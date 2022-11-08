Экс-клавишник "Ласкового мая" рассказал о последних годах жизни Кузнецова
Экс-клавишник "Ласкового мая" Шишкин рассказал о последних годах жизни Кузнецова
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкОснователь группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Экс-клавишник группы "Ласковый май" Андрей Шишкин рассказал об образе жизни композитора Сергея Кузнецова в последние годы. По его словам, он не принимал помощь и не следил за здоровьем.
"В последние годы Юрка пытался помогать Сереже. Человек творческий и очень сложной судьбы. Он никогда ни от кого ничего не просил, не принимал помощь. Когда люди предлагали ему деньги, он просил купить ему лекарства или то, что было нужно в этот момент. Никогда не брал деньги в руки. Человек был пьющий, сильно пьющий и мало следящий за своим здоровьем. На похоронах Шатунова, когда я его видел, он очень плохо выглядел", – сообщил музыкант в интервью Пятому каналу.
Кроме того, он добавил, что Кузнецов практически ни с кем не общался и неохотно шел на контакт.
"Компаний, когда все собирались, он избегал, даже алкоголь когда принимал. Один раз я его в Москве встретил, это был год, наверно, 1997. Он был такой пьяненький. Я на машине ехал, остановился, окликнул – он даже не понял, кто это. Человек чуждался какого-то лишнего внимания. Вел очень неприметный, очень непритязательный и скромный образ жизни", – поделился Шишкин.
Также он рассказал о постоянных творческих поисках композитора даже после прекращения сотрудничества с "Ласковым маем".
"Талант был выстрадан. Человек был глубоко творческим. Он не смог повторить славы Юры Шатунова, но не останавливался никогда. Группа "Мама", "Чернила для пятого класса", "Стекловата". Все песни, которыми богат Юрка, вышли из под его пера. Ему надо памятник поставить", – заключил артист.
Кузнецов умер 7 ноября в Оренбурге. Ему было 58 лет. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ.