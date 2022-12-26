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Лидеры стран СНГ съезжаются на неформальный саммит в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 26.12.2022
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Лидеры стран СНГ съезжаются на неформальный саммит в Санкт-Петербурге
Лидеры стран СНГ съезжаются на неформальный саммит в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 26.12.2022
Лидеры стран СНГ съезжаются на неформальный саммит в Санкт-Петербурге
Главы стран СНГ съезжаются на неформальный саммит, который пройдёт в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, их встречает президент России Владимир Путин,... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T15:23
2022-12-26T15:23
владимир путин
россия
снг
политика
санкт-петербург
белоруссия
александр лукашенко
ильхам алиев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Главы стран СНГ съезжаются на неформальный саммит, который пройдёт в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, их встречает президент России Владимир Путин, передает корреспондент РИА Новости. Во встрече, которая проходит по инициативе лидера России, примут участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Главы стран СНГ подведут итоги 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для содружества сферах.
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владимир путин, россия, снг, политика, санкт-петербург, белоруссия, александр лукашенко, ильхам алиев, азербайджан
Владимир Путин, Россия, СНГ, Политика, Санкт-Петербург, Белоруссия, Александр Лукашенко, Ильхам Алиев, Азербайджан
15:23 26.12.2022
 
Лидеры стран СНГ съезжаются на неформальный саммит в Санкт-Петербурге

Путин встречает лидеров стран СНГ, приехавших в Санкт-Петербург на неформальный саммит

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкСнегопад в Санкт-Петербурге
Снегопад в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Снегопад в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Главы стран СНГ съезжаются на неформальный саммит, который пройдёт в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, их встречает президент России Владимир Путин, передает корреспондент РИА Новости.
Во встрече, которая проходит по инициативе лидера России, примут участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Главы стран СНГ подведут итоги 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для содружества сферах.
Неформальная встреча руководителей государств СНГ - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 14:19
Песков оценил возможность участия Санду в неформальном саммите СНГ
 
Владимир ПутинРоссияСНГПолитикаСанкт-ПетербургБелоруссияАлександр ЛукашенкоИльхам АлиевАзербайджан
 
 
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