https://ria.ru/20221111/kirkorov-1830763887.html

"Она не женщина!": Киркоров объяснил резкие высказывания в адрес Наргиз

"Она не женщина!": Киркоров объяснил резкие высказывания в адрес Наргиз - РИА Новости, 11.11.2022

"Она не женщина!": Киркоров объяснил резкие высказывания в адрес Наргиз

Филипп Киркоров прокомментировал конфликт с певицей Наргиз и объяснил, почему позволил себе резкие высказывания в ее адрес. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:43

2022-11-11T13:43

2022-11-11T13:43

шоубиз

филипп киркоров

наргиз (певица)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Филипп Киркоров прокомментировал конфликт с певицей Наргиз и объяснил, почему позволил себе резкие высказывания в ее адрес. Кроме того, он обвинил исполнительницу в зависти и желании получить известность за его счет. Также он прокомментировал скандал, связанный с его ответом журналистке на вопрос о воровстве меню из ресторанов. Ранее Киркоров оправдался за выступление в нижнем белье на концерте в Астане. Он пожаловался на команду, которая выпустила его в зрительный зал без шортов.

https://ria.ru/20221109/kirkorov-1830160900.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров, наргиз (певица)