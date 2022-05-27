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Кипелов жестко ответил на слова Шевчука о России - РИА Новости, 27.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220527/kipelov-1791178205.html
Кипелов жестко ответил на слова Шевчука о России
Кипелов жестко ответил на слова Шевчука о России - РИА Новости, 27.05.2022
Кипелов жестко ответил на слова Шевчука о России
Музыкант Валерий Кипелов осудил оскорбительные слова фронтмена рок-группы ДДТ Юрия Шевчука о России и рассказал о своем понимании Родины. Видео с концерта было... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:04
2022-05-27T18:57
шоубиз
юрий шевчук
ддт
россия
общество
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Музыкант Валерий Кипелов осудил оскорбительные слова фронтмена рок-группы ДДТ Юрия Шевчука о России и рассказал о своем понимании Родины. Видео с концерта было опубликовано в Youtube."Для меня Родина — это Юрий Гагарин, это наше Знамя Победы, это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки — это все моя Родина. &lt;…&gt; Храни вас Бог! Победа будет за нами!" — сказал Кипелов, прощаясь со слушателями.В Уфе 18 мая прошел концерт группы ДДТ. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук заявил, что для него Родина — "это бабушка, продающая картошку на вокзале". Кроме того, он позволил себе оскорбительные слова о России.Один из организаторов мероприятия Радмир Усманов рассказал РИА Новости, что после концерта правоохранители составили в гримерке административный протокол на музыканта о публичной дискредитации Вооруженных сил России.Теперь лидеру ДДТ грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, протокол был составлен "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука во время концерта 18 мая в спорткомплексе "Уфа-Арена". По словам адвоката, Шевчук отказался давать объяснения.На данный момент известно, что административное дело против музыканта зарегистрировали в Дзержинском районном суде Петербурга.
https://ria.ru/20220419/galkin-1784343940.html
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юрий шевчук, ддт, россия, общество
15:04 27.05.2022 (обновлено: 18:57 27.05.2022)
 
Кипелов жестко ответил на слова Шевчука о России

Кипелов ответил на размышления лидера ДДТ Шевчука о Родине

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастник группы "Ария" Валерий Кипелов на концерте в клубе Stadium Live
Участник группы Ария Валерий Кипелов на концерте в клубе Stadium Live - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участник группы "Ария" Валерий Кипелов на концерте в клубе Stadium Live. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Музыкант Валерий Кипелов осудил оскорбительные слова фронтмена рок-группы ДДТ Юрия Шевчука о России и рассказал о своем понимании Родины. Видео с концерта было опубликовано в Youtube.
"Для меня Родина — это Юрий Гагарин, это наше Знамя Победы, это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки — это все моя Родина. <…> Храни вас Бог! Победа будет за нами!" — сказал Кипелов, прощаясь со слушателями.
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В Уфе 18 мая прошел концерт группы ДДТ. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук заявил, что для него Родина — "это бабушка, продающая картошку на вокзале". Кроме того, он позволил себе оскорбительные слова о России.
Один из организаторов мероприятия Радмир Усманов рассказал РИА Новости, что после концерта правоохранители составили в гримерке административный протокол на музыканта о публичной дискредитации Вооруженных сил России.
Теперь лидеру ДДТ грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, протокол был составлен "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука во время концерта 18 мая в спорткомплексе "Уфа-Арена". По словам адвоката, Шевчук отказался давать объяснения.
На данный момент известно, что административное дело против музыканта зарегистрировали в Дзержинском районном суде Петербурга.
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