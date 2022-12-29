https://ria.ru/20221229/nalog-1842291015.html

Налог на имущество физических лиц в 2023 году: кто и когда должен платить

Налог на имущество физических лиц 2023: ставки, как оплатить, примеры расчета

Налог на имущество физических лиц в 2023 году: кто и когда должен платить

По закону собственники недвижимости обязаны ежегодно платить государству налог на имущество физических лиц. По какой ставке рассчитывается сумма, как узнать... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T17:29

2022-12-29T17:29

2022-12-29T17:29

федеральная налоговая служба (фнс россии)

россия

экономика

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. По закону собственники недвижимости обязаны ежегодно платить государству налог на имущество физических лиц. По какой ставке рассчитывается сумма, как узнать кадастровую стоимость квартиры или дома, кто имеет право не платить или получить скидку, что грозит за неуплату по налоговому уведомлению – в материале РИА Новости.Налог на имущество физических лиц"Налог на имущество физических лиц (НИФЛ) платят физические лица, если в их собственности находится недвижимое имущество или объект незавершенного строительства, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке", – говорит Юлия Завьялова, налоговый юрист FTL Advisers, адвокат.Порядок начисления и размер имущественного налога устанавливаются гл. 32 НК РФ и законами субъектов РФ. Начислением налога на имущество занимаются инспекторы ФНС. Они направляют владельцам недвижимости уведомления, содержащие сумму для перечисления в бюджет.В каждом регионе власти определяют налоговые ставки (процент от стоимости имущества) и налоговую базу (стоимость имущества), а также решают, кто из граждан какие льготы может получить по налогу. Узнать об этом относительно региона места нахождения имущества позволяет специальный сервис на сайте ФНС. Деньги, уплаченные гражданами по этому налогу, пополняют бюджеты муниципалитетов, благодаря чему местные власти финансируют расходные статьи местных бюджетов и решают социальные задачи.Кто платитПо закону все собственники имущества обязаны ежегодно платить государству имущественный налог. Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса "Выберу.ру" отмечает, что этот вид налоговых платежей в госбюджет, в отличие от НДФЛ, который в казну отчисляют работодатели, люди платят самостоятельно.Эксперт также дополняет, что при продаже квартиры (приватизированной, унаследованной, подаренной) или автомобиля раньше установленного законом срока владения три года человек должен заплатить 13% – налог на доходы физлица (НДФЛ). Купленную или ипотечную квартиру можно продать без налога спустя пять лет владения. В данном случае НДФЛ – это отдельный вид налога, хотя и связан с продажей недвижимого имущества.Когда платитьЗаплатить налоги всем собственникам нужно до 1 декабря текущего года за предыдущий период. Так, не позднее 1 ноября в 2023 году граждане получат налоговые уведомления за 2022 год.Как узнать налог на имуществоВыяснить, сколько человеку начислено налогов можно и в личном кабинете на портале “Госуслуги”. С 2020 года власти разрабатывают законопроект о переводе налоговых уведомлений полностью в электронный формат без дублирования на бумаге. "По инициативе Минфина с 1 января 2024 года квитанции, которые налогоплательщики получают от налоговой по почте или в личном кабинете nalog.gov.ru, будут приходить и на их аккаунт на “Госуслугах”", – поясняет Ирина Андриевская.Чтобы получить налоговое уведомление на бумажном носителе, следует обратиться в МФЦ или в отделение налоговой по месту жительства. "Раньше налоговики рассылали “письма счастья” всем, кто не имеет налоговых льгот, и чья сумма налогов превышает 100 рублей. Теперь напечатанная квитанция придёт только тем, кто в личном кабинете или в налоговой сообщил, что хочет её получить", – объясняет специалист."Неважно, каким способом получено налоговое уведомление – лично в налоговой инспекции, в электронном виде через “личный кабинет” или заказным письмом по почте – следует внимательно проверить данные, указанные в уведомлении. В документах встречаются ошибки. Все они в основном технического характера, – советует Надежда Скворцова, директор ООО "Областная налоговая консультация". – Если нет какой-то информации, к примеру, вы не знаете ставки по налогу или о наличии у вас льгот – то необходимо обратиться на сайт nalog.ru в раздел "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам"".Объекты налогообложенияПо словам Оксаны Васильевой, к.ю.н., доцента департамента правовогорегулирования экономической деятельности Финансового университета приПравительстве РФ, объектами налогообложения согласно ст. 401 НК РФ выступают:А вот общедомовое имущество многоквартирных домов исключено из этого списка."Автомобили, деньги на вкладах, ценные бумаги, оборудование считаются движимым имуществом согласно п. 2 ст. 130 ГК РФ. Проще говоря, здесь действует правило “от обратного” – всё, что в Гражданском кодексе РФ не недвижимость, считается движимым имуществом. Его владельцы также должны платить налоги – транспортный, на доход по вкладу или от инвестиций", – поясняет Ирина Андриевская.Как рассчитать налог"Начиная с 1 января 2020 года основой для расчета налога (налоговой базы) является кадастровая стоимость, а определение налоговой базы исходя из инвентаризационной стоимости не производится, – поясняет Юлия Завьялова. – Однако при переходе региона к налогообложению имущества исходя из кадастровой стоимости, за первые три налоговых периода с начала применения нового порядка, налог исчисляется с учетом его инвентаризационной стоимости".По словам Антона Мелешко, основателя Юридического партнёрства "Мелешко Консалтинг", принципиальное отличие кадастровой цены от инвентаризационной стоимости — в приближенности первой к рыночным расценкам на недвижимость. Чем дороже жилье, тем больший налог за него теперь платится в бюджет.Надежда Скворцова отмечает, что в случае переходного периода от расчета с инвентаризационной на кадастровую стоимость – 3 года, расчет в эти годы осуществляется по сложной формуле, постепенно увеличивая налог на коэффициент 0,2. А начиная с четвертого года налог ограничивается только коэффициентом 1,1 к предыдущему налоговому периоду. "Например, при расчете налога за 2021 год использованы понижающие коэффициенты (см. информацию ФНС от 24.08.2022):Для регионов, где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы третий и последующие годы, действует 10-процентное ограничение роста налога по сравнению с предшествующим налоговым периодом", - объясняет эксперт.Чтобы узнать кадастровую стоимость, можно воспользоваться сервисом Росреестра "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online" (в этом случае будут указаны данные на день последнего обновления базы). Выписка из ЕГРН позволит узнать стоимость на определенную дату (например, на начало налогового периода).Юлия Завьялова акцентирует внимание на том, что при расчете налога за 2023 год для объектов, кадастровая стоимость которых в 2022 году вследствие экономической ситуации увеличится, будет учитываться кадастровая стоимость по состоянию на 1 января 2022 года. Применится новый порядок только при формировании налоговых уведомлений в 2024 году.Данные для расчетаСамостоятельно рассчитать налог можно на встроенном калькуляторе на сайте налоговой. Ирина Андриевская отмечает, что в алгоритм калькулятора уже "вшиты" все данные для расчёта. В связи с переходом регионов на расчет налога по кадастровой стоимости недвижимости, формула стала гораздо сложнее. Однако налогоплательщику будет достаточно заполнить необходимые поля, чтобы получить сумму налога.Всем налогоплательщикам ФНС раз в год рассчитывает имущественные налоги и присылает налоговые уведомления. Если по каким-то причинам возникает необходимость проверить расчеты налоговой, то для имущественного налога Ирина Андриевская предлагает воспользоваться следующей формулой расчёта по кадастровой стоимости:Н = Б × С × КПВ × Д – Л (при наличии)Параметры формулы:Как оплатитьОплатить налог можно по QR-коду или штрих-коду через электронные сервисы, личный кабинет на сайте ФНС, в мобильном приложении банка, путем личного посещения отделения банка или Почты России. По словам Ирины Андриевской, самый удобный способ оплаты налогов – безналичный. "Сейчас сервисы многих розничных лидеров напрямую интегрированы с сайтом ФНС. Благодаря чему уведомления от налоговой приходят напрямую в личный кабинет мобильного или веб-банка клиента кредитной организации. Банки не берут комиссии за проведение налоговых платежей", – поясняет эксперт.Сроки оплатыНалоговый орган направляет физическому лицу налоговое уведомление в следующем году после истекшего соответствующего налогового периода, соответствующего календарному году. Внести оплату необходимо не позднее 1 декабря текущего года.Налоговые вычетыВ случае расчета вычета по налогу на имущество, согласно ст. 403 НК, налоговая база частного дома уменьшается на 50 кв. метров, квартиры – на 20 кв. метров, а на комнату можно получить от государства налоговую "скидку" – 10 кв. метров. А кадастровая стоимость единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы один жилой дом, уменьшается на 1 млн руб.Такие вычеты ФНС применяет автоматически, никаких деклараций налогоплательщик заполнять не должен. Собственник может владеть несколькими квартирами и домами. Правило автоматического вычета будет применяться к одному объекту каждого вида. А муниципалитеты вправе самостоятельно увеличивать размер вычетов.У многодетных семей есть дополнительные вычеты по налогу на имущество. За каждого ребенка государство уменьшит налогооблагаемую площадь недвижимости в доме на 7 кв. метров, в квартире на 5 кв. метров.ЛьготыВ Налоговом кодексе установлены федеральные льготы для разных категорий граждан, они действуют на всей территории страны. Органы власти в регионах могут их дополнять.Список граждан, которые имеют право вообще не платить налог на имущество или оплатить его в меньшем размере можно посмотреть в статье 407 НК РФ. Среди льготников герои Советского Союза и РФ, инвалиды, пенсионеры, люди, владеющие помещениями для осуществления творческой деятельности или собственники хозяйственных построек площадью менее 50 кв. м.Правила получения льготы перечислил Антон Мелешко:Кто может не платить налогНалог может не платить тот, у кого имущество и кому предоставлена полностью налоговая льгота по уплате налогов в соответствии с федеральным перечнем (ст. 407 НК РФ) либо местным законом."Могут не платить налог на один объект недвижимости дети с инвалидностью, в том числе с детства, и получатели пенсии, например по потере кормильца. Если у такого ребенка несколько объектов в собственности — к примеру, доля в квартире родителей и квартире бабушки, — налог на имущество нужно платить только за одну долю по выбору", – говорит Антон Мелешко.Юлия Завьялова дополняет, что НК РФ установлены федеральные льготы в отношении определенных категорий налогоплательщиков и определенного вида имущества. К примеру, налог могут не платить инвалиды I и II групп, физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, в отношении специально оборудованных помещений, используемых ими исключительно в качестве творческих мастерских на период такого их использования.Платят ли дети налог на имуществоСтарший вице-президент ИК "Fontvielle" Анастасия Хрусталёва поясняет, что Налоговый кодекс РФ четко дает понятие налогоплательщика и никаких признаков в отношении возраста или дееспособности не устанавливает. Любое физическое лицо, на которого зарегистрирован на праве собственности объект имущества, платит имущественный налог (ст. 400 НК РФ)."На детей часто зарегистрированы жилые помещения (квартиры или дома в части или полностью), земельные участки и иные объекты. Это не редкость, особенно, если учесть, что правила использования материнского капитала при приобретении жилья прямо предписывают выделять несовершеннолетним доли. Таким образом, дети – полноправные налогоплательщики, обязанные вносить в бюджет налоговые платежи. Никто никаких исключений по возрастному признаку не делает", – уточняет Анастасия Хрусталева.При этом нет необходимости вести ребенка в банк и оформлять транзакции. Налоговый кодекс РФ закрепляет возможность оплачивать налоговые платежи иным лицом (ст. 45 НК РФ). В отношении несовершеннолетнего ребенка есть его законные представители – это родители, усыновители, опекуны, попечители. Без предъявления каких-либо доказательств законом возложены право и обязанность осуществлять управление имуществом несовершеннолетнего, в том числе вносить за него налоговые платежи.Процедура оплаты имущественного налога за несовершеннолетних детей родителями описана в памятке на сайте налоговой.Ответственность за неуплату налога"Своевременная уплата налогов – конституционная обязанность граждан. Налоговая служба строго следит за пополнением бюджета за счет поступлений от налогов и сборов. Именно поэтому законом установлена серьезная ответственность за неуплату налогов", – говорит Евгения Боднар, юрист и эксперт компании "Финансово-правовой Альянс". Наказания за налоговые правонарушения могут быть в виде принудительного взыскания долга в судебном порядке, административного штрафа и даже уголовной ответственности.Если в отношении объекта недвижимого имущества налоговое уведомление не поступило до срока уплаты налога, необходимо сообщить об этом налоговому органу в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.Если налоговое уведомление не исполнить вовремя, за время просрочки подлежат уплате пени. По словам Юлии Завьяловой, в период с 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года ставка пеней с 31-го дня просрочки исполнения обязанности по уплате налога действует в размере 1/300 (вместо 1/150) ставки рефинансирования.Ирина Андриевская дополняет, что в дальнейшем неуплаченный налог превратится в задолженность, на которую налоговая вправе наложить штраф – 20% суммы. Кроме того, недобросовестному налогоплательщику грозит штраф до 40% недоимки, если ФНС обнаружит умышленное занижение налога. "Спустя полгода, то есть 1 июня налоговая прибегнет к крайней мере воздействия на должника и подаст на него в суд. После рассмотрения дела судебный приказ о принудительном взыскании окажется у приставов, которые ограничат права задолжавшего распоряжаться своим имуществом. Например, человек не сможет продать квартиру или машину, пока долг не будет оплачен. Кроме того, многим должнику теперь запрещают выезд за границу независимо от суммы долга, если есть судебный приказ", – предупреждает эксперт.

https://realty.ria.ru/20220924/nalogi-1819094610.html

https://realty.ria.ru/20221123/ndfl-1833734576.html

https://realty.ria.ru/20220624/nalogi-1797869501.html

https://ria.ru/20221209/pensiya-1837360020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

федеральная налоговая служба (фнс россии), россия, экономика, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)