https://ria.ru/20221109/kuznetsov-1830224775.html

Поклонники "Ласкового мая" начали сбор средств на похороны Кузнецова

Поклонники "Ласкового мая" начали сбор средств на похороны Кузнецова - РИА Новости, 09.11.2022

Поклонники "Ласкового мая" начали сбор средств на похороны Кузнецова

Поклонники и знакомые основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова начали сбор средств на похороны и для оказания помощи его пожилой матери. Об этом... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T14:33

2022-11-09T14:33

2022-11-09T14:33

шоубиз

ласковый май

оренбург

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Поклонники и знакомые основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова начали сбор средств на похороны и для оказания помощи его пожилой матери. Об этом сообщил друг музыканта Ринат Масягутов РИА Новости.Кузнецов скончался 7 ноября в Оренбурге. Ему было 58 лет. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ.Представитель организации "Уралконцерт" сообщил агентству, что похороны композитора решили организовать 13 ноября, чтобы все желающие успели попрощаться с ним.Ранее экс-клавишник "Ласкового мая" Андрей Шишкин рассказал о последних годах жизни Кузнецова. По его словам, он не принимал помощь и не следил за здоровьем.

https://ria.ru/20220626/prava-1798227084.html

оренбург

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ласковый май, оренбург