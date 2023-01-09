https://ria.ru/20230109/laydon-1843737097.html
Экс-солист Sex Pistols примет участие в отборе на Евровидение
Экс-солист Sex Pistols примет участие в отборе на Евровидение - РИА Новости, 09.01.2023
Экс-солист Sex Pistols примет участие в отборе на Евровидение
Экс-вокалист Sex Pistols Джон Лайдон примет участие в отборочном туре Евровидения, сообщил портал Metro. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T23:42
2023-01-09T23:42
2023-01-09T23:42
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sex pistols
евровидение
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Экс-вокалист Sex Pistols Джон Лайдон примет участие в отборочном туре Евровидения, сообщил портал Metro.Артист собрался представить на конкурсе Ирландию. Также вместе с ним на сцену выйдет группа Public Image Limited. Музыканты исполнят композицию Hawaii. Накануне коллектив поделился треком в Сети. Лайдон посвятил песню своей супруге Норе, которая страдает от болезни Альцгеймера. По словам артиста, его композиция стала посланием о "любви, которая побеждает все". Вокалист был участником легендарной группы Sex Pistols. Он выступал под псевдонимом Джонни Роттен. В 1978 году музыкант основал коллектив Public Image Limited. Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле с 9 по 13 мая. Мероприятие перенесли из Украины в Великобританию по решению ЕВС. Ранее организаторы музыкального конкурса не смогли ответить на вопрос о возможности участия России в онлайн-голосовании. Они пообещали сообщить об этом позже.
https://ria.ru/20221122/evrovidenie-1833420498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
sex pistols, евровидение
Шоубиз, Sex Pistols, Евровидение
Экс-солист Sex Pistols примет участие в отборе на Евровидение
Экс-солист Sex Pistols Джон Лайдон примет участие в ирландском отборе на Евровидение
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Экс-вокалист Sex Pistols Джон Лайдон примет участие в отборочном туре Евровидения, сообщил
портал Metro.
Артист собрался представить на конкурсе Ирландию. Также вместе с ним на сцену выйдет группа Public Image Limited.
Музыканты исполнят композицию Hawaii. Накануне коллектив поделился треком в Сети. Лайдон посвятил песню своей супруге Норе, которая страдает от болезни Альцгеймера.
По словам артиста, его композиция стала посланием о "любви, которая побеждает все".
"Она посвящена всем, кто переживает трудные времена на жизненном пути рядом с человеком, о котором они заботятся больше всего", – признался исполнитель.
Вокалист был участником легендарной группы Sex Pistols. Он выступал под псевдонимом Джонни Роттен. В 1978 году музыкант основал коллектив Public Image Limited.
Евровидение-2023 пройдет
в Ливерпуле с 9 по 13 мая. Мероприятие перенесли
из Украины в Великобританию по решению ЕВС.
Ранее организаторы музыкального конкурса не смогли
ответить на вопрос о возможности участия России в онлайн-голосовании. Они пообещали сообщить об этом позже.