https://ria.ru/20221113/kuznetsov-1831156132.html

В Оренбурге простились с основателем "Ласкового мая" Сергеем Кузнецовым

В Оренбурге простились с основателем "Ласкового мая" Сергеем Кузнецовым - РИА Новости, 13.11.2022

В Оренбурге простились с основателем "Ласкового мая" Сергеем Кузнецовым

Друзья, близкие и фанаты попрощались с основателем группы "Ласковый май" Сергеем Кузнецовым, который скончался 7 ноября в Оренбурге. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T12:40

2022-11-13T12:40

2022-11-13T12:43

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УФА, 13 ноя – РИА Новости. Друзья, близкие и фанаты попрощались с основателем группы "Ласковый май" Сергеем Кузнецовым, который скончался 7 ноября в Оренбурге.Похоронная церемония транслировалась на YouTube в воскресенье.Кузнецов скончался на 59-ом году жизни в собственной квартире в Оренбурге 7 ноября, предположительно, от сердечного приступа. В организации "Уралконцерт" рассказывали, что композитор за два дня до смерти – 5 ноября провел в Оренбурге творческий вечер. Собеседник добавил, что похороны композитора решили организовать только 13 ноября, чтобы все желающие успели приехать попрощаться с ним.Отпевание и прощание с композитором прошли в Похоронном зале в Оренбурге. Попрощаться с музыкантом пришли родные, друзья и фанаты. Зал был украшен множеством цветов, в основном белыми розами. На кадрах видно, что собравшиеся не сдерживают слез, в руках держат цветы и зажжённые свечи.У Кузнецова осталась пожилая мать. Женщину на прощание с сыном привезли в инвалидном кресле, от нее не отходили родные, рядом дежурила бригада скорой помощи."На похороны приехали сотни людей, это не только родные и горожане, фанаты его творчества приехали из многих городов страны. Сергей Борисович будет погребен на почетном квартале кладбищенского комплекса Степной-1", - сообщили РИА Новости организаторы похорон.

https://ria.ru/20221101/razin-1828453436.html

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оренбург, ласковый май, youtube