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"Она не женщина!": Киркоров объяснил резкие высказывания в адрес Наргиз - РИА Новости, 11.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221111/kirkorov-1830763887.html
"Она не женщина!": Киркоров объяснил резкие высказывания в адрес Наргиз
"Она не женщина!": Киркоров объяснил резкие высказывания в адрес Наргиз - РИА Новости, 11.11.2022
"Она не женщина!": Киркоров объяснил резкие высказывания в адрес Наргиз
Филипп Киркоров прокомментировал конфликт с певицей Наргиз и объяснил, почему позволил себе резкие высказывания в ее адрес. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:43
2022-11-11T13:43
шоубиз
филипп киркоров
наргиз (певица)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Филипп Киркоров прокомментировал конфликт с певицей Наргиз и объяснил, почему позволил себе резкие высказывания в ее адрес. Кроме того, он обвинил исполнительницу в зависти и желании получить известность за его счет. Также он прокомментировал скандал, связанный с его ответом журналистке на вопрос о воровстве меню из ресторанов. Ранее Киркоров оправдался за выступление в нижнем белье на концерте в Астане. Он пожаловался на команду, которая выпустила его в зрительный зал без шортов.
https://ria.ru/20221109/kirkorov-1830160900.html
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филипп киркоров, наргиз (певица)
Шоубиз, Филипп Киркоров, Наргиз (певица)
13:43 11.11.2022
 
"Она не женщина!": Киркоров объяснил резкие высказывания в адрес Наргиз

Киркоров объяснил резкие высказывания в адрес Наргиз и обвинил ее в зависти

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Концерт к 85-летию Иосифа Кобзона - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Филипп Киркоров прокомментировал конфликт с певицей Наргиз и объяснил, почему позволил себе резкие высказывания в ее адрес.

"Фадеев создал своими руками эту неблагодарную. Потом посылала мне смс-ки: "О, мой рок-стар, моя любовь!". Эти правозащитницы Бони позволяют о себе напомнить и влезть в любое событие. Я не хочу в эту грязь лезть! Не существует для меня понятия "женщина" или "не женщина". Только "оно" бесполого существа и национальности может себе позволить прикрыться овцой и оскорбить страну", – заявил певец в интервью передачи "Алена, блин!".

Кроме того, он обвинил исполнительницу в зависти и желании получить известность за его счет.

"Не выдержали нервишки! Зависть. Мимо моего взора это не прошло. Сколько правозаступников, только потому что она женщина! Она не женщина! Существо непонятно какого пола. Она ноль! Как превратиться в десятку? Надо добавить единичку. Кто у нас единичка? Кто влияет на всех инфлюенсеров? – Филипп Киркоров!" – возмутился артист.

Также он прокомментировал скандал, связанный с его ответом журналистке на вопрос о воровстве меню из ресторанов.

"Нельзя разговаривать на языке подворотни с человеком, который тебя по статусу раз в 100 выше. Я не вешаю на себя корону. Я позволяю себе бестактность, когда я защищаюсь!", – добавил король эстрады.

Ранее Киркоров оправдался за выступление в нижнем белье на концерте в Астане. Он пожаловался на команду, которая выпустила его в зрительный зал без шортов.
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