Пашинян в новогоднем обращении пожаловался на "союзников по безопасности"
Пашинян в новогоднем обращении посетовал, что "союзники по безопасности" оставили Армению
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 1 янв - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем новогоднем обращении стал жаловаться, что "союзники по безопасности" оставили Армению в одиночестве.
Пашинян на прошедшем в конце декабря в Санкт-Петербурге неформальном саммите СНГ благодарил российского президента Владимира Путина за возможность обсудить ситуацию вокруг Лачинского коридора в Карабахе. Тогда он отмечал, что "на данный момент главный, самый оперативный вопрос - кризис, который у нас есть в Лачинском коридоре". При этом Россия принимает активное участие в дипломатических усилиях по решению проблемы Карабаха.
30 декабря 2022, 13:47Новый год — 2023Путин поздравил Пашиняна, Алиева, Токаева и Лукашенко с Новым годом
"Агрессия против суверенной территории Армении с мая 2021 года по 13 сентября 2022 года была вдвойне болезненной, потому что наши союзники по безопасности оставили нас в одиночестве, предпочтя оставаться в статусе пассивного наблюдателя или предложив в качестве альтернативы статус активного наблюдателя", - сказал Пашинян.
Однако, по его словам, Армения не осталась в одиночестве в мире. "И я хочу поблагодарить те страны и международные организации, которые не остались равнодушными к этой ситуации и, не имея никаких обязательств перед нашей страной, пошли на беспрецедентные решения в поддержку установления безопасности и стабильности в нашем регионе", - сказал глава армянского правительства.
По его словам, 2022 год был годом серьезных вызовов. "Незаконная блокада Лачинского коридора поставила наших братьев и сестер в Нагорном Карабахе и всех нас в тяжелое положение. Я уже много раз говорил о политической оценке этой ситуации и возможных решениях. Сейчас я хочу крепко обнять находящихся в блокаде наших братьев и сестер и сказать им, что они являются важными адресатами посыла об изменении качества отношений в регионе, и это для всех нас исключительное время для размышлений", - отметил Пашинян.
Он заявил, что Армения "борется за независимое, суверенное, процветающее и безопасное государство". "Мы находимся в библейском исходе и идем по пустыне, переходя из Земли Наири (древнее название Армении - ред.) в Республику Армения, которая имеет очень четкие формы и очень четкую площадь в 29 800 квадратных километров (территория Армянской СССР). Это трудный и опасный, но и неизбежный путь ради спасения, ради республики, ради государственности", - сказал Пашинян.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".