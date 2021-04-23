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Льготы пенсионерам в 2021 году: какие положены и кто их может получить
Льготы пенсионерам в 2021 году: какие положены и кто их может получить
Льготы для пенсионеров — это освобождение от налогов, скидки, денежные компенсации, про которые не знают многие. Какие льготы положены в 2021 году сразу после... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T12:33
2021-04-23T20:51
россия
пенсионеры
льготы
общество
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Льготы для пенсионеров — это освобождение от налогов, скидки, денежные компенсации, про которые не знают многие. Какие льготы положены в 2021 году сразу после выхода на пенсию, а какие после 70, 80 лет — в материале РИА Новости. Льготы пенсионерамЛьготы пенсионерам — это вид государственной поддержки граждан. Они бывают в виде материальной помощи или освобождения от каких-либо обязательных платежей для людей, получающих пенсию по возрасту, инвалидности, другим основаниям. Преференции зависят от нескольких факторов: размера пенсии, наличия определенного имущества, налогооблагаемого дохода и других. В России регионы в дополнение к федеральным имеют право устанавливать местные льготы. Федеральные льготыНалог на имуществоНалоговый кодекс разрешает пенсионерам не платить налог на имущество. Например, на квартиру или комнату, жилой дом, гараж, единый недвижимый комплекс, хозяйственное помещение размером не более 50 квадратных метров на участке для ведения ЛПХ, а также на помещение, которое используется для творческой деятельности: мастерскую, студию, ателье и так далее. Налог можно не платить только на один объект каждого вида.Чтобы оформить льготу, пенсионеру необходимо написать заявление в налоговую службу. Человек сам выбирает, на какие объекты предоставляется льгота. Если он не подал заявление вовремя (до конца года, в котором он вышел на пенсию), то налоговая сама выберет объект. Льготы на имущество распространяются и на предпенсионеров: женщин с 55 лет, мужчин — с 60.Налог с доходовСогласно Налоговому кодексу России, пенсионеры не платят налоги с пенсий и социальных доплат к ним, подарков от организаций и ИП, если их стоимость за календарный год не превышает 4000 рублей. Например, если презент стоил 5000 рублей, то 1000 облагается налогом в 13 процентов.Налог на землюПо закону пенсионеры могут не платить земельный налог, если площадь участка не превышает 600 квадратных метров. Если она больше шести соток, то налог пересчитают. Чтобы уменьшить сумму платежа, нужно подать заявление в налоговую инспекцию. Если пенсионер уже пользовался льготой, то она продлевается автоматически. Как и в случае с налогом на имущество, если заявление не поступало, инспекция сама сделает вычет.Отпуск за свой счетРаботающим пенсионерам к основному отпуску добавляют 14 дней в году без сохранения зарплаты, а пенсионерам-инвалидам — до 60 дней. Также работающие пенсионеры имеют право взять отгул на два дня для прохождения диспансеризации с сохранением зарплаты и уволиться без отработки обязательных двух недель. Региональные льготыРегионы также предоставляют дополнительные льготы для пенсионеров. Например, по оплате коммунальных услуг и проезду в общественном транспорте, покупке лекарств и лечению в санатории. В некоторых субъектах Федерации власти компенсируют 50 процентов от суммы газификации дома. Также пенсионеру могут дать субсидию на оплату коммунальных услуг, если она превышает 22 процента от общего дохода пенсионера и его семьи. Причем регионы способны снизить допустимую долю расходов на "коммуналку". Например, в Санкт-Петербурге максимальная планка опущена до 14 процентов, а в Якутии — до 15 процентов.Список налоговых льгот по регионам можно посмотреть на сайте налоговой инспекции. Льготы по ЖКХПенсионеры могут частично или полностью не платить за услуги ЖКХ. Чтобы получить такую льготу, нужно соответствовать определенным требованиям. Например, по закону кавалеры орденов Славы, Герои России и СССР имеют право на полную компенсацию оплаты "коммуналки". Участники Великой Отечественной войны, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, супруги погибших в аварии и инвалиды платят 50 процентов.Транспортные льготыПенсионерам предоставляют льготы на проезд в общественном транспорте, поездки по железной дороге и авиабилеты. Общественный транспортВ разных субъектах России предоставление такой льготы отличается. Например, в Московской области пенсионеры могут ездить бесплатно на маршрутках и автобусах. В других регионах власти компенсируют оплату каждого проездного билета и возвращают стоимость нескольких поездок в месяц. Также пенсионерам доступны льготные проездные билеты или талоны. Железнодорожный транспортКавалеры орденов Славы, Герои России и СССР имеют право на две бесплатных поездки в поездах и вагонах всех категорий в личных целях, также им оплачивается проезд до места лечения и обратно один раз в год. Герои труда, награжденные орденом Трудовой славы или "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" один раз в год могут проехать на поезде бесплатно. В некоторых регионах доступны дополнительные льготы на проезд в электричках.Авиабилеты для пенсионеровНекоторые авиакомпании продают льготные билеты, по которым действует скидка для пенсионеров, которую покрывают государственные субсидии. Однако ее могут получить только жители Дальнего Востока, Крыма и Калининграда. Льгота действует по определенным направлениям внутри России. Налог на транспортУменьшить размер налога на транспорт могут пенсионеры, чей автомобиль имеет мощность двигателя до 100 лошадиных сил. Получить такую льготу можно только на одну машину. При этом регионы сами устанавливают размер скидки на транспортный налог — они бывают от 20 до 100 процентов.Льготы по капремонтуПо закону пенсионеру после 70 лет снижают плату за капитальный ремонт дома на 50 процентов, а после 80 лет вообще ее отменяют. При этом он должен быть собственником квартиры, проживать в ней или платить за услуги ЖКХ. Льгота предоставляется, если пенсионер живет один и не работает или живет с родственниками, которые имеют инвалидность или вышли на пенсию по старости и не работают. Преференция имеет компенсационный характер: человек платит полную сумму за капремонт, а потом ее часть возвращается на счет.Льготы на медицинуСогласно ст. 6.1 ФЗ № 178-ФЗ и ст. 125 закона № 122-ФЗ, получить дополнительную медицинскую помощь и лекарства могут следующие категории граждан: Им государство предоставляет бесплатные лекарства и лечение в санатории с бесплатным проездом туда и обратно. Некоторые категории пенсионеров в регионах могут претендовать на бесплатное зубопротезирование. В частности, это касается военных пенсионеров, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов труда, инвалидов, репрессированных и реабилитированных, пенсионеров по старости. При этом каждый субъект сам устанавливает правила оказания такой помощи. Чтобы узнать, положена льгота или нет, следует обратиться в органы соцзащиты. Работающие пенсионеры имеют право на два дня дополнительного отпуска для прохождения диспансеризации.Льготы пенсионерам-ветеранамВиды льгот для ветеранов труда и Великой Отечественной войны определены федеральным законом № 5 "О ветеранах". Им положены послабления в налоговой сфере, компенсация услуг ЖКХ и протезирования зубов, изготовление протезов и ортопедических изделий, бесплатный проезд в общественном транспорте, медицинские льготы, социальная денежная выплата, скидки на коммунальные услуги. Также пенсионеры могут получить денежную компенсацию вместо льгот, которыми они не пользуются. Льготы пенсионерам после 70 летЛьготы, которые предоставляются пенсионерам после 70 лет, отличаются в разных субъектах страны. Стандартно им предоставляются скидки на оплату капитального ремонта и ЖКХ, послабления в уплате земельного, имущественного и транспортного налогов, бесплатные лекарства, поездки на общественном транспорте. Обо всех льготах можно узнать в органах социальной защиты. Льготы пенсионерам после 80 летПосле 80 лет пенсионер освобождается от платы за капитальный ремонт, также ему увеличивают пенсию по старости. Из льгот таким гражданам доступны: протезирование, транспортные и налоговые льготы, доплата за содержание иждивенцев. За уход за пенсионером после 80 лет доплачивают 1200 рублей. На бесплатные лекарства могут рассчитывать: Также им положены льготы на коммунальные услуги, оплата проезда до больницы или другого места, где осуществляется лечение, бесплатное санаторно-курортное лечение два раза в год, обслуживание без очереди в больницах и поликлиниках, компенсация по уходу. Льготы пенсионерам-инвалидамЛьготы инвалидам 1, 2 и 3 групп предусмотрены федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О государственной социальной помощи" и региональным законодательством.Инвалиды 1 группыИнвалидам первой группы положены обеспечение лекарствами, перевязочными средствами и отдельными изделиями медицинского назначения, бесплатное протезирование, ортопедическая обувь, бесплатный проезд во всех видах городского и сельского наземного транспорта, кроме такси и частных рейсов, компенсация 50 процентов платы за капремонт и услуги ЖКХ. Также им положены путевки на санаторно-курортное лечение не реже одного раза в год, освобождение от налога на имущество. Инвалиды 2 группыЛьготы инвалидам второй группы приблизительно такие же, как и у инвалидов первой группы. Они не платят налоги на имущество и транспортное средство, в зависимости от травмы и заболевания могут получать бесплатные медикаменты, компенсацию в 50 процентов за коммунальные услуги и 50 процентов на оплату счета за капитальный ремонт. Также им доступны санаторное лечение, льготное протезирование, бесплатный проезд на общественном транспорте. Инвалиды 3 группыИнвалидам 3 группы предоставляется компенсация части расходов на коммунальные услуги, скидка 50 процентов на лекарства и ортопедическую обувь, бесплатное лечение, освобождение от транспортного налога в зависимости от региона, скидка 50 процентов на поездки туда и обратно на железнодорожном, воздушном, автомобильном, речном или морском транспорте один раз в год в период с 1 сентября по 15 мая.Льготы военным пенсионерамЛьготы военным пенсионерам положены, если общая продолжительность их службы составляет не менее 20 лет. Согласно Налоговому кодексу они: Кроме этого, им доступен бесплатный проезд на общественном транспорте, изготовление и ремонт зубных протезов, скидки на оплату услуг ЖКХ, обеспечение жильем, медицинское лечение. Льготы пенсионерам МВДСогласно ФЗ № 342 и ФЗ № 247 для бывших сотрудников МВД положены следующие льготы:Другие региональные льготы: возмещение расходов на коммунальные услуги, льготное протезирование зубов, бесплатный проезд на муниципальном транспорте.Льготы работающим пенсионерамПри наличии инвалидности 1 или 2 группы или при уходе за членом семьи, который является нетрудоспособным, работающий пенсионер имеет право на неполную трудовую неделю или на сокращение рабочего дня. Также он освобождается от уплаты имущественного налога. Работающие пенсионеры могут получить компенсацию за покупку недвижимости, право на дополнительный отпуск без сохранения зарплаты, а также уволиться без отработки двухнедельного обязательного срока. Льготы одиноким пенсионерамОдинокие пенсионеры в зависимости от региона могут получить:Также им доступны льготы по ЖКХ, в налоговой сфере, бесплатный проезд на муниципальном транспорте, социальная помощь, освобождение от оплаты вывоза мусора. Заявление на льготыЧтобы получить налоговые льготы, можно подать заявление через Личный кабинет налогоплательщика, обратиться лично в налоговую инспекцию или в МФЦ. Из документов могут понадобиться: Заявление на льготы рассматривается налоговой в течение 30 дней.
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россия, пенсионеры, льготы, общество

Льготы пенсионерам в 2021 году: какие положены и кто их может получить

12:33 23.04.2021 (обновлено: 20:51 23.04.2021)
 
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Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Льготы для пенсионеров — это освобождение от налогов, скидки, денежные компенсации, про которые не знают многие. Какие льготы положены в 2021 году сразу после выхода на пенсию, а какие после 70, 80 лет — в материале РИА Новости.

Льготы пенсионерам

Льготы пенсионерам — это вид государственной поддержки граждан. Они бывают в виде материальной помощи или освобождения от каких-либо обязательных платежей для людей, получающих пенсию по возрасту, инвалидности, другим основаниям. Преференции зависят от нескольких факторов: размера пенсии, наличия определенного имущества, налогооблагаемого дохода и других. В России регионы в дополнение к федеральным имеют право устанавливать местные льготы.
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Федеральные льготы

Налог на имущество

Налоговый кодекс разрешает пенсионерам не платить налог на имущество. Например, на квартиру или комнату, жилой дом, гараж, единый недвижимый комплекс, хозяйственное помещение размером не более 50 квадратных метров на участке для ведения ЛПХ, а также на помещение, которое используется для творческой деятельности: мастерскую, студию, ателье и так далее. Налог можно не платить только на один объект каждого вида.
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Чтобы оформить льготу, пенсионеру необходимо написать заявление в налоговую службу. Человек сам выбирает, на какие объекты предоставляется льгота. Если он не подал заявление вовремя (до конца года, в котором он вышел на пенсию), то налоговая сама выберет объект. Льготы на имущество распространяются и на предпенсионеров: женщин с 55 лет, мужчин — с 60.

"Также пенсионеры могут получить налоговый вычет за купленную квартиру или построенный дом, — рассказал РИА Новости юрист Александр Иванов. — Для этого нужно подавать заявление не ранее окончания календарного года, в котором пенсионер купил жилье. Например, если квартира куплена в 2020 году, то подавать документы нужно в 2021 году. При этом неработающие пенсионеры могут получить вычет за три прошедших года".

Налог с доходов

Согласно Налоговому кодексу России, пенсионеры не платят налоги с пенсий и социальных доплат к ним, подарков от организаций и ИП, если их стоимость за календарный год не превышает 4000 рублей. Например, если презент стоил 5000 рублей, то 1000 облагается налогом в 13 процентов.
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Налог на землю

По закону пенсионеры могут не платить земельный налог, если площадь участка не превышает 600 квадратных метров. Если она больше шести соток, то налог пересчитают. Чтобы уменьшить сумму платежа, нужно подать заявление в налоговую инспекцию. Если пенсионер уже пользовался льготой, то она продлевается автоматически. Как и в случае с налогом на имущество, если заявление не поступало, инспекция сама сделает вычет.

Отпуск за свой счет

Работающим пенсионерам к основному отпуску добавляют 14 дней в году без сохранения зарплаты, а пенсионерам-инвалидам — до 60 дней. Также работающие пенсионеры имеют право взять отгул на два дня для прохождения диспансеризации с сохранением зарплаты и уволиться без отработки обязательных двух недель.
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Региональные льготы

Регионы также предоставляют дополнительные льготы для пенсионеров. Например, по оплате коммунальных услуг и проезду в общественном транспорте, покупке лекарств и лечению в санатории. В некоторых субъектах Федерации власти компенсируют 50 процентов от суммы газификации дома. Также пенсионеру могут дать субсидию на оплату коммунальных услуг, если она превышает 22 процента от общего дохода пенсионера и его семьи. Причем регионы способны снизить допустимую долю расходов на "коммуналку". Например, в Санкт-Петербурге максимальная планка опущена до 14 процентов, а в Якутии — до 15 процентов.

"В некоторых регионах есть льгота на вывоз мусора для одиноких пенсионеров и семей, состоящих только из пенсионеров, — добавил юрист. — Например, в Москве они полностью освобождены от оплаты. Пятидесятипроцентную скидку на вывоз мусора дают следующим категориям пенсионеров:

  • ветеранам труда;
  • пострадавшим от политических репрессий;
  • тем, кто имеет награду "За оборону Москвы";
  • проходившим военную службу в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года;
  • работавшим на предприятиях Москвы в этот период".
Список налоговых льгот по регионам можно посмотреть на сайте налоговой инспекции.
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Льготы по ЖКХ

Пенсионеры могут частично или полностью не платить за услуги ЖКХ. Чтобы получить такую льготу, нужно соответствовать определенным требованиям. Например, по закону кавалеры орденов Славы, Герои России и СССР имеют право на полную компенсацию оплаты "коммуналки". Участники Великой Отечественной войны, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, супруги погибших в аварии и инвалиды платят 50 процентов.

Транспортные льготы

Пенсионерам предоставляют льготы на проезд в общественном транспорте, поездки по железной дороге и авиабилеты.

Общественный транспорт

В разных субъектах России предоставление такой льготы отличается. Например, в Московской области пенсионеры могут ездить бесплатно на маршрутках и автобусах. В других регионах власти компенсируют оплату каждого проездного билета и возвращают стоимость нескольких поездок в месяц. Также пенсионерам доступны льготные проездные билеты или талоны.
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Железнодорожный транспорт

Кавалеры орденов Славы, Герои России и СССР имеют право на две бесплатных поездки в поездах и вагонах всех категорий в личных целях, также им оплачивается проезд до места лечения и обратно один раз в год. Герои труда, награжденные орденом Трудовой славы или "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" один раз в год могут проехать на поезде бесплатно. В некоторых регионах доступны дополнительные льготы на проезд в электричках.

Авиабилеты для пенсионеров

Некоторые авиакомпании продают льготные билеты, по которым действует скидка для пенсионеров, которую покрывают государственные субсидии. Однако ее могут получить только жители Дальнего Востока, Крыма и Калининграда. Льгота действует по определенным направлениям внутри России.
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Налог на транспорт

Уменьшить размер налога на транспорт могут пенсионеры, чей автомобиль имеет мощность двигателя до 100 лошадиных сил. Получить такую льготу можно только на одну машину. При этом регионы сами устанавливают размер скидки на транспортный налог — они бывают от 20 до 100 процентов.
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Льготы по капремонту

По закону пенсионеру после 70 лет снижают плату за капитальный ремонт дома на 50 процентов, а после 80 лет вообще ее отменяют. При этом он должен быть собственником квартиры, проживать в ней или платить за услуги ЖКХ. Льгота предоставляется, если пенсионер живет один и не работает или живет с родственниками, которые имеют инвалидность или вышли на пенсию по старости и не работают. Преференция имеет компенсационный характер: человек платит полную сумму за капремонт, а потом ее часть возвращается на счет.
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Льготы на медицину

Согласно ст. 6.1 ФЗ № 178-ФЗ и ст. 125 закона № 122-ФЗ, получить дополнительную медицинскую помощь и лекарства могут следующие категории граждан:
  • инвалиды, дети-инвалиды;
  • инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда;
  • члены семьи погибшего участника войны;
  • работники тыла;
  • пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
Им государство предоставляет бесплатные лекарства и лечение в санатории с бесплатным проездом туда и обратно.
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Некоторые категории пенсионеров в регионах могут претендовать на бесплатное зубопротезирование. В частности, это касается военных пенсионеров, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов труда, инвалидов, репрессированных и реабилитированных, пенсионеров по старости. При этом каждый субъект сам устанавливает правила оказания такой помощи. Чтобы узнать, положена льгота или нет, следует обратиться в органы соцзащиты.
Работающие пенсионеры имеют право на два дня дополнительного отпуска для прохождения диспансеризации.
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Льготы пенсионерам-ветеранам

Виды льгот для ветеранов труда и Великой Отечественной войны определены федеральным законом № 5 "О ветеранах". Им положены послабления в налоговой сфере, компенсация услуг ЖКХ и протезирования зубов, изготовление протезов и ортопедических изделий, бесплатный проезд в общественном транспорте, медицинские льготы, социальная денежная выплата, скидки на коммунальные услуги. Также пенсионеры могут получить денежную компенсацию вместо льгот, которыми они не пользуются.

Льготы пенсионерам после 70 лет

Льготы, которые предоставляются пенсионерам после 70 лет, отличаются в разных субъектах страны. Стандартно им предоставляются скидки на оплату капитального ремонта и ЖКХ, послабления в уплате земельного, имущественного и транспортного налогов, бесплатные лекарства, поездки на общественном транспорте. Обо всех льготах можно узнать в органах социальной защиты.
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Льготы пенсионерам после 80 лет

После 80 лет пенсионер освобождается от платы за капитальный ремонт, также ему увеличивают пенсию по старости. Из льгот таким гражданам доступны: протезирование, транспортные и налоговые льготы, доплата за содержание иждивенцев. За уход за пенсионером после 80 лет доплачивают 1200 рублей. На бесплатные лекарства могут рассчитывать:
  • инвалиды и инвалиды войны;
  • участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий;
  • военнослужащие, проходившие военную службу в период Великой Отечественной войны.
  • жители блокадного Ленинграда;
  • члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
Также им положены льготы на коммунальные услуги, оплата проезда до больницы или другого места, где осуществляется лечение, бесплатное санаторно-курортное лечение два раза в год, обслуживание без очереди в больницах и поликлиниках, компенсация по уходу.
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Льготы пенсионерам-инвалидам

Льготы инвалидам 1, 2 и 3 групп предусмотрены федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О государственной социальной помощи" и региональным законодательством.

Инвалиды 1 группы

Инвалидам первой группы положены обеспечение лекарствами, перевязочными средствами и отдельными изделиями медицинского назначения, бесплатное протезирование, ортопедическая обувь, бесплатный проезд во всех видах городского и сельского наземного транспорта, кроме такси и частных рейсов, компенсация 50 процентов платы за капремонт и услуги ЖКХ. Также им положены путевки на санаторно-курортное лечение не реже одного раза в год, освобождение от налога на имущество.
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Инвалиды 2 группы

Льготы инвалидам второй группы приблизительно такие же, как и у инвалидов первой группы. Они не платят налоги на имущество и транспортное средство, в зависимости от травмы и заболевания могут получать бесплатные медикаменты, компенсацию в 50 процентов за коммунальные услуги и 50 процентов на оплату счета за капитальный ремонт. Также им доступны санаторное лечение, льготное протезирование, бесплатный проезд на общественном транспорте.
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Инвалиды 3 группы

Инвалидам 3 группы предоставляется компенсация части расходов на коммунальные услуги, скидка 50 процентов на лекарства и ортопедическую обувь, бесплатное лечение, освобождение от транспортного налога в зависимости от региона, скидка 50 процентов на поездки туда и обратно на железнодорожном, воздушном, автомобильном, речном или морском транспорте один раз в год в период с 1 сентября по 15 мая.

"При этом, несмотря на то, что инвалиды третьей группы не освобождаются от имущественного налога, у них есть такое право после выхода на пенсию", — пояснил эксперт.

Льготы военным пенсионерам

Льготы военным пенсионерам положены, если общая продолжительность их службы составляет не менее 20 лет. Согласно Налоговому кодексу они:
  • освобождаются от налога на имущество;
  • получают надбавку к пенсии за выслугу лет;
  • освобождаются от уплаты госпошлины при подаче исковых заявлений имущественного характера;
  • могут перенести налоговые вычеты на приобретение или строительство жилья на три года (ст. 210 НК РФ, ст. 216 НК РФ);
  • освобождаются от уплаты НДФЛ за материальную помощь и подарки.
Кроме этого, им доступен бесплатный проезд на общественном транспорте, изготовление и ремонт зубных протезов, скидки на оплату услуг ЖКХ, обеспечение жильем, медицинское лечение.
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Льготы пенсионерам МВД

Согласно ФЗ № 342 и ФЗ № 247 для бывших сотрудников МВД положены следующие льготы:
  • единовременные выплаты;
  • оклад по званию;
  • компенсации за неиспользованные отпуска;
  • лечение в медучреждениях МВД;
  • налоговые льготы.
Другие региональные льготы: возмещение расходов на коммунальные услуги, льготное протезирование зубов, бесплатный проезд на муниципальном транспорте.

Льготы работающим пенсионерам

При наличии инвалидности 1 или 2 группы или при уходе за членом семьи, который является нетрудоспособным, работающий пенсионер имеет право на неполную трудовую неделю или на сокращение рабочего дня. Также он освобождается от уплаты имущественного налога. Работающие пенсионеры могут получить компенсацию за покупку недвижимости, право на дополнительный отпуск без сохранения зарплаты, а также уволиться без отработки двухнедельного обязательного срока.
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Льготы одиноким пенсионерам

Одинокие пенсионеры в зависимости от региона могут получить:
  • бесплатную диспансеризацию и вакцинацию;
  • бесплатное зубопротезирование;
  • скидки на приобретение лекарств;
  • бесплатные путевки на лечение в санатории.
Также им доступны льготы по ЖКХ, в налоговой сфере, бесплатный проезд на муниципальном транспорте, социальная помощь, освобождение от оплаты вывоза мусора.
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Заявление на льготы

Чтобы получить налоговые льготы, можно подать заявление через Личный кабинет налогоплательщика, обратиться лично в налоговую инспекцию или в МФЦ. Из документов могут понадобиться:
  • паспорт;
  • документы, подтверждающие статус льготника;
  • справка 2-НДФЛ;
  • справку о составе семьи;
  • свидетельство о рождении детей;
  • свидетельство о праве собственности;
  • документы на дом или другое имущество, транспортное средство.
Заявление на льготы рассматривается налоговой в течение 30 дней.
 
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