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В Уфе рассмотрят жалобу Шевчука на штраф за дискредитацию армии - РИА Новости, 19.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221219/shevchuk-1839666395.html
В Уфе рассмотрят жалобу Шевчука на штраф за дискредитацию армии
В Уфе рассмотрят жалобу Шевчука на штраф за дискредитацию армии - РИА Новости, 19.12.2022
В Уфе рассмотрят жалобу Шевчука на штраф за дискредитацию армии
Верховный суд Башкирии 19 декабря рассмотрит жалобу лидера ДДТ Юрия Шевчука на штраф за дискредитацию вооруженных сил России. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:16
2022-12-19T11:16
шоубиз
юрий шевчук
ддт
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УФА, 19 дек – РИА Новости. Верховный суд Башкирии 19 декабря рассмотрит жалобу лидера ДДТ Юрия Шевчука на штраф за дискредитацию вооруженных сил России. В августе Советский суд Уфы признал музыканта виновным по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Артисту назначили штраф в 50 тысяч рублей. После этого адвокат исполнителя Александр Передрук подал жалобу на решение суда. Верховный суд Башкирии принял жалобу. Однако позже материалы дела направили в суд первой инстанции для устранения недостатков. О каких именно недостатках шла речь, не сообщалось. Шевчука обвинили в дискредитации армии после высказываний на концерте в столице Башкортостана 18 мая. Мероприятие состоялось на стадионе "Уфа-Арена". Перед выступлением артист раскритиковал действия российских властей и призвал зрителей отвечать на его вопросы. Изначально материалы дела поступили в Советский суд Уфы. Далее их отправили по ходатайству музыканта в Дзержинский суд Санкт-Петербурга. Однако документы вернули обратно в столицу Башкирии, где и было принято решение.Ранее Валерий Кипелов осудил коллегу за высказывание о России. Также он рассказал о своем понимании родины.
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юрий шевчук, ддт
Шоубиз, Юрий Шевчук, ДДТ
11:16 19.12.2022
 
В Уфе рассмотрят жалобу Шевчука на штраф за дискредитацию армии

В Уфе рассмотрят жалобу Шевчука на штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСолист группы ДДТ Юрий Шевчук
Солист группы ДДТ Юрий Шевчук - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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УФА, 19 дек – РИА Новости. Верховный суд Башкирии 19 декабря рассмотрит жалобу лидера ДДТ Юрия Шевчука на штраф за дискредитацию вооруженных сил России.
В августе Советский суд Уфы признал музыканта виновным по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Артисту назначили штраф в 50 тысяч рублей. После этого адвокат исполнителя Александр Передрук подал жалобу на решение суда.
Верховный суд Башкирии принял жалобу. Однако позже материалы дела направили в суд первой инстанции для устранения недостатков. О каких именно недостатках шла речь, не сообщалось.
Шевчука обвинили в дискредитации армии после высказываний на концерте в столице Башкортостана 18 мая. Мероприятие состоялось на стадионе "Уфа-Арена". Перед выступлением артист раскритиковал действия российских властей и призвал зрителей отвечать на его вопросы.
Изначально материалы дела поступили в Советский суд Уфы. Далее их отправили по ходатайству музыканта в Дзержинский суд Санкт-Петербурга. Однако документы вернули обратно в столицу Башкирии, где и было принято решение.
Ранее Валерий Кипелов осудил коллегу за высказывание о России. Также он рассказал о своем понимании родины.
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ШоубизЮрий ШевчукДДТ
 
 
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