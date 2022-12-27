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Лукашенко восхитился чистотой зимнего Петербурга и сравнил его с Минском - РИА Новости, 27.12.2022
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Лукашенко восхитился чистотой зимнего Петербурга и сравнил его с Минском
Лукашенко восхитился чистотой зимнего Петербурга и сравнил его с Минском - РИА Новости, 27.12.2022
Лукашенко восхитился чистотой зимнего Петербурга и сравнил его с Минском
Президент Белоруссии Александр Лукашенко восхитился потрясающей чистотой зимнего Санкт-Петербурга, пошутив, что ему стало даже обидно. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:38
2022-12-27T11:38
александр лукашенко
белоруссия
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко восхитился потрясающей чистотой зимнего Санкт-Петербурга, пошутив, что ему стало даже обидно. "Спасибо за музей (встреча президентов Белоруссии и РФ проходила в Русском музее – ред.). Вы очень правильно сказали: Год русского языка – это к месту, подчеркнет значимость. И за Питер спасибо, за то, что вчера показали. На меня он произвел потрясающее впечатление. Мне просто обидно за чистоту стало – приеду в Минск, буду смотреть, чтобы мы "подтянулись". Даже не чувствуется, что здесь зима – настолько вычищен, выдраен город, доведен до ума… Ну, я восхищаюсь уже несколько лет тем, что сделано в Санкт-Петербурге", - признался белорусский лидер в ходе беседы с российским лидером Владимиром Путиным. "Без Вашей помощи, конечно, тут трудно было, но все-таки молодцы и местные (власти – ред.). Поэтому есть чему поучиться", - добавил Лукашенко. Он отметил, что у российского коллеги сегодня трудный день, предстоят еще двусторонние встречи. "А для меня уже только утро - чаепитие", - отметил президент Белоруссии. Лидеры стран СНГ собрались на двухдневный саммит в Санкт-Петербурге, чтобы подвести итоги 2022 года и обсудить планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах. В Северную столицу на встречу приехали президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Алиев и Бердымухамедов в понедельник вечером уже вернулись домой.
https://ria.ru/20221226/lukashenko-1841429736.html
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александр лукашенко, белоруссия, россия, санкт-петербург
Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Санкт-Петербург
11:38 27.12.2022
 
Лукашенко восхитился чистотой зимнего Петербурга и сравнил его с Минском

Лукашенко восхитился чистотой зимнего Петербурга, пошутив, что ему "даже обидно"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко восхитился потрясающей чистотой зимнего Санкт-Петербурга, пошутив, что ему стало даже обидно.
"Спасибо за музей (встреча президентов Белоруссии и РФ проходила в Русском музее – ред.). Вы очень правильно сказали: Год русского языка – это к месту, подчеркнет значимость. И за Питер спасибо, за то, что вчера показали. На меня он произвел потрясающее впечатление. Мне просто обидно за чистоту стало – приеду в Минск, буду смотреть, чтобы мы "подтянулись". Даже не чувствуется, что здесь зима – настолько вычищен, выдраен город, доведен до ума… Ну, я восхищаюсь уже несколько лет тем, что сделано в Санкт-Петербурге", - признался белорусский лидер в ходе беседы с российским лидером Владимиром Путиным.
"Без Вашей помощи, конечно, тут трудно было, но все-таки молодцы и местные (власти – ред.). Поэтому есть чему поучиться", - добавил Лукашенко.
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Лидеры стран СНГ собрались на двухдневный саммит в Санкт-Петербурге, чтобы подвести итоги 2022 года и обсудить планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах.
В Северную столицу на встречу приехали президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Алиев и Бердымухамедов в понедельник вечером уже вернулись домой.
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Александр ЛукашенкоБелоруссияРоссияСанкт-Петербург
 
 
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