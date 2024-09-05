Пенсия по инвалидности в 2025 году: размер выплат по группам и доплаты

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пенсия по инвалидности назначается отдельным социально незащищенным категориям граждан. Какие выплаты положены людям с ограниченными возможностями в России в 2025 году, условия назначения, размер страховых и социальных пособий для инвалидов 1, 2, 3 группы, сколько получает ребенок-инвалид , можно ли одновременно получать два вида пенсий, в каком случае положены доплаты, – в материале РИА Новости.

Пенсия по инвалидности

Пенсия по инвалидности – это материальная поддержка от государства для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кому положена

"О социальной защите инвалидов" гражданин может быть признан инвалидом, если его болезнь имеет стойкий характер и мешает вести полноценную жизнь. Инвалидность может быть с детства или получена в результате болезни, несчастного случая. Согласно законугражданин может быть признан инвалидом, если его болезнь имеет стойкий характер и мешает вести полноценную жизнь. Инвалидность может быть с детства или получена в результате болезни, несчастного случая.

© iStock.com / ljubaphoto Мужчина в инвалидной коляске в офисе © iStock.com / ljubaphoto Мужчина в инвалидной коляске в офисе

Условия предоставления

Главное условие для предоставления выплаты от государства – официальное подтверждение инвалидности. Для этого в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы необходимо получить заключение о стойком снижении здоровья и установлении I, II или III группы инвалидности (для граждан в возрасте до 18 лет – категория “ребенок-инвалид”).

Для отдельных групп необходимо подтверждение статуса инвалида. Оно производится в разные промежутки времени. Связано это с тем, что в результате реабилитации у некоторых из пенсионеров-инвалидов может улучшаться физическое состояние. Существует вероятность восстановления функций организма, которые ранее были утрачены.

Виды пенсий по инвалидности

Люди с инвалидностью получают материальную поддержку от государства.

Страховая

С 1 января 2022 года страховая пенсия инвалидам выплачивается в беззаявительной форме независимо от причины и времени наступления инвалидности.

"Страховая пенсия положена тем, кто проработал официально хотя бы один день и имеет стаж. Если же человек с инвалидностью никогда не работал и у него нет страхового стажа, СФР устанавливает социальную пенсию. А вот государственная назначается тем, кто стал инвалидом на военной службе, при подготовке или выполнении космических полетов, а также из-за радиационных или техногенных катастроф", – поясняет адвокат Юлия Иванова.

Размер страховой пенсии по инвалидности определяется по формуле:

СПинв = ИПК x СПК, где

СПинв – размер страховой пенсии по инвалидности;

ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент;

СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия по инвалидности.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии 2025 года по данным СФР для инвалидов II группы составит 8907,7 рублей в месяц, инвалидам III – 4453,85 рубля. Инвалиды I группы имеют право на повышенный размер фиксированной выплаты 17 815,4 рублей.

Социальная

Социальная пенсия выплачивается в фиксированном размере и назначается гражданам, у которых мало страхового стажа или он отсутствует (например, инвалиды с детства и дети-инвалиды). Сумма пособия в 2025 году по состоянию на февраль составляет:

инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам – 18 455,42 рублей;

инвалидам I группы и инвалидам с детства II группы – 15 379,73 рублей;

инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства) – 7689,83 рублей;

инвалидам III группы – 6536,41 руб.

Государственная

Государственная пенсия по инвалидности – пособие по государственному пенсионному обеспечению для отдельных категорий граждан, проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, а также пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, космонавтов.

Размер выплат определяется в процентах от социальной пенсии. Военнослужащим, получившим инвалидность во время участия в боевых действиях, размер выплаты составляет:

I группа – 300%;

II группа – 250%;

III группа – 175%.

Например, инвалидам вследствие военной травмы I группы – 300 % от размера соответствующей социальной пенсии, а это (размер указан с учетом индексации в 2025 году) – 26 472, 24 рублей.

Для космонавтов и летчиков-испытателей сумма выплат рассчитывается не в процентах от социальной пенсии, а исходя из размера средней заработной платы. Пенсия составляет 80% от зарплаты для инвалида первой и второй групп и 50% для инвалида третьей группы.

Жителям блокадного Ленинграда выплаты могут быть увеличены при наличии у граждан с инвалидностью на иждивении других нетрудоспособных лиц.

Если гражданин с инвалидностью проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, то размер его государственной пенсии по инвалидности увеличивается на соответствующий районный коэффициент.

Ежемесячная денежная выплата инвалидам

Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская поясняет, что инвалиды и дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату. ЕДВ назначается в беззаявительном порядке и выплачивается ежемесячно. В нее входит набор социальных услуг (НСУ), который может предоставляться в натуральной или денежной форме: лекарственные препараты, путевки в санаторий и бесплатный проезд на пригородном или междугородном железнодорожном транспорте к месту лечения и обратно.

Инвалиды могут отказаться от получения данного набора в натуральном виде и получать его в денежном эквиваленте.

Так, с 1 апреля 2025 года стоимость ЕВД без учета набора социальных услуг для инвалидов I группы составит 5 830,70 рублей, для инвалидов II группы и для детей-инвалидов – 4 164,04 рубля, для III группы – 3 333,34 рубля.

распоряжению Правительства № 2347-р от 30 декабря 2005 года и прочие льготы. Также люди с инвалидностью имеют право на реабилитацию, обеспечение техническими средствами пои прочие льготы.

Размеры пенсии

Размер пособия по инвалидности зависит от того, какой вид пенсии назначен гражданину с инвалидностью. С 1 апреля 2025 года выплаты проиндексируют на 14,75% и суммы составят:

Вид пособия I группа II группа III группа Дети с инвалидностью Страховая пенсия по инвалидности 17 815,4 8970, 7 4453,85 Социальная пенсия по инвалидности 17 748,24 8 824,08 7 500,53 21 177, 59 Государственная пенсия по инвалидности (% от социальной пенсии) от 85 до 300 от 85 до 250 от 50 до 175 Ежемесячная денежная выплата по инвалидности 5830,70 4164, 04 3333, 34 4164, 04

Как оформить

Пенсия гражданам с инвалидностью назначается автоматически – по результатам медико-социальной экспертизы. Отдельно предоставлять документы не нужно. Сотрудники бюро МСЭ вносят данные о статусе инвалида в Федеральный реестр инвалидов (ФГИС ФРИ) и передают сведения СФР.

Куда обращаться

Если пенсию не назначили автоматически, то следует обратиться в СФР.

Необходимые документы

Понадобится пакет основных документов:

паспорт;

СНИЛС;

справка об инвалидности по итогам медико-социальной экспертизы;

трудовая книжка;

реквизиты банковского счета, на который будут начислять выплаты.

Порядок оформления

Госуслугах ". С 1 января 2022 года СФР назначает социальную и страховую пенсию по инвалидности в беззаявительной форме. Это происходит автоматически, как только данные человека с инвалидностью появятся в реестре. Заявление о назначении государственной пенсии можно подать в СФР или МФЦ, а также сделать это онлайн на "".

Сроки оформления

Госуслугах ”, на адрес электронной почты (при наличии). Кроме этого, с информацией можно ознакомиться в личном кабинете на сайте “Федерального реестра инвалидов”. Решение об установлении выплат инвалиду принимается не позднее пяти рабочих дней, пенсия назначается автоматически, о чем получателя в течение трех суток после вынесения решения уведомляют по смс, через личный кабинет гражданина на “”, на адрес электронной почты (при наличии). Кроме этого, с информацией можно ознакомиться в личном кабинете на

Порядок выплат

Выплата инвалидам осуществляется ежемесячно. Получать деньги можно на счет в банке, через Почту России (в отделении или на дом) или другие организации, которые занимаются доставкой пособий.

© iStock.com / South_agency Ребенок в инвалидной коляске © iStock.com / South_agency Ребенок в инвалидной коляске

Пособие инвалидам с детства

Граждане, которые стали инвалидами в детстве, получают те же льготы, что и люди, ставшие инвалидами в течение жизни. При отсутствии трудового стажа СФР назначает социальную пенсию. Ее размер зависит от группы и набора социальных услуг.

Пособие детям-инвалидам

С 1 апреля 2025 года размер социальной пенсии детям-инвалидам составит21 177,59. На медико-социальной экспертизе определяют статус "ребенок-инвалид" без назначения определенной группы. С 1 февраля 2025 года максимальный размер ежемесячной выплаты для детей-инвалидов составил 4164,04 рубля. При этом по уходу за ребенком-инвалидом родителям платят 10950 рублей. С 2024 года такую сумму могут получать и родители, трудоустроенные на неполный рабочий день. Ранее пособие выдавали только безработным.

Пособие работающим инвалидам

Трудоустроенные граждане тоже могут претендовать на пенсию по инвалидности. Фиксированный размер страховой пенсии по инвалидности инвалиду III группы составляет 4 364, 37 рубля. Помимо этого, в зависимости от региона проживания льготника действуют свои районные коэффициенты.

Пособие инвалидам при увольнении

Работающий гражданин с инвалидностью может быть уволен при условии полной потери трудоспособности или отсутствии подходящих вакансий. В этом случае увольнение оформляется, как по независящим от воли сторон обстоятельствам, а работодатель выплачивает льготнику выходное пособие. В него входят:

оплата больничного;

компенсация за неиспользованный отпуск;

пособие в размере двухнедельного среднего заработка.

В случае увольнения по собственному желанию выходное пособие не предусмотрено, но компенсацию за неиспользованный отпуск и заработную плату инвалид получит в день увольнения.

Военная пенсия по инвалидности

ст. 1 Закона № 4468-1 военная пенсия по инвалидности назначается тем, кто получил инвалидность при прохождении военной службы в качестве офицеров, прапорщиков и мичманов или военную службу по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин. На основаниивоенная пенсия по инвалидности назначается тем, кто получил инвалидность при прохождении военной службы в качестве офицеров, прапорщиков и мичманов или военную службу по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин.

За получением пособия необходимо обращаться в пенсионные отделы военкоматов или других организаций – в зависимости от вида службы.

Повышение пенсии по инвалидности

Законодательно установлено, что пенсии и пособия людям с инвалидностью подлежат ежегодной индексации. В январе 2025года страховые пенсии по инвалидности проиндексировали на 7,3%. С 1 февраля эти выплаты доиндексировали еще на 2,2% в соответствии с инфляцией, была индексация и ЕДВ инвалидам I, II, III групп и детям-инвалидам на 9,5%, а индексация социальной пенсии будет произведена 1 апреля.

“По информации из проекта бюджета Социального фонда России с 1 апреля 2025 года планируется индексация социальных пенсий на 14,75% без учета районных коэффициентов. На это в федеральном бюджете предусмотрено порядка 85 млрд рублей. Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы 4,2 млн человек”, – отмечает Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Законодательство

Государством предусмотрена целая система финансовых, социальных и трудовых мер по поддержке людей с инвалидностью:

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ “ О социальной защите инвалидов в Российской Федерации ”.

”. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 № 1506-р “Об утверждении Концепции создания, ведения и использования федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов".

“Об утверждении Концепции создания, ведения и использования федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов". Приказ Минтруда России от 29.12.2016 № 843 н “Об утверждении состава представляемых поставщиками информации сведений для включения в федеральный реестр инвалидов”.

н “Об утверждении состава представляемых поставщиками информации сведений для включения в федеральный реестр инвалидов”. Приказ Минтруда России от 12.10.2016 № 569н “Об утверждении перечня иных сведений о лице, признанном инвалидом, подлежащих включению в федеральный реестр инвалидов”.

“Об утверждении перечня иных сведений о лице, признанном инвалидом, подлежащих включению в федеральный реестр инвалидов”. Федеральный закон от 04.08.2023 г. № 484-ФЗ

“О внесении изменения в статью 20 Федерального закона “Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта”.

Вопросы и ответы

Александр Спиридонов, ведущий юрист Европейской юридической службы ответил на популярные вопросы, касающиеся пенсии по инвалидности.

Можно ли получать вместе пенсию по старости и пенсию по инвалидности

Гражданам, имеющим право на страховые пенсии различных видов, устанавливается одна пенсия по их выбору. Вместе с тем допускается одновременное получение пенсии по государственному пенсионному обеспечению и страховой пенсии. Например, граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, вправе получать пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости.

Когда начисляется пенсия по инвалидности

Автоматически назначается с 2022 года, как только данные человека с инвалидностью появятся в реестре.

Как оформить ежемесячную доплату к пенсии

Пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе их проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленной в регионе проживания пенсионера.

“Такая доплата не выплачивается в период выполнения работы и (или) иной деятельности, в период которой лицо подлежит обязательному пенсионному страхованию. Исключение предусмотрено в отношении периодов временного трудоустройства в свободное от учебы время и периодов участия в общественных работах (в обоих случаях – по направлению государственной службы занятости) для детей-инвалидов, инвалидов с детства, обучающихся очно по основным образовательным программам в образовательных организациях (до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения 23 лет), а также для получающих пенсию по потере кормильца детей до 18 лет и детей, обучающихся очно по основным образовательным программам в образовательных организациях (до окончания обучения, но не дольше чем до достижения 23 лет)”, – говорит юрист.

При расчете общей суммы материального обеспечения учитываются назначенные пенсионеру денежные выплаты, в частности, пенсия, срочная пенсионная выплата, ЕДВ, денежные эквиваленты мер социальной поддержки по оплате телефона, жилья, коммунальных услуг и проезда на всех видах пассажирского транспорта (городского, пригородного и междугородного), а также денежные компенсации расходов по оплате указанных услуг. Меры социальной поддержки, предоставляемые единовременно, не учитываются.

Александр Спиридонов поясняет, что федеральная доплата выплачивается, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины ПМП по месту его жительства (пребывания), которая, в свою очередь, не превышает величину ПМП в целом по РФ. Региональная доплата полагается, если региональный ПМП выше, чем аналогичный показатель по РФ, а общая сумма материального обеспечения пенсионера ниже регионального ПМП.

Размер пенсии по инвалидности для неработающих

Если человек с инвалидностью не имеет трудового стажа, то в этом случае СФР назначит ему социальную пенсию. В 2025году:

инвалиды с детства I группы и дети-инвалиды получают 18 455, 42 рублей;

инвалиды I группы и инвалиды с детства II группы – 15 379, 73 рублей;

инвалиды II группы (кроме инвалидов с детства) – 7689, 83 рублей;

инвалиды III группы – 6536, 41 рублей.

С 1 апреля 2025 года эти суммы будут проиндексированы на 14,75%.

Какие существуют доплаты к пенсии по инвалидности

Пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе их проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленной в регионе проживания пенсионера.

Является ли пенсия по инвалидности доходом

Пенсия по инвалидности с точки зрения гражданского законодательства является доходом человека.

Советы экспертов

"Чтобы точно рассчитать все полагающиеся инвалиду выплаты, необходимо ознакомиться с пенсионным делом конкретного человека, учесть все факторы: стаж работы, прежние виды заработка, возраст пенсионера и другие" – говорит адвокат Юлия Иванова.

Социальные и государственные пенсии зафиксированы законом, их не требуется рассчитывать. А вот при расчете страховой пенсии окончательная сумма образуется из фиксированной выплаты и стоимости пенсионных баллов, которые накопил инвалид.

Формула расчета такова: