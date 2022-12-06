https://ria.ru/20221206/starenie-1836634577.html

Российские ученые нашли маркер преждевременного старения клеток в организме

Российские ученые нашли маркер преждевременного старения клеток в организме - РИА Новости, 06.12.2022

Российские ученые нашли маркер преждевременного старения клеток в организме

Российские ученые обнаружили, что окислительный стресс, вызывающий старение клеток человека, характеризуется снижением содержания в них ионов калия, в... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:06

2022-12-06T13:06

2022-12-06T13:20

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские ученые обнаружили, что окислительный стресс, вызывающий старение клеток человека, характеризуется снижением содержания в них ионов калия, в дальнейшем этот показатель может использоваться в качестве маркера, указывающего на преждевременное старение клеток, вызванное разными причинами, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ.Исследование выполнили сотрудники Института цитологии РАН (Санкт-Петербург), подведомственного Минобрнауки, оно было поддержано Российским научным фондом.Клеточному старению подвергается большинство тканей человеческого организма. Это происходит в случае, когда клетка по каким-то причинам исчерпала способность для размножения. Преждевременное старение клеток может вызывать и стресс.Обычно иммунная система организма уничтожает стареющие клетки. Однако с возрастом или в случае каких-то нарушений не все такие клетки подвергаются удалению из тканей. Их накопление способствует общему старению организма и развитию различных заболеваний, в том числе рака. Поэтому ученые хотят узнать, какие явления могут указывать на старение клеток.В экспериментах ученые использовали так называемые мезенхимные стволовые клетки эндометрия человека. В процессе развития они способны развиваться в клетки разного типа. Результаты показали, что вызванное окислительным стрессом преждевременное старение клеток характеризуется значительным снижением удельного содержания в них ионов калия, указывающее на обезвоживание."Мы обнаружили, что в процессе старения сохраняются характерные для нормальной клетки ионные градиенты (в клетке содержание калия выше, а содержание натрия ниже, чем в окружающей среде). Однако в стареющей клетке снижается удельное содержание калия, оцениваемое как отношение содержания калия к массе клеточного белка. Такое изменение этого показателя свидетельствует о снижении содержания воды в клетке (ее дегидратации) в процессе старения", - отметила Марахова"Кроме того, такой показатель, как удельное внутриклеточное содержание калия, можно использовать в качестве своеобразного маркера, чтобы определить, подвержены ли клетки преждевременному старению и обезвоживанию", – добавила она.Преждевременному старению подвержены не только нормальные, но и раковые клетки, отмечают авторы. Далее предстоит изучить, можно ли изменения ионного состава злокачественных клеток использовать в качестве инструмента для снижения скорости роста опухолей.

https://ria.ru/20221110/peptidy-1830515754.html

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наука, медицина, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, санкт-петербург, российская академия наук, российский научный фонд, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)