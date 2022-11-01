https://ria.ru/20221101/na-na-1828365344.html

Участники группы "На-На" рассказали о здоровье Бари Алибасова

Участники группы "На-На" рассказали о здоровье Бари Алибасова - РИА Новости, 01.11.2022

Участники группы "На-На" рассказали о здоровье Бари Алибасова

Солисты группы "На-На" Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин рассказали о самочувствии экс-продюсера Бари Алибасова после операции. Артисты поделились... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:37

2022-11-01T12:37

2022-11-01T13:30

шоубиз

бари алибасов

на-на

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828357805_0:20:3140:1786_1920x0_80_0_0_09fc3261d97facb4938a4e433ad9a8c9.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Солисты группы "На-На" Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин рассказали о самочувствии экс-продюсера Бари Алибасова после операции. Артисты поделились информацией с каналом "Муз-ТВ". Они сообщили, что поддерживают с ним связь. По словам Политова, шоумену организовали хороший уход.Также они добавили, что продюсер возобновил общение с бывшей женой и разговаривал с ней по телефону.Кроме того, после операции он продолжил интересоваться жизнью бывших подопечных.Осенью продюсер перенес операцию на позвоночнике. Ему также пришлось пройти курс лечения дома. Ранее Алибасов-младший рассказал о заработке за историю с "Кротом". По словам мужчины, они с отцом получили 20 миллионов рублей.

https://ria.ru/20221024/prigozhin-1826300873.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

бари алибасов, на-на