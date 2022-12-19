https://ria.ru/20221219/politov-1839709550.html
Дочь солиста "На-На" пришла в сознание
Дочь солиста "На-На" пришла в сознание - РИА Новости, 19.12.2022
Дочь солиста "На-На" пришла в сознание
РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:40
2022-12-19T13:40
2022-12-19T18:33
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здоровье - общество
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Дочь солиста группы "На-На" Владимира Политова Алена пришла в сознание после госпитализации и чувствует себя нормально, сообщил артист в разговоре с "360".Музыкант добавил, что уже поговорил с девушкой по телефону и собирается навестить ее в больнице. Накануне вечером в СМИ появилась информация, что 22-летняя Алена потеряла сознание в своей квартире в Москве. Ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сам Политов узнал о случившемся из СМИ. Дочь музыканта выросла в Германии и несколько лет назад переехала в Москву. Владимир Политов стал участником группы "На-На" в 1990 году. В 2001-м он получил звание "Заслуженный артист России". Артист развелся в матерью Алены в 2006 году после семи лет брака.
https://ria.ru/20221218/politova-1839582072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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на-на, здоровье - общество
Шоубиз, На-На, Здоровье - Общество
13:40 19.12.2022 (обновлено: 18:33 19.12.2022)
Дочь солиста "На-На" пришла в сознание
Дочь солиста "На-На" Политова пришла в сознание после госпитализации
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости.
Дочь солиста группы "На-На" Владимира Политова Алена пришла в сознание после госпитализации и чувствует себя нормально, сообщил артист в разговоре с "360".
Музыкант добавил, что уже поговорил с девушкой по телефону и собирается навестить ее в больнице.
Накануне вечером в СМИ появилась информация
, что 22-летняя Алена потеряла сознание в своей квартире в Москве. Ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, ввели
в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Сам Политов узнал о случившемся из СМИ.
Дочь музыканта выросла в Германии и несколько лет назад переехала в Москву.
Владимир Политов стал участником группы "На-На" в 1990 году. В 2001-м он получил звание "Заслуженный артист России". Артист развелся в матерью Алены в 2006 году после семи лет брака.