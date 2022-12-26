https://ria.ru/20221226/sng-1841426143.html

Лидеры стран СНГ съезжаются на неформальный саммит в Санкт-Петербурге

Лидеры стран СНГ съезжаются на неформальный саммит в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 26.12.2022

Лидеры стран СНГ съезжаются на неформальный саммит в Санкт-Петербурге

Главы стран СНГ съезжаются на неформальный саммит, который пройдёт в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, их встречает президент России Владимир Путин,... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T15:23

2022-12-26T15:23

2022-12-26T15:23

владимир путин

россия

снг

политика

санкт-петербург

белоруссия

александр лукашенко

ильхам алиев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Главы стран СНГ съезжаются на неформальный саммит, который пройдёт в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, их встречает президент России Владимир Путин, передает корреспондент РИА Новости. Во встрече, которая проходит по инициативе лидера России, примут участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Главы стран СНГ подведут итоги 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для содружества сферах.

https://ria.ru/20221212/sammit-1838063830.html

россия

санкт-петербург

белоруссия

азербайджан

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, снг, политика, санкт-петербург, белоруссия, александр лукашенко, ильхам алиев, азербайджан