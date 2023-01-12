https://ria.ru/20230112/stalingrad-1844424415.html

"Ветераны России" считают, что участники СВО поддержат название Сталинград

"Ветераны России" считают, что участники СВО поддержат название Сталинград - РИА Новости, 12.01.2023

"Ветераны России" считают, что участники СВО поддержат название Сталинград

Участники специальной военной операции поддержали бы переименование Волгограда в Сталинград, это позитивно сказалось бы на боевом духе - такое мнение выразил в... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T15:48

2023-01-12T15:48

2023-01-12T15:48

общество

сталинград

волгоград

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Участники специальной военной операции поддержали бы переименование Волгограда в Сталинград, это позитивно сказалось бы на боевом духе - такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель Общероссийского общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов. В минувшем октябре эту инициативу в очередной раз озвучил в Госдуме лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На месте идею поддержали представители Волгоградской областной ветеранской организации. Губернатор Андрей Бочаров на это заявил, что вопрос о переименовании можно решить только через референдум, и предложил создать общественный совет. "Будет очень важно и символично, когда бойцы на передовой будут знать, что сражаются в том числе за Сталинград. Это символ русской воинской доблести, отваги, мужества. Из тех, кто подписал обращения о переименовании – очень много уроженцев самой Волгоградской области, в том числе их деды проливали кровь за Сталинград", - заявил Резяпов. "У нас есть полное понимание, общаемся с добровольческими подразделениями в том числе. В условиях проведения спецоперации очевидно, что вопрос назрел. Кроме того, 2 февраля - 80-летие победы в Сталинградской битве. Сегодня уже и добровольцы, и военнослужащие Вооруженных сил открыто заявляют о возвращении исторической справедливости", - добавил собеседник. Резяпов напомнил, что в битве за Сталинград Красная Армия "буквально выгрызала каждый клочок земли" у Вермахта и его союзников, фактически, у объединенной армии половины Европы. Победа в битве предопределила исход Второй Мировой войны. "Это стратегическое поражение нацистов. И сегодня мы здесь снова им противостоим. К сожалению, об этом забывают, пытаются вымарать грязью, искажают нашу историю. Поэтому всему миру надо напомнить, что именно благодаря советским воинам была побеждена коричневая чума", - сказал Резяпов. Вопрос переименования Волгограда в Сталинград поднимается регулярно. В 2021 году накануне выборов Госдуму сопредседатель партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин заявлял, что эсеры готовят законопроект о переименовании города. В канун 75-летия годовщины победы в Сталинградской битве в 2018 году Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский тоже высказывали эти предложения. В 2014 году президент России Владимир Путин заявлял, что решать вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград должен сам регион путем референдума. А в 2015 года Госдума отклонила предложение коммунистов принять законопроект о переименовании города. Нынешний Волгоград, основанный в 1589 году, до 1925 года носил название Царицын, с 1925 по 1961 годы - Сталинград. Сталинградская битва - сражение в ходе Великой Отечественной войны, длившееся с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года и ставшее переломным моментом всего конфликта.

https://ria.ru/20221003/volgograd-1821280329.html

https://ria.ru/20220717/podderzhka-1803011182.html

https://ria.ru/20210717/stalingrad-1740942311.html

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волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, сталинград, волгоград