https://ria.ru/20221207/kuznetsov-1837008511.html
Вдова Сергея Кузнецова избила его мать
Вдова Сергея Кузнецова избила его мать - РИА Новости, 07.12.2022
Вдова Сергея Кузнецова избила его мать
Супруга покойного основателя "Ласкового мая" Елена Савельева избила его 94-летнюю мать Валентину. Об этом сообщил журнал "Лиза". РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:16
2022-12-07T17:16
2022-12-07T17:16
шоубиз
ласковый май
оренбург
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Супруга покойного основателя "Ласкового мая" Елена Савельева избила его 94-летнюю мать Валентину. Об этом сообщил журнал "Лиза". Родственница композитора пожаловалась, что невестка приходила к ней после злоупотребления алкоголем и просила денег. Кроме того, во время последнего визита она подняла руку на пожилую женщину. По информации издания, мать артиста подала заявление в прокуратуру на его супругу.Кузнецов женился на Савельевой в конце нулевых. Однако пара не проживала вместе с 2018 года. По словам вдовы композитора, причиной послужили натянутые отношения с его матерью. Музыкант умер 7 ноября в Оренбурге в возрасте 58 лет. По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа. Поклонники "Ласкового мая" собирали средства на похороны композитора и помощь его пожилой матери. Церемония прощания с Кузнецовым прошла 13 ноября в Оренбурге. Ранее Иосиф Пригожин рассказал, что артист прислал ему песню для Валерии незадолго до смерти.
https://ria.ru/20221108/kuznetsov-1829879976.html
оренбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ласковый май, оренбург
Шоубиз, Ласковый май, Оренбург
Вдова Сергея Кузнецова избила его мать
Супруга покойного основателя "Ласкового мая" Сергея Кузнецова избила его мать Валентину
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости.
Супруга покойного основателя "Ласкового мая" Елена Савельева избила его 94-летнюю мать Валентину. Об этом сообщил
журнал "Лиза".
Родственница композитора пожаловалась, что невестка приходила к ней после злоупотребления алкоголем и просила денег. Кроме того, во время последнего визита она подняла руку на пожилую женщину.
По информации издания, мать артиста подала заявление в прокуратуру на его супругу.
Кузнецов женился на Савельевой в конце нулевых. Однако пара не проживала вместе с 2018 года. По словам вдовы композитора, причиной послужили натянутые отношения с его матерью.
Музыкант умер
7 ноября в Оренбурге в возрасте 58 лет. По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа.
Поклонники "Ласкового мая" собирали
средства на похороны композитора и помощь его пожилой матери. Церемония прощания с Кузнецовым прошла
13 ноября в Оренбурге.
Ранее Иосиф Пригожин рассказал
, что артист прислал ему песню для Валерии незадолго до смерти.