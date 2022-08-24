https://ria.ru/20220824/shevchuk-1811816634.html

Суд мотивировал штраф Шевчуку за дискредитацию армии

Суд мотивировал штраф Шевчуку за дискредитацию армии - РИА Новости, 24.08.2022

Суд мотивировал штраф Шевчуку за дискредитацию армии

Штраф лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку по делу о дискредитации Вооруженных сил России связан с его негативными выражениями в адрес президента и призывами к... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:46

2022-08-24T13:46

2022-08-24T13:46

шоубиз

ддт

юрий шевчук

уфа

донбасс

украина

вооруженные силы рф

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УФА, 24 авг – РИА Новости. Штраф лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку по делу о дискредитации Вооруженных сил России связан с его негативными выражениями в адрес президента и призывами к зрителям отвечать на вопросы, следует из мотивировочного постановления суда, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.На прошлой неделе Советский суд Уфы признал лидера ДДТ виновным по административному делу о дискредитации ВС РФ и назначил ему штраф в 50 тысяч рублей.Согласно мотивировке суда, Шевчук перед началом своего выступления и в ходе концерта, обращаясь к аудитории, произнес речь, в которой прозвучали антивоенные фразы, кроме того, в ходе речи музыкант "высказывал негативные выражения в адрес президента, призывая зрителей отвечать на его вопросы, тем самым осуществлял публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ".В ходе процесса защита передала объяснения Шевчука, который письменно заявил, что "всегда выступал против войн в любой стране и в любые времена, полагая, что любые проблемы и осложнения политического характера между странами нужно решать дипломатическим путем".Одновременно музыкант пояснил, что он выступает "против как продолжающейся восемь лет войны в Донбассе, так и специальной военной операции ВС РФ на Украине".Концерт ДДТ, ставший поводом для административного дела, прошел в столице Башкирии 18 мая. Изначально материал поступил в Советский суд Уфы, далее он отправил его по ходатайству музыканта в Дзержинский суд Санкт-Петербурга, но тот развернул его обратно в столицу Башкирии, где и было принято финальное решение.

https://ria.ru/20220527/kipelov-1791178205.html

https://ria.ru/20220816/diskreditatsiya-1809977285.html

https://ria.ru/20220816/diskreditatsiya-1809961505.html

уфа

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

ддт, юрий шевчук, уфа, донбасс, украина, вооруженные силы рф