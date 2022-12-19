https://ria.ru/20221219/politov-1839617467.html

Солист "На-На" отреагировал на сообщения о госпитализации дочери

Солист "На-На" отреагировал на сообщения о госпитализации дочери - РИА Новости, 19.12.2022

Солист "На-На" отреагировал на сообщения о госпитализации дочери

Солист группы "На-На" Владимир Политов ничего не знает о госпитализации дочери Алены, сообщает "Пятый канал". РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T00:24

2022-12-19T00:24

2022-12-19T00:24

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Солист группы "На-На" Владимир Политов ничего не знает о госпитализации дочери Алены, сообщает "Пятый канал"."Я только прилетел. Не могу дозвониться", — сказал музыкант в комментарии телеканалу.По данным "Пятого канала", девушка, предварительно, находится в коме.Ранее СМИ сообщили о госпитализации 22-летней девушки, по имеющейся информации, ее забрали в тяжелом состоянии из квартиры в Москве. Сообщалось, что дочь музыканта положили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.Владимир Политов является участником группы "На-На" с 1990 года. Его дочь выросла в Германии, но несколько лет назад переехала в Россию.

https://ria.ru/20221217/konservatoriya-1839463638.html

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2022

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