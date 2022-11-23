https://ria.ru/20221123/evrovidenie-1833566935.html
В ЕВС не смогли ответить о возможности голосовать из России на Евровидении
В ЕВС не смогли ответить о возможности голосовать из России на Евровидении - РИА Новости, 23.11.2022
В ЕВС не смогли ответить о возможности голосовать из России на Евровидении
Организаторы Евровидения пока не знают, смогут ли жители России принять участие в онлайн-голосовании для определения победителя конкурса в 2023 году. Это станет РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:23
2022-11-23T10:23
2022-11-23T10:23
шоубиз
евровидение
ливерпуль
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ЖЕНЕВА, 22 ноя - РИА Новости. Организаторы Евровидения пока не знают, смогут ли жители России принять участие в онлайн-голосовании для определения победителя конкурса в 2023 году. Это станет известно в следующем году, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Европейского вещательного союза (ЕВС) Дейв Гудман.Ранее организаторы изменили правила Евровидения. С 2023 года зрители из стран, не участвующих в конкурсе, впервые смогут проголосовать за понравившегося исполнителя через безопасную онлайн-платформу, используя кредитную карту своей страны.При этом ЕВС отстранил Россию от участия в конкурсе этого года, после чего Первый канал и ВГТРК вышли из состава союза. Евровидение–2023 пройдет в Ливерпуле с 9 по 13 мая. ЕВС решил не проводить конкурс на Украине и перенес его в Великобританию.
https://ria.ru/20221101/evrovidenie-1828389176.html
https://ria.ru/20221122/evrovidenie-1833477813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евровидение, ливерпуль, украина
Шоубиз, Евровидение, Ливерпуль, Украина
В ЕВС не смогли ответить о возможности голосовать из России на Евровидении
В ЕВС не смогли ответить о возможности онлайн-голосования из России на Евровидении–2023
ЖЕНЕВА, 22 ноя - РИА Новости. Организаторы Евровидения пока не знают, смогут ли жители России принять участие в онлайн-голосовании для определения победителя конкурса в 2023 году. Это станет известно в следующем году, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Европейского вещательного союза (ЕВС) Дейв Гудман.
"Мы опубликуем список стран, которые получат доступ к платформе для онлайн-голосования в следующем году, в преддверии мероприятия. Мы еще не знаем, будет ли Россия в этом списке", – ответил представитель ЕВС.
Ранее организаторы изменили правила Евровидения. С 2023 года зрители из стран, не участвующих в конкурсе, впервые смогут проголосовать за понравившегося исполнителя через безопасную онлайн-платформу, используя кредитную карту своей страны.
При этом ЕВС отстранил Россию от участия в конкурсе этого года, после чего Первый канал и ВГТРК вышли из состава союза.
Евровидение–2023 пройдет
в Ливерпуле с 9 по 13 мая. ЕВС решил не проводить
конкурс на Украине и перенес
его в Великобританию.