Льготы пенсионерам в 2026 году: какие положены и кто их может получить

МОСКВА — РИА Новости. Какие льготы положены пенсионерам в 2026 году, на что могут рассчитывать работающие и неработающие мужчины и женщины 60, 65, 70 лет, помощь от государства ветеранам труда, военным пенсионерам, пожилым гражданам, имеющим инвалидность, федеральные и региональные преференции жителям Москвы и других субъектов России, каков размер компенсации по оплате коммунальных услуг для граждан старше 80 лет, – в материале РИА Новости.

Что изменилось в 2026 году: индексация пенсий и выплат

С 1 января 2026 года согласно Федеральному закону от 28.11.2025 № 431-ФЗ пенсионные выплаты работающим и неработающим пенсионерам проиндексированы на 7,6%. Так, размер страховой пенсии увеличился до 9 584,69 рублей. Для некоторых категорий пенсионеров (старше 80 лет, инвалиды I группы) назначена двойная фиксированная выплата – 19 169 рублей в месяц. Кроме того, повысилась стоимость одного пенсионного балла (ИПК) до 156,76 рублей.

Индексация коснулась и прожиточного минимума пенсионера. С 2026 года размер федерального ПМ пенсионера – 16 288 рублей. При этом региональные власти могут устанавливать свой уровень прожиточного минимума. В любом случае, если пенсия ниже прожиточного минимума, к фиксированной выплате назначается социальная доплата.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и набор социальных услуг (НСУ)

С 1 февраля 2026 года ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам проиндексированы на 5,6%. Пенсионеры, входящие в ту или иную льготную категорию граждан, будут ежемесячно получать доплаты к пенсии, которые рассчитываются индивидуально. Некоторые размеры ЕДВ:

инвалиды I группы (при полном отказе от набора социальных услуг) – 6157,22 руб.;

инвалиды II группы, пострадавшие от радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС – 4397,23 руб.;

инвалиды III группы – 3520,01 руб.;

участники Великой Отечественной войны – 6595,78 руб.;

инвалид Великой Отечественной войны и боевых действий – 8794,41 руб.;

ветераны, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда" и "Жителю осажденного Севастополя" – 4838,63 руб.;

Герои Труда РФ – 77 327,25 руб.;

Герои РФ – 104 871,49 руб.

Пенсионерам-льготникам также положен набор социальных услуг (НСУ), который является частью ЕДВ. Стоимость полного набора социальных услуг с 1 февраля 2026 года – 1825,25 рубля в месяц (лекарства – 1406,04 рубля, санаторное лечение – 217,50 рубля, проезд – 201,71 рубля). Льготник может выбрать получение НСУ в натуральной форме или отказаться в пользу денежной компенсации. Для изменения выбора на следующий год заявление подается до 1 октября.

Все доплаты назначаются автоматически. Пенсионерам не нужно подавать заявление в Социальный фонд для получения многих видов надбавок – система самостоятельно обрабатывает данные.

Кому положены льготы

Все российские пенсионеры имеют те или иные льготы, это означает, что они могут не оплачивать или платить частично за некоторые товары и услуги, стоимость которых компенсирует государство, а также получать дотации. В зависимости от того, к какой категории относится гражданин, преференции могут различаться.

Работающим пенсионерам

Работающие пенсионеры могут получить компенсацию за покупку недвижимости, право на дополнительный отпуск без сохранения зарплаты, а также уволиться без отработки двухнедельного обязательного срока. При наличии инвалидности I или II группы или уходе за членом семьи, который является нетрудоспособным, работающий пенсионер имеет право на неполную трудовую неделю или на сокращение рабочего дня. Также он освобождается от уплаты имущественного налога.

Неработающим пенсионерам

Неработающие граждане пенсионного возраста могу воспользоваться рядом федеральных и региональных льгот. Например, им не нужно платить земельный и имущественный налог за квартиру, комнату, дом, гараж или земельный участок с хозяйственной постройкой площадью до 50 кв. м. Освобождение от уплаты налога можно получить только по одному объекту недвижимости определенного вида. Для неработающих пенсионеров есть льготы по оплате ЖКУ и капремонта, уточнять их необходимо в местной администрации или на “ Госуслугах ”.

Пенсионерам-ветеранам

Виды льгот для ветеранов труда и Великой Отечественной войны определены ФЗ № 5 " О ветеранах ". Им положены послабления в налоговой сфере, компенсация услуг ЖКХ и протезирования зубов, изготовление протезов и ортопедических изделий, бесплатный проезд в общественном транспорте, медицинские льготы, социальная денежная выплата, скидки на коммунальные услуги. Также пенсионеры могут получить денежную компенсацию вместо льгот, которыми они не пользуются.

Пенсионерам-инвалидам

Инвалидам первой группы положены обеспечение лекарствами, перевязочными средствами и отдельными изделиями медицинского назначения, бесплатное протезирование, ортопедическая обувь, бесплатный проезд во всех видах городского и сельского наземного транспорта, кроме такси и частных рейсов, компенсация 50 процентов платы за капремонт и услуги ЖКХ. Также им положены путевки на санаторно-курортное лечение не реже одного раза в год, освобождение от налога на имущество.

Льготы инвалидам второй группы приблизительно такие же, как и у инвалидов первой группы. Они не платят налоги на имущество и транспортное средство, в зависимости от травмы и заболевания могут получать бесплатные медикаменты, компенсацию в 50 процентов за коммунальные услуги и 50 процентов на оплату счета за капитальный ремонт. Также им доступны санаторное лечение, льготное протезирование, бесплатный проезд на общественном транспорте.

Инвалидам третьей группы предоставляется компенсация части расходов на коммунальные услуги, скидка 50 процентов на лекарства и ортопедическую обувь, бесплатное лечение, освобождение от транспортного налога в зависимости от региона, скидка 50 процентов на поездки туда и обратно на железнодорожном, воздушном, автомобильном, речном или морском транспорте один раз в год в период с 1 сентября по 15 мая.

"При этом, несмотря на то, что инвалиды третьей группы не освобождаются от имущественного налога, у них есть такое право после выхода на пенсию", — пояснил юрист Александр Иванов.

Военным пенсионерам

Льготы военным пенсионерам положены, если общая продолжительность их службы составляет не менее 20 лет. Согласно Налоговому кодексу они:

освобождаются от налога на имущество;

получают надбавку к пенсии за выслугу лет;

освобождаются от уплаты госпошлины при подаче исковых заявлений имущественного характера;

могут перенести налоговые вычеты на приобретение или строительство жилья на три года (ст. 210 НК РФ, ст. 216 НК РФ);

освобождаются от уплаты НДФЛ за материальную помощь и подарки.

Кроме этого, им доступен бесплатный проезд на общественном транспорте, изготовление и ремонт зубных протезов, скидки на оплату услуг ЖКХ, обеспечение жильем, медицинское лечение.

В 2026 году военные пенсионеры, достигшие возраста 64 года для мужчин и 59 лет для женщин и имеющие гражданский трудовой стаж не менее 15 лет, могут оформить вторую пенсию – страховую по старости. При этом фиксированная выплата к ней не начисляется, пенсия рассчитывается только по накопленным пенсионным баллам.

Пенсионерам МВД

единовременные выплаты;

оклад по званию;

компенсации за неиспользованные отпуска;

лечение в медучреждениях МВД;

налоговые льготы.

Среди других региональных льгот могут быть возмещение расходов на коммунальные услуги, льготное протезирование зубов, бесплатный проезд на муниципальном транспорте.

Одиноким пенсионерам

Одинокие пенсионеры в зависимости от региона могут получить:

бесплатную диспансеризацию и вакцинацию;

бесплатное зубопротезирование;

скидки на приобретение лекарств;

бесплатные путевки на лечение в санатории.

Также им доступны льготы по ЖКХ, в налоговой сфере, бесплатный проезд на муниципальном транспорте, социальная помощь, освобождение от оплаты вывоза мусора.

Пенсионерам после 70 лет

Льготы, которые предоставляются пенсионерам после 70 лет, отличаются в разных субъектах страны. Стандартно им предоставляются скидки на оплату капитального ремонта и ЖКХ, послабления в уплате земельного, имущественного и транспортного налогов, бесплатные лекарства, поездки на общественном транспорте. Обо всех льготах можно узнать в органах социальной защиты.

В 2026 году компенсация расходов на оплату взносов за капитальный ремонт составляет 50%, при условии, что пенсионер – собственник, проживает один или с неработающими родственниками пенсионного возраста и самостоятельно оплачивает ЖКУ. При этом вернуть деньги можно только в пределах регионального норматива жилой площади. Это 33 кв. м. для одинокого человека.

Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление на "Госуслугах" (в некоторых регионах эта услуга недоступна), посетить отделение соцзащиты или МФЦ.

Пенсионерам после 80 лет

В 2026 году пенсионеры старше 80 лет будут получать удвоенную фиксированную выплату – 19 169 рублей в месяц. Также они освобождаются от платы за капитальный ремонт.

Из льгот таким гражданам доступны: протезирование, транспортные и налоговые льготы, доплата за содержание иждивенцев. За уход за пенсионером после 80 лет доплачивают 1200 рублей, причем с 2025 года такая надбавка к пенсии назначается в беззаявительном порядке. На бесплатные лекарства могут рассчитывать:

инвалиды и инвалиды войны;

участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий;

военнослужащие, проходившие военную службу в период Великой Отечественной войны;

жители блокадного Ленинграда;

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Им положены льготы на коммунальные услуги, оплата проезда до больницы или другого места, где осуществляется лечение, бесплатное санаторно-курортное лечение два раза в год, обслуживание без очереди в больницах и поликлиниках, компенсация по уходу и приоритетное право на социальные услуги на дому.

Виды льгот

Льготы и доплаты пенсионерам устанавливаются на федеральном и региональном уровнях.

Федеральные льготы

Федеральные льготы положены всем гражданам пенсионного возраста, независимо от места проживания.

Налоговые льготы

Согласно статье 217 Налогового кодекса РФ пенсионеры не платят налоги с пенсий и социальных доплат к ним, подарков от организаций и индивидуальных предпринимателей, если их стоимость за календарный год не превышает 4 000 рублей. Например, если презент стоил 5 000 рублей, то 1 000 облагается налогом в 13%

Неработающие пенсионеры могут получить имущественный налоговый вычет при покупке жилья или земельного участка, если у него есть дополнительный доход, облагаемый НДФЛ. Если пенсионер приобрел недвижимость после выхода на пенсию, он имеет право перенести остаток вычета на три предыдущих года, когда получал облагаемый доход.

Налог на имущество и земельный налог

Налоговый кодекс разрешает пенсионерам и предпенсионерам не платить налог на имущество. Например, на квартиру или комнату, жилой дом, гараж, единый недвижимый комплекс, хозяйственное помещение размером не более 50 квадратных метров на участке для ведения ЛПХ, а также на помещение, которое используется для творческой деятельности: мастерскую, студию, ателье и так далее. Налог можно не платить только на один объект каждого вида.

Чтобы оформить льготу, пенсионеру необходимо написать заявление в налоговую службу. Человек сам выбирает, на какие объекты предоставляется льгота. Если он не подал заявление вовремя (до конца года, в котором он вышел на пенсию), то налоговая сама выберет объект. Льготы на имущество распространяются и на предпенсионеров.

"Также пенсионеры могут получить налоговый вычет за купленную квартиру или построенный дом, – объяснил Александр Иванов. – Для этого нужно подавать заявление не ранее окончания календарного года, в котором пенсионер купил жилье. Например, если квартира куплена в 2025 году, то подавать документы нужно в 2026 году. При этом неработающие пенсионеры могут получить вычет за три прошедших года".

Также по закону пенсионеры и предпенсионеры могут не платить земельный налог, если площадь участка не превышает 600 квадратных метров. Если она больше шести соток, то налог пересчитают. Чтобы уменьшить сумму платежа, нужно подать заявление в налоговую инспекцию. Если пенсионер уже пользовался льготой, то она продлевается автоматически. Как и в случае с налогом на имущество, если заявление не поступало, инспекция сама сделает вычет.

Транспортный налог и НДФЛ

Уменьшить размер налога на транспорт могут пенсионеры, чей автомобиль имеет мощность двигателя до 150 лошадиных сил. Получить такую льготу можно только на одну машину. При этом регионы сами устанавливают размер скидки на транспортный налог — они бывают от 20 до 100 процентов.

Что касается НДФЛ, как говорилось выше, государственные выплаты, в том числе пенсии, не облагаются налогом. Однако, если у него есть дополнительный доход от трудовой деятельности, продажи или сдачу в аренду недвижимости, ему придется заплатить налог, ставка которого зависит от величины годового дохода:

до 2,4 млн руб. – 13%;

больше 2,4 млн руб., но меньше 5 млн руб. – 15%;

больше 5 млн руб., но меньше 20 млн руб. – 18%;

больше 20 млн руб. и меньше 50 млн руб. – 20%;

больше 50 млн руб. – 22%.

В качестве дохода также учитываются проценты по накопительным счетам и вкладам. Важно отметить, что платить НДФЛ придется не со всей суммы, а только с облагаемой части дохода.

Льготы по ЖКХ и капремонту

Чтобы получить льготу по ЖКХ, нужно соответствовать определенным требованиям. Например, по закону кавалеры орденов Славы, Герои России и СССР имеют право на полную компенсацию оплаты коммунальных услуг. Участники Великой Отечественной войны, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, супруги погибших в аварии и инвалиды платят 50%. Кроме того, по закону пенсионеру после 70 лет снижают плату за капитальный ремонт дома на 50 процентов, а после 80 лет вообще ее отменяют.

Дополнительно: 1 июля 2024 года банки, кредитные организации, платежные агенты не взимают комиссию при оплате за жилье и коммунальные услуги и пени за просроченную или неполную оплату с пенсионеров.

Субсидии на оплату коммунальных услуг

Пенсионеру, у которого нет долгов перед УК или ТСЖ, могут дать субсидию на оплату коммунальных услуг, если она превышает 22 процента от общего дохода пенсионера (зарплата, ЕДВ, региональная денежная соцподдержка) и его семьи. Причем регионы способны снизить допустимую долю расходов на "коммуналку". Например, в Санкт-Петербурге максимальная планка опущена до 14%, а в Якутии – до 15%.

Оформить выплату можно в МФЦ или на "Госуслугах", заполнив заявление и предоставив квитанции по оплате ЖКУ, выписку из ЕГРН, справку о доходах за последние полгода. Точный список документов следует уточнить в отделении соцзащиты или на "Госуслугах" – каждый регион устанавливает свой перечень документов и порядок подачи заявления.

Размер субсидии рассчитывается индивидуально в зависимости от трат на ЖКУ, регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, размера жилой площади.

Важно! Право на субсидию нужно подтверждать каждые 6 месяцев. Если пенсионер не имеет дополнительных доходов, льгота продлится автоматически.

Компенсация капремонта после 70 и 80 лет

По закону пенсионеру после 70 лет снижают плату за капитальный ремонт дома на 50%, а после 80 лет вообще ее отменяют. При этом он должен быть собственником квартиры, проживать в ней или платить за услуги ЖКХ. Льгота предоставляется, если пенсионер живет один и не работает или живет с родственниками, которые имеют инвалидность, вышли на пенсию по старости и не работают.

Льгота носит заявительный характер и начисляется только после подачи соответствующего заявления через МФЦ или "Госуслуги". Кроме того, компенсация назначается только когда пенсионер вовремя вносит плату за услуги капремонта. Если образуется долг, то компенсацию отменят.

Льготы на вывоз мусора и газификацию дома

"В некоторых регионах есть льгота на вывоз мусора для одиноких пенсионеров и семей, состоящих только из пенсионеров, — добавил юрист. — Например, в Москве они полностью освобождены от оплаты.”

50-процентную скидку на вывоз мусора дают следующим категориям пенсионеров:

ветеранам труда;

пострадавшим от политических репрессий;

тем, кто имеет награду "За оборону Москвы";

проходившим военную службу в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года;

работавшим на предприятиях Москвы в этот период.

Также пенсионеры могут получить компенсацию за газификацию частного дома, так как программа социальной газификации с 1 марта 2023 года стала бессрочной. Размер и форму компенсации регионы определяют самостоятельно. Обычно она не превышает 50 процентов от общей стоимости расходов. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе неработающим одиноким пенсионерам дали возможность компенсировать 70 процентов стоимости газификации, но не более 100 000 руб. Для уточнения информации стоит обращаться напрямую в администрацию муниципального района или городского округа по месту жительства.

Транспортные льготы

Пенсионерам предоставляют льготы на проезд в общественном транспорте, поездки по железной дороге и авиабилеты.

Общественный транспорт

В разных субъектах России предоставление льгот на проезд в общественном транспорте отличается. Например, в Московской области пенсионеры могут ездить бесплатно на маршрутках и автобусах. В других регионах власти компенсируют оплату каждого проездного билета и возвращают стоимость нескольких поездок в месяц. Также пенсионерам доступны льготные проездные билеты или талоны.

В Москве пенсионеры по социальной карте москвича могут бесплатно ездить на метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и пригородных электричках. В Санкт-Петербурге пенсионеры, проживающие в городе не менее 10 лет, получают право на бесплатный проезд в наземном городском транспорте и метрополитене.

Железнодорожный транспорт

Кавалеры орденов Славы, Герои России и СССР имеют право на две бесплатных поездки в поездах и вагонах всех категорий в личных целях, также им оплачивается проезд до места лечения и обратно один раз в год. Герои труда, награжденные орденом Трудовой славы или "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" один раз в год могут проехать на поезде бесплатно. В некоторых регионах доступны дополнительные льготы на проезд в электричках.

© iStock.com / hobo_018 Пожилая пара в поезде © iStock.com / hobo_018 Пожилая пара в поезде

Жители Крайнего Севера, вышедшие на пенсию по старости и не имеющие дополнительных доходов, могут 2 раза в год съездить в отпуск с полной компенсацией стоимости билетов. Также всем пенсионерам доступен бесплатный проезд на поезде дальнего следования.

Авиабилеты для пенсионеров

Некоторые авиакомпании продают пенсионерам льготные билеты со скидкой, которую покрывают государственные субсидии . Однако ее могут получить только жители Дальнего Востока, Крыма и Калининграда. Льгота действует по определенным направлениям внутри России.

Медицинские льготы и санаторно-курортное лечение

инвалиды, дети-инвалиды;

инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда;

члены семьи погибшего участника войны;

работники тыла;

пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Им государство предоставляет бесплатные лекарства и лечение в санатории с бесплатным проездом туда и обратно. На некоторые льготы могут претендовать отставные сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии, бывшие военные (не ветераны).

Бесплатные лекарства по рецепту

Бесплатные лекарства можно получить в рамках набора социальных услуг, которые составляют долю ЕДВ. Медикаменты выдаются строго по рецепту лечащего врача в льготном отделении аптечного пункта, работающего по программе государственных гарантий. Полный список лекарств утверждается Министерством здравоохранения РФ и уточняется администрацией региона. Как правило, в него входят основные группы препаратов для лечения хронических заболеваний, реабилитации и жизненно необходимые лекарства.

Бесплатно получить лекарства могут пациенты с определенными заболеваниями. Например:

сахарный диабет любого типа;

онкология;

глаукома, катаракта;

рассеянный склероз;

ревматоидный артрит, ревматизм;

туберкулез;

болезнь Бехтерева;

системная красная волчанка;

хронические урологические заболевания;

некоторые психические расстройства;

те, кто перенес инфаркт, инсульт и аортокоронарное шунтирование.

Пенсионеры, получающие минимальную пенсию, имеют право на скидку 50% на приобретение лекарств.

Санаторно-курортное лечение

Бесплатные путевки в санатории предоставляются пенсионерам-инвалидам всех групп, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, инвалидам войны, блокадникам, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Путевка выдается на основании справки по форме 070/у от лечащего врача, который устанавливает необходимость санаторно-курортного лечения. При ее получении неработающий пенсионер может один раз в год отправиться на лечение.

В некоторых регионах льгота распространена на пенсионеров других категорий, в частности почетным донорам, жертвам терактов, детям войны и обычным гражданам, получающим пенсию по старости. Отставные сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии, бывшие военные также могут отправиться с семьей в ведомственный санаторий, воспользовавшись федеральной льготой.

Для получения путевки необходимо обратиться в территориальное отделение Социального фонда России с заявлением и медицинской справкой. Государство оплачивает не только стоимость путевки, но и проезд к месту лечения и обратно на междугородном транспорте – железнодорожном, автомобильном или авиационном.

Льготное протезирование

Некоторые категории пенсионеров в регионах могут претендовать на бесплатное зубопротезирование. В частности, это касается военных пенсионеров, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов труда, инвалидов, репрессированных и реабилитированных, пенсионеров по старости. При этом каждый субъект сам устанавливает правила оказания такой помощи. Чтобы узнать, положена льгота или нет, следует обратиться в органы соцзащиты.

Работающие пенсионеры имеют право на два дня дополнительного отпуска для прохождения диспансеризации.

Региональные льготы

Решение о введении льгот пенсионерам принимают власти субъектов Российской Федерации. Например, по оплате коммунальных услуг и проезду в общественном транспорте, покупке лекарств и лечению в санатории.

Так, в Санкт-Петербурге всем пенсионерам положена компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50 процентов при условии работы в северной столице не менее 20 лет и при наличии трудового стажа не менее 40 лет для женщины и 45 лет для мужчины.

Список налоговых льгот по регионам можно посмотреть на сайте налоговой инспекции. Информацию о региональных льготах и дотациях размещают на сайтах соответствующих администраций.

Как выяснить, какие льготы положены пенсионеру

Узнать, какие именно льготы положены конкретному пенсионеру, можно на официальных ресурсах.

Ресурс Функции "Единая государственная система социального обеспечения" в ЕГИССО отражены все положенные льготы и субсидии по стране и регионам сайт СФР подробно указано о льготах для пенсионеров и предпенсионеров, примеры расчета для определенных профессий и стажа сайт налоговой службы собрана информация о налоговых льготах для пенсионеров и предпенсионеров портал "Госуслуги" в разделе о льготах для пенсионеров и способах их получения.

Информацию о региональных льготах и дотациях размещают на сайтах соответствующих администраций.

ЕГИССО и калькулятор льгот

На портале ЕГИССО каждый гражданин может узнать о назначенных и положенных ему льготах. Для авторизации в личном кабинете:

Зайти на официальный сайт ЕГИССО. На главной странице в правом верхнем углу нажать на кнопку "Войти". Во всплывающем окне пройти авторизацию через подтвержденный аккаунт на "Госуслугах". После авторизации задать логин и пароль, перейти в личный кабинет.

В личном кабинете ЕГИССО отображаются все назначенные выплаты и льготы, а также те меры поддержки, на которые гражданин имеет право, но еще не оформил. Также в системе доступен калькулятор льгот, который позволяет рассчитать размер положенных выплат на основании введенных данных о доходах, составе семьи, имуществе. Обычно все доступные льготы рассчитываются автоматически при авторизации через подтвержденный аккаунт на "Госуслугах". В ином случае, что воспользоваться опцией, нужно заполнить анкету на сайте:

выбрать регион предоставления услуг;

уточнить категорию гражданина или жизненное событие (например, оформление инвалидности);

ответить на вопросы, которые предложит система.

После предоставления данных калькулятор сформирует список доступных льгот и их размер. Если какая-либо выплата или компенсация еще не оформлена, система предложит сделать это, перенаправив на "Госуслуги".

Госуслуги и сайт СФР

Узнать о положенных льготах можно на портале “Госуслуги” в разделе о льготах для пенсионеров и способах их получения. В личном кабинете можно увидеть назначенные выплаты, подать заявление на получение льгот, проверить статус рассмотрения обращений.

На сайте Социального фонда России также подробно указано о льготах для пенсионеров и предпенсионеров, примеры расчета для определенных профессий и стажа. В разделе “Электронные сервисы” доступен личный кабинет застрахованного лица, где отражены данные о трудовом стаже, пенсионных правах, назначенных выплатах.

На сайте налоговой службы собрана информация о налоговых льготах для пенсионеров и предпенсионеров.

Как получить льготы

Существует два вида оформления льгот:

автоматический (государство само назначает льготу, как только гражданин получает определенный статус);

заявительный (для получения необходимо обратиться с заявлением и соответствующими документами).

Автоматическое и заявительное назначение

Автоматически назначаются:

налоговые льготы при наличии информации о пенсионном статусе в базе Федеральной налоговой службы;

социальная доплата к пенсии если ее размер ниже регионального прожиточного минимума пенсионера;

доплата за уход за пенсионером старше 80 лет.

Индексация пенсий и ЕДВ также происходит без подачи заявлений – пересчет производится автоматически в установленные сроки.

По заявительному принципу оформляются:

компенсация взносов на капитальный ремонт;

субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг;

льготы на транспортный налог в тех регионах, где требуется обращение.

Бесплатные путевки в санатории, льготное зубопротезирование, региональные меры поддержки также требуют подачи заявления и документов, подтверждающих право на получение.

Куда обращаться

Для оформления преференций необходимо обратиться:

в МФЦ (многофункциональный центр);

территориальное отделение СФР;

налоговую инспекцию;

отдел социальной защиты населения.

Необходимые документы

Для каждой льготы может быть установлен свой пакет документов, бланк выдается соответствующим органом. В пакет документов обычно входит:

документы, подтверждающие статус льготника;

справка 2-НДФЛ;

справка о составе семьи;

свидетельство о рождении детей;

свидетельство о праве собственности;

документы на дом или другое имущество, транспортное средство.

Сроки

Если льготы не предоставляют автоматически, то срок рассмотрения заявлений составляет от 10 до 30 дней.

Законодательство

Различные виды льгот для пенсионеров закреплены законодательно.

