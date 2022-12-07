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Вдова Сергея Кузнецова избила его мать - РИА Новости, 07.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221207/kuznetsov-1837008511.html
Вдова Сергея Кузнецова избила его мать
Вдова Сергея Кузнецова избила его мать - РИА Новости, 07.12.2022
Вдова Сергея Кузнецова избила его мать
Супруга покойного основателя "Ласкового мая" Елена Савельева избила его 94-летнюю мать Валентину. Об этом сообщил журнал "Лиза". РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:16
2022-12-07T17:16
шоубиз
ласковый май
оренбург
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Супруга покойного основателя "Ласкового мая" Елена Савельева избила его 94-летнюю мать Валентину. Об этом сообщил журнал "Лиза". Родственница композитора пожаловалась, что невестка приходила к ней после злоупотребления алкоголем и просила денег. Кроме того, во время последнего визита она подняла руку на пожилую женщину. По информации издания, мать артиста подала заявление в прокуратуру на его супругу.Кузнецов женился на Савельевой в конце нулевых. Однако пара не проживала вместе с 2018 года. По словам вдовы композитора, причиной послужили натянутые отношения с его матерью. Музыкант умер 7 ноября в Оренбурге в возрасте 58 лет. По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа. Поклонники "Ласкового мая" собирали средства на похороны композитора и помощь его пожилой матери. Церемония прощания с Кузнецовым прошла 13 ноября в Оренбурге. Ранее Иосиф Пригожин рассказал, что артист прислал ему песню для Валерии незадолго до смерти.
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ласковый май, оренбург
Шоубиз, Ласковый май, Оренбург
17:16 07.12.2022
 
Вдова Сергея Кузнецова избила его мать

Супруга покойного основателя "Ласкового мая" Сергея Кузнецова избила его мать Валентину

© АГН "Москва" / Софья СандурскаяПоэт и композитор, основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов на церемонии прощания с певцом Юрием Шатуновым на Троекуровском кладбище
Поэт и композитор, основатель группы Ласковый май Сергей Кузнецов на церемонии прощания с певцом Юрием Шатуновым на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© АГН "Москва" / Софья Сандурская
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Супруга покойного основателя "Ласкового мая" Елена Савельева избила его 94-летнюю мать Валентину. Об этом сообщил журнал "Лиза".
Родственница композитора пожаловалась, что невестка приходила к ней после злоупотребления алкоголем и просила денег. Кроме того, во время последнего визита она подняла руку на пожилую женщину.
По информации издания, мать артиста подала заявление в прокуратуру на его супругу.
Кузнецов женился на Савельевой в конце нулевых. Однако пара не проживала вместе с 2018 года. По словам вдовы композитора, причиной послужили натянутые отношения с его матерью.
Музыкант умер 7 ноября в Оренбурге в возрасте 58 лет. По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа.
Поклонники "Ласкового мая" собирали средства на похороны композитора и помощь его пожилой матери. Церемония прощания с Кузнецовым прошла 13 ноября в Оренбурге.
Ранее Иосиф Пригожин рассказал, что артист прислал ему песню для Валерии незадолго до смерти.
Основатель группы Ласковый май Сергей Кузнецов - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 11:19Шоубиз
Экс-клавишник "Ласкового мая" рассказал о последних годах жизни Кузнецова
 
ШоубизЛасковый майОренбург
 
 
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