Наргиз объяснила высказывание в адрес Киркорова
Наргиз объяснила высказывание в адрес Киркорова и назвала фразу "безобидным выпадом"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкМеждународный музыкальный фестиваль "ЖАРА". День четвертый
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Наргиз оправдалась за высказывание в адрес Филиппа Киркорова. Причиной конфликта послужило видео с ее негативной реакцией на концерт коллеги.
"Просто ехала и записала. А что я вам сейчас скажу? Если бы это была афиша кого-угодно, также бы сказала. Не хочу сейчас говорить, что я слышала и что я видела. Это был безобидный выпад, который по больному резанул", – сообщила певица в эфире MYDAY TV.
В октябре исполнительница выложила кадры с афишей Киркорова в Ташкенте. Она возмутилась концертом звезды.
"Понаехали, *****!" - высказалась артистка в своей соцсети.
Реакция короля эстрады не заставила себя долго ждать. Он обвинил Наргиз в лицемерии и отсутствии совести.
Однако на этом конфликт не закончился. Позже певец жестко ответил коллеге на концерте в Узбекистане. Он снова раскритиковал ее и призвал "подружиться с головой".
В ноябре Киркоров объяснил, почему позволил себе резкие высказывания в адрес Наргиз. Он сообщил, что не считает ее женщиной. Также артист обвинил певицу в зависти и желании прославиться за его счет.
Весной Наргиз запретили въезд в Россию до 2072 года. Она пыталась посетить страну 25 мая, однако ее задержали в аэропорту.
Ранее продюсер Максим Фадеев признался, что вложил в певицу "много любви". Тем не менее он пожалел о том, что происходит с ней.