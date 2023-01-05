https://ria.ru/20230105/mutatsiya-1842518671.html

Деградация, бесплодие и химикаты. Неочевидные сценарии конца света. Часть 2

Деградация, бесплодие и химикаты. Неочевидные сценарии конца света. Часть 2 - РИА Новости, 05.01.2023

Деградация, бесплодие и химикаты. Неочевидные сценарии конца света. Часть 2

Что произойдет быстрее: химикаты превратят Землю в непригодную для жизни свалку, или сделают человечество бесплодным? Может ли развитие технологий и искусственного интеллекта привести к поголовному отуплению. Вымрут ли люди от накопленных в геноме мутаций. Вместе с учеными из разных областей обсудили неочевидные, но пугающие сценарии конца света.

2023-01-05T12:00

2023-01-05T12:00

2023-01-05T12:00

мы все умрём. но это не точно

подкаст

технологии

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

сколковский институт науки и технологий

мгу имени м. в. ломоносова

земля

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Деградация, бесплодие и химикаты. Неочевидные сценарии конца света. Часть 2 Что произойдет быстрее: химикаты превратят Землю в непригодную для жизни свалку, или сделают человечество бесплодным? Может ли развитие технологий и искусственного интеллекта привести к поголовному отуплению. Вымрут ли люди от накопленных в геноме мутаций. Вместе с учеными из разных областей обсудили неочевидные, но пугающие сценарии конца света. audio/mpeg

Деградация, бесплодие и химикаты. Неочевидные сценарии конца света. Часть 2 Что произойдет быстрее: химикаты превратят Землю в непригодную для жизни свалку, или сделают человечество бесплодным? Может ли развитие технологий и искусственного интеллекта привести к поголовному отуплению. Вымрут ли люди от накопленных в геноме мутаций. Вместе с учеными из разных областей обсудили неочевидные, но пугающие сценарии конца света. audio/mpeg

Об электрических мышцах, аборигенах, глобализации и кей-попе рассказали:— кандидат физико-математических наук, популяризатор науки, доцент НИЯУ МИФИ Егор Задеба;— старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского при МГУ Михаил Никитин;— доктор химических и кандидат физико-математических наук, старший преподаватель Центра молекулярной и клеточной биологии Сколтеха Юрий Костюкевич.Слушайте первую часть подкаста о неочевидных сценариях конца света.Ранее каждый из ученых успел поучаствовать в нашем подкасте:Егор рассказал о детекторах космических частиц сверхвысоких энергий, в частности об уникальной научной установке НЕВОД;Михаил объяснил в чем различия атавизма и рудимента, а также рассказал об эволюционных механизмах, редактировании генома;Юрий раскрыл особенности работы целой комбинации методов, позволяющей обнаружить отдельные молекулы токсинов среди миллиардов других молекул.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписатvs dcься на подкасты.__________Эпизод подготовили Артем Буфтяк, Артур Арушанян и Руслан ЖигаловМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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