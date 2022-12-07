https://ria.ru/20221207/kuznetsov-1837008511.html

Вдова Сергея Кузнецова избила его мать

Вдова Сергея Кузнецова избила его мать - РИА Новости, 07.12.2022

Вдова Сергея Кузнецова избила его мать

Супруга покойного основателя "Ласкового мая" Елена Савельева избила его 94-летнюю мать Валентину. Об этом сообщил журнал "Лиза". РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:16

2022-12-07T17:16

2022-12-07T17:16

шоубиз

ласковый май

оренбург

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Супруга покойного основателя "Ласкового мая" Елена Савельева избила его 94-летнюю мать Валентину. Об этом сообщил журнал "Лиза". Родственница композитора пожаловалась, что невестка приходила к ней после злоупотребления алкоголем и просила денег. Кроме того, во время последнего визита она подняла руку на пожилую женщину. По информации издания, мать артиста подала заявление в прокуратуру на его супругу.Кузнецов женился на Савельевой в конце нулевых. Однако пара не проживала вместе с 2018 года. По словам вдовы композитора, причиной послужили натянутые отношения с его матерью. Музыкант умер 7 ноября в Оренбурге в возрасте 58 лет. По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа. Поклонники "Ласкового мая" собирали средства на похороны композитора и помощь его пожилой матери. Церемония прощания с Кузнецовым прошла 13 ноября в Оренбурге. Ранее Иосиф Пригожин рассказал, что артист прислал ему песню для Валерии незадолго до смерти.

https://ria.ru/20221108/kuznetsov-1829879976.html

оренбург

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ласковый май, оренбург