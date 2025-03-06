ЕНП: как уплатить налоги в 2025 году — новые реквизиты

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Все платежи россиян в ФНС РФ зачисляются одним платежом на единый счет в федеральном казначействе. Какие изменения произошли в порядке уплаты налогов в 2025 году, Кто и как должен вносить единый налоговый платеж, где посмотреть реквизиты платежного поручения, – в материале РИА Новости.

"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" . Он представляет собой единую сумму, отражающую итоговое состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом. Единый налоговый счет для каждого налогоплательщика РФ был автоматически создан с 1 января 2023 года в соответствии с ФЗ РФ от 14.07.2022 № 263-ОЗ.

“В связи с этим оплата всех налогов юридическими лицами осуществляется только безналичным способом”, – говорит Антонина Шаркова, профессор департамента отраслевых рынков Финансового университета при Правительстве РФ.

Реквизиты для уплаты налогов в 2025 году

№ 263-ФЗ все налогоплательщики обязаны придерживаться особого порядка уплаты налогов, сборов, Согласно Федеральному закону от 14.07.22все налогоплательщики обязаны придерживаться особого порядка уплаты налогов, сборов, страховых взносов , штрафов и пеней, который называется ЕНП (единый налоговый платеж).

"Все денежные средства зачисляются на единый налоговый счет (ЕНС). После этого ФНС самостоятельно распределяет их между всеми налоговыми обязанностями налогоплательщика", – комментирует Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры".

“Обратите внимание, что для перечисления всех платежей, которые администрируются налоговыми органами (за исключением территории г. Байконур) предусмотрен отдельный казначейский счет”, – отмечает Оксана Васильева.

Единый налоговый платеж

"С 1 января 2023 года обязанность по уплате большинства налогов исполняется путем внесения единого налогового платежа. Таким способом оплачиваются:

налог на прибыль;

НДС И НДФЛ;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

транспортный налог;

обязательные страховые взносы;

акцизы;

водный налог;

налоги спецрежимов (ПСН, УСН, АУСН, ЕСХН) и некоторые другие", – поясняет Сергей Гебель.

Юрист уточняет, что полученные средства ФНС самостоятельно распределяет в счет уплаты налогов, недоимки по ним, авансовых платежей, сборов, страховых взносов, пеней, процентов и штрафов.

Для внесения ЕНП налогоплательщику необходимо перечислить денежные средства на специальный единый налоговый счет Федерального казначейства (ЕНС). Счет автоматически открыт и ведется для каждой организации и физического лица.

По словам Сергея Гебеля, налоговая инспекция самостоятельно определяет совокупную обязанность налогоплательщика и распределяет средства с ЕНП в следующем порядке:

недоимка;

налоги, авансовые платежи, страховые взносы;

пени;

проценты;

штрафы.

Эксперт отмечает, что не подлежит оплате в качестве ЕНП НДФЛ с доходов иностранных граждан, работающих по патенту. Из неналоговых платежей к исключениям отнесена государственная пошлина, в отношении которой не выдан исполнительный документ. Указанные платежи не учитываются на едином налоговом счете и перечисляются отдельно.

Налог на профессиональный доход для самозанятых может уплачиваться как в составе ЕНП, так и отдельно.

Налогоплательщик вправе вносить деньги на ЕНП заранее и частями. Главное, чтобы к дате исполнения обязанности на счету была достаточная сумма.

Способы уплаты налогов

Уплата налогов путем перечисления ЕНП возможна следующими способами:

безналичный перевод через банк путем заполнения платежного поручения;

через банк (наличными или со счета), МФЦ, почту, местную администрацию – для физических лиц, включая ИП.

Сергей Гебель дополняет, что оплата может произойти за счет положительного сальдо единого налогового счета. Также внести ЕНП за налогоплательщика может и третье лицо.

“С 1 января 2024 года платить НДФЛ и подавать уведомления необходимо дважды в месяц, – говорит Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ. – По НДФЛ, который был удержан за период с 1 по 22 число, уведомление подают 25 числа, а сам налог платят 28 числа текущего месяца. По НДФЛ, удержанному с 23 по последнее число месяца, уведомление необходимо подать 3 числа, в то время как налог платят 5 числа следующего месяца. По налогу, удержанному с 23 по 31 декабря, сроки подачи уведомления и уплаты не изменились – это по-прежнему последний рабочий день декабря”.

“Также с 1 января 2024 года платежки со статусом 02 отменены. Налоги и взносы можно перечислять только платежками на ЕНП со статусом 01”, – добавляет Антонина Шаркова.

Как заполнить платежное поручение

Для заполнения платежки и перечисления ЕНП налоговая служба рекомендует использовать специальные сервисы ФНС России, либо пользоваться учетными (бухгалтерскими) системами.

По словам Сергея Гебеля, организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, для перечисления ЕНП могут использовать сервис ФНС "Уплата налогов и пошлин". Налогоплательщику нужно указать свои ИНН/КПП и ввести сумму платежа, все остальные реквизиты заполнятся автоматически.

Однако при необходимости налогоплательщик может самостоятельно заполнить платежный документ, указав все необходимые реквизиты. Вносить единый налоговый платеж можно заранее или непосредственно перед крайним сроком уплаты.

“Платежное поручение необходимо заполнять по правилам, которые установлены в Приложениях N N 2, 5 к Приказу Минфина России от 12.11.2013 N 107н, Приложении 1 к Положению Банка России от 29.06.2021 N 762-П, с учетом Письма ФНС России N ЕД-26-8/8@, Казначейства России N 07-04-05/05-12658 от 15.05.2023 и информации об ИНН и КПП получателя средств, направленной Письмом ФНС России от 30.12.2022 N 8-8-02/0048@”, – говорит Антонина Шаркова.

“Сформировать платежку на уплату ЕНП в формате PDF можно на сайте ФНС России”, – напоминает Оксана Васильева.

Где посмотреть реквизиты

С 1 января 2023 года в связи с введением ЕНП на всей территории России установлены единые реквизиты для перечисления налоговых платежей:

Платежные реквизиты

Получатель платежа Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция федеральной налоговой службы по управлению долгом) ИНН получателя 7727406020 КПП получателя 770801001 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула БИК 017003983 Корр. счет № 40102810445370000059 Счет № 03100643000000018500

Посмотреть их или их или скачать можно на официальном сайте ФНС.

"Актуальная информация о Едином налоговом счете размещена на официальном сайте ФНС России", – говорит Антонина Шаркова.

Что делать, когда допустили ошибку при заполнении

"Налог не будет считаться уплаченным, если при заполнении платежного поручения была допущена ошибка в указании счета или наименовании банка получателя. В таком случае может появиться задолженность, которая приведет к начислению пени и последующему привлечению к ответственности", – предупреждает эксперт.

Изменения в 2025 году