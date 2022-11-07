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Умер основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов

Умер основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов - РИА Новости, 07.11.2022

Умер основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов

Основатель группы "Ласковый май" композитор Сергей Кузнецов умер в возрасте 58 лет в Оренбурге, сообщили РИА Новости в организации "Уралконцерт". РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T16:46

2022-11-07T16:46

2022-11-07T17:56

ласковый май

шоубиз

общество

оренбург

медногорск

оренбургская область

юрий шатунов

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УФА, 7 ноя — РИА Новости. Основатель группы "Ласковый май" композитор Сергей Кузнецов умер в возрасте 58 лет в Оренбурге, сообщили РИА Новости в организации "Уралконцерт".Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ.Он уточнил, что композитор умер в понедельник около 18:00 (16:00 мск).Собеседник агентства не смог уточнить, с кем жил Кузнецов, и пообещал сообщить подробности позже. Сейчас в его доме работают сотрудники скорой помощи и полиции.В концертной организации также добавили, что композитор всю жизнь проработал в детском доме, где познакомился с будущим солистом "Ласкового мая" Юрием Шатуновым.Сергей Борисович Кузнецов родился в 1964 году в городе Медногорске в Оренбургской области. В 12 лет увлекся творчеством зарубежных групп Space и Modern Talking. Музыкой стал заниматься с 13 лет, играя песни любимых исполнителей на фортепиано, а позже начал сочинять собственные мелодии.Помимо "Ласкового мая", Кузнецов основал такие группы, как "Чернила для пятого класса", "Стекловата", "Радуга ночью" и Spice Boys.

оренбург

медногорск

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ласковый май, общество, оренбург, медногорск, оренбургская область, юрий шатунов