"Люди сами все видят": Фадеев высказался о Наргиз
Максим Фадеев не стал жалеть о написанных для Наргиз Закировой песнях
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Максим Фадеев в социальных сетях ответил на вопрос, жалеет ли он, что писал для своей бывшей подопечной Наргиз Закировой песни. Он заявил, что в артистку было вложено много любви.
"Жалею ли я, что писал ей песни? Я жалею о том, что сейчас вижу, что происходит с ней, вот так лучше сказать. Мне кажется, в данном случае слова ничего не сыграют, люди сами все видят. В нее было вложено много любви и очень много человеческого добра", – сказал продюсер.
Фадеев добавил, что они пели о чувствах.
"Мы же пели ни о чем-то таком, мы пели о настоящем, о чувствах человеческих. Ей верили. Вот это и была наша настоящая работа. А теперь я не знаю. Теперь мы видим то, что мы видим", – заключил продюсер.
Среди наиболее популярных композиций Наргиз песни "Ты – моя нежность", "Вдвоем", "Я буду всегда с тобой", созданные во время сотрудничества с Фадеевым.
Разрыв их отношений с продюсером сопровождался скандалами. Так, в августе 2019 года лейбл Максима MALFA направил Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве после пяти лет совместной работы, а сам Фадеев отметил, что "никогда не встречал более лицемерного человека". После этого лейбл запретил Наргиз исполнять музыкальные произведения продюсера.
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