалиду, повышая тем самым ее размер.
Сумма денежной компенсации в месяц составляет: инвалидам 1 группы – 1 200 рублей, инвалидам с детства 1 группы или ребенку-инвалиду (если ухаживает родитель, опекун или попечитель) – 10 000 рублей (с 1 июня 2019 года).
Таков основной перечень федеральных доплат, связанных с инвалидностью, однако на региональном уровне могут вводиться дополнительные меры материальной поддержки инвалидов. О них подробнее можно узнать в местных отделениях социальной защиты населения.
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Является ли пенсия по инвалидности доходом
- Пенсия, которую получает человек с инвалидностью, считается доходом. С нее могут взимать алименты или кредитную задолженность. Сумму учитывают при оформлении помощи малоимущим семьям, субсидий и так далее. Однако, согласно действующему Налоговому кодексу РФ, данный вид дохода не подлежит налогообложению.