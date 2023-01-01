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Пашинян в новогоднем обращении пожаловался на "союзников по безопасности" - РИА Новости, 01.01.2023
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Пашинян в новогоднем обращении пожаловался на "союзников по безопасности"
Пашинян в новогоднем обращении пожаловался на "союзников по безопасности" - РИА Новости, 01.01.2023
Пашинян в новогоднем обращении пожаловался на "союзников по безопасности"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем новогоднем обращении стал жаловаться, что "союзники по безопасности" оставили Армению в одиночестве. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T01:34
2023-01-01T01:34
в мире
никол пашинян
владимир путин
григорий карасин
армения
россия
азербайджан
снг
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ЕРЕВАН, 1 янв - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем новогоднем обращении стал жаловаться, что "союзники по безопасности" оставили Армению в одиночестве. Пашинян на прошедшем в конце декабря в Санкт-Петербурге неформальном саммите СНГ благодарил российского президента Владимира Путина за возможность обсудить ситуацию вокруг Лачинского коридора в Карабахе. Тогда он отмечал, что "на данный момент главный, самый оперативный вопрос - кризис, который у нас есть в Лачинском коридоре". При этом Россия принимает активное участие в дипломатических усилиях по решению проблемы Карабаха. "Агрессия против суверенной территории Армении с мая 2021 года по 13 сентября 2022 года была вдвойне болезненной, потому что наши союзники по безопасности оставили нас в одиночестве, предпочтя оставаться в статусе пассивного наблюдателя или предложив в качестве альтернативы статус активного наблюдателя", - сказал Пашинян. Однако, по его словам, Армения не осталась в одиночестве в мире. "И я хочу поблагодарить те страны и международные организации, которые не остались равнодушными к этой ситуации и, не имея никаких обязательств перед нашей страной, пошли на беспрецедентные решения в поддержку установления безопасности и стабильности в нашем регионе", - сказал глава армянского правительства. По его словам, 2022 год был годом серьезных вызовов. "Незаконная блокада Лачинского коридора поставила наших братьев и сестер в Нагорном Карабахе и всех нас в тяжелое положение. Я уже много раз говорил о политической оценке этой ситуации и возможных решениях. Сейчас я хочу крепко обнять находящихся в блокаде наших братьев и сестер и сказать им, что они являются важными адресатами посыла об изменении качества отношений в регионе, и это для всех нас исключительное время для размышлений", - отметил Пашинян. Он заявил, что Армения "борется за независимое, суверенное, процветающее и безопасное государство". "Мы находимся в библейском исходе и идем по пустыне, переходя из Земли Наири (древнее название Армении - ред.) в Республику Армения, которая имеет очень четкие формы и очень четкую площадь в 29 800 квадратных километров (территория Армянской СССР). Это трудный и опасный, но и неизбежный путь ради спасения, ради республики, ради государственности", - сказал Пашинян. На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем. Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
https://ria.ru/20221230/prazdnik-1842461589.html
https://ria.ru/20221231/pashinyan-1842677252.html
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в мире, никол пашинян, владимир путин, григорий карасин, армения, россия, азербайджан, снг, совет федерации рф, одкб
В мире, Никол Пашинян, Владимир Путин, Григорий Карасин, Армения, Россия, Азербайджан, СНГ, Совет Федерации РФ, ОДКБ
01:34 01.01.2023
 
Пашинян в новогоднем обращении пожаловался на "союзников по безопасности"

Пашинян в новогоднем обращении посетовал, что "союзники по безопасности" оставили Армению

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 1 янв - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем новогоднем обращении стал жаловаться, что "союзники по безопасности" оставили Армению в одиночестве.
Пашинян на прошедшем в конце декабря в Санкт-Петербурге неформальном саммите СНГ благодарил российского президента Владимира Путина за возможность обсудить ситуацию вокруг Лачинского коридора в Карабахе. Тогда он отмечал, что "на данный момент главный, самый оперативный вопрос - кризис, который у нас есть в Лачинском коридоре". При этом Россия принимает активное участие в дипломатических усилиях по решению проблемы Карабаха.
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"Агрессия против суверенной территории Армении с мая 2021 года по 13 сентября 2022 года была вдвойне болезненной, потому что наши союзники по безопасности оставили нас в одиночестве, предпочтя оставаться в статусе пассивного наблюдателя или предложив в качестве альтернативы статус активного наблюдателя", - сказал Пашинян.
Однако, по его словам, Армения не осталась в одиночестве в мире. "И я хочу поблагодарить те страны и международные организации, которые не остались равнодушными к этой ситуации и, не имея никаких обязательств перед нашей страной, пошли на беспрецедентные решения в поддержку установления безопасности и стабильности в нашем регионе", - сказал глава армянского правительства.
По его словам, 2022 год был годом серьезных вызовов. "Незаконная блокада Лачинского коридора поставила наших братьев и сестер в Нагорном Карабахе и всех нас в тяжелое положение. Я уже много раз говорил о политической оценке этой ситуации и возможных решениях. Сейчас я хочу крепко обнять находящихся в блокаде наших братьев и сестер и сказать им, что они являются важными адресатами посыла об изменении качества отношений в регионе, и это для всех нас исключительное время для размышлений", - отметил Пашинян.
Он заявил, что Армения "борется за независимое, суверенное, процветающее и безопасное государство". "Мы находимся в библейском исходе и идем по пустыне, переходя из Земли Наири (древнее название Армении - ред.) в Республику Армения, которая имеет очень четкие формы и очень четкую площадь в 29 800 квадратных километров (территория Армянской СССР). Это трудный и опасный, но и неизбежный путь ради спасения, ради республики, ради государственности", - сказал Пашинян.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Ереване - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
Вчера, 23:49
Пашинян: современная армия нужна Армении не для войны, а для мира
 
В миреНикол ПашинянВладимир ПутинГригорий КарасинАрменияРоссияАзербайджанСНГСовет Федерации РФОДКБ
 
 
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