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Дочь солиста "На-На" пришла в сознание - РИА Новости, 19.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221219/politov-1839709550.html
Дочь солиста "На-На" пришла в сознание
Дочь солиста "На-На" пришла в сознание - РИА Новости, 19.12.2022
Дочь солиста "На-На" пришла в сознание
РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:40
2022-12-19T18:33
шоубиз
на-на
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Дочь солиста группы "На-На" Владимира Политова Алена пришла в сознание после госпитализации и чувствует себя нормально, сообщил артист в разговоре с "360".Музыкант добавил, что уже поговорил с девушкой по телефону и собирается навестить ее в больнице. Накануне вечером в СМИ появилась информация, что 22-летняя Алена потеряла сознание в своей квартире в Москве. Ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сам Политов узнал о случившемся из СМИ. Дочь музыканта выросла в Германии и несколько лет назад переехала в Москву. Владимир Политов стал участником группы "На-На" в 1990 году. В 2001-м он получил звание "Заслуженный артист России". Артист развелся в матерью Алены в 2006 году после семи лет брака.
https://ria.ru/20221218/politova-1839582072.html
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на-на, здоровье - общество
Шоубиз, На-На, Здоровье - Общество
13:40 19.12.2022 (обновлено: 18:33 19.12.2022)
 
Дочь солиста "На-На" пришла в сознание

Дочь солиста "На-На" Политова пришла в сознание после госпитализации

© Фотография, размещенная Аленой Политовой на странице в соцсетиАлена Политова
Алена Политова
© Фотография, размещенная Аленой Политовой на странице в соцсети
Алена Политова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Дочь солиста группы "На-На" Владимира Политова Алена пришла в сознание после госпитализации и чувствует себя нормально, сообщил артист в разговоре с "360".
Музыкант добавил, что уже поговорил с девушкой по телефону и собирается навестить ее в больнице.
Накануне вечером в СМИ появилась информация, что 22-летняя Алена потеряла сознание в своей квартире в Москве. Ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Сам Политов узнал о случившемся из СМИ.
Дочь музыканта выросла в Германии и несколько лет назад переехала в Москву.
Владимир Политов стал участником группы "На-На" в 1990 году. В 2001-м он получил звание "Заслуженный артист России". Артист развелся в матерью Алены в 2006 году после семи лет брака.
Алена Политова
18 декабря, 19:38Шоубиз
СМИ сообщили о госпитализации дочери солиста "На-На"
 
ШоубизНа-НаЗдоровье - Общество
 
 
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