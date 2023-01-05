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Деградация, бесплодие и химикаты. Неочевидные сценарии конца света. Часть 2 - РИА Новости, 05.01.2023
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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20230105/mutatsiya-1842518671.html
Деградация, бесплодие и химикаты. Неочевидные сценарии конца света. Часть 2
Деградация, бесплодие и химикаты. Неочевидные сценарии конца света. Часть 2 - РИА Новости, 05.01.2023
Деградация, бесплодие и химикаты. Неочевидные сценарии конца света. Часть 2
Что произойдет быстрее: химикаты превратят Землю в непригодную для жизни свалку, или сделают человечество бесплодным? Может ли развитие технологий и искусственного интеллекта привести к поголовному отуплению. Вымрут ли люди от накопленных в геноме мутаций. Вместе с учеными из разных областей обсудили неочевидные, но пугающие сценарии конца света.
2023-01-05T12:00
2023-01-05T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
технологии
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
сколковский институт науки и технологий
мгу имени м. в. ломоносова
земля
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Деградация, бесплодие и химикаты. Неочевидные сценарии конца света. Часть 2
Что произойдет быстрее: химикаты превратят Землю в непригодную для жизни свалку, или сделают человечество бесплодным? Может ли развитие технологий и искусственного интеллекта привести к поголовному отуплению. Вымрут ли люди от накопленных в геноме мутаций. Вместе с учеными из разных областей обсудили неочевидные, но пугающие сценарии конца света.
audio/mpeg
Деградация, бесплодие и химикаты. Неочевидные сценарии конца света. Часть 2
Что произойдет быстрее: химикаты превратят Землю в непригодную для жизни свалку, или сделают человечество бесплодным? Может ли развитие технологий и искусственного интеллекта привести к поголовному отуплению. Вымрут ли люди от накопленных в геноме мутаций. Вместе с учеными из разных областей обсудили неочевидные, но пугающие сценарии конца света.
audio/mpeg
Об электрических мышцах, аборигенах, глобализации и кей-попе рассказали:— кандидат физико-математических наук, популяризатор науки, доцент НИЯУ МИФИ Егор Задеба;— старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского при МГУ Михаил Никитин;— доктор химических и кандидат физико-математических наук, старший преподаватель Центра молекулярной и клеточной биологии Сколтеха Юрий Костюкевич.Слушайте первую часть подкаста о неочевидных сценариях конца света.Ранее каждый из ученых успел поучаствовать в нашем подкасте:Егор рассказал о детекторах космических частиц сверхвысоких энергий, в частности об уникальной научной установке НЕВОД;Михаил объяснил в чем различия атавизма и рудимента, а также рассказал об эволюционных механизмах, редактировании генома;Юрий раскрыл особенности работы целой комбинации методов, позволяющей обнаружить отдельные молекулы токсинов среди миллиардов других молекул.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписатvs dcься на подкасты.__________Эпизод подготовили Артем Буфтяк, Артур Арушанян и Руслан ЖигаловМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, технологии, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", сколковский институт науки и технологий, мгу имени м. в. ломоносова, аудио, земля, южная корея, наука, университетская наука, наука в университете, наука и инновации, земля - риа наука, биология, нейробиология, социология, общество, здоровье - общество, образование - общество, химия, биохимия, эволюция, искусственный интеллект, демография
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Технологии, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Сколковский институт науки и технологий, МГУ имени М. В. Ломоносова, Земля, Южная Корея, Наука, Университетская наука, Наука в университете, Наука и инновации, Земля - РИА Наука, биология, Нейробиология, социология, Общество, Здоровье - Общество, Образование - Общество, Химия, биохимия, эволюция, Искусственный интеллект, Демография
12:00 05.01.2023
 

Деградация, бесплодие и химикаты. Неочевидные сценарии конца света. Часть 2

Мы все умрём. Но это не точно
Деградация, бесплодие и химикаты. Неочевидные сценарии конца света. Часть 2
12:00
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Что произойдет быстрее: химикаты превратят Землю в непригодную для жизни свалку, или сделают человечество бесплодным? Может ли развитие технологий и искусственного интеллекта привести к поголовному отуплению. Вымрут ли люди от накопленных в геноме мутаций. Вместе с учеными из разных областей обсудили неочевидные, но пугающие сценарии конца света.
Об электрических мышцах, аборигенах, глобализации и кей-попе рассказали:
— кандидат физико-математических наук, популяризатор науки, доцент НИЯУ МИФИ Егор Задеба;
— старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского при МГУ Михаил Никитин;
— доктор химических и кандидат физико-математических наук, старший преподаватель Центра молекулярной и клеточной биологии Сколтеха Юрий Костюкевич.
Слушайте первую часть подкаста о неочевидных сценариях конца света.
Ранее каждый из ученых успел поучаствовать в нашем подкасте:
Егор рассказал о детекторах космических частиц сверхвысоких энергий, в частности об уникальной научной установке НЕВОД;
Михаил объяснил в чем различия атавизма и рудимента, а также рассказал об эволюционных механизмах, редактировании генома;
Юрий раскрыл особенности работы целой комбинации методов, позволяющей обнаружить отдельные молекулы токсинов среди миллиардов других молекул.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписатvs dcься на подкасты.
__________
Эпизод подготовили Артем Буфтяк, Артур Арушанян и Руслан Жигалов
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноПодкастТехнологииНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Сколковский институт науки и технологийМГУ имени М. В. ЛомоносоваЗемляЮжная КореяНаукаУниверситетская наукаНаука в университетеНаука и инновацииЗемля - РИА НаукабиологияНейробиологиясоциологияОбществоЗдоровье - ОбществоОбразование - ОбществоХимиябиохимияэволюцияИскусственный интеллектДемография
 
 
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