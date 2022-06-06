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Наргиз вернула в свой репертуар старые хиты - РИА Новости, 06.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220606/nargiz-1793473461.html
Наргиз вернула в свой репертуар старые хиты
Наргиз вернула в свой репертуар старые хиты - РИА Новости, 06.06.2022
Наргиз вернула в свой репертуар старые хиты
Наргиз Закирова вернула в свой репертуар старые хиты, о чем сообщила поклонникам в социальных сетях. Пользователи решили, что речь идет о песнях, написанных для РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:35
2022-06-06T14:35
шоубиз
знаменитости
максим фадеев
наргиз (певица)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Наргиз Закирова вернула в свой репертуар старые хиты, о чем сообщила поклонникам в социальных сетях. Пользователи решили, что речь идет о песнях, написанных для узбекской певицы Максимом Фадеевым.Среди наиболее популярных композиций Наргиз песни "Ты – моя нежность", "Вдвоем", "Я буду всегда с тобой", созданные во время сотрудничества с Фадеевым.Разрыв их отношений с продюсером сопровождался скандалами. Так, в августе 2019 года лейбл Максима MALFA направил Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве после пяти лет совместной работы, а сам Фадеев отметил, что "никогда не встречал более лицемерного человека". После этого лейбл запретил Наргиз исполнять музыкальные произведения продюсера.Сейчас артистка находится в Узбекистане: несколько дней назад в СМИ появилась информация, что она пыталась попасть в Россию, но в аэропорту ее задержали и депортировали.
https://ria.ru/20200315/1568630066.html
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знаменитости, максим фадеев, наргиз (певица), шоу-бизнес
14:35 06.06.2022
 
Наргиз вернула в свой репертуар старые хиты

Уехавшая в Узбекистан Наргиз вернула в репертуар свои старые хиты

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Наргиз Закирова на международном музыкальном фестивале "ЖАРА" в Баку
Певица Наргиз Закирова на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Наргиз Закирова вернула в свой репертуар старые хиты, о чем сообщила поклонникам в социальных сетях. Пользователи решили, что речь идет о песнях, написанных для узбекской певицы Максимом Фадеевым.

"Все мои песни, которые полюбились вами за все время моей творческой карьеры, вновь возвращаются в мой репертуар", – сказала артистка.

Среди наиболее популярных композиций Наргиз песни "Ты – моя нежность", "Вдвоем", "Я буду всегда с тобой", созданные во время сотрудничества с Фадеевым.
Композитор Максим Фадеев и певица Наргиз Закирова - РИА Новости, 1920, 15.03.2020
15 марта 2020, 15:21Культура
"Главный врун в мире": Фадеев назвал работу с Наргиз ошибкой
Разрыв их отношений с продюсером сопровождался скандалами. Так, в августе 2019 года лейбл Максима MALFA направил Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве после пяти лет совместной работы, а сам Фадеев отметил, что "никогда не встречал более лицемерного человека". После этого лейбл запретил Наргиз исполнять музыкальные произведения продюсера.
Сейчас артистка находится в Узбекистане: несколько дней назад в СМИ появилась информация, что она пыталась попасть в Россию, но в аэропорту ее задержали и депортировали.
Певица Наргиз - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 11:27Шоубиз
Певицу Наргиз задержали в аэропорту Домодедово, пишут СМИ
 
ШоубизЗнаменитостиМаксим ФадеевНаргиз (певица)Шоу-бизнес
 
 
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