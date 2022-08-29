Алибасов-младший назвал сумму заработка за историю с "Кротом"
Алибасов-младший рассказал о заработке 20 миллионов рублей за историю с "Кротом"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСын Бари Каримовича Алибасова Бари Алибасов-младший
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бари Алибасов-младший рассказал, сколько денег они с отцом заработали на истории с отравлением продюсера средством для очистки труб "Крот". По словам мужчины "Пятому каналу", они обогатились на 20 миллионов рублей.
"Мы получили рекламные контракты внутри папиного личного блога. Абсолютно от других людей — самых разных, начиная от провидцев, заканчивая рекламными шмотками", – признался Алибасов-младший.
Он добавил, что отравление было реальным, а не постановочным, но представители "Крота" ничего не заплатили: они испугались и "никак не отреагировали на эту историю вообще".
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По словам мужчины, около шести миллионов были заработаны на производстве рекламы, а еще около пяти миллионов родственники получили благодаря "торговле лицами". Большая часть заработанных денег пошла на оплату лечения продюсера.
В 2019 году стало известно, что Алибасов попал в реанимацию НИИ имени Склифосовского из-за того, что по ошибке выпил жидкость для прочистки труб "Крот". Пресс-служба продюсера утверждала, что врачи диагностировали у него серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
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