https://ria.ru/20221130/nalogi-1835179919.html
Налоговые уведомления можно будет получать на "Госуслугах"
Налоговые уведомления можно будет получать на "Госуслугах" - РИА Новости, 30.11.2022
Налоговые уведомления можно будет получать на "Госуслугах"
Правительство РФ одобрило законопроект, который позволит гражданам с 1 января 2024 года при желании получать налоговые уведомления и требования об уплате... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T09:14
2022-11-30T09:14
2022-11-30T09:16
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общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, который позволит гражданам с 1 января 2024 года при желании получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через личный кабинет на портале госуслуг, сообщает Минфин."Граждане при желании смогут получать от налоговых органов налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через свой личный кабинет на портале Госуслуг без их направления по почте. Такой законопроект сегодня одобрен правительством РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас налоговые уведомления направляются налоговой службой заказными письмами по почте либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. "С 1 января 2024 года такие документы будут приходить гражданам и в личный кабинет на Госуслугах ", - говорится в материалах на сайте министерства.Там подчеркивается, что передача документов, содержащих сведения о налогоплательщике, составляющие налоговую тайну, будет проходить с согласия получателя. Если со временем гражданин передумает получать такие уведомления через госуслуги, он сможет направить в налоговый орган соответствующее уведомление."С учетом достигнутой на сегодняшний день цифровой зрелости налогоплательщиков, а также потенциала портала Госуслуг мы предлагаем цифровизировать отправку налоговых документов. Это упростит взаимодействие граждан, которые активно пользуются Госуслугами, с налоговыми органами, сделает его более удобным и простым", - приводятся в сообщении слова главы Минфина Антона Силуанова.
https://ria.ru/20221130/nalogi-1835152286.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, общество, госуслуги
Россия, Общество, Госуслуги
09:14 30.11.2022 (обновлено: 09:16 30.11.2022)
Налоговые уведомления можно будет получать на "Госуслугах"
Налоговые уведомления с 2024 года можно будет получать в личном кабинете на "Госуслугах"
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Правительство РФ одобрило законопроект, который позволит гражданам с 1 января 2024 года при желании получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через личный кабинет на портале госуслуг, сообщает
Минфин.
"Граждане при желании смогут получать от налоговых органов налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через свой личный кабинет на портале Госуслуг без их направления по почте. Такой законопроект сегодня одобрен правительством РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас налоговые уведомления направляются налоговой службой заказными письмами по почте либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. "С 1 января 2024 года такие документы будут приходить гражданам и в личный кабинет на Госуслугах ", - говорится в материалах на сайте министерства.
Там подчеркивается, что передача документов, содержащих сведения о налогоплательщике, составляющие налоговую тайну, будет проходить с согласия получателя. Если со временем гражданин передумает получать такие уведомления через госуслуги, он сможет направить в налоговый орган соответствующее уведомление.
"С учетом достигнутой на сегодняшний день цифровой зрелости налогоплательщиков, а также потенциала портала Госуслуг мы предлагаем цифровизировать отправку налоговых документов. Это упростит взаимодействие граждан, которые активно пользуются Госуслугами, с налоговыми органами, сделает его более удобным и простым", - приводятся в сообщении слова главы Минфина Антона Силуанова
.