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Участники группы "На-На" рассказали о здоровье Бари Алибасова
Участники группы "На-На" рассказали о здоровье Бари Алибасова - РИА Новости, 01.11.2022
Участники группы "На-На" рассказали о здоровье Бари Алибасова
Солисты группы "На-На" Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин рассказали о самочувствии экс-продюсера Бари Алибасова после операции. Артисты поделились... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:37
2022-11-01T12:37
2022-11-01T13:30
шоубиз
бари алибасов
на-на
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Солисты группы "На-На" Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин рассказали о самочувствии экс-продюсера Бари Алибасова после операции. Артисты поделились информацией с каналом "Муз-ТВ". Они сообщили, что поддерживают с ним связь. По словам Политова, шоумену организовали хороший уход.Также они добавили, что продюсер возобновил общение с бывшей женой и разговаривал с ней по телефону.Кроме того, после операции он продолжил интересоваться жизнью бывших подопечных.Осенью продюсер перенес операцию на позвоночнике. Ему также пришлось пройти курс лечения дома. Ранее Алибасов-младший рассказал о заработке за историю с "Кротом". По словам мужчины, они с отцом получили 20 миллионов рублей.
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бари алибасов, на-на
Шоубиз, Бари Алибасов, На-На
12:37 01.11.2022 (обновлено: 13:30 01.11.2022)
Участники группы "На-На" рассказали о здоровье Бари Алибасова
Участники группы "На-На" рассказали о самочувствии Бари Алибасова после операции
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Солисты группы "На-На" Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин рассказали о самочувствии экс-продюсера Бари Алибасова после операции. Артисты поделились
информацией с каналом "Муз-ТВ".
Они сообщили, что поддерживают с ним связь. По словам Политова, шоумену организовали хороший уход.
"С ним находится человек, ухаживает, смотрит за ним. И с медицинской точки зрения, и бытовой. Бари Каримович много гуляет, живет в свое удовольствие", – поделился вокалист.
Также они добавили, что продюсер возобновил общение с бывшей женой и разговаривал с ней по телефону.
Кроме того, после операции он продолжил интересоваться жизнью бывших подопечных.
"После операции он мне позвонил: "Слава, как дела?" Переживает за группу, узнает, что и как. Мы общаемся", – рассказал Жеребкин.
Осенью продюсер перенес операцию на позвоночнике. Ему также пришлось пройти курс лечения дома.
Ранее Алибасов-младший рассказал
о заработке за историю с "Кротом". По словам мужчины, они с отцом получили 20 миллионов рублей.