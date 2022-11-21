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Сергей Кузнецов незадолго до смерти написал песню для Валерии - РИА Новости, 21.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221121/kuznetsov-1833081534.html
Сергей Кузнецов незадолго до смерти написал песню для Валерии
Сергей Кузнецов незадолго до смерти написал песню для Валерии - РИА Новости, 21.11.2022
Сергей Кузнецов незадолго до смерти написал песню для Валерии
Основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов прислал песню для Валерии на почту Иосифу Пригожину незадолго до смерти. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:56
2022-11-21T16:56
шоубиз
сергей кузнецов
иосиф пригожин
ласковый май
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов прислал песню для Валерии на почту Иосифу Пригожину незадолго до смерти. Также он добавил, что теперь придется обсуждать вопрос о включении композиции в репертуар певицы с родственниками музыканта. Композитор умер седьмого ноября в Оренбурге. Ему было 58 лет. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ. Артиста похоронили 13 ноября.Ранее экс-клавишник "Ласкового мая" Андрей Шишкин рассказал о последних годах жизни Кузнецова. По его словам, он не принимал помощь и не следил за здоровьем.
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сергей кузнецов, иосиф пригожин, ласковый май
Шоубиз, Сергей Кузнецов, Иосиф Пригожин, Ласковый май
16:56 21.11.2022
 
Сергей Кузнецов незадолго до смерти написал песню для Валерии

Сергей Кузнецов незадолго до смерти прислал Иосифу Пригожину песню для Валерии

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкОснователь группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов
Основатель группы Ласковый май Сергей Кузнецов - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов прислал песню для Валерии на почту Иосифу Пригожину незадолго до смерти.

"Я последний раз получил от Сергея сообщение на почту 14 октября. Он мне прислал новую песню. Он сказал, что хочет, чтобы я показал ее Валерии", – сообщил продюсер в эфире передачи "Звезды сошлись".

Также он добавил, что теперь придется обсуждать вопрос о включении композиции в репертуар певицы с родственниками музыканта.
"Хорошая песня, но я не успел ему ответить. Мы улетели. Так получилось, что теперь не отвечу никогда. А с песней будем думать, что делать. Надо с родственниками говорить", – заключил Пригожин.
Композитор умер седьмого ноября в Оренбурге. Ему было 58 лет. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ. Артиста похоронили 13 ноября.
Ранее экс-клавишник "Ласкового мая" Андрей Шишкин рассказал о последних годах жизни Кузнецова. По его словам, он не принимал помощь и не следил за здоровьем.
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