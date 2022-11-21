https://ria.ru/20221121/kuznetsov-1833081534.html

Сергей Кузнецов незадолго до смерти написал песню для Валерии

Сергей Кузнецов незадолго до смерти написал песню для Валерии - РИА Новости, 21.11.2022

Сергей Кузнецов незадолго до смерти написал песню для Валерии

Основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов прислал песню для Валерии на почту Иосифу Пригожину незадолго до смерти. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T16:56

2022-11-21T16:56

2022-11-21T16:56

шоубиз

сергей кузнецов

иосиф пригожин

ласковый май

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов прислал песню для Валерии на почту Иосифу Пригожину незадолго до смерти. Также он добавил, что теперь придется обсуждать вопрос о включении композиции в репертуар певицы с родственниками музыканта. Композитор умер седьмого ноября в Оренбурге. Ему было 58 лет. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ. Артиста похоронили 13 ноября.Ранее экс-клавишник "Ласкового мая" Андрей Шишкин рассказал о последних годах жизни Кузнецова. По его словам, он не принимал помощь и не следил за здоровьем.

https://ria.ru/20221101/razin-1828453436.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сергей кузнецов, иосиф пригожин, ласковый май