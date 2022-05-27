https://ria.ru/20220527/kipelov-1791178205.html

Кипелов жестко ответил на слова Шевчука о России

Кипелов жестко ответил на слова Шевчука о России - РИА Новости, 27.05.2022

Кипелов жестко ответил на слова Шевчука о России

Музыкант Валерий Кипелов осудил оскорбительные слова фронтмена рок-группы ДДТ Юрия Шевчука о России и рассказал о своем понимании Родины. Видео с концерта было... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:04

2022-05-27T15:04

2022-05-27T18:57

шоубиз

юрий шевчук

ддт

россия

общество

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Музыкант Валерий Кипелов осудил оскорбительные слова фронтмена рок-группы ДДТ Юрия Шевчука о России и рассказал о своем понимании Родины. Видео с концерта было опубликовано в Youtube."Для меня Родина — это Юрий Гагарин, это наше Знамя Победы, это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки — это все моя Родина. <…> Храни вас Бог! Победа будет за нами!" — сказал Кипелов, прощаясь со слушателями.В Уфе 18 мая прошел концерт группы ДДТ. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук заявил, что для него Родина — "это бабушка, продающая картошку на вокзале". Кроме того, он позволил себе оскорбительные слова о России.Один из организаторов мероприятия Радмир Усманов рассказал РИА Новости, что после концерта правоохранители составили в гримерке административный протокол на музыканта о публичной дискредитации Вооруженных сил России.Теперь лидеру ДДТ грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, протокол был составлен "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука во время концерта 18 мая в спорткомплексе "Уфа-Арена". По словам адвоката, Шевчук отказался давать объяснения.На данный момент известно, что административное дело против музыканта зарегистрировали в Дзержинском районном суде Петербурга.

https://ria.ru/20220419/galkin-1784343940.html

https://ria.ru/20220522/emigranty-1789927489.html

россия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

юрий шевчук, ддт, россия, общество