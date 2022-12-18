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СМИ сообщили о госпитализации дочери солиста "На-На" - РИА Новости, 18.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221218/politova-1839582072.html
СМИ сообщили о госпитализации дочери солиста "На-На"
СМИ сообщили о госпитализации дочери солиста "На-На" - РИА Новости, 18.12.2022
СМИ сообщили о госпитализации дочери солиста "На-На"
Дочь солиста группы "На-На" Владимира Политова Алена попала в больницу в тяжелом состоянии, пишут "Известия". РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T19:38
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Дочь солиста группы "На-На" Владимира Политова Алена попала в больницу в тяжелом состоянии, пишут "Известия".Сообщается, что в больницу 22-летнюю девушку забрали сегодня из квартиры на Пятницкой улице в Москве. Ее положили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.Дочь музыканта выросла в Германии, но несколько лет назад переехала в Россию.Владимир Политов является участником группы "На-На" с 1990 года. В 2001 году получил звание Заслуженного артиста России. С матерью Алены Ольгой артист состоял в браке с 1999 по 2006 годы.
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на-на, москва
Шоубиз, На-На, Москва
19:38 18.12.2022
 
СМИ сообщили о госпитализации дочери солиста "На-На"

Дочь солиста группы "На-На" Владимира Политова Алена попала в больницу в тяжелом состоянии

© Фотография, размещенная Аленой Политовой на странице в соцсетиАлена Политова
Алена Политова
© Фотография, размещенная Аленой Политовой на странице в соцсети
Алена Политова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Дочь солиста группы "На-На" Владимира Политова Алена попала в больницу в тяжелом состоянии, пишут "Известия".
Сообщается, что в больницу 22-летнюю девушку забрали сегодня из квартиры на Пятницкой улице в Москве. Ее положили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.
Дочь музыканта выросла в Германии, но несколько лет назад переехала в Россию.
Владимир Политов является участником группы "На-На" с 1990 года. В 2001 году получил звание Заслуженного артиста России. С матерью Алены Ольгой артист состоял в браке с 1999 по 2006 годы.
 
ШоубизНа-НаМосква
 
 
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