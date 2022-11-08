https://ria.ru/20221108/kuznetsov-1829879976.html

Экс-клавишник "Ласкового мая" рассказал о последних годах жизни Кузнецова

Экс-клавишник "Ласкового мая" рассказал о последних годах жизни Кузнецова - РИА Новости, 08.11.2022

Экс-клавишник "Ласкового мая" рассказал о последних годах жизни Кузнецова

Экс-клавишник группы "Ласковый май" Андрей Шишкин рассказал об образе жизни композитора Сергея Кузнецова в последние годы. По его словам, он не принимал помощь... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:19

2022-11-08T11:19

2022-11-08T11:19

шоубиз

ласковый май

москва

оренбург

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Экс-клавишник группы "Ласковый май" Андрей Шишкин рассказал об образе жизни композитора Сергея Кузнецова в последние годы. По его словам, он не принимал помощь и не следил за здоровьем.Кроме того, он добавил, что Кузнецов практически ни с кем не общался и неохотно шел на контакт.Также он рассказал о постоянных творческих поисках композитора даже после прекращения сотрудничества с "Ласковым маем".Кузнецов умер 7 ноября в Оренбурге. Ему было 58 лет. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ.

https://ria.ru/20221101/razin-1828453436.html

москва

оренбург

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ласковый май, москва, оренбург