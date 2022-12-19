https://ria.ru/20221219/politov-1839709550.html

Дочь солиста "На-На" пришла в сознание

Дочь солиста "На-На" пришла в сознание - РИА Новости, 19.12.2022

Дочь солиста "На-На" пришла в сознание

РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T13:40

2022-12-19T13:40

2022-12-19T18:33

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здоровье - общество

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Дочь солиста группы "На-На" Владимира Политова Алена пришла в сознание после госпитализации и чувствует себя нормально, сообщил артист в разговоре с "360".Музыкант добавил, что уже поговорил с девушкой по телефону и собирается навестить ее в больнице. Накануне вечером в СМИ появилась информация, что 22-летняя Алена потеряла сознание в своей квартире в Москве. Ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сам Политов узнал о случившемся из СМИ. Дочь музыканта выросла в Германии и несколько лет назад переехала в Москву. Владимир Политов стал участником группы "На-На" в 1990 году. В 2001-м он получил звание "Заслуженный артист России". Артист развелся в матерью Алены в 2006 году после семи лет брака.

https://ria.ru/20221218/politova-1839582072.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

на-на, здоровье - общество