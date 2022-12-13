https://ria.ru/20221213/lenoblast-1838251305.html

Музейный комплекс "Кобона: Дорога жизни" в Ленобласти ждет преображение

Музейный комплекс "Кобона: Дорога жизни" в Ленобласти ждет преображение - РИА Новости, 13.12.2022

Музейный комплекс "Кобона: Дорога жизни" в Ленобласти ждет преображение

В Ленинградской области обсудили планы масштабного развития музейного комплекса "Кобона: Дорога жизни", в рамках которого в Кировском районе появятся сухопутные РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T10:37

2022-12-13T10:37

2022-12-13T12:36

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ладожское озеро

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. В Ленинградской области обсудили планы масштабного развития музейного комплекса "Кобона: Дорога жизни", в рамках которого в Кировском районе появятся сухопутные и водные пути сообщения, современное тематическое пространство и новая точка притяжения туристов, сообщил председатель комитета области по транспорту Михаил Присяжнюк в ходе торжественной церемонии презентации проекта.Сохраняя историюНа берегу Староладожского канала деревни Кобона Кировского района Ленобласти стоит двухэтажное красное деревянное здание бывшей средней общеобразовательной школы. Отсюда, в навигационные периоды в годы Великой Отечественной войны перевозки производились по водной трассе на кораблях Ладожской военной флотилии и судах Северо-Западного речного пароходства из портов Новая Ладога (большая трасса 125 км) и Кобона (малая трасса 35 км) до порта Осиновец. Когда же лед на Ладожском озере вставал, по нему пролегала дорога, по которой на машинах из Кобоны до Ваганова и Коккорева вывозили людей.В 1988 году в здании был отрыт тематический музей, который вошел в состав комплекса музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда". Он просуществовал до мая 2010 года, пока начавшийся пожар не уничтожил строение и экспозицию дотла. Однако объект культурного наследия по распоряжению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко восстановили по чертежам оригинала и в год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2015 году музей вновь начал принимать посетителей.В новой современной экспозиции деревня Кобона представлена не только как важная точка Дороги жизни, но и как древнее русское поселение, известное с XVI века. Тематически экспозиция разделена на несколько блоков: Дорога жизни, история деревни Кобона, быт Приладожских деревень, жизнь и творчество поэта Александра Прокофьева, история Кобонской школы. В конце 2021 года власти Ленобласти объявили о намерении создать единый музейный комплекс, посвященный Ленинградской битве. В него войдут действующие сегодня музеи "Дом авиаторов", "Прорыв блокады Ленинграда", "Кобона: Дорога жизни", музейно-мемориальный комплекс "Дорога жизни", памятники "Зеленого пояса Славы", а также народный музей Дороги жизни в деревне Коккорево."Музей в Кобоне — важная часть истории Великой Отечественной войны, блокады Ленинграда и ленинградской битвы. Это уникальное место рассказывает подлинную историю Дороги жизни — сложнейшей логистической системы, возведенной в сжатые сроки в крайне тяжелых условиях военного времени. Сегодня для сохранения героической истории Ленинграда, воспитания подрастающее поколение на примерах стойкости, мужества и патриотизма ленинградцев, музейный комплекс в Кобоне необходимо развивать", – отметил, с свою очередь, заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.Он также сообщил, что кроме основной экспозиции, разместившейся в здании бывшей сельской школы, на берегу Ладожского озера усилиями энтузиастов создан музей под открытым небом, экспонаты которого можно трогать руками. Среди них, легендарная полуторка — автомобиль ГАЗ-АА, поднятая дайверами еще в 2014 году. Посетителей ждёт не просто экскурсия, а полное погружение в реалии военного времени. С каждым годом интерес к военно-историческим объектам растет. По итогам 2021 года самым посещаемым филиалом Музейного агентства Ленинградской области стал комплекс "Прорыв блокады Ленинграда" — здесь побывали свыше 238 тысяч человек. Музей в Кобоне — это особая страница истории, которая помогает максимально полно воспринять военно-историческое прошлое нашей страны, а потому заслуживает самого пристального внимания туристов. Пути развития Согласно концепции развития территории Кобоны в первую очередь будет решен вопрос транспортной доступности. Деревня, где находится музей, располагается в 120 километрах от Санкт-Петербурга. Добраться до нее обычному туристу непросто. Чтобы облегчить путешествие власти Ленобласти намерены организовать парковочную зону и пустить рейсовые автобусы. Кроме того, планируется запустить водный транспорт из Петербурга. Для этого возле музея построят речной причал. "На сегодняшний день музей в Кобоне посещают около семи тысяч человек в год. С одной стороны, может показаться, что это много, но, проанализировав посещаемость ближайших музеев с такой же тематикой, мы видим, что, например, филиал центрального военно-морского музея "Дорога жизни" посещают в среднем сто тысяч человек в год, а музей "Прорыв блокады Ленинграда" – около 200 тысяч человек в год. Таким образом можно сделать вывод, что интерес к подобным музеям очень высок, но из-за слабого развития туристической инфраструктуры и транспортной доступности музей в Кобоне не такой популярный", — заметил заведующий государственного музея "Кобона: Дорога жизни" Сергей Марков.Он добавил, что последние девять лет в акватории Ладожского озера велась активная исследовательская работа. Было найдено большое количество исторических артефактов, связанных с Великой Отечественной войной: железнодорожные паромы, автомобили, самолеты, цистерны, фрагменты силового кабеля и многое другое. Более сотни артефактов уже поднято на берег и представлено посетителям. Однако имеющиеся территории музея не способны вместить на себя все музейные экспонаты, ввиду чего планируется расширить музейное пространство, которое протянется по набережной реки Кобонка и на территории ограниченной Новоладожским каналом, Кобонским соединительным судоходным каналом, Ладожским озером и створом улицы Дорога Жизни в деревне Кобона. Новое пространствоСогласно концепции на территории площадью 10 гектаров появятся две зоны — реконструкции и туристическая. Основная идея зоны реконструкции — воссоздать образ Кобоно-Кареджского порта, который был создан специально для обслуживания водного участка Дороги жизни в годы блокады Ленинграда. Он будет представлен в виде четырех пешеходных дорожек по которым посетители смогут пройти от причала к железной дороге. Вдоль движения будут установлены макеты техники, вырезанные из картеновской стали, зенитные установки, а в просматриваемых павильонах — поднятые со дна Ладожского озера и отреставрированные экспонаты.Сама Дорога жизни будет акцентирована восходящей мостовой конструкцией, высотой 15 метров. Она будет уходить в Ладожское озеро и приведет гостей музейного комплекса к стеле "Ангел над Ладогой". Помимо этого, можно будет спуститься на берег и подойти к храму Николая Чудотворца, который является важным навигационным объектом, выполняющим роль маяка и в годы Великой Отечественной войны был эвакуационным пунктом. "Параллельно дороге жизни расположены железнодорожные рельсы, уходящие под воду — по ним в Ладожское озеро спускали цистерны", — пояснил во время презентации проекта-победителя доцент кафедры архитектуры Горного университета Антон Головин.В туристической зоне предполагается организовать набережную, которая будет начинаться от моста у музея Кобона: Дорога жизни, развиваться вдоль реки Кобона, поворачивать на Новоладожский канал и вести к разводному понтонному мосту. Набережная будет проходить через Аллею Героев, посвященную водителям Дороги жизни и приведет к памятнику полуторки и музею, в котором будет расположены отреставрированные экспонаты. Вдоль реки Кобоны предполагается марина для яхт и других маломерных судов. Музей, реставрационные мастеркие, дайвинг-центр и гостинично-ресторанный комплекс в поселковом стиле. Кроме того, планируется запустить водный маршрут от Осиновецкого маяка и Петрокрепости (музейный комплекс "Прорыв") до Кобоны через острова Зеленцы."В области уже проведена большая работа по развитию пассажирского сообщения, фактически создана единая сеть пассажирских причалов, которая развивается и в настоящее время. В этом году введен в эксплуатацию причал музея "Прорыва блокады Ленинграда", сейчас он используется для приема скоростных судов. Ранее начал работу причал в Дубровке. В случае успешного строительства причала в музее "Дорога жизни" мы получаем возможность создания уникальных водных маршрутов, значение и привлекательность которых для жителей и гостей области нельзя переоценить. Мы считаем, что эта работа будет иметь значение не только для Ленинградской области, но и для всей России"", — отметил Присяжнюк.

https://ria.ru/20221207/markov-1836956352.html

https://ria.ru/20221202/sotrudnichestvo-1835891252.html

https://ria.ru/20220812/barzha-1808951390.html

https://ria.ru/20221027/blagoustroystvo-1827159823.html

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ладожское озеро

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ленинград, ладожское озеро, александр дрозденко