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Умер основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов - РИА Новости, 07.11.2022
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Умер основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов
Умер основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов - РИА Новости, 07.11.2022
Умер основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов
Основатель группы "Ласковый май" композитор Сергей Кузнецов умер в возрасте 58 лет в Оренбурге, сообщили РИА Новости в организации "Уралконцерт". РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:46
2022-11-07T17:56
ласковый май
шоубиз
общество
оренбург
медногорск
оренбургская область
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УФА, 7 ноя — РИА Новости. Основатель группы "Ласковый май" композитор Сергей Кузнецов умер в возрасте 58 лет в Оренбурге, сообщили РИА Новости в организации "Уралконцерт".Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ.Он уточнил, что композитор умер в понедельник около 18:00 (16:00 мск).Собеседник агентства не смог уточнить, с кем жил Кузнецов, и пообещал сообщить подробности позже. Сейчас в его доме работают сотрудники скорой помощи и полиции.В концертной организации также добавили, что композитор всю жизнь проработал в детском доме, где познакомился с будущим солистом "Ласкового мая" Юрием Шатуновым.Сергей Борисович Кузнецов родился в 1964 году в городе Медногорске в Оренбургской области. В 12 лет увлекся творчеством зарубежных групп Space и Modern Talking. Музыкой стал заниматься с 13 лет, играя песни любимых исполнителей на фортепиано, а позже начал сочинять собственные мелодии.Помимо "Ласкового мая", Кузнецов основал такие группы, как "Чернила для пятого класса", "Стекловата", "Радуга ночью" и Spice Boys.
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ласковый май, общество, оренбург, медногорск, оренбургская область, юрий шатунов
Ласковый май, Шоубиз, Общество, Оренбург, Медногорск, Оренбургская область, Юрий Шатунов
16:46 07.11.2022 (обновлено: 17:56 07.11.2022)
 
Умер основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов

Основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов умер в возрасте 58 лет

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкОснователь группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов
Основатель группы Ласковый май Сергей Кузнецов - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 7 ноя — РИА Новости. Основатель группы "Ласковый май" композитор Сергей Кузнецов умер в возрасте 58 лет в Оренбурге, сообщили РИА Новости в организации "Уралконцерт".
Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ.

"Кузнецов скончался у себя дома в Оренбурге предположительно от сердечного приступа, у него оторвался тромб", — сказал представитель организации.

Он уточнил, что композитор умер в понедельник около 18:00 (16:00 мск).
Собеседник агентства не смог уточнить, с кем жил Кузнецов, и пообещал сообщить подробности позже. Сейчас в его доме работают сотрудники скорой помощи и полиции.
В концертной организации также добавили, что композитор всю жизнь проработал в детском доме, где познакомился с будущим солистом "Ласкового мая" Юрием Шатуновым.
Сергей Борисович Кузнецов родился в 1964 году в городе Медногорске в Оренбургской области. В 12 лет увлекся творчеством зарубежных групп Space и Modern Talking. Музыкой стал заниматься с 13 лет, играя песни любимых исполнителей на фортепиано, а позже начал сочинять собственные мелодии.
Помимо "Ласкового мая", Кузнецов основал такие группы, как "Чернила для пятого класса", "Стекловата", "Радуга ночью" и Spice Boys.
 
ШоубизЛасковый майОбществоОренбургМедногорскОренбургская областьЮрий Шатунов
 
 
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