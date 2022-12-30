https://ria.ru/20221230/rosatom-1842410707.html

Итоги года в атомной отрасли

Итоги года в атомной отрасли - РИА Новости, 30.12.2022

Итоги года в атомной отрасли

Отечественная атомная отрасль, как и вся страна, в нынешнем году работала в новых, сложных условиях. Но ключевые задачи 2022 года "Росатом" успешно решил,... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T10:53

2022-12-30T10:53

2022-12-30T10:53

новый год — 2023

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

алексей лихачев

европа

атомная энергетика

экономика

новости - ядерные технологии

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Отечественная атомная отрасль, как и вся страна, в нынешнем году работала в новых, сложных условиях. Но ключевые задачи 2022 года "Росатом" успешно решил, по-прежнему обеспечивая защиту России, а также создавая передовые технологии и внедряя их на практике. Сегодня Россия располагает такими технологиями использования атомной энергии, которые обеспечивают ей долгосрочную стратегическую конкурентоспособность среди других стран-членов "ядерного клуба", отметил в начале декабря президент Владимир Путин, поздравляя госкорпорацию "Росатом" с ее 15-летием. Прорывные достижения отечественных атомщиков позволяют обеспечивать технологическую независимость России по целому ряду важнейших, критических направлений, говорил глава государства. Стратегические цели российской атомной отрасли в нынешних "абсолютно новых и экстремально сложных" условиях сохраняются, и общий долг сотрудников отрасли - обеспечить ритмичную, бесперебойную работу всех предприятий, выполнить все задачи и обязательства, отмечал генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. При этом приоритетными станут проекты, направленные на обеспечение технологического суверенитета России, подчеркивал он. Главная задача По традиции, в нынешнем году "Росатом" полностью выполнил государственный оборонный заказ. Он заметно вырос, но атомщики справились имеющимися силами, отметил Лихачев. Обеспечение обороноспособности России - главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории. Ядерный оружейный комплекс "Росатома" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками, перспективных систем вооружений, многие из которых не имеют аналогов в мире. "Росатом" выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений. Пополнение в "атомной семье" В 2022 году российская "атомная семья" расширилась, в нее вошли сотрудники Запорожской атомной станции - самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 ГВт. А город атомщиков Энергодар стал 28-м городом "Росатома". Создана российская компания по эксплуатации ЗАЭС. Сейчас ситуация в Энергодаре очень тяжелая - город находится под обстрелами, во многих домах нет света и тепла, разорены поликлиники и больницы. Особенно трудно приходится детям – во многих школах и детских садах не хватает самого необходимого. Поэтому "Росатом" принял решение провести марафон помощи Энергодару, чтобы собрать необходимые вещи его жителям - от теплых вещей до лекарств и обогревателей. По данным на конец декабря, уже собрано более 140 миллионов рублей и 70 тонн гуманитарных грузов. Марафон продолжится и в 2023 году. Проекты для будущего "Росатом" не остановил проекты, направленные на создание технологий атомной энергетики будущего. Более того, в 2022 году российские атомщики добились знаковых результатов в этом направлении. "Росатом" осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ), благодаря которому расширится воспроизводство ядерного "горючего", плутония, и существенно увеличивается топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. По мнению специалистов, в освоении технологий замыкания ядерного топливного цикла в текущем году, без преувеличения, сделан большой шаг вперед. В 2022 году реактор на быстрых нейтронах БН-800 энергоблока №4 Белоярской АЭС в Свердловской области впервые вывели на полную мощность при практически полной загрузке промышленным инновационным смешанным оксидным уран-плутониевым МОКС-топливом, для работы на котором и создавалась эта установка. Принято решение о строительстве там же, на Белоярской АЭС, пилотного коммерческого энергоблока большой мощности с "быстрым" реактором БН-1200М, прототипом которого и стал БН-800. Помимо этого, выполняется проект по строительству в Северске под Томском опытно-демонстрационного энергокомплекса, воплощающего в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, без аварий наподобие чернобыльской и фукусимской, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной. Основой комплекса станет энергоблок мощностью 300 МВт с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ. Схема комплекса позволяет полностью замкнуть ядерный топливный цикл. В августе началось комплексное опробование оборудования, предназначенного для производства ядерного топлива в составе энергокомплекса. А почти под бой курантов "Росатом" запустил стенд для испытаний циркуляционного насосного агрегата - одного из ключевых элементов реакторной установки БРЕСТ. Строительная лицензия в Венгрии В текущих условиях "Росатом" не просто не прекратил ни одну стройку АЭС за рубежом, но и запустил сооружение новых атомных блоков в разных странах. Начать данную часть перечня достижений российской атомной отрасли будет уместно с выдачи венгерским атомным регулятором разрешения на строительство с участием России АЭС "Пакш-2". Особенность этого события заключается в том, что это первая строительная лицензия для проекта, выполняемого "Росатомом" в стране Евросоюза. Планируется, что собственно начало сооружения АЭС "Пакш-2", заливка "первого бетона", произойдет осенью 2023 года. Сейчас на площадке идет подготовка работ по укреплению грунтов, разрабатывается котлован под будущие атомные блоки, строятся объекты строительно-монтажной базы и вспомогательные объекты. Поставщики оборудования начали подготовку его производства. Пять "первых бетонов" В целом же "Росатом" в 2022 году начал строительство пяти атомных блоков в разных странах – по два "первых бетона" были залиты в Китае (на Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу") и первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа"; также стартовало возведение четвертого блока АЭС "Аккую" в Турции. Все эти энергоблоки - большой мощности. Однако "Росатом" активно работает и над проектами атомных станций средней и малой мощности. В 2022 году с армянскими коллегами был подписан меморандум о проработке вопроса сооружения новых блоков АЭС в Армении. Ранее сообщалось о возможности строительства блока средней мощности или маломощных блоков. Москва и Бишкек достигли договоренности сотрудничать в строительстве атомной станции малой мощности на территории Киргизии. Кроме того, прорабатывается возможность сооружения малой АЭС в Мьянме. Что касается неэнергетических применений мирного атома, то в Боливии в опытную эксплуатацию введены построенные "Росатомом" первые промышленные объекты центра ядерных исследований и технологий — предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс и многоцелевой центр облучения. Благодаря их работе центры ядерной медицины будут обеспечены радиофармацевтическими препаратами для проведения клинических исследований свыше 5 тысячам пациентам в год, также получится повысить продовольственную безопасность и продлить срок годности разных сельскохозяйственных культур. "Стройте за свои деньги, а наши верните" Однако не все зарубежные проекты АЭС сохранились в портфеле "Росатома". Финляндия устроила демарш, разорвав контракт на строительство у себя с участием России АЭС "Ханхикиви-1". Тем не менее, в декабре Международный совет по разрешению споров (DRB) признал неправомерным расторжение контракта. Это решение дает "Росатому" право требовать возмещения убытков. В июне Алексей Лихачев заявил, что отказ правительства Финляндии от проекта АЭС "Ханхикиви-1" с Россией юридически "абсолютно уязвим", у госкорпорации есть большие шансы возвратить потраченные деньги в судебном порядке. Как сказал Лихачев в конце года, комментируя вердикт DRB, пусть финны проект "Ханхикиви-1" "реализуют за свои деньги, а наши вернут". Новый рекорд АЭС в России Атомные электростанции в России в 2022 году вышли на новый рекорд совокупной выработки электроэнергии – она ожидается на уровне почти 223,3 миллиардов кВт-ч, что на 900 миллионов кВт-ч больше, чем в прошлом году. Как ожидается, также рекордным окажется коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) российских АЭС – более 86%. Это важнейшая характеристика эффективности работы энергоблока. Но не за большими горами появление в России и новых атомных энергоблоков малой мощности. Идет проектирование мини-АЭС для Якутии. В начале 2023 года ожидается получение лицензии на ее размещение в поселке Усть-Куйга. Под эгидой "Росатома" развивались и российские проекты по ветроэнергетике. На данный момент ветроэнергетический дивизион госкорпорации компания "НоваВинд" ввела в РФ в эксплуатацию 720 МВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 года компания, как ожидается, построит ветроэлектростанции общей мощностью около 1,7 ГВт. Программа по науке и технологиям "Росатом" по уровню своего технологического развития опережает зарубежные компании на 7-8 лет, а реализация отечественной программы по развитию атомной науки и технологий, поддерживаемой руководством РФ, даст возможность увеличить этот отрыв, говорил в апреле нынешнего года Лихачев после того, как президент России Владимир Путин своим указом продлил срок выполнения программы на шесть лет, до 2030 года. В рамках программы к 2025 году планируется разработать технический проект атомной станции малой, до 10 МВт, мощности на основе реакторной установки "Шельф-М". Такую пилотную АЭС планируется построить в Якутии и ввести в эксплуатацию в 2030 году, соглашение об этом было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума-2022. Создание эскизного проекта этой станции завершилось в 2022 году. Кроме того, готов эскизный проект и уникального отечественного жидкосолевого реактора-"мусорщика", предназначенного для опробования технологий "выжигания" очень опасных радиоактивных веществ, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива. В 2022 году в Поволжье с опережением строился самый мощный в мире многоцелевой исследовательский ядерный реактор на быстрых нейтронах МБИР, необходимый для развития атомной энергетики и многих направлений наук. В его проекте произошло важное событие – летом состоялось первое заседание консультативного совета международного центра исследований на базе реактора МБИР. Были определены профильные комитеты, которые проработают интернациональную программу исследований на этой установке. Перспективное ядерное топливо Развитие атомной энергетики невозможно без создания перспективного ядерного топлива – это аксиома. В 2022 году специалисты российской атомной отрасли начали реакторные испытания нового варианта так называемого толерантного уран-силицидного ядерного топлива, перспективного с точки зрения предотвращения развития тяжелых аварий на АЭС. В конце года были изготовлены и успешно прошли приемку экспериментальные сборки со смешанным плотным нитридным уран-плутониевым СНУП-топливом, предназначенным для отмеченного выше пилотного "быстрого" коммерческого реактора БН-1200. Весной 2023 года они будут загружены для испытаний в реактор БН-600 на Белоярской АЭС. Летом же топливная компания "Росатома" ТВЭЛ впервые поставила в Индию усовершенствованное ядерное топливо ТВС-2М для повышения экономической эффективности работы двух действующих энергоблоков АЭС "Куданкулам", построенных с участием России. Кроме того, "Росатом" завершил разработку ядерного топлива для реакторной установки РИТМ-200С, предназначенной для проекта модернизированных плавучих атомных энергоблоков, создающихся в целях энергоснабжения Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке. Нельзя не отметить и значимый результат по урановой тематике, тем более ценный в нынешних условиях. Компания Internexco GmbH ("дочка" структуры "Росатома" АО "Техснабэкспорт") и бразильская государственная компания Industrias Nucleares do Brasil заключили контракт на полное обеспечение обогащенным ураном единственной бразильской АЭС "Ангра" в 2023-2027 годах. Это первый в истории российской атомной отрасли долгосрочный контракт с Бразилией на поставку обогащенной урановой продукции, открывающий выход на крупнейший рынок урановой продукции в латиноамериканском регионе. Мощности атомных машиностроителей Себе в плюс 2022 год запишут и машиностроители "Росатома". Завершены первые испытания на первом не только в России, но и в Европе стенде для тестирования средне- и крупнотоннажного оборудования для СПГ-проектов, построенном холдингом "Атомэнергомаш" на площадке предприятия "Росатома" НИИЭФА имени Ефремова в Санкт-Петербурге. Первой тестируемой на стенде единицей оборудования стал крупнотоннажный криогенный СПГ-насос, предназначенный для отгрузки сжиженного природного газа из резервуара хранения в танки судна-газовоза. Дальнейшее изготовление ключевого оборудования для производства и транспортировки сжиженного природного газа позволит обеспечить технологическую независимость российских СПГ-проектов. В 2022 году в контур "Атомэнергомаша" вошли производственные мощности петербургской Ижорской промышленной площадки, задействованные в производстве оборудования для атомной отрасли и газнефтехимии. На верфи в Китае были заложены корпуса двух атомных плавучих энергоблоков в арктическом исполнении на базе реакторных установок РИТМ-200 для Баимского горно-обогатительного комбината. Всего в рамках проекта будет изготовлено четыре плавучих атомных блока с установленной электрической мощностью более 100 МВт каждый. Новые ледоколы и новые полномочия на Севморпути В январе отечественный атомный ледокольный флот официально принимал пополнение - на первом серийном универсальном атомном ледоколе проекта 22220 "Сибирь" в торжественной обстановке подняли государственный флаг России. Сейчас в акватории Северного морского пути работает головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220, принятый в эксплуатацию в 2020 году, и первый серийный ледокол проекта "Сибирь", принятый в 2022 году. Новый атомоход "Урал" в декабре тоже пошел в первый свой рабочий рейс. В ноябре на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду корпуса третьего серийного универсального атомного ледокола "Якутия" проекта 22220. В настоящее время на стапелях идет строительство такого же атомохода "Чукотка". Более того, правительство России приняло решение строить еще пару дополнительных ледоколов проекта 22220. Они будут способствовать раскрытию транспортного потенциала Северного морского пути, в том числе обеспечивать круглогодичную проводку в восточном секторе СМП. Текущий год уже стал примечательным в арктической повестке "Росатома" и как инфраструктурного оператора Северного морского пути. Летом госкорпорация в соответствии с новым законом получила полномочия выдавать разрешения на проход судов по СМП. За "Росатомом" также закреплены полномочия по созданию федерального государственного бюджетного учреждения в целях организации прохода судов в акватории СМП. Помимо этого, "Росатом" вошел в число структур, ответственных за выполнение утвержденного в августе правительством РФ план развития Северного морского пути до 2035 года. К середине декабря объем перевозок грузов в акватории Северного морского пути превысил 32 миллиона тонн, тем самым был досрочно достигнут целевой показатель 2022 года. По оценкам "Росатома", грузопоток по СМП в 2022 году может достичь 34 миллиона тонн. Атом, спасающий жизни Создание техники и препаратов для борьбы с тяжелыми недугами – одна из основных сфер деятельности отечественных атомщиков. В 2022 году "Росатом" начал проект по созданию целиком отечественных магнитно-резонансных томографов с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла - это самые востребованные на медицинском рынке аппараты. Запуск их серийного производства планируется к 2026 году. Росздравнадзор выдал регистрационное удостоверение на созданный в атомной отрасли импортозамещающий комплекс лучевой терапии на базе ускорителя электронов "Оникс", начало поставок этих установок в клиники запланировано на 2023 год. Важное событие произошло в самом конце декабря – в России стартовало лечение онкологических больных с помощью нового импортозамещающего гамма-терапевтического комплекса "Брахиум", также созданного в "Росатоме". Первым его применил Тульский областной клинический онкологический диспансер. Утилизация отходов За основной повесткой "Росатома" нисколько не потерялись его работы на новых направлениях, связанных с утилизацией опасных промышленных отходов. С марта 2022 года "Росатом" в лице "Федерального экологического оператора" начал сбор и обезвреживание самых опасных промышленных отходов I и II класса на всей территории России. Для этого была создана федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с такими отходами. В апреле 2022 года были запущены работы по ликвидации накопленного экологического вреда на полигоне промышленных отходов "Красный Бор" в Ленинградской области. А в декабре "Федеральный экологический оператор" досрочно завершил первый этап демонтажных работ на территории предприятия "Усольехимпром" в Иркутской области. В Москве же завершился вывод из эксплуатации знаменитой опытно-промышленной установки У-5, на которой в годы советского атомного проекта отрабатывались технологии выделения плутония, необходимого для создания отечественного ядерного оружия. Батареи для транспорта "Росатом" продолжил развивать свои крупные неядерные бизнесы, в числе которых направление, связанное с литий-ионными аккумуляторами. В Калининградской области началось сооружение завода по их производству Крупнейшее по масштабу российское предприятие-"гигафабрика" мощностью 4 ГВт-ч в год обеспечит потребности отечественных производителей электротранспорта в тяговых литий-ионных батареях, а электросетевой комплекс - в стационарных системах накопления энергии. Ожидается, что первые батареи сойдут с конвейера в 2025 году. А в столице "Росатом" открыл новое сборочное производство литий-ионных систем накопления энергии - его первой продукцией стали тяговые аккумуляторные батареи для троллейбусов, которые будут работать на улицах Санкт-Петербурга.

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https://ria.ru/20220504/finlyandiya-1786710391.html

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https://ria.ru/20221216/nuclear-digit-1836689061.html

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https://ria.ru/20221121/reaktory-1832434122.html

https://ria.ru/20220706/tekhnologii-1800778500.html

https://ria.ru/20221130/arktika-1835131792.html

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Ольга Фомченкова

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, алексей лихачев, европа, атомная энергетика, экономика, новости - ядерные технологии