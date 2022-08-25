https://ria.ru/20220825/shevchuk-1812015006.html

Защита Шевчука оспорила штраф за дискредитацию армии

Защита Шевчука оспорила штраф за дискредитацию армии - РИА Новости, 25.08.2022

Защита Шевчука оспорила штраф за дискредитацию армии

Защита лидера группы ДДТ Юрия Шевчука направила в Верховный суд Башкирии через Советский суд Уфы жалобу на назначение музыканту штрафа по делу о дискредитации... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T10:51

2022-08-25T10:51

2022-08-25T11:05

шоубиз

юрий шевчук

уфа

санкт-петербург

ддт

вооруженные силы рф

россия

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Защита лидера группы ДДТ Юрия Шевчука направила в Верховный суд Башкирии через Советский суд Уфы жалобу на назначение музыканту штрафа по делу о дискредитации Вооруженных сил России, сообщил РИА Новости адвокат Шевчука Александр Передрук."Жалоба подана", - сказал Передрук.На прошлой неделе Советский суд Уфы признал лидера ДДТ виновным по административному делу о дискредитации ВС РФ и назначил ему штраф в 50 тысяч рублей. Согласно мотивировке суда, Шевчук перед началом своего выступления и в ходе концерта, обращаясь к аудитории, произнес речь, в которой прозвучали антивоенные фразы, кроме того, в ходе речи музыкант "высказывал негативные выражения в адрес президента, призывая зрителей отвечать на его вопросы, тем самым осуществлял публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ".Концерт ДДТ, ставший поводом для административного дела, прошел в столице Башкирии 18 мая. Изначально материал поступил в Советский суд Уфы, далее он отправил его по ходатайству музыканта в Дзержинский суд Санкт-Петербурга, но тот развернул его обратно в столицу Башкирии, где и было принято финальное решение.

https://ria.ru/20220824/royzman-1811724267.html

https://ria.ru/20220823/kuraev-1811590169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

юрий шевчук, уфа, санкт-петербург, ддт, вооруженные силы рф, россия, происшествия