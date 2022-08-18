https://ria.ru/20220818/fadeev-1810466083.html

"Люди сами все видят": Фадеев высказался о Наргиз

"Люди сами все видят": Фадеев высказался о Наргиз - РИА Новости, 18.08.2022

"Люди сами все видят": Фадеев высказался о Наргиз

Максим Фадеев в социальных сетях ответил на вопрос, жалеет ли он, что писал для своей бывшей подопечной Наргиз Закировой песни. Он заявил, что в артистку было... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T18:25

2022-08-18T18:25

2022-08-18T18:25

шоубиз

знаменитости

шоу-бизнес

наргиз (певица)

максим фадеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566784804_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_3c45bc42556d252f4747c10d86b52b32.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Максим Фадеев в социальных сетях ответил на вопрос, жалеет ли он, что писал для своей бывшей подопечной Наргиз Закировой песни. Он заявил, что в артистку было вложено много любви.Фадеев добавил, что они пели о чувствах.Среди наиболее популярных композиций Наргиз песни "Ты – моя нежность", "Вдвоем", "Я буду всегда с тобой", созданные во время сотрудничества с Фадеевым.Разрыв их отношений с продюсером сопровождался скандалами. Так, в августе 2019 года лейбл Максима MALFA направил Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве после пяти лет совместной работы, а сам Фадеев отметил, что "никогда не встречал более лицемерного человека". После этого лейбл запретил Наргиз исполнять музыкальные произведения продюсера.

https://ria.ru/20220525/nargiz-1790573827.html

https://ria.ru/20220808/fadeev-1808088251.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, наргиз (певица), максим фадеев