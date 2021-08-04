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Новые реквизиты для уплаты налогов в 2021 году: что изменилось
Новые реквизиты для уплаты налогов в 2021 году: что изменилось - РИА Новости, 04.08.2021
Новые реквизиты для уплаты налогов в 2021 году: что изменилось
Реквизиты для уплаты налогов в начале 2021 года изменились. О новых правилах перечисления налогов и о том, как заполнить платежное поручение в ИФНС и какие... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T18:24
2021-08-04T18:24
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
налоги
россия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Реквизиты для уплаты налогов в начале 2021 года изменились. О новых правилах перечисления налогов и о том, как заполнить платежное поручение в ИФНС и какие нужно указывать счета - в материале РИА Новости.Реквизиты для уплаты налогов в 2021 годуС 1 января 2021 года Федеральная налоговая служба перешла на систему казначейских платежей, из-за чего полностью изменились некоторые реквизиты. Новый порядок вступил в силу 1 мая - до этого, в переходный период, можно было уплачивать налоги по старым данным.Что изменилосьСогласно приказу Федерального казначейства, в новых реквизитах поменялся БИК, номера счетов, наименования банков-получателей бюджетных платежей:Где посмотреть реквизитыОбновленные реквизиты для Москвы и других субъектов страны можно узнать в соответствующем письме Федеральной налоговой службы. Также можно обратиться за консультацией в ФНС .Данные по Москве выглядят так:Как заполнить платежное поручениеВ платежное поручение необходимо ввести все данные, которые требуются в соответствии с новыми нормами ФНС.Новые правилаИзменения в реквизитах обусловлены положениями Федерального закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей", а также "О Порядке открытия казначейских счетов".Что делать, когда допустили ошибку при заполненииЕсли платежное поручение было заполнено со старыми данными до 1 мая, то в этом нет ничего страшного. Если же после этой даты указать прежние реквизиты, то платеж попросту не пройдет.Если после мая указать старые реквизиты, то сумма попадет в невыясненные платежи, поэтому ее придется возвращать, и оплачивать повторно, но уже со штрафами, пенями и т.д. Если ошибиться в номерах счетов или в БИК, то банк не пропустит такой платежный документ. Финансовые учреждения обязаны проверять подобную информацию, поэтому, даже если деньги списались, через какое-то время они должны вернуться на счет. Если ошибиться регионом, то придется проводить процедуру еще раз. Если указаны неправильные КБК, ОКТМО, то следует написать заявление об уточнении платежа.
https://ria.ru/20210729/novovvedeniya-1743422333.html
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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги, россия
18:24 04.08.2021
 

Новые реквизиты для уплаты налогов в 2021 году: что изменилось

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Реквизиты для уплаты налогов в начале 2021 года изменились. О новых правилах перечисления налогов и о том, как заполнить платежное поручение в ИФНС и какие нужно указывать счета - в материале РИА Новости.

Реквизиты для уплаты налогов в 2021 году

С 1 января 2021 года Федеральная налоговая служба перешла на систему казначейских платежей, из-за чего полностью изменились некоторые реквизиты. Новый порядок вступил в силу 1 мая - до этого, в переходный период, можно было уплачивать налоги по старым данным.
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Что изменилось

Согласно приказу Федерального казначейства, в новых реквизитах поменялся БИК, номера счетов, наименования банков-получателей бюджетных платежей:
  • в поле 13 унифицировали наименование банка-получателя;
  • в поле 14 изменили БИК получателя, идентификационный код будет новым;
  • в поле 15 следует вставить номер корреспондентского счета банка-получателя, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС) - до этого в графе ставили ноль;
  • в 17 графе теперь необходимо указать номер счета получателя или номер казначейского счета. Он будет начинаться с 0. Раньше указывали банковский номер, который начинался с 40101.
© РИА Новости / Александр КряжевПосетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы
Посетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Посетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы

Где посмотреть реквизиты

Обновленные реквизиты для Москвы и других субъектов страны можно узнать в соответствующем письме Федеральной налоговой службы. Также можно обратиться за консультацией в ФНС .
Данные по Москве выглядят так:

БИК получателя

004525988

Наименование Банка получателя платежа

ГУ банка России по ЦФО//УФК по Г. Москве г. Москва

Счет банка получателя

40102810545370000003

Счет получателя

031006430000000173

Как заполнить платежное поручение

В платежное поручение необходимо ввести все данные, которые требуются в соответствии с новыми нормами ФНС.

Новые правила

Изменения в реквизитах обусловлены положениями Федерального закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей", а также "О Порядке открытия казначейских счетов".
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Что делать, когда допустили ошибку при заполнении

Если платежное поручение было заполнено со старыми данными до 1 мая, то в этом нет ничего страшного. Если же после этой даты указать прежние реквизиты, то платеж попросту не пройдет.
“В данном случае лучше постараться не допустить ошибок при заполнении этих реквизитов, - пояснила РИА Новости бухгалтер Лилия Кругликова. - С 1 мая платежи, отправленные на старые реквизиты, попадут в нераспознанные. Это означает, что нельзя будет просто написать письмо, чтобы их перезачли”.
Если после мая указать старые реквизиты, то сумма попадет в невыясненные платежи, поэтому ее придется возвращать, и оплачивать повторно, но уже со штрафами, пенями и т.д. Если ошибиться в номерах счетов или в БИК, то банк не пропустит такой платежный документ. Финансовые учреждения обязаны проверять подобную информацию, поэтому, даже если деньги списались, через какое-то время они должны вернуться на счет. Если ошибиться регионом, то придется проводить процедуру еще раз. Если указаны неправильные КБК, ОКТМО, то следует написать заявление об уточнении платежа.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСотрудники помогают посетительнице со сдачей налоговой отчетности в день открытых дверей в операционном зале инспекции Федеральной налоговой службы РФ в Москве
Сотрудники помогают посетительнице со сдачей налоговой отчетности в день открытых дверей в операционном зале инспекции Федеральной налоговой службы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Сотрудники помогают посетительнице со сдачей налоговой отчетности в день открытых дверей в операционном зале инспекции Федеральной налоговой службы РФ в Москве
 
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