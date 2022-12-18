https://ria.ru/20221218/politova-1839582072.html

СМИ сообщили о госпитализации дочери солиста "На-На"

СМИ сообщили о госпитализации дочери солиста "На-На" - РИА Новости, 18.12.2022

СМИ сообщили о госпитализации дочери солиста "На-На"

Дочь солиста группы "На-На" Владимира Политова Алена попала в больницу в тяжелом состоянии, пишут "Известия". РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T19:38

2022-12-18T19:38

2022-12-18T19:38

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Дочь солиста группы "На-На" Владимира Политова Алена попала в больницу в тяжелом состоянии, пишут "Известия".Сообщается, что в больницу 22-летнюю девушку забрали сегодня из квартиры на Пятницкой улице в Москве. Ее положили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.Дочь музыканта выросла в Германии, но несколько лет назад переехала в Россию.Владимир Политов является участником группы "На-На" с 1990 года. В 2001 году получил звание Заслуженного артиста России. С матерью Алены Ольгой артист состоял в браке с 1999 по 2006 годы.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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