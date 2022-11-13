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В Оренбурге простились с основателем "Ласкового мая" Сергеем Кузнецовым
В Оренбурге простились с основателем "Ласкового мая" Сергеем Кузнецовым - РИА Новости, 13.11.2022
В Оренбурге простились с основателем "Ласкового мая" Сергеем Кузнецовым
Друзья, близкие и фанаты попрощались с основателем группы "Ласковый май" Сергеем Кузнецовым, который скончался 7 ноября в Оренбурге. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T12:40
2022-11-13T12:40
2022-11-13T12:43
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УФА, 13 ноя – РИА Новости. Друзья, близкие и фанаты попрощались с основателем группы "Ласковый май" Сергеем Кузнецовым, который скончался 7 ноября в Оренбурге.Похоронная церемония транслировалась на YouTube в воскресенье.Кузнецов скончался на 59-ом году жизни в собственной квартире в Оренбурге 7 ноября, предположительно, от сердечного приступа. В организации "Уралконцерт" рассказывали, что композитор за два дня до смерти – 5 ноября провел в Оренбурге творческий вечер. Собеседник добавил, что похороны композитора решили организовать только 13 ноября, чтобы все желающие успели приехать попрощаться с ним.Отпевание и прощание с композитором прошли в Похоронном зале в Оренбурге. Попрощаться с музыкантом пришли родные, друзья и фанаты. Зал был украшен множеством цветов, в основном белыми розами. На кадрах видно, что собравшиеся не сдерживают слез, в руках держат цветы и зажжённые свечи.У Кузнецова осталась пожилая мать. Женщину на прощание с сыном привезли в инвалидном кресле, от нее не отходили родные, рядом дежурила бригада скорой помощи."На похороны приехали сотни людей, это не только родные и горожане, фанаты его творчества приехали из многих городов страны. Сергей Борисович будет погребен на почетном квартале кладбищенского комплекса Степной-1", - сообщили РИА Новости организаторы похорон.
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оренбург, ласковый май, youtube
Шоубиз, Оренбург, Ласковый май, YouTube
12:40 13.11.2022 (обновлено: 12:43 13.11.2022)
В Оренбурге простились с основателем "Ласкового мая" Сергеем Кузнецовым
Друзья и близкие простились с основателем группы "Ласковый май" Сергеем Кузнецовым
УФА, 13 ноя – РИА Новости. Друзья, близкие и фанаты попрощались с основателем группы "Ласковый май" Сергеем Кузнецовым, который скончался 7 ноября в Оренбурге.
Похоронная церемония транслировалась на YouTube
в воскресенье.
Кузнецов скончался на 59-ом году жизни в собственной квартире в Оренбурге 7 ноября, предположительно, от сердечного приступа. В организации "Уралконцерт" рассказывали, что композитор за два дня до смерти – 5 ноября провел в Оренбурге творческий вечер. Собеседник добавил, что похороны композитора решили организовать только 13 ноября, чтобы все желающие успели приехать попрощаться с ним.
Отпевание и прощание с композитором прошли в Похоронном зале в Оренбурге. Попрощаться с музыкантом пришли родные, друзья и фанаты. Зал был украшен множеством цветов, в основном белыми розами. На кадрах видно, что собравшиеся не сдерживают слез, в руках держат цветы и зажжённые свечи.
У Кузнецова осталась пожилая мать. Женщину на прощание с сыном привезли в инвалидном кресле, от нее не отходили родные, рядом дежурила бригада скорой помощи.
"На похороны приехали сотни людей, это не только родные и горожане, фанаты его творчества приехали из многих городов страны. Сергей Борисович будет погребен на почетном квартале кладбищенского комплекса Степной-1", - сообщили РИА Новости организаторы похорон.