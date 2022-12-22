https://ria.ru/20221222/nana-1840462213.html

Три вида лекарств: стали известны подробности отравления дочери Политова

Три вида лекарств: стали известны подробности отравления дочери Политова - РИА Новости, 22.12.2022

Три вида лекарств: стали известны подробности отравления дочери Политова

Стали известны подробности отравления дочери солиста группы "На-На" Владимира Политова Алены. Она смешала три вида лекарств с алкоголем. Об этом сообщил "Пятый... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T11:41

2022-12-22T11:41

2022-12-22T22:57

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Стали известны подробности отравления дочери солиста группы "На-На" Владимира Политова Алены. Она смешала три вида лекарств с алкоголем. Об этом сообщил "Пятый канал".Наследница артиста употребила противоэпилептические препараты, антидепрессант и атипичный нейролептик, который применяется при лечении шизофрении. Кроме того, она предварительно выпила алкоголь. Врачи оценивали состояние 22-летней девушки как тяжелое, однако она быстро вылечилась. Накануне ее выписали из больницы. СМИ сообщили о госпитализации наследницы певца 18 декабря. Она поступила в больницу в тяжелом состоянии. Дочь Политова ввели в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ. Музыкант узнал о случившимся из СМИ. После этого он навестил дочь в лечебнице. По словам исполнителя, девушка быстро пришла в сознание и даже смогла поговорить с ним по телефону. Наследница артиста выросла в Германии и переехала в Москву несколько лет назад. Владимир Политов стал участником группы "На-На" в 1990 году. Спустя 11 лет он получил звание "Заслуженный артист России". Певец развелся с матерью Алены в 2006 году после семи лет брака.Ранее солисты группы "На-На" сообщили о состоянии здоровья Бари Алибасова. Они поделились, что продюсеру организовали хороший уход.

https://ria.ru/20221220/baskov-1840042974.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

на-на, семья, здоровье - общество