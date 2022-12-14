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"Росатом" открыл в Москве новое производство литий-ионных аккумуляторов - РИА Новости, 14.12.2022
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"Росатом" открыл в Москве новое производство литий-ионных аккумуляторов
"Росатом" открыл в Москве новое производство литий-ионных аккумуляторов - РИА Новости, 14.12.2022
"Росатом" открыл в Москве новое производство литий-ионных аккумуляторов
"Росатом" открыл в Москве новое сборочное производство литий-ионных систем накопления энергии - его первой продукцией стали тяговые аккумуляторные батареи для... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:43
2022-12-14T16:29
экономика
технологии
москва
санкт-петербург
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
твэл
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Росатом" открыл в Москве новое сборочное производство литий-ионных систем накопления энергии - его первой продукцией стали тяговые аккумуляторные батареи для троллейбусов, которые будут работать на улицах Санкт-Петербурга.Церемония открытия производства, расположенного на территории Московского завода полиметаллов (МЗП, входящего в топливную компанию ТВЭЛ "Росатома"), прошла в среду."Первыми образцами, собранными на площадке, стали тяговые аккумуляторные батареи для троллейбусов с увеличенным автономным ходом, предназначенные для работы на городских маршрутах в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении ТВЭЛ.Серийное производство батарей для электротранспорта и стационарных систем накопления энергии создано входящей в ТВЭЛ компанией "Рэнера" - интегратором атомной отрасли по системам накопления энергии. Мощность нового производства на МЗП в 10 раз выше по сравнению с опытным производственным участком, созданным на предприятии в 2021 году. Годовой объем выпуска продукции составит до 150 МВт-ч батарей для стационарных систем (совокупная емкость выпускаемых устройств) или порядка 2 тысяч тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта.В портфель заказов производства на 2023 год входят тяговые аккумуляторные батареи для городского общественного электротранспорта. Также запланирован выпуск опытных образцов батарей для линейки легкового электротранспорта российского производства. Подтвержденные потребности на стационарные системы накопления энергии составляют не менее 50 МВт-ч."Рэнера" также реализует проект по строительству в Калининградской области завода по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей. Президент АО "ТВЭЛ" Наталья Никипелова на церемонии отметила, что завод общей мощностью выпускаемых устройств около 4 ГВт-ч в год заработает в 2025 году, а в 2024-м "там будет запущен сборочный участок", передаёт корреспондент РИА Новости."Поскольку мы понимаем, что до 2024 года потребности Российской Федерации не могут не удовлетворяться, мы и решили создать здесь в Москве этот относительно небольшой, но большой, на самом деле, по масштабам рынка в России, сборочный участок", - пояснила она."Наши решения сейчас представлены в транспортных применениях от электрокартов до карьерных самосвалов, в стационарных системах - от киловатного класса накопителей до мегаватного класса накопителей", - добавил гендиректор "Рэнеры" Александр Камашев.
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экономика, технологии, москва, санкт-петербург, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл, россия
Экономика, Технологии, Москва, Санкт-Петербург, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ТВЭЛ, Россия
14:43 14.12.2022 (обновлено: 16:29 14.12.2022)
 
"Росатом" открыл в Москве новое производство литий-ионных аккумуляторов

"Росатом" открыл на МПЗ в Москве сборочное производство литий-ионных аккумуляторов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкАккумуляторы
Аккумуляторы - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Росатом" открыл в Москве новое сборочное производство литий-ионных систем накопления энергии - его первой продукцией стали тяговые аккумуляторные батареи для троллейбусов, которые будут работать на улицах Санкт-Петербурга.
Церемония открытия производства, расположенного на территории Московского завода полиметаллов (МЗП, входящего в топливную компанию ТВЭЛ "Росатома"), прошла в среду.
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"Первыми образцами, собранными на площадке, стали тяговые аккумуляторные батареи для троллейбусов с увеличенным автономным ходом, предназначенные для работы на городских маршрутах в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении ТВЭЛ.
Серийное производство батарей для электротранспорта и стационарных систем накопления энергии создано входящей в ТВЭЛ компанией "Рэнера" - интегратором атомной отрасли по системам накопления энергии. Мощность нового производства на МЗП в 10 раз выше по сравнению с опытным производственным участком, созданным на предприятии в 2021 году. Годовой объем выпуска продукции составит до 150 МВт-ч батарей для стационарных систем (совокупная емкость выпускаемых устройств) или порядка 2 тысяч тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта.
В портфель заказов производства на 2023 год входят тяговые аккумуляторные батареи для городского общественного электротранспорта. Также запланирован выпуск опытных образцов батарей для линейки легкового электротранспорта российского производства. Подтвержденные потребности на стационарные системы накопления энергии составляют не менее 50 МВт-ч.
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"Рэнера" также реализует проект по строительству в Калининградской области завода по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей. Президент АО "ТВЭЛ" Наталья Никипелова на церемонии отметила, что завод общей мощностью выпускаемых устройств около 4 ГВт-ч в год заработает в 2025 году, а в 2024-м "там будет запущен сборочный участок", передаёт корреспондент РИА Новости.
"Поскольку мы понимаем, что до 2024 года потребности Российской Федерации не могут не удовлетворяться, мы и решили создать здесь в Москве этот относительно небольшой, но большой, на самом деле, по масштабам рынка в России, сборочный участок", - пояснила она.
"Наши решения сейчас представлены в транспортных применениях от электрокартов до карьерных самосвалов, в стационарных системах - от киловатного класса накопителей до мегаватного класса накопителей", - добавил гендиректор "Рэнеры" Александр Камашев.
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