https://ria.ru/20221130/nalogi-1835179919.html

Налоговые уведомления можно будет получать на "Госуслугах"

Налоговые уведомления можно будет получать на "Госуслугах" - РИА Новости, 30.11.2022

Налоговые уведомления можно будет получать на "Госуслугах"

Правительство РФ одобрило законопроект, который позволит гражданам с 1 января 2024 года при желании получать налоговые уведомления и требования об уплате... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T09:14

2022-11-30T09:14

2022-11-30T09:16

россия

общество

госуслуги

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, который позволит гражданам с 1 января 2024 года при желании получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через личный кабинет на портале госуслуг, сообщает Минфин."Граждане при желании смогут получать от налоговых органов налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через свой личный кабинет на портале Госуслуг без их направления по почте. Такой законопроект сегодня одобрен правительством РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас налоговые уведомления направляются налоговой службой заказными письмами по почте либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. "С 1 января 2024 года такие документы будут приходить гражданам и в личный кабинет на Госуслугах ", - говорится в материалах на сайте министерства.Там подчеркивается, что передача документов, содержащих сведения о налогоплательщике, составляющие налоговую тайну, будет проходить с согласия получателя. Если со временем гражданин передумает получать такие уведомления через госуслуги, он сможет направить в налоговый орган соответствующее уведомление."С учетом достигнутой на сегодняшний день цифровой зрелости налогоплательщиков, а также потенциала портала Госуслуг мы предлагаем цифровизировать отправку налоговых документов. Это упростит взаимодействие граждан, которые активно пользуются Госуслугами, с налоговыми органами, сделает его более удобным и простым", - приводятся в сообщении слова главы Минфина Антона Силуанова.

https://ria.ru/20221130/nalogi-1835152286.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, госуслуги