https://ria.ru/20220825/shevchuk-1812015006.html
Защита Шевчука оспорила штраф за дискредитацию армии
Защита Шевчука оспорила штраф за дискредитацию армии - РИА Новости, 25.08.2022
Защита Шевчука оспорила штраф за дискредитацию армии
Защита лидера группы ДДТ Юрия Шевчука направила в Верховный суд Башкирии через Советский суд Уфы жалобу на назначение музыканту штрафа по делу о дискредитации... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T10:51
2022-08-25T10:51
2022-08-25T11:05
шоубиз
юрий шевчук
уфа
санкт-петербург
ддт
вооруженные силы рф
россия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Защита лидера группы ДДТ Юрия Шевчука направила в Верховный суд Башкирии через Советский суд Уфы жалобу на назначение музыканту штрафа по делу о дискредитации Вооруженных сил России, сообщил РИА Новости адвокат Шевчука Александр Передрук."Жалоба подана", - сказал Передрук.На прошлой неделе Советский суд Уфы признал лидера ДДТ виновным по административному делу о дискредитации ВС РФ и назначил ему штраф в 50 тысяч рублей. Согласно мотивировке суда, Шевчук перед началом своего выступления и в ходе концерта, обращаясь к аудитории, произнес речь, в которой прозвучали антивоенные фразы, кроме того, в ходе речи музыкант "высказывал негативные выражения в адрес президента, призывая зрителей отвечать на его вопросы, тем самым осуществлял публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ".Концерт ДДТ, ставший поводом для административного дела, прошел в столице Башкирии 18 мая. Изначально материал поступил в Советский суд Уфы, далее он отправил его по ходатайству музыканта в Дзержинский суд Санкт-Петербурга, но тот развернул его обратно в столицу Башкирии, где и было принято финальное решение.
https://ria.ru/20220824/royzman-1811724267.html
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РИА Новости
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юрий шевчук, уфа, санкт-петербург, ддт, вооруженные силы рф, россия, происшествия
Шоубиз, Юрий Шевчук, Уфа, Санкт-Петербург, ДДТ, Вооруженные силы РФ, Россия, Происшествия
10:51 25.08.2022 (обновлено: 11:05 25.08.2022)
Защита Шевчука оспорила штраф за дискредитацию армии
Защита лидера группы ДДТ Шевчука оспорила штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии