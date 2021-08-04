https://ria.ru/20210804/nalogi-1744387359.html

Новые реквизиты для уплаты налогов в 2021 году: что изменилось

Новые реквизиты для уплаты налогов в 2021 году: что изменилось - РИА Новости, 04.08.2021

Новые реквизиты для уплаты налогов в 2021 году: что изменилось

Реквизиты для уплаты налогов в начале 2021 года изменились. О новых правилах перечисления налогов и о том, как заполнить платежное поручение в ИФНС и какие... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T18:24

2021-08-04T18:24

2021-08-04T18:24

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

налоги

россия

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Реквизиты для уплаты налогов в начале 2021 года изменились. О новых правилах перечисления налогов и о том, как заполнить платежное поручение в ИФНС и какие нужно указывать счета - в материале РИА Новости.Реквизиты для уплаты налогов в 2021 годуС 1 января 2021 года Федеральная налоговая служба перешла на систему казначейских платежей, из-за чего полностью изменились некоторые реквизиты. Новый порядок вступил в силу 1 мая - до этого, в переходный период, можно было уплачивать налоги по старым данным.Что изменилосьСогласно приказу Федерального казначейства, в новых реквизитах поменялся БИК, номера счетов, наименования банков-получателей бюджетных платежей:Где посмотреть реквизитыОбновленные реквизиты для Москвы и других субъектов страны можно узнать в соответствующем письме Федеральной налоговой службы. Также можно обратиться за консультацией в ФНС .Данные по Москве выглядят так:Как заполнить платежное поручениеВ платежное поручение необходимо ввести все данные, которые требуются в соответствии с новыми нормами ФНС.Новые правилаИзменения в реквизитах обусловлены положениями Федерального закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей", а также "О Порядке открытия казначейских счетов".Что делать, когда допустили ошибку при заполненииЕсли платежное поручение было заполнено со старыми данными до 1 мая, то в этом нет ничего страшного. Если же после этой даты указать прежние реквизиты, то платеж попросту не пройдет.Если после мая указать старые реквизиты, то сумма попадет в невыясненные платежи, поэтому ее придется возвращать, и оплачивать повторно, но уже со штрафами, пенями и т.д. Если ошибиться в номерах счетов или в БИК, то банк не пропустит такой платежный документ. Финансовые учреждения обязаны проверять подобную информацию, поэтому, даже если деньги списались, через какое-то время они должны вернуться на счет. Если ошибиться регионом, то придется проводить процедуру еще раз. Если указаны неправильные КБК, ОКТМО, то следует написать заявление об уточнении платежа.

https://ria.ru/20210729/novovvedeniya-1743422333.html

https://ria.ru/20210317/nalogovaya-1601525160.html

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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги, россия