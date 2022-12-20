https://ria.ru/20221220/nargiz-1840016557.html

Наргиз объяснила высказывание в адрес Киркорова

Наргиз объяснила высказывание в адрес Киркорова - РИА Новости, 20.12.2022

Наргиз объяснила высказывание в адрес Киркорова

Наргиз оправдалась за высказывание в адрес Филиппа Киркорова. Причиной конфликта послужило видео с ее негативной реакцией на концерт коллеги. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T16:12

2022-12-20T16:12

2022-12-20T16:12

шоубиз

наргиз (певица)

филипп киркоров

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Наргиз оправдалась за высказывание в адрес Филиппа Киркорова. Причиной конфликта послужило видео с ее негативной реакцией на концерт коллеги. В октябре исполнительница выложила кадры с афишей Киркорова в Ташкенте. Она возмутилась концертом звезды.Реакция короля эстрады не заставила себя долго ждать. Он обвинил Наргиз в лицемерии и отсутствии совести. Однако на этом конфликт не закончился. Позже певец жестко ответил коллеге на концерте в Узбекистане. Он снова раскритиковал ее и призвал "подружиться с головой". В ноябре Киркоров объяснил, почему позволил себе резкие высказывания в адрес Наргиз. Он сообщил, что не считает ее женщиной. Также артист обвинил певицу в зависти и желании прославиться за его счет. Весной Наргиз запретили въезд в Россию до 2072 года. Она пыталась посетить страну 25 мая, однако ее задержали в аэропорту. Ранее продюсер Максим Фадеев признался, что вложил в певицу "много любви". Тем не менее он пожалел о том, что происходит с ней.

https://ria.ru/20221103/kirkorov-1829023306.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

наргиз (певица), филипп киркоров