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Экс-солист Sex Pistols примет участие в отборе на Евровидение - РИА Новости, 09.01.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230109/laydon-1843737097.html
Экс-солист Sex Pistols примет участие в отборе на Евровидение
Экс-солист Sex Pistols примет участие в отборе на Евровидение - РИА Новости, 09.01.2023
Экс-солист Sex Pistols примет участие в отборе на Евровидение
Экс-вокалист Sex Pistols Джон Лайдон примет участие в отборочном туре Евровидения, сообщил портал Metro. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T23:42
2023-01-09T23:42
шоубиз
sex pistols
евровидение
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Экс-вокалист Sex Pistols Джон Лайдон примет участие в отборочном туре Евровидения, сообщил портал Metro.Артист собрался представить на конкурсе Ирландию. Также вместе с ним на сцену выйдет группа Public Image Limited. Музыканты исполнят композицию Hawaii. Накануне коллектив поделился треком в Сети. Лайдон посвятил песню своей супруге Норе, которая страдает от болезни Альцгеймера. По словам артиста, его композиция стала посланием о "любви, которая побеждает все". Вокалист был участником легендарной группы Sex Pistols. Он выступал под псевдонимом Джонни Роттен. В 1978 году музыкант основал коллектив Public Image Limited. Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле с 9 по 13 мая. Мероприятие перенесли из Украины в Великобританию по решению ЕВС. Ранее организаторы музыкального конкурса не смогли ответить на вопрос о возможности участия России в онлайн-голосовании. Они пообещали сообщить об этом позже.
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sex pistols, евровидение
Шоубиз, Sex Pistols, Евровидение
23:42 09.01.2023
 
Экс-солист Sex Pistols примет участие в отборе на Евровидение

Экс-солист Sex Pistols Джон Лайдон примет участие в ирландском отборе на Евровидение

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкЛидер группы "Public Image Limited" Джон Лайдон выступает на фестивале "Сотворение мира" в Казани.
Лидер группы Public Image Limited Джон Лайдон выступает на фестивале Сотворение мира в Казани. - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Экс-вокалист Sex Pistols Джон Лайдон примет участие в отборочном туре Евровидения, сообщил портал Metro.
Артист собрался представить на конкурсе Ирландию. Также вместе с ним на сцену выйдет группа Public Image Limited.
Музыканты исполнят композицию Hawaii. Накануне коллектив поделился треком в Сети. Лайдон посвятил песню своей супруге Норе, которая страдает от болезни Альцгеймера.
По словам артиста, его композиция стала посланием о "любви, которая побеждает все".
"Она посвящена всем, кто переживает трудные времена на жизненном пути рядом с человеком, о котором они заботятся больше всего", – признался исполнитель.
Вокалист был участником легендарной группы Sex Pistols. Он выступал под псевдонимом Джонни Роттен. В 1978 году музыкант основал коллектив Public Image Limited.
Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле с 9 по 13 мая. Мероприятие перенесли из Украины в Великобританию по решению ЕВС.
Ранее организаторы музыкального конкурса не смогли ответить на вопрос о возможности участия России в онлайн-голосовании. Они пообещали сообщить об этом позже.
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