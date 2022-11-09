Поклонники "Ласкового мая" начали сбор средств на похороны Кузнецова
Поклонники "Ласкового мая" начали сбор средств на похороны Кузнецова и для помощи матери
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкОснователь группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Поклонники и знакомые основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова начали сбор средств на похороны и для оказания помощи его пожилой матери. Об этом сообщил друг музыканта Ринат Масягутов РИА Новости.
"Друзьям музыканта поступило очень много звонков и сообщений от фанатов со всей страны. Люди желают помочь с похоронами и увековечиванием имени Кузнецова. Группа "Стекловата", к которой композитор имел отношение, организовала в соцсетях сбор денег, чтобы желающие смогли перечислить средства. Деньги пойдут на его похороны и помощь пожилой матери, которая осталась одна", – поделился Масягутов.
Кузнецов скончался 7 ноября в Оренбурге. Ему было 58 лет. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ.
Представитель организации "Уралконцерт" сообщил агентству, что похороны композитора решили организовать 13 ноября, чтобы все желающие успели попрощаться с ним.
Ранее экс-клавишник "Ласкового мая" Андрей Шишкин рассказал о последних годах жизни Кузнецова. По его словам, он не принимал помощь и не следил за здоровьем.