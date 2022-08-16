https://ria.ru/20220816/diskreditatsiya-1809961505.html

Уфимский суд признал Шевчука виновным в деле о дискредитации ВС России

Уфимский суд признал Шевчука виновным в деле о дискредитации ВС России - РИА Новости, 16.08.2022

Уфимский суд признал Шевчука виновным в деле о дискредитации ВС России

Советский суд Уфы признал виновным лидера группы ДДТ Юрия Шевчука по делу о дискредитации ВС РФ и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей, передает... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T12:32

2022-08-16T12:32

2022-08-16T13:47

уфа

вооруженные силы рф

происшествия

юрий шевчук

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шоубиз

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УФА, 16 авг – РИА Новости. Советский суд Уфы признал виновным лидера группы ДДТ Юрия Шевчука по делу о дискредитации ВС РФ и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда в Уфе.Шевчук не явился на заседание в Уфе и не вышел по видеосвязи из Петербурга из-за того, что находится на карантине после общения с больным коронавирусом и плохо себя чувствует.В суде была допрошена представитель полиции Рашида Камалова, которая составляла протокол об административном правонарушении против музыканта. После этого в суде продемонстрировали видео, как составляли протокол и видеозапись части концерта.Судья объявила прения сторон. В своём выступлении адвокат Александр Передруг просил суд признать протокол незаконным из-за нарушений, допущенных полицией при его составлении. "Дело должно быть прекращено ввиду отсутствия доказательств вины моего подзащитного. Лингвисты указали, что из материалов полиции нельзя провести точный анализ слов. Шевчук письменно заявил суду, что является пацифистом, это всем и так видно по его творчеству. Прошу прекратить административное дело из-за отсутствия состава преступления ", - сказал адвокат.Представители полиции обратили внимание, что слова Шевчука, которые могли дискредитировать армию страны, на концерте услышали восемь тысяч человек."Суд постановил признать виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказала судья Егорова.Советский районный суд Уфы ранее отказал Шевчуку в изменении территориальной подсудности и направлении дела о дискредитации ВС РФ для рассмотрения в Петербург. По словам судьи, музыкант может участвовать в заседаниях суда в онлайн-формате - по видеосвязи из Дзержинского суда Петербурга.Концерт ДДТ прошел в столице Башкирии 18 мая. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Один из организаторов мероприятия Радмир Усаев рассказал РИА Новости, что после концерта правоохранители составили в гримерке административный протокол на музыканта о публичной дискредитации использования Вооруженных сил РФ.Изначально материал поступил как раз в Советский суд Уфы, далее он отправил его по ходатайству музыканта в Дзержинский суд Санкт-Петербурга, но тот развернул его обратно в столицу Башкирии. Следующее заседание назначено на 16 августа.Шевчуку грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, протокол был составлен "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука во время концерта 18 мая в спорткомплексе "Уфа-Арена". По словам адвоката, Шевчук отказался давать объяснения по данному административному делу.

https://ria.ru/20220811/shtraf-1808781820.html

https://ria.ru/20220810/ovsyannikova-1808672620.html

https://ria.ru/20220804/feyk-1807247095.html

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уфа, вооруженные силы рф, происшествия, юрий шевчук, россия, санкт-петербург