https://ria.ru/20230109/laydon-1843737097.html

Экс-солист Sex Pistols примет участие в отборе на Евровидение

Экс-солист Sex Pistols примет участие в отборе на Евровидение - РИА Новости, 09.01.2023

Экс-солист Sex Pistols примет участие в отборе на Евровидение

Экс-вокалист Sex Pistols Джон Лайдон примет участие в отборочном туре Евровидения, сообщил портал Metro. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T23:42

2023-01-09T23:42

2023-01-09T23:42

шоубиз

sex pistols

евровидение

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Экс-вокалист Sex Pistols Джон Лайдон примет участие в отборочном туре Евровидения, сообщил портал Metro.Артист собрался представить на конкурсе Ирландию. Также вместе с ним на сцену выйдет группа Public Image Limited. Музыканты исполнят композицию Hawaii. Накануне коллектив поделился треком в Сети. Лайдон посвятил песню своей супруге Норе, которая страдает от болезни Альцгеймера. По словам артиста, его композиция стала посланием о "любви, которая побеждает все". Вокалист был участником легендарной группы Sex Pistols. Он выступал под псевдонимом Джонни Роттен. В 1978 году музыкант основал коллектив Public Image Limited. Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле с 9 по 13 мая. Мероприятие перенесли из Украины в Великобританию по решению ЕВС. Ранее организаторы музыкального конкурса не смогли ответить на вопрос о возможности участия России в онлайн-голосовании. Они пообещали сообщить об этом позже.

https://ria.ru/20221122/evrovidenie-1833420498.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

sex pistols, евровидение