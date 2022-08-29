https://ria.ru/20220829/alibasov-1812869113.html

Алибасов-младший назвал сумму заработка за историю с "Кротом"

Алибасов-младший назвал сумму заработка за историю с "Кротом" - РИА Новости, 29.08.2022

Алибасов-младший назвал сумму заработка за историю с "Кротом"

Бари Алибасов-младший рассказал, сколько денег они с отцом заработали на истории с отравлением продюсера средством для очистки труб "Крот". По словам мужчины... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T13:17

2022-08-29T13:17

2022-08-29T13:17

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бари алибасов

шоу-бизнес

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бари Алибасов-младший рассказал, сколько денег они с отцом заработали на истории с отравлением продюсера средством для очистки труб "Крот". По словам мужчины "Пятому каналу", они обогатились на 20 миллионов рублей.Он добавил, что отравление было реальным, а не постановочным, но представители "Крота" ничего не заплатили: они испугались и "никак не отреагировали на эту историю вообще".По словам мужчины, около шести миллионов были заработаны на производстве рекламы, а еще около пяти миллионов родственники получили благодаря "торговле лицами". Большая часть заработанных денег пошла на оплату лечения продюсера.В 2019 году стало известно, что Алибасов попал в реанимацию НИИ имени Склифосовского из-за того, что по ошибке выпил жидкость для прочистки труб "Крот". Пресс-служба продюсера утверждала, что врачи диагностировали у него серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

https://ria.ru/20190808/1557298585.html

https://ria.ru/20210607/alibasov-1735987712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, бари алибасов, шоу-бизнес