https://ria.ru/20221123/evrovidenie-1833566935.html

В ЕВС не смогли ответить о возможности голосовать из России на Евровидении

В ЕВС не смогли ответить о возможности голосовать из России на Евровидении - РИА Новости, 23.11.2022

В ЕВС не смогли ответить о возможности голосовать из России на Евровидении

Организаторы Евровидения пока не знают, смогут ли жители России принять участие в онлайн-голосовании для определения победителя конкурса в 2023 году. Это станет РИА Новости, 23.11.2022

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шоубиз

евровидение

ливерпуль

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ЖЕНЕВА, 22 ноя - РИА Новости. Организаторы Евровидения пока не знают, смогут ли жители России принять участие в онлайн-голосовании для определения победителя конкурса в 2023 году. Это станет известно в следующем году, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Европейского вещательного союза (ЕВС) Дейв Гудман.Ранее организаторы изменили правила Евровидения. С 2023 года зрители из стран, не участвующих в конкурсе, впервые смогут проголосовать за понравившегося исполнителя через безопасную онлайн-платформу, используя кредитную карту своей страны.При этом ЕВС отстранил Россию от участия в конкурсе этого года, после чего Первый канал и ВГТРК вышли из состава союза. Евровидение–2023 пройдет в Ливерпуле с 9 по 13 мая. ЕВС решил не проводить конкурс на Украине и перенес его в Великобританию.

https://ria.ru/20221101/evrovidenie-1828389176.html

https://ria.ru/20221122/evrovidenie-1833477813.html

ливерпуль

украина

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Роман Харрасов

евровидение, ливерпуль, украина