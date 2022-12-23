https://ria.ru/20221223/ekonomika-1840648329.html

Блондинка вне закона: Европа пытается сбежать от Вашингтона

Блондинка вне закона: Европа пытается сбежать от Вашингтона - РИА Новости, 23.12.2022

Блондинка вне закона: Европа пытается сбежать от Вашингтона

В сегодняшней экономической войне всех против всех изумляет очевидная слабость такого вроде бы гиганта, как ЕС. За счет чего американцы умудряются выкручивать... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T08:00

2022-12-23T08:00

2022-12-23T08:02

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олаф шольц

си цзиньпин

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В сегодняшней экономической войне всех против всех изумляет очевидная слабость такого вроде бы гиганта, как ЕС. За счет чего американцы умудряются выкручивать руки старушке Европе? Она уже, бедная, и так на грани, а Вашингтон продолжает толкать ее к окончательному экономическому суициду. Европа же почти не сопротивляется — вот что странно.Массовым предательством европейских элит, скупленных Вашингтоном на корню, дело не ограничивается. Иначе возмущенные граждане давно бы уже вынесли их из правительственных резиденций. Пока же дело ограничивается митингами и забастовками. Во Франции раздраженные граждане отводят душу, отвешивая пощечины президенту Макрону во время его выходов в народ. Ну ему что — он привык: отряхнулся, воротничок поправил, пошел дальше.Однако, несмотря на антиамериканские выступления, видно, что население Европы побаивается окончательно бить горшки с Вашингтоном. Причина этого проста: США продолжают оставаться важнейшим заказчиком и покупателем европейских товаров. Это богатейший рынок, способный в огромных объемах поглощать "мерседесы" и "феррари", шампанское и одежду, сумки, духи, ленты, кружева, ботинки — что угодно для души, небрежно оплачивая безумную накрутку за бренды.Нет, конечно, эту ерунду покупают и в Эмиратах, и в Китае, однако массового спроса в мире на европейскую продукцию нет. Секрет Полишинеля в том, что вся эта luxury чудовищно переоценена. Если честно выйти с этими предметами роскоши на мировой рынок, потребители покрутят носом и купят все то же самое — либо своего, либо китайского, турецкого производства, — заплатив на порядок дешевле. Да-да, эпические битвы наших дам полусвета в плане "пояснить за шмот" и за поддельную сумку — они именно про это.Переоцененные европейские товары успешно продаются в США и — что очень важно — в Британии. На эти две страны приходится больше 30 процентов европейского экспорта (на Китай только 10). Что и держит экономику ЕС на плаву.Однако в любой момент американцы могут этот краник прикрутить. Сорок лет назад они подобным образом показательно высекли Японию. Конгрессмены под камеры молотками разбили японский радиоприемник. Японская продукция была выброшена с американского рынка благодаря зверским тарифам и пошлинам. Стране навязали соглашение Plaza. Как результат — японская иена девальвировалась, экономика страны ушла в пике и до сих пор толком не восстановилась.Сейчас судьба Японии грозит экономическим локомотивам Европы — Германии и Франции. И народ там об этом догадывается. И прекрасно представляет себе перспективы. Если США развяжут торговую войну против ЕС, сами американцы пострадают незначительно, а вот для Европы это будет сплошное разорение: закрытие производств, массовые банкротства, безработица, бедность.Схема отлично работала, пока из России в Европу шли дешевые углеводороды. Однако теперь США устраивают искусственный дефицит на нефть и газ. Цены на них растут. Европейцы вынуждены будут повышать цены на свои товары, вследствие чего сбыт для них станет еще проблематичнее. Кто купит модную сумку, которая сегодня стоит 15 тысяч евро, за 30 тысяч?А в США вовсю работает печатный станок. Триллионы долларов возникают буквально из ничего. При рекордных ценах на углеводороды европейцы будут привязаны к американскому рынку еще сильнее. Что им делать?Ответ на этот вопрос находится в серой зоне экономики. Европейцы будут — и уже начинают — хитрить, мутить всякие сложные схемы, врать, изворачиваться и пытаться вырваться из-под власти Вашингтона, на словах заверяя его в своей вечной преданности.Наглядно иллюстрирует "новую экономическую политику" ЕС громкий скандал, связанный с чемпионатом мира по футболу, который уже успели окрестить "Катаргейтом". На поверхности инфополя плавает грязная история. Якобы заместительница председателя Европарламента Ева Кайли в составе, как говорится, "преступной группы" набрала взяток от руководства Катара и подкупила коллег, чтобы они защищали эту страну от нападок в период подготовки к футбольному чемпионату. В доме у Евы Кайли и других фигурантов прошли обыски, нашлась какая-то сумка с наличными, Ева обвиняет своего возлюбленного в предательстве, вину на себя берет ее отец — ну, в общем, сюжетов там хватит на несколько сезонов детективного сериала.Если же приглядеться к этой истории поближе, видно, что она отнюдь не про футбол, а про экономику. Период подготовки к футбольному чемпионату был одновременно и временем оживленнейших переговоров, которые руководители европейских стран вели с Катаром. Эта страна — идеальный экономический партнер для ЕС. С одной стороны, Катар может поставлять газ, с другой — в товарных объемах скупать всякую европейскую лакшери.И вот с лета там шла напряженная торговля. Двадцать девятого ноября она завершилась тем, что Катар подписал долгосрочное соглашение с Германией о поставках СПГ на 15 лет начиная с 2026 года в объеме двух миллионов тонн ежегодно. До этого в совместные с Катаром проекты по добыче газа вписались итальянская Eni и французская Total.Два миллиона тонн — это, конечно, очень немного, так что переговоры будут идти дальше, руководители отдельных европейских стран будут биться за катарский газ, а Катар, естественно, будет получать за это всякие плюшки, в том числе и имиджевые. Вручить золотую медаль Лионелю Месси — это тоже отдельный трофей по нашим временам.Интересно, что на всех этапах переговоров с Катаром в них активно пыталась вписаться Греция: там есть один терминал СПГ, второй строится сейчас, да и географическое положение обязывает. Еще в августе премьер-министр Греции прямо так и заявил в Дохе, что его страна собирается стать газовым мостом между Катаром и Европой.Возвращаясь к пресловутому Катаргейту: Ева Кайли принадлежит к влиятельной греческой семье. Такое впечатление, что эту прекрасную блондинку использовали для прикрытия именно экономических связей Европы и Катара. Потому что Вашингтон, конечно, очень раздражает вся эта самодеятельность европейцев.Именно ставленники Вашингтона в Брюсселе раскручивают сегодня Катаргейт. С одной стороны, он отвлекает от коррупционного скандала с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ее уже давно обвиняют в том, что она за взятку продавила закупки вакцины у Pfizer. Однако, по мнению Вашингтона, когда европейский политик обслуживает за деньги американскую корпорацию — это хорошо. Скандал с Урсулой старательно гасят — точно так же, как загасили историю с Макроном, лоббировавшим интересы американской компании Uber.В то же время Катаргейт — сигнал европейским руководителям не зарываться. Углеводороды они должны покупать строго у американских компаний, а товары поставлять только туда, куда разрешит Вашингтон. И чтобы "не рыпались и сидели ровно".Однако ситуация в экономике такова, что европейцы вынуждены рыпаться. "Огородами", чтобы не заметили в Белом доме, прокрался в Пекин летом Олаф Шольц. На "Большой двадцатке" на Бали европейские лидеры в очередь выстраивались к Си Цзиньпину "на поговорить". Конечно, им всем нужен рынок сбыта, альтернативный американскому.Точно так же — потихоньку — они окучивают и альтернативных поставщиков углеводородов. Только вспомните, как недавно Макрон обхаживал Мадуро на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая проходила в Шарм-эш-Шейхе. Как понадобилась нефть, французский президент сразу забыл, что по приказу американских патронов "шатал режим" венесуэльского лидера.Никуда не делись и масштабные инфраструктурные проекты. В Германии и других европейских странах большая часть 5G по-прежнему развивается на технологиях Huawei. Французы не отказались от совместного с Китаем плана строительства инфраструктуры в Европе, Африке и Юго-Восточной Азии — общая стоимость этого проекта больше 1,7 миллиарда долларов.Разумеется, европейцы будут все это делать исподтишка, в серой зоне мировой экономики. Там будут и взятки, и контрабанда, и что угодно. А как иначе, если практически всю белую экономику Вашингтон контролирует так, что не вздохнуть.Со своей стороны, американцы будут кричать на весь мир о европейской коррупции, ну тут, как говорится, вор у вора дубинку украл. Будут руками своих протеже в Старом Свете затевать судебные процессы, устраивать чистки и показательные процессы.Удивительно выглядят призывы Вашингтона к Фемиде после того, что они с ней сделали. На наших глазах стратегические противники за пару лет развалили вообще все правила и законы, по которым существовали мировая экономика. Все эти МВФ и ВТО потеряли всякий смысл. Они не работают, признаем уже это.Естественно, что государства, чтобы выжить, будут искать обходные пути и работать в серой зоне экономики. Есть подозрение, что далеко не сразу, но здесь выстроится новая система правил и взаимодействий. Это и будет реальная экономика многополярного мира. Место США в ней будет очень скромным. А Европе, чтобы выжить, придется стать блондинкой вне закона — лгать, изворачиваться, хитрить. Возможно, так ей удастся не повторить печальную судьбу Евы Кайли, которую разгневанный Вашингтон требует срочно приземлить на нары.

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авторы, урсула фон дер ляйен, олаф шольц, си цзиньпин, европа, катар, евросоюз, европарламент, санкции в отношении россии