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СМИ сообщили о госпитализации дочери солиста "На-На"
СМИ сообщили о госпитализации дочери солиста "На-На" - РИА Новости, 18.12.2022
СМИ сообщили о госпитализации дочери солиста "На-На"
Дочь солиста группы "На-На" Владимира Политова Алена попала в больницу в тяжелом состоянии, пишут "Известия". РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T19:38
2022-12-18T19:38
2022-12-18T19:38
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Дочь солиста группы "На-На" Владимира Политова Алена попала в больницу в тяжелом состоянии, пишут "Известия".Сообщается, что в больницу 22-летнюю девушку забрали сегодня из квартиры на Пятницкой улице в Москве. Ее положили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.Дочь музыканта выросла в Германии, но несколько лет назад переехала в Россию.Владимир Политов является участником группы "На-На" с 1990 года. В 2001 году получил звание Заслуженного артиста России. С матерью Алены Ольгой артист состоял в браке с 1999 по 2006 годы.
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РИА Новости
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РИА Новости
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на-на, москва
СМИ сообщили о госпитализации дочери солиста "На-На"
Дочь солиста группы "На-На" Владимира Политова Алена попала в больницу в тяжелом состоянии