Рейтинг@Mail.ru
Солист "На-На" отреагировал на сообщения о госпитализации дочери - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221219/politov-1839617467.html
Солист "На-На" отреагировал на сообщения о госпитализации дочери
Солист "На-На" отреагировал на сообщения о госпитализации дочери - РИА Новости, 19.12.2022
Солист "На-На" отреагировал на сообщения о госпитализации дочери
Солист группы "На-На" Владимир Политов ничего не знает о госпитализации дочери Алены, сообщает "Пятый канал". РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T00:24
2022-12-19T00:24
шоубиз
россия
германия
на-на
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1809934989_0:76:3372:1973_1920x0_80_0_0_3827d60ee0cccd04b1703f27b2ef1e8f.jpg
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Солист группы "На-На" Владимир Политов ничего не знает о госпитализации дочери Алены, сообщает "Пятый канал"."Я только прилетел. Не могу дозвониться", — сказал музыкант в комментарии телеканалу.По данным "Пятого канала", девушка, предварительно, находится в коме.Ранее СМИ сообщили о госпитализации 22-летней девушки, по имеющейся информации, ее забрали в тяжелом состоянии из квартиры в Москве. Сообщалось, что дочь музыканта положили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.Владимир Политов является участником группы "На-На" с 1990 года. Его дочь выросла в Германии, но несколько лет назад переехала в Россию.
https://ria.ru/20221217/konservatoriya-1839463638.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1809934989_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_33d6b0df6b3fe14cfa6e83dea6d11b11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, на-на
Шоубиз, Россия, Германия, На-На
00:24 19.12.2022
 
Солист "На-На" отреагировал на сообщения о госпитализации дочери

"Пятый канал": солист "На-На" Владимир Политов ничего не знает о госпитализации дочери

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВладимир Политов
Владимир Политов - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Владимир Политов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Солист группы "На-На" Владимир Политов ничего не знает о госпитализации дочери Алены, сообщает "Пятый канал".
"Я только прилетел. Не могу дозвониться", — сказал музыкант в комментарии телеканалу.
По данным "Пятого канала", девушка, предварительно, находится в коме.
Ранее СМИ сообщили о госпитализации 22-летней девушки, по имеющейся информации, ее забрали в тяжелом состоянии из квартиры в Москве. Сообщалось, что дочь музыканта положили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Владимир Политов является участником группы "На-На" с 1990 года. Его дочь выросла в Германии, но несколько лет назад переехала в Россию.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря, 22:24
Девушка получила переломы, упав в оркестровую яму Саратовской консерватории
 
ШоубизРоссияГерманияНа-На
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала