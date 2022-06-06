https://ria.ru/20220606/nargiz-1793473461.html
Наргиз вернула в свой репертуар старые хиты
Наргиз вернула в свой репертуар старые хиты - РИА Новости, 06.06.2022
Наргиз вернула в свой репертуар старые хиты
Наргиз Закирова вернула в свой репертуар старые хиты, о чем сообщила поклонникам в социальных сетях. Пользователи решили, что речь идет о песнях, написанных для РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:35
2022-06-06T14:35
2022-06-06T14:35
шоубиз
знаменитости
максим фадеев
наргиз (певица)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Наргиз Закирова вернула в свой репертуар старые хиты, о чем сообщила поклонникам в социальных сетях. Пользователи решили, что речь идет о песнях, написанных для узбекской певицы Максимом Фадеевым.Среди наиболее популярных композиций Наргиз песни "Ты – моя нежность", "Вдвоем", "Я буду всегда с тобой", созданные во время сотрудничества с Фадеевым.Разрыв их отношений с продюсером сопровождался скандалами. Так, в августе 2019 года лейбл Максима MALFA направил Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве после пяти лет совместной работы, а сам Фадеев отметил, что "никогда не встречал более лицемерного человека". После этого лейбл запретил Наргиз исполнять музыкальные произведения продюсера.Сейчас артистка находится в Узбекистане: несколько дней назад в СМИ появилась информация, что она пыталась попасть в Россию, но в аэропорту ее задержали и депортировали.
https://ria.ru/20200315/1568630066.html
https://ria.ru/20220525/nargiz-1790573827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, максим фадеев, наргиз (певица), шоу-бизнес
Наргиз вернула в свой репертуар старые хиты
Уехавшая в Узбекистан Наргиз вернула в репертуар свои старые хиты
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Наргиз Закирова вернула в свой репертуар старые хиты, о чем сообщила поклонникам в социальных сетях. Пользователи решили, что речь идет о песнях, написанных для узбекской певицы Максимом Фадеевым.
"Все мои песни, которые полюбились вами за все время моей творческой карьеры, вновь возвращаются в мой репертуар", – сказала артистка.
Среди наиболее популярных композиций Наргиз песни "Ты – моя нежность", "Вдвоем", "Я буду всегда с тобой", созданные во время сотрудничества с Фадеевым.
Разрыв их отношений с продюсером сопровождался скандалами. Так, в августе 2019 года лейбл Максима MALFA направил Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве после пяти лет совместной работы, а сам Фадеев отметил, что "никогда не встречал более лицемерного человека". После этого лейбл запретил Наргиз исполнять музыкальные произведения продюсера.
Сейчас артистка находится
в Узбекистане: несколько дней назад в СМИ появилась информация, что она пыталась попасть в Россию, но в аэропорту ее задержали
и депортировали.