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"Люди сами все видят": Фадеев высказался о Наргиз - РИА Новости, 18.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220818/fadeev-1810466083.html
"Люди сами все видят": Фадеев высказался о Наргиз
"Люди сами все видят": Фадеев высказался о Наргиз - РИА Новости, 18.08.2022
"Люди сами все видят": Фадеев высказался о Наргиз
Максим Фадеев в социальных сетях ответил на вопрос, жалеет ли он, что писал для своей бывшей подопечной Наргиз Закировой песни. Он заявил, что в артистку было... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T18:25
2022-08-18T18:25
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
наргиз (певица)
максим фадеев
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Максим Фадеев в социальных сетях ответил на вопрос, жалеет ли он, что писал для своей бывшей подопечной Наргиз Закировой песни. Он заявил, что в артистку было вложено много любви.Фадеев добавил, что они пели о чувствах.Среди наиболее популярных композиций Наргиз песни "Ты – моя нежность", "Вдвоем", "Я буду всегда с тобой", созданные во время сотрудничества с Фадеевым.Разрыв их отношений с продюсером сопровождался скандалами. Так, в августе 2019 года лейбл Максима MALFA направил Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве после пяти лет совместной работы, а сам Фадеев отметил, что "никогда не встречал более лицемерного человека". После этого лейбл запретил Наргиз исполнять музыкальные произведения продюсера.
https://ria.ru/20220525/nargiz-1790573827.html
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знаменитости, шоу-бизнес, наргиз (певица), максим фадеев
Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес, Наргиз (певица), Максим Фадеев
18:25 18.08.2022
 
"Люди сами все видят": Фадеев высказался о Наргиз

Максим Фадеев не стал жалеть о написанных для Наргиз Закировой песнях

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссёр Максим Фадеев
Режиссёр Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Максим Фадеев в социальных сетях ответил на вопрос, жалеет ли он, что писал для своей бывшей подопечной Наргиз Закировой песни. Он заявил, что в артистку было вложено много любви.

"Жалею ли я, что писал ей песни? Я жалею о том, что сейчас вижу, что происходит с ней, вот так лучше сказать. Мне кажется, в данном случае слова ничего не сыграют, люди сами все видят. В нее было вложено много любви и очень много человеческого добра", – сказал продюсер.

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Фадеев добавил, что они пели о чувствах.

"Мы же пели ни о чем-то таком, мы пели о настоящем, о чувствах человеческих. Ей верили. Вот это и была наша настоящая работа. А теперь я не знаю. Теперь мы видим то, что мы видим", – заключил продюсер.

Среди наиболее популярных композиций Наргиз песни "Ты – моя нежность", "Вдвоем", "Я буду всегда с тобой", созданные во время сотрудничества с Фадеевым.
Разрыв их отношений с продюсером сопровождался скандалами. Так, в августе 2019 года лейбл Максима MALFA направил Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве после пяти лет совместной работы, а сам Фадеев отметил, что "никогда не встречал более лицемерного человека". После этого лейбл запретил Наргиз исполнять музыкальные произведения продюсера.
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