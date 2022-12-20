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Наргиз объяснила высказывание в адрес Киркорова - РИА Новости, 20.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221220/nargiz-1840016557.html
Наргиз объяснила высказывание в адрес Киркорова
Наргиз объяснила высказывание в адрес Киркорова - РИА Новости, 20.12.2022
Наргиз объяснила высказывание в адрес Киркорова
Наргиз оправдалась за высказывание в адрес Филиппа Киркорова. Причиной конфликта послужило видео с ее негативной реакцией на концерт коллеги. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:12
2022-12-20T16:12
шоубиз
наргиз (певица)
филипп киркоров
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Наргиз оправдалась за высказывание в адрес Филиппа Киркорова. Причиной конфликта послужило видео с ее негативной реакцией на концерт коллеги. В октябре исполнительница выложила кадры с афишей Киркорова в Ташкенте. Она возмутилась концертом звезды.Реакция короля эстрады не заставила себя долго ждать. Он обвинил Наргиз в лицемерии и отсутствии совести. Однако на этом конфликт не закончился. Позже певец жестко ответил коллеге на концерте в Узбекистане. Он снова раскритиковал ее и призвал "подружиться с головой". В ноябре Киркоров объяснил, почему позволил себе резкие высказывания в адрес Наргиз. Он сообщил, что не считает ее женщиной. Также артист обвинил певицу в зависти и желании прославиться за его счет. Весной Наргиз запретили въезд в Россию до 2072 года. Она пыталась посетить страну 25 мая, однако ее задержали в аэропорту. Ранее продюсер Максим Фадеев признался, что вложил в певицу "много любви". Тем не менее он пожалел о том, что происходит с ней.
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наргиз (певица), филипп киркоров
Шоубиз, Наргиз (певица), Филипп Киркоров
16:12 20.12.2022
 
Наргиз объяснила высказывание в адрес Киркорова

Наргиз объяснила высказывание в адрес Киркорова и назвала фразу "безобидным выпадом"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкМеждународный музыкальный фестиваль "ЖАРА". День четвертый
Международный музыкальный фестиваль ЖАРА. День четвертый - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Наргиз оправдалась за высказывание в адрес Филиппа Киркорова. Причиной конфликта послужило видео с ее негативной реакцией на концерт коллеги.

"Просто ехала и записала. А что я вам сейчас скажу? Если бы это была афиша кого-угодно, также бы сказала. Не хочу сейчас говорить, что я слышала и что я видела. Это был безобидный выпад, который по больному резанул", – сообщила певица в эфире MYDAY TV.

В октябре исполнительница выложила кадры с афишей Киркорова в Ташкенте. Она возмутилась концертом звезды.
"Понаехали, *****!" - высказалась артистка в своей соцсети.
Реакция короля эстрады не заставила себя долго ждать. Он обвинил Наргиз в лицемерии и отсутствии совести.
Однако на этом конфликт не закончился. Позже певец жестко ответил коллеге на концерте в Узбекистане. Он снова раскритиковал ее и призвал "подружиться с головой".
В ноябре Киркоров объяснил, почему позволил себе резкие высказывания в адрес Наргиз. Он сообщил, что не считает ее женщиной. Также артист обвинил певицу в зависти и желании прославиться за его счет.
Весной Наргиз запретили въезд в Россию до 2072 года. Она пыталась посетить страну 25 мая, однако ее задержали в аэропорту.
Ранее продюсер Максим Фадеев признался, что вложил в певицу "много любви". Тем не менее он пожалел о том, что происходит с ней.
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